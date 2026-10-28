日本の近代製鉄発祥の地、岩手県釜石市を訪れた響くんとハガネロウ。

前編では、鉄の歴史館と世界遺産・橋野鉄鉱山をめぐり、釜石で近代製鉄が始まった歴史と、鉄づくりに挑み続けた先人たちの歩みを学びました。

後編では、その技術と精神を受け継ぐ日本製鉄 北日本製鉄所 釜石地区へ。暮らしを支える線材づくりをはじめ、エネルギー、復興、地域とのつながりを通して、釜石から未来へ続く鉄の歩みをたどります。

日本製鉄 北日本製鉄所 釜石地区へ！

暮らしを支える線材づくりと発電所を見学

いよいよ、響くんは「日本製鉄 北日本製鉄所 釜石地区」を探索することに！

現在の北日本製鉄所 釜石地区では、主に「線材」を製造しています。線材とは、熱した鉄を何度も圧延して細長いコイル状にした鋼材のこと。自動車エンジン用のボルトや、スチールコードというタイヤの補強材など、私たちの暮らしを支えるさまざまな製品に使われています。

太陽光発電用のシリコンウェハーや半導体を切断する際に使用するソーワイヤや、過酷な環境でも耐えられる強度の高い海底ケーブルなどの特殊なものから、釘やフェンスといった身近なものまで幅広い用途の線材を作っているよ。

タイヤやソーワイヤの中に細い鉄が使われているなんて知らなかった！ 改めて、鉄は僕たちの生活に欠かせないんだね。

●主な線材を使用した製品

・ボルト、ナット

・タイヤのスチールコード

・長大橋のロープ

・ソーワイヤ

・フェンス

・ベッドスプリング

・釘

10mのビレットが10kmの線材に!? 製造ラインに潜入！

では、さっそく線材工場へ潜入！

ここでは、室蘭地区から運ばれてきた線材の材料である鉄の塊「ビレット」を加熱し、何度も圧延機にかけて伸ばし、コイル状にする作業をおこなっています。

※本記事中の数値は、内容を分かりやすくお伝えするため、おおよその値を使用しております。

釜石地区に届いたビレットは重さ2トン、長さは10ｍ、太さは162mm角なんだけど、この工場で最終的には約10kmまで伸ばされるんだ。

約10km！？ どうやって1000倍の長さになっていくんだろう？

加熱されたビレットは、上下左右から挟むように加工する何十台もの圧延機を次々と通り、少しずつ細長く伸ばされながら、目的の太さへと加工されていきます。一度に細くするのではなく、段階的に圧延することで、高い精度を実現しているのです。

162mm角のビレットは、最も細いものでは3.6mmまで細く加工されるんだ。しかも、圧延する速度はだんだん早くなって、最終的に時速360kmにもなるんだよ。

そうか、細くすればするほど長さもどんどん伸びるから、最後は新幹線より速いスピードで流さないと加工が追い付かないんだね！

圧延を終えた線材は、リング状に巻き取られ、「ステルモアコンベア」へ。真っ赤に熱せられた線材が、円を描きながら次々と流れていきます。この工程では、線材を運びながら冷却。さらに、用途に応じて「スロー・クーリング・システム（SCS）」を使用し、よりゆっくりと冷やします。冷却の仕方によって線材の性質が変わるため、製品に求められる特性に合わせて冷却方法を細かく調整しています。

鉄は冷やし方によって、硬さや粘り強さなどの性質が変わるんだ！ どんな製品に使われるかによって、線材に求められる性質も異なるから、用途に合わせて冷却方法を調整しているんだよ。

なるほど、同じ線材でも、使い道に合わせて冷却の仕方を微妙に変えているんだね！

冷却された線材は、国内外へ出荷されます。国内向けの製品は、天候に左右されず船へ積み込める屋根付きの出荷設備「全天候バース」から、国外向けの製品は南桟橋から、それぞれ送り出されます。

実はこの全天候バースは、東日本大震災の津波で大きな被害を受けました。津波によって流された船が衝突し、半分以上が損壊したものの、その後復旧。現在は、釜石の復興を伝える象徴の一つとなっています。

『がんばろう！！釜石』って書いてあるね。色が変わっている部分が復旧したところなんだよね？

そうだよ。震災から立ち上がった、この街の思いが込められているよ。

こうして作られた線材は、さらにさまざまな加工を施され、ボルトやナット、タイヤのスチールコード、橋を支えるロープなどへと姿を変えていきます。釜石地区で受け継がれてきた鉄づくりの技術は、現在も自動車や建物、インフラをはじめ、私たちの身近な暮らしを支えているのです。

鉄づくりだけじゃない！ 地域を支える木質バイオマス発電

線材工場を後にした響くん。次に向かったのは、かつて釜石製鐵所の高炉があった場所に建つ火力発電所です。ここでは製鉄所内で使う電力だけでなく、余った電力を電力会社へ供給しており、その発電能力は岩手県内の一般家庭約3割分にも相当します。

