学生やファミリーでにぎわうイメージが強い牛角。「大人になってからは、なんとなく足が遠のいていた」という人もいるのではないでしょうか。今回は、そんな牛角に女性4人で久しぶりに行ってみることに！ 改めて訪れてみると、コスパのよさや驚きのメニューなど……学生時代には気づかなかった魅力を再発見しました！

肉厚でジューシー！ 価格以上の満足感が得られる牛角の看板メニューに感動

部活帰りやイベントの打ち上げで学生時代によく利用していた牛角ですが、社会人になってからは「量より質」「せっかくだから、ちょっと奮発して良いお肉が食べたい」と考えるようになった筆者。

友人も「学生やファミリー向け」「なんとなくメニュー数が少なそう」「食べ放題のイメージが強い」といった理由で、ここ数年は牛角に行く機会がなかったのだとか。

「よく食べ放題しにきていたよね」と当時のことを振り返りながら、今回は単品で注文することに。意外とメニューが豊富で迷いながらも、看板メニューの「牛角上カルビ」と「牛角上ハラミ」を頼んでみました。

画像に表示されているのは税抜の価格です

テーブルに届くや、「思っていたより分厚い！」「サシがきれい！」と、お肉の見た目に食べる前から大盛り上がり！ 早速「牛角上ハラミ」から味わってみると、やわらかくジューシーな食感と赤身ならではの濃厚な旨み、脂のさっぱりとした甘みが口いっぱいに広がります。

続いて「牛角上カルビ」も実食！ 噛むほどに肉の旨みと脂の甘みが広がり、カルビならではのジューシーなおいしさを堪能できます。友人たちも「これが780円で食べられるの、すごくない？」とびっくり。おいしさも価格も、4人そろって太鼓判！



実は「牛角上ハラミ」と「牛角上カルビ」は、どちらも原価率60％超という驚きのメニュー。おいしさと価格のバランスに、牛角の本気が感じられます。学生時代には気づかなかった魅力に触れ、早くも大満足のスタートとなりました！

リッチな気分を味わいたい日は…… 画像に表示されているのは税抜の価格です さらにメニューをチェックしていると、「黒毛和牛」がなんと680円からラインナップ！

定番の「黒毛和牛カルビ」は880円、ほかにも「黒毛和牛上カルビ」、「黒毛和牛上赤身くらした」、「黒毛和牛うらハラミ」、「黒毛和牛ゲタカルビ」、「黒毛和牛切り落とし」など、さまざまな部位が1,000円前後で楽しめます。



学生時代は食べ放題に夢中で気づかなかったけれど、黒毛和牛がこんなに充実していたなんて！ もっと早く知りたかった……。

高級な焼肉店ほど気負わず、A4ランク相当の黒毛和牛をリーズナブルに楽しめるので、いつもよりちょっと贅沢したいときにも気軽に利用できそうです。

女性心をくすぐる！ 創作焼肉やサイドメニューも盛りだくさん

焼肉チェーン店にいることを忘れてしまうほど、クオリティの高い焼肉を堪能した我々。続いて他のメニューも見てみると、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」、「ハニーマスタードポーク」、「チーズチキンバジル」など、気になる創作焼肉を発見しました。

お肉にはちみつってどういうこと！？

他の焼肉店ではこんなメニュー見たことないかも！

と、ユニークなラインナップに大盛り上がり！

定番の焼肉だけでなく、遊び心のあるメニューに出会えるのも、牛角ならではの魅力です。



また、「蜜おさつバター」、「炙ってドーナツアイス」、「焼きパイン」など女性心をくすぐるサイドメニューも充実。「七輪でドーナツを焼くなんて新鮮！」「パインを焼いたらどんな味になるんだろう？」と、4人の好奇心も刺激されます。

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実際に食べてみると……？

ホクホクのさつまいもにバターのコクが絡まって最高！

焼きたてで“サクフワ”なドーナツと冷たいアイスの組み合わせがたまらない！

と、いずれも大好評。どれにしようかと選ぶ時間も楽しく、七輪で焼くと甘く香ばしい香りが広がる新体験！みんなでシェアしながら、「これおいしい！」「次なに頼む？」と会話が弾み、気づけばあっという間に時間が過ぎていました！



