技術力が高く、安定している一方で、若手が活躍しにくく、会社としての変化も少なそう――。製造業に対して、そんなイメージを持つ学生は少なくありません。



では、実際の製造業ではどのような仕事があり、若手はどのようにキャリアを築いているのでしょうか。今回は大学生・大学院生302名へのアンケート結果をもとに、NGKブランドのスパークプラグをはじめ、自動車部品やセラミックス製品などを手掛ける日本特殊陶業株式会社の鈴木啓司社長、人事部採用課の鷲見建人さん、前田雅さんにお話を伺いました。

日本特殊陶業について

学生302名に聞いた、企業選びと「製造業」への本音

今回、大学生・大学院生302名を対象に事前アンケートを実施しました。調査結果から、学生が企業選びで重視していることや、製造業に対して抱いているイメージが見えてきました。

はじめに「入社後、どのような環境・働き方に魅力を感じるか」を尋ねたところ、最も多かったのは「安定した環境で長く働ける」の39.4％でした。次いで「社員一人ひとりを大切にする風土がある」が32.5％、「部門間の異動がしやすく、幅広い業務に挑戦できる」が29.1％となっています。



安定した環境を求めると同時に、入社後に経験の幅を広げられるかどうかも、多くの学生が気にしていることが分かります。

企業選びで不安に感じることについては、「社風や人間関係」が34.8％で最も多く、「仕事内容が具体的にイメージできない」が33.8％と続きました。「配属勤務先」も上位に挙がっており、仕事内容だけでなく、どのような環境で働くのかも関心事になっています。

また、製造業に対するイメージでは、「現場での作業が多そう」が32.1％、「技術力が高い」が28.5％、「安定している」が27.5％でした。「若手が活躍しにくそう」は21.9％、「堅い雰囲気」は20.9％、「変化が少なそう」は19.2％となっています。



製造業で働くことへの不安や疑問を自由回答で尋ねると、「仕事内容が分からない」「キャリアアップがほかの業種と比較して遅いイメージ」といった声のほか、地方への転勤や海外赴任を不安視する回答もありました。



ここまでの結果から、企業選びでは、安定性だけでなく自身の成長や社風、人間関係も重視される一方で、製造業については、仕事内容や若手の活躍、入社後のキャリアを具体的にイメージがしにくく、不安を感じている学生も少なくないことが明らかになりました。



こうした学生の疑問をもとに、日本特殊陶業の仕事内容や社風、働き方、キャリアの可能性について、3人に話を伺いました。

日本特殊陶業とは? セラミックス技術を軸に広がる事業と仕事

今回お話を聞いた方 左から鷲見建人さん、鈴木啓司さん、前田雅さん 鈴木 啓司さん 日本特殊陶業株式会社 代表取締役社長 社長執行役員。1993年入社。米国デトロイトへの海外出向を経て、センサ事業部技術本部長、同事業部副事業部長、執行役員、上席執行役員などを歴任し、2026年4月に代表取締役社長に就任。 日本特殊陶業株式会社 代表取締役社長 社長執行役員。1993年入社。米国デトロイトへの海外出向を経て、センサ事業部技術本部長、同事業部副事業部長、執行役員、上席執行役員などを歴任し、2026年4月に代表取締役社長に就任。 鷲見 建人さん 日本特殊陶業株式会社 ビジネスオペレーション本部 人事部採用課 主任。2016年入社。広報部で企業広告やスポンサード活動などを担当した後、経営戦略室で英文社名のNiterra Co., Ltd.への変更や組織再編の検討プロジェクトなどに携わる。2025年10月から現職。 日本特殊陶業株式会社 ビジネスオペレーション本部 人事部採用課 主任。2016年入社。広報部で企業広告やスポンサード活動などを担当した後、経営戦略室で英文社名のNiterra Co., Ltd.への変更や組織再編の検討プロジェクトなどに携わる。2025年10月から現職。 前田 雅さん 日本特殊陶業株式会社 ビジネスオペレーション本部 人事部採用課。2024年入社。説明会やイベント登壇、インターンシップやワークショップの企画、選考の企画・運営、内定者フォローなどを担当。 日本特殊陶業株式会社 ビジネスオペレーション本部 人事部採用課。2024年入社。説明会やイベント登壇、インターンシップやワークショップの企画、選考の企画・運営、内定者フォローなどを担当。

――まず、日本特殊陶業の事業内容や特徴から教えてください。

鈴木さん：当社は1936年に創立し、今年で90周年を迎える名古屋に本社を置くメーカーです。グループ全体の従業員数は約1万5,700人。国内30拠点、海外58拠点に事業を展開しています。



現在、売り上げの大きな割合を占めているのは、スパークプラグや排気ガス用酸素センサなど、自動車の内燃機関に関わる製品です。ただ、当社の強みは、そうした製品そのものだけにあるわけではありません。根底にあるのは、セラミックスの技術であり、用途に合わせてセラミックスの材料を調整し、製品として機能するように金属部品などと組み合わせることを得意としてきました。



