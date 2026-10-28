秋の風物詩として親しまれている「芋煮」。地域によって具材や味付けが異なるこの郷土料理を一度に楽しめるイベント「元祖全国芋煮会in中山2026 supported by ヤマザワ」が、2026年10月11日、山形県中山町で開催されました。当日は約4,000人が来場し、約3,000食の芋煮を販売。全国8地域の芋煮の食べ比べや、来場者の投票でグランプリを決めるレシピコンテストなど、さまざまな企画で盛り上がった当日の様子をレポートします。

2年ぶりの開催! 全国各地の芋煮を求めて多くの来場者が集結

2025年は雨天により中止となった本イベント。2026年は「雨でも絶対中止にしない」という方針のもと、メイン会場を河川敷から中山町総合体育館へ変更しました。体育館内には養生シートを敷くなど、雨天でも開催できるよう対策を実施。屋外のゆ・ら・ら交流広場とあわせて2つの会場でイベントを開催しました。当日は天候にも恵まれ、開場前から多くの人が訪れました。

会場の目玉は、全国8地域の芋煮を食べ比べできる「日本八大芋煮」。山形芋煮、庄内芋煮、仙台芋煮、岩手芋煮、福島芋煮に加え、山形県中山町の北前いも煮、島根県津和野町の津和野芋煮、愛媛県大洲市のいもたきが並びました。

特に人気を集めたのは山形芋煮。2024年の開催時よりも評判が良かったのは北前いも煮と津和野芋煮でした。棒鱈を使った北前いも煮には「海鮮風味であっさりしていて美味しかった」、鯛だしが特徴の津和野芋煮には「鯛だしの味が繊細で美味」「島根の味を山形で味わえて嬉しかった」といった声が寄せられました。地域ごとの食材やだしの違いを楽しめるのも、全国の芋煮が集まる本イベントならではの魅力です。

来場者の投票でグランプリが決定!「未来の芋煮レシピコンテスト」

もうひとつの注目企画が、2024年から実施されている「未来の芋煮レシピコンテスト」です。

全国から応募された44作品の中から、最終審査に進んだのは3作品。2025年は雨でイベントが中止となり、最終審査を実施できなかったため、今回あらためて審査が行われました。当日は来場者200人が3作品を試食し、投票によってグランプリを決定。それぞれ異なる発想で考案された3作品をご紹介します。

グランプリ：「芋煮×すももの出会い〜ふるさとの恵みを未来へ〜」

宮城県仙台市の平井友香子さんが考案した、中山町産のすももを隠し味にした一品。見事、来場者投票でグランプリに輝きました。試食した人からは「山形の芋煮に近く、少し酸味があっておいしい」と好評。今後、中山町内の飲食店で提供される予定です。

準グランプリ：「WINE de IMONI♪もちもち里芋いもボール」

川上泰輝さんが考案した、赤ワインを使った芋煮。里芋のいもボールが特徴で、試食した人からは「お肉がおいしかった」といった感想が寄せられました。

準グランプリ：「野菜たっぷりちゃんこ芋煮」

水上りのあさんが考案した、塩味のスープに鶏団子が入った野菜たっぷりの一品。試食した人からは「迷うが“野菜たっぷりちゃんこ芋煮”がすごいおいしかった」という声も寄せられ、野菜をたっぷり味わえる点が好評だったようです。

太鼓やダンス、書道パフォーマンスも! 華やかなステージ企画

会場では、地域の文化に触れられるステージイベントも行われました。芋煮を味わうだけでなく、地域の伝統や文化にも親しめる多彩なプログラムが、来場者を楽しませていました。

ステージの幕開けを飾ったのは、中山町に伝わる伝統的な「玄蕃太鼓」と、なかやま保育園の園児約30人による「あおぞら太鼓」です。力強い演奏と園児たちの元気な太鼓が、イベントの始まりを告げました。

会場がひときわ盛り上がったのが、アーティストのKiraraさんの生歌に合わせた「芋煮ケーションダンス」。中山町出身の落語家・春風亭昇りんさんや園児たちに加え、来場者も一緒になって踊り、会場は一体感に包まれていました。そのほか、春風亭昇りんさんと前中山町観光協会会長 東海林洋さんによるトークセッションや、中山音頭を踊る会の皆さんによる演舞も披露され、地域ならではの空気が会場いっぱいに広がりました。

さらに、惺山高等学校書道部による書道パフォーマンスも注目の的でした。ステージ上で披露される書の迫力に、思わず足を止めて見入る来場者の姿も。

終盤には、中山町商工会による豪華景品を懸けたじゃんけん大会が開催。参加した来場者の歓声が響き、最後まで会場はにぎわいを見せていました。

全国の芋煮を通じて、食文化と地域の魅力を発信

「元祖全国芋煮会in中山2026」は、全国8地域の芋煮を食べ比べる企画に加え、来場者参加型のレシピコンテストやステージイベントを通じて、食文化の多様性や中山町の魅力を発信しました。伝統的な芋煮の味わいから、新しい発想で生まれたレシピまで、さまざまな楽しみ方に出会える本イベント。芋煮を通じて地域と地域、人と人がつながる機会となりました。

[PR]提供：中山町観光協会