さらに、期間限定フェア「秋のうまい！もん祭り」では、きのこやさつまいもといった女性にも人気の食材に加え、ワインとの相性も良い「鴨の王様ステーキ」など、秋を感じるメニューがそろいます。

筆者が特に気になったのは、「鴨の王様ステーキ」と「七輪de焼きいも」。「鴨の王様ステーキ」は、贅沢に厚切りにした鴨肉をステーキスタイルで楽しめる一品。皮目は香ばしく、身はしっとりとやわらか。鴨の濃厚な旨みとコクが噛むほどに広がり、食べ応えも抜群です。ワインとの相性も最高で、グラスを片手に思わずうっとり。大人のご褒美気分を思いきり味わえました！

一方、「七輪de焼きいも」は、キャラメルソースをかけた国産の紅はるかを、自分で焼き上げる体験型のデザート。じっくり火を通すと、表面のキャラメルソースが香ばしく広がり、甘い香りに包まれます。中は熱々でほくほく、とろけるような甘さがたまらない！ 焼きたてを味わえるのはもちろん、七輪で焼き上げるひと手間も楽しく、焼肉の合間に「甘い→しょっぱい→甘い…」の無限ループに突入！

〆にぴったりなハーフ・ミニサイズも 焼肉からサイドメニューまで、たくさんのメニューを堪能した我々。「〆も食べたいけれど、普通サイズだとちょっと重たい……」と悩むことも多いですが、牛角ではそんなときにぴったりなハーフサイズの〆メニューも充実しています。 画像に表示されているのは税抜の価格です メニューは、3種の冷麺やビビンバ、ラーメンなどバリエーションも豊富。おなかの空き具合やその日の気分に合わせて選べるので、少しずついろいろなものを食べたい時にもぴったり！

お酒を飲みたい日には「焼肉酒場セット」が断然お得！

ひと通り食事を楽しんだ後に見つけたのは「焼肉酒場セット」。平日限定のメニューで、なんと40品以上のドリンクが120分飲み放題に加え、焼肉盛り、ホルモン盛り、枝豆食べ放題がセットで1,980円（税抜）で楽しめるのだとか！お酒好きにはたまらない神メニューを見逃すわけにはいかないと、後日リベンジを決意！！

～後日～

「焼肉酒場セット」は120分制で、ハイボールやレモンサワーなどの定番のお酒から、いちご風味の「初恋サワー」やラムネ風味の「青春サワー」といったカラフルなドリンクやフルーツ系サワー、ワインなど女性にもうれしいドリンクまで、幅広くラインアップ。運ばれてきた瞬間に「かわいい～！」と声が上がり、テーブルが一気に華やかに。焼肉に合う定番から見た目もかわいい一杯まで、牛角で楽しめるなんて！

フレッシュフルーツサワーは飲み放題メニューには含まれておりません

焼肉は、ジューシーカルビ、牛ハラミ、とりももの3種類が楽しめる「焼肉盛り」に加え、「ホルモン盛り」もセットで約200グラム。「ホルモン盛り」は、特製醤油ダレと黒煎り七味で味付けした「黒MIX」、ガツンとにんにくが効いた「白MIX」、ごま油の香ばしさと青唐辛子の爽やかな辛みがアクセントの「青唐MIX」の3種類から選べるので、好みに合わせて楽しめます。さらに、枝豆食べ放題まで付いてくるというおトクっぷり！

テーブルに運ばれてくると、そのボリュームにびっくり！ これだけのお肉とおつまみを囲みながら、飲み放題と枝豆食べ放題も120分たっぷり楽しめるコスパの良さは神！！ 女子会はもちろん、カップルでの利用や、気兼ねなくお酒を楽しみたい日にもぴったりです。

これまで、「牛角は学生やファミリー向けの焼肉店」というイメージを持っていた筆者ですが、久しぶりに利用してみると、上質でバリエーション豊かなお肉をはじめ、個性派メニューや季節限定メニューなど、学生時代には気づかなかった牛角の魅力を再発見！気軽さと親しみやすさはそのままに、大人になった今だからこそ楽しめるメニューも充実しており、牛角の新たな魅力を知ることができました。



みなさんもぜひ、一度お近くの店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか。懐かしいだけではない、新たな魅力に出会えるかもしれません！

[PR]提供：レインズインターナショナル