この強みを生かし、今後は「モビリティ」「半導体」「環境・エネルギー」の3つを注力領域として、さらなる事業展開を見据えています。

――製造業というと、学生には「現場での作業が多そう」というイメージもあるようです。実際にはどのような仕事がありますか。

鈴木さん：実際には、仕事の種類はかなり幅広いと思います。例えば当社であれば、営業、人事、広報、事業戦略、事業企画などに加えて、技術系では基礎研究や製品設計・開発、生産技術、技術営業などがあります。

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若手にも案件を任せ、異動や海外赴任でキャリアを広げる

――アンケートでは、学生から「幅広い業務に挑戦できる環境」を求める意見が上位にあがっていましたが、日本特殊陶業ではどのようにキャリアを重ねていけるのでしょうか。

鷲見さん：当社では部門間の異動も積極的で、私も広報、経営企画、人事と異なる3部門を経験してきました。なかでも印象に残っているのが、入社6年目ごろ、30歳になる前に経営企画部門で携わった、英文社名をNiterra Co., Ltd.に変更するプロジェクトです。全社を動かすような仕事にその年次で関われたことは、とてもやりがいがありました。



前田さん：私も入社2年目から、責任のある仕事を任せてもらうようになりました。今は採用課の3年目で、新しいイベントの企画やシステムの導入などを担当しています。



やりたいという思いがあれば、若手でもちゃんと挑戦させてもらえると感じています。これは人事だけではなく、技術系の同期を見ていても同じです。



また、人事のようなバックオフィスは「毎年同じ仕事をしている」と思われるかもしれませんが、実際にはそうではありません。会社自体が変わっていこうとしているので、毎年、前年までのやり方を見直しながら、新しいことに取り組んでいます。



鈴木さん：当社では、若手にも積極的に案件を任せ、自分で進めてもらう風土があります。私が入社した頃も、一つの案件を任されて、技術報告書を書くところまでまずは自分で進める。その後に上司から修正や指導を受ける、というやり方でした。自分で一度やり切ってからフィードバックを受けるので、すごく勉強になりましたね。そうした仕事の任せ方は今もあまり変わっていないと思います。



実は私は、入社したときに想像していたものとはかなり違ったキャリアを歩んできたんです。元々は、技術者としてずっと働くものだと思っていましたし、海外で働くことも考えていませんでした。



ところが、入社後に海外赴任の機会をもらい、技術営業としてお客さまと直接接するようになりました。そこで初めて、製品がどう届けられ、どうお金が入り、お客さまがどう喜んでくださるのかという、会社の中にいるだけでは分からなかった「商売」の感覚を知ったんです。これは自分にとって、とても大きな経験でした。



そのときに学んだことは、その後担うことになった事業運営にも、今の経営の仕事にもつながっています。

――グローバル企業ということで、海外で働く機会も多いのでしょうか。

鷲見さん：もちろん、長期での海外赴任の可能性もありますね。海外出向経験者比率は全体の12.1%(2024年度)程度です。ただ、ある程度経験を積んでから赴任するので、比較的早い場合で入社5〜6年目くらいでしょうか。一方で、若手にも海外での経験を積んでもらうために、研修を目的とした短期の海外出向を経験するケースも増えています。

――「仕事内容が具体的にイメージできない」という不安がある学生も多いようでしたが、企業研究をする際のポイントはありますか。

前田さん：実際に働いている社員の話を聞くのが、一番近道だと思います。その人が何を大切にして働いているのか、どんな目的を持って仕事をしているのか。そこまで聞くと、会社への理解も深まりますし、自分が社会人としてどう働きたいのかを考える材料にもなると思います。

鷲見さん：同じ職種名でも、事業によって仕事内容は大きく異なります。そういう違いは、説明会だけでは伝えきれないため、社員との座談会などを活用して、実際に働く社員から、仕事内容や魅力を直接聞いてもらえればと思います。

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「人を大切にする」社風

――製造業には「堅い雰囲気」「若手が活躍しにくそう」というイメージもあるようですが、実際の社風はいかがですか。

前田さん：確かに、イベントに参加する前の学生の皆さんからは、「堅そうな会社だと思っていた」と言われることがあります。でも実際に社員と接すると、「一人ひとりに向き合ってくれる」「思っていたより柔らかい人が多い」といった声をいただくことが多いです。



私自身、仕事の悩みをチームメンバーに相談することがありますが、そんなときは自分の仕事を止めてでも話を聞いてくれる人が多いと感じます。また、すぐに答えを教えるというより、「こうしてみたらどうか」と私が考えるための助言をくれるんです。本人が成長できるように、必要なところで背中を押してくれるカルチャーがあると思います。