製鉄所なのに、発電所もあるなんて知らなかった！

そうなんだ。釜石地区には岩手県内唯一の火力発電所があるんだよ！

でも、火力発電って環境に負荷が大きいんじゃないの？

そこで活躍しているのが木質バイオマスなんだ。

発電の仕組みは一般的な火力発電と同じですが、釜石火力発電所ならではの特徴が、石炭と木質チップを組み合わせた「木質バイオマス混焼発電」。

地域で伐採された木材の中から、これまで十分に活用されてこなかった間伐材や端材を回収し、細かく砕いて乾燥させたうえで、石炭と混ぜて燃料として利用しているよ！

木材は地域の森林組合と連携し、半径約100km圏内で発生したものを使用。未利用資源をエネルギーとして生まれ変わらせることで、化石燃料の使用量を抑えるだけでなく、地域の林業や経済の活性化にもつながっています。

環境にやさしいだけじゃなく、地域にも大きく貢献しているんだね！

そうなんだ。CO₂の排出量を減らせるだけじゃなく、地域の林業や経済の活性化にもつながるんだよ。釜石地区は鉄づくりだけじゃなく、エネルギーや環境、そして地域の未来も支えているんだ！

うのすまい・トモスと復興スタジアムを訪ね、釜石の復興を知る

釜石市の歴史を語る上で、忘れてはいけないのが、幾度となく街を襲ってきた津波です。

2011年の東日本大震災は記憶に新しいですが、釜石はそれ以前から、明治三陸地震津波や昭和三陸地震津波など、繰り返し津波による甚大な被害を受け、そのたびに復興を遂げてきました。

今回、響くんたちが訪れたのは、「うのすまい・トモス」。東日本大震災で甚大な被害を受けた鵜住居地区に整備された、復興のシンボルとなる交流拠点です。「トモス」には、復興の明かりを“灯す”、「共に」「友」といった言葉の響きに加え、鉄のまち・釜石の炉のイメージも込められています。

施設内には、震災の記憶や教訓を未来へ伝える「いのちをつなぐ未来館」があり、防災について学ぶことができます。

東日本大震災の被害はもちろん知っていたけど、それ以前から何度も津波を経験してきた街だったんだね……

そうなんだ。だからこそ、この街には『命を守る』ための教訓や、防災の取り組みが今もしっかり受け継がれているんだよ。

復興のシンボル「釜石鵜住居復興スタジアム」

震災の教訓を学んだ響くんたちは、隣接する「釜石鵜住居復興スタジアム」へ。このスタジアムも、震災からの復興を象徴する施設の一つです。

実は、ここは東日本大震災の津波で被災した鵜住居小学校・釜石東中学校の跡地。日頃の防災教育と避難訓練によって児童・生徒全員が避難できたことで「釜石の奇跡」と呼ばれたエピソードを残した場所でもあります。

さらに、2019年におこなわれたラグビーワールドカップの会場にも選ばれ、復興のシンボルとして国内外から注目を集めました。現在は、日本製鉄釜石シーウェイブスのホームスタジアムとしても利用され、ラグビーを通じた地域のにぎわいづくりの拠点となっています。

製鉄所だけじゃなく、ラグビーでも地域を盛り上げているんだね。競技場と客席の距離が近いから、ライブ感があって盛り上がりそう！

釜石は『ラグビーのまち』としても知られているんだ。日本製鉄釜石シーウェイブスも、この街とともに歩んできたチームなんだ。

1970～80年代、新日鉄釜石ラグビー部は全日本社会人大会で7連覇を達成し、「北の鉄人」と呼ばれるほどの強さを誇った歴史があります。それを受け継ぐ日本製鉄釜石シーウェイブスは、今も地域に根ざしたチームとして活動しています。

文明の発展を支える鉄。その歩みは、今も釜石から未来へと進化し続ける

鉄の歴史館、橋野鉄鉱山、製鉄所、そして復興の象徴となる場所をめぐった響くんとハガネロウ。釜石が近代製鉄発祥の地として歩んできた歴史と、その技術が現在の線材づくりへと受け継がれていることを実感した様子。さらに、発電事業や木質バイオマスの活用、震災からの復興、ラグビーを通じた地域とのつながりなど、釜石地区が鉄づくりだけでなく、地域の暮らしや未来も支えていることが見えてきました。

文明の発展に、鉄の発展は欠かせない。その当たり前のようで大きな事実の背景には、釜石で鉄づくりに挑み続けた先人たちの苦難と、長い歴史の積み重ねがありました。時代とともに形を変えながらも、地域と社会を支え続ける日本製鉄 北日本製鉄所 釜石地区。その歩みは、これからの未来にもつながっていきます。

CHECK 日本製鉄

世界は鉄でできている。『日本製鉄』

日本で最大手、世界でもトップクラスの鉄鋼メーカーであり、日本国内および世界15カ国以上に製造拠点を展開する日本製鉄グループ。常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、優れた製品・サービスの提供を通じて、社会の発展に貢献しています。また2050年カーボンニュートラルの実現に向け、超革新技術の他国に先駆けた開発・実機化に真摯に取り組んでいます。「世界は鉄でできている」をさらに実感したいなら、日本製鉄の製鉄所に見学に行くのもあり！ 国内に複数の製鉄所があり、事前予約すれば見学できる製鉄所もあるので、鉄に興味がある方はサイトをチェックしてみては。 CHECK 「世界は鉄でできている。」スペシャルサイト CHECK 日本製鉄

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