セミナーにご参加いただき、アンケートにご記入いただいたお客様には豪華スイーツをプレゼント！ さらに、個別相談会にご参加いただいた方には、最大で「ローン手数料半額チケット」などの限定特典が当たります。 ※特典内容は変更となる場合がございます。

※手数料割引チケットのご利用には条件がございます。詳細は当日ご案内いたします。

参加無料・先着80名｜今すぐ応募する

「金利上昇局面の今、このまま住宅ローン返済を続けて大丈夫だろうかーー」

「定年を迎えるにあたって、今の住宅ローンの支払いを続けていけるだろうかーー」

日銀の政策金利はさらに上昇していく可能性が高いと言われており、今後の住宅ローン返済について、お悩みを感じている方は多いのではないでしょうか。そんなお悩みを抱える方に向けて、住宅ローン専門の金融機関である日本住宅ローン株式会社は、2026年11月9日(月)に帝国ホテル東京で特別イベントを開催いたします。

本イベントでは、メディアで幅広く活躍する日本を代表するエコノミスト永濱利廣さんが金利・経済動向を解説するほか、住宅ローンのプロである日本住宅ローン株式会社の川村尚範が住宅ローンの借り換えのポイントについて特別セミナーで語ります。さらに、セミナー終了後には、住宅ローンの個別相談会で住宅ローンに関する疑問やお悩み相談もできます！

毎月の支払額を抑えたい方や、住宅ローンの借り換えに興味はあるけどどう動けばいいか分からないと感じる方は、この機会にぜひご参加ください。住宅ローンをいま見直すことで、これからが変わるかもしれません。

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住宅ローンを見直すことで、毎月の支払額が減るかもしれない、住宅ローンの借り換え術を徹底解説

今回の特別イベントでは、エコノミストの永濱利廣さん(第一ライフ資産運用経済研究所)に現在の金利環境とこれからの経済見通しをわかりやすく解説いただきます。ニュースだけではわからない「自分のローン返済に金利がどう関係するのか」が見えてくるはずです。

そして、住宅ローン専門金融機関である日本住宅ローン株式会社の川村尚範が借り換えの基本と、「おうちの残価設定ローン」をはじめとした住宅ローンの借り換えに適した商品をご紹介! 毎月の支払い負担を見直すヒントがきっと見つかります。イベント後には個別相談会も実施されるので、「うちの場合はどうなの?」という疑問を、その場で住宅ローンのプロに相談できます。

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開催概要

日時 2026年11月9日(月)18:30～20:30(18:00受付開始) 会場 帝国ホテル 東京「光の間」 参加費 無料 定員 先着80名 応募締切 2026年11月9日(月) 10時まで 対象 住宅ローンをご返済中のお客様

当日のスケジュール(予定)

18:00 受付開始 18:30 イベント開始・ご挨拶 18:45 セミナー「今後の金利動向と経済状況の変化がもたらす家計への影響」

第一ライフ資産運用経済研究所 永濱利廣さん 19:15 セミナー「住宅ローンのプロが新しい借換の選択肢を解説!」

日本住宅ローン 広報部長 川村尚範 19:45 トークセッション

インフルエンサー＆永濱利廣さん×川村尚範 20:00 閉会 20:01 住宅ローン個別相談会(ご希望のお客様) 20:30 終了

※スケジュールは変更となる場合がございます。

※席数に限りがございます。定員に達し次第、受付を終了いたします。

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＜登壇者＞

第一ライフ資産運用経済研究所 経済調査部 首席エコノミスト 永濱利廣さん 1995年早稲田大学理工学部工業経営学科卒業後、第一生命保険入社。2005年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了、2000年第一生命経済研究所（現 第一ライフ資産運用経済研究所）経済調査部、2016年より現職。内閣府経済財政諮問会議民間議員、衆議院調査局内閣調査室客員調査員、(株)あしぎん総合研究所客員研究員、跡見学園女子大学非常勤講師を兼務。景気循環学会常務理事、足利みらい応援大使、佐野ふるさと特使、足利未来創生会議委員、NPO法人ふるさとテレビ顧問。専門は経済統計、マクロ経済分析。著作に「お金と経済」(生産性出版)など。 インフルエンサー 後日公開 日本住宅ローン 広報部長 川村尚範 日本住宅ローンに新卒入社後、提携ハウスメーカー担当者へのコンサルティング業務や審査部門での新商品企画(業務フロー構築・審査基準作成など)を経験。現在は広報部門の責任者として企業・商品認知向上に関する施策を主導。また、チャンネル登録者数410万人を誇るYouTubeチャンネル「PIVOT」にも出演(今後公開予定)。

金利の先行きが読みにくい今だからこそ、まずは正しい情報を知ることが、これからのライフプランを考える第一歩になります。

帝国ホテルで開催する特別な一夜。住宅ローンにお悩みの方は、ぜひお気軽にお申し込みください。

※イベント応募締切：2026年11月9日(月)10時まで

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[PR]提供：日本住宅ローン