鷲見さん：一人ひとりの意見をきちんと聞くことが、当社の風土の一つだと思います。年齢や役職にかかわらず、「その人がどう考えているのか」を聞こうとするんです。また、経験を積んでいれば、若手であっても先輩社員から頼られることも珍しくありません。年齢よりも、その仕事を知っている人の意見を聞こうとする。そういうフラットさがあります。そうした文化はどの部門でも共通しており、会社全体の風土として根付いていると感じています。



また、今後どのようなキャリアを歩みたいかを、年2回申告する「マイキャリア」という仕組みもあります。マイキャリアの内容について、上司との面談や評価面談で話す機会も設けています。



前田さん：3年目までの若手には、人事部門との定期的な面談もあります。特に1年目は配属後に2回ほど、人事が入社後の状況を確認する時間を作っています。

――アンケートでは、経営者に求めることとして「社員を大切にしている」が半数近くと最多でした。鈴木社長は「人を大切にする」ことをどう考えていますか。

鈴木さん：「人を大切にする」という言葉には、いろいろな意味があります。私は、それを単に甘やかすことだとは考えていません。そうではなく、一人ひとりがプロフェッショナルとして責任を果たし、仕事にやりがいを感じられること。一方で、仕事に対する考え方や価値観については、一つの型に押し込めずに多様性を尊重すること。それが「人を大切にする」ことだと思います。

大切なのは主体性と周囲を巻き込む力、活躍の仕方は人それぞれ

――日本特殊陶業では、どのような人が活躍しているのでしょうか。特徴があれば教えてください。

前田さん：課題や問題が起きたときに、表面的なところだけを見るのではなく、「なぜ問題が起きているのか」「本当の課題は何なのか」と、背景まで考えられる人です。そのうえで周囲を巻き込みながら目的の達成までやり抜ける人は、部署を問わず活躍していると感じます。



ただ、これは仕事だけに限った話ではありません。学生の皆さんであれば、研究活動や部活動、アルバイトでも経験できることだと思います。そういう経験にやりがいを感じてきた人は、当社にも合うのではないでしょうか。



また、会社から目標を与えられたからそのまま進めるのではなく、「なぜこれをやる必要があるのか」を考えて、自ら取り組むことも大切だと思います。変化の多い会社なので、その変化を楽しめる人と一緒に働きたいですね。

日本特殊陶業が求める人物像

――鈴木社長は、これから入社する人にどのようなことを期待していますか。

鈴木さん：私は「こういうタイプでなければ活躍できない」とは思っていません。いろいろな人がいて、それぞれに活躍の仕方があります。



今は会社が変革期にあるので、変化を楽しめる人には特に面白い環境だと思います。一方で、安定を求める人にも活躍できる場所はあります。会社には、変えることだけでなく、安定させていくことも必要ですから。



どちらにしても、「自分はこういうことをやりたい」という思いを持って来てもらえたらうれしいですね。

就職先選びで大切なのは、自分を知り、可能性を決めつけないこと

――最後に、これから就職先を選ぶ学生にメッセージをお願いします。

前田さん：私自身もそうでしたが、就職先を決めるのは大きな決断ですし、入社した後のことはなかなか見えません。不安もたくさんあると思います。



だから、「こんなことをやりたいけれど、できますか」「ここが不安です」といったことは、ぜひ採用担当に伝えてほしいですね。私たちも学生の皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。

鷲見さん：待遇や会社の雰囲気も重要ですが、それだけではなく、「自分はどういう人間なのか」「どんな環境なら自分の力を発揮できるのか」を考えてみてほしいです。もし一人で考えるのが難しければ、採用担当を頼ってください。結果として、皆さんに合う場所の一つとして当社を選んでもらえたらうれしいですね。

鈴木さん：今の鷲見さんの話は大切です。そのうえで、私は学生の皆さんに自分の可能性をあまり決めつけないでほしいと思っています。



私自身、入社したときには、将来今のような仕事をしているとはまったく想像していませんでした。環境が変われば、自分自身も変わりますし、皆さんにはいろいろな可能性があります。



最初から「これはできない」「これはやらない」と決めてしまうより、「やってみようかな」と思う気持ちを持って会社を選ぶ。それくらいの気持ちで向き合うと、就職活動も少し楽しくなると思います。

今回のアンケートから見えたのは、学生が仕事内容やキャリアの可能性を重視している一方で、その実態が見えにくいことに不安を感じているという現状でした。



しかし、日本特殊陶業株式会社へのインタビューを通して、仕事の幅広さや、若手が挑戦できる環境、多様なキャリアの可能性が伝わったのではないでしょうか。企業研究を進める際は、ぜひ社員の声にも耳を傾けながら、自分に合う働き方を探してみてください。

新卒採用情報をチェック

「【就活生向け】就職観・企業選びに関するアンケート」

調査時期：2026年7月30日～8月3日

調査対象：18歳～29歳、全国

調査数：302人

調査方法：インターネットログイン式アンケート

[PR]提供：日本特殊陶業株式会社