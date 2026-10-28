「関西製鉄所 大阪地区」を訪れてから、鉄づくりのとりこになっている響くん。大阪だけでなく、全国の製鉄所にも興味津々。

そんな響くんが今気になっているのが、鉄の歴史。前回、鉄の未来について触れた響くんは、ふと鉄のルーツについて素朴な疑問を抱いたのです。

ねえねえ、鉄づくりは数千年前からはじまっているって言っていたけど、どんな風に現在にまで続いているの？

響くんは、すっかり鉄の虜だね！ じゃ、一緒に鉄の歴史について学んでみようよ！ そして、鉄の歴史を知るには、とっておきの製鉄所があるんだ！

えっ！ それってどこ！？

『北日本製鉄所 釜石地区』だよ！ ここは鉄づくりの街、岩手県釜石市にあるんだ。日本の鉄づくりの歴史に欠かせない地域なんだよ。

また製鉄所に行きたいと思っていたんだ！ よし、今回は『北日本製鉄所 釜石地区』に行ってみよう！

岩手県釜石市は近代製鉄発祥の地で、日本の鉄の歴史を語る上でとても重要な地域。「北日本製鉄所 釜石地区」は、鉄鋼業の発展とともに歩んできた製鉄所なんです。

さっそく響くんはハガネロウとともに、釜石市を訪ねることにしました。

近代製鉄発祥の地・釜石市へ！ 鉄づくりのルーツを探る

ついに岩手県南東部にある、釜石市に到着した響くん。入り組んだリアス海岸と海の恵みに囲まれた港町です。

釜石市に到着したよ！ 海と山が広がる、自然豊かな街だなぁ。なんでここが鉄づくりの街って言われるんだろう？

そう、釜石市は近代製鉄業発祥の地。じゃあ、どうやって鉄鋼業が発展していったのか、さっそく「鉄の歴史館」で学んでいこう！

鉄の歴史館で発見！ 日本の近代製鉄は釜石から始まった

響くんたちが最初に訪れたのが「鉄の歴史館」。釜石市と鉄づくりの歩みを紹介する資料館で、近代製鉄の父と呼ばれる大島高任（おおしまたかとう）の功績や、釜石の製鉄業がどのように発展してきたのか、歴史に関わる資料を展示しています。

ここには、原寸大に復元された日本現存最古の高炉の模型があるんだ。高さは7ｍあって、これが日本の高炉の始まりなんだよ。

原寸大に復元された日本現存最古の高炉跡の模型

わぁー！ こんなに大きなものを江戸時代に作っていたんだね！ すごいなぁ！

当時、1つの高炉で1日に2トンくらいの鉄を作り出していたんだよ。ちなみに、今の日本最大クラスの高炉は1万トンもの生産量を誇っているんだ。

まずはシアターで鉄づくりの歴史を学びます。映像と光・音の演出で、高炉での鉄づくりを再現。真っ赤に光る高炉は迫力満点です。

シアターの後は、鉄文化の始まりから近代製鉄への道のりについて、展示を見ながら学んでいきます。

三陸沿岸は砂鉄が豊富に採れ、砂鉄を使った「たたら製鉄」が始まったのは、なんと奈良時代。川の上流にあった豊富な花こう岩が年月とともに風化し、下流に多量の砂鉄が採れるという環境だったことから、鉄の生産だけでなく、その鉄を使った刀や農具などの製品づくりが盛んとなりました。

昔は畑や川から餅鉄（べいてつ）と呼ばれる、鉄を70％も含んだ石がゴロゴロ見つかったんだ。

江戸時代末期になると、諸外国の脅威から国を守るため、水戸藩が大砲などの武器づくりに乗り出します。そこで技術者として招かれたのが、大島高任でした。しかし、水戸藩の反射炉で製造した大砲は、砂鉄を原料とする鉄で作られていたため、粘り強さに課題がありました。そこで、より良質な鉄を製造するため、西洋の技術である高炉の築造に乗り出しました。

岩手出身の大島高任は、鉄づくりに必要な豊富な鉄鉱石、そして木炭源となる森林、水車を動かす川があり、さらにたたら製鉄の職人も多くいる釜石の大橋に、高炉を作ることにしたんだ。

そしてついに、安政4年12月1日、大島高任は鉄鉱石を原料とした高炉による鉄の連続生産に成功。その後、明治に入り、富国強兵を目指す国策として、1880年に政府運営の製鉄所「官営釜石製鐵所」が設立。しかし、3年で廃業してしまい、民間に払い下げられます。

払い下げを受けた田中長兵衛は部下たちとトライアンドエラーを繰り返し、遂に49回目の挑戦で連続生産に成功。「釜石鉱山田中製鐵所」として、再び鉄鋼業が軌道に乗り、釜石は日本有数の製鉄の街となったのです。

民営になって49回目の挑戦で成功を収めてから、今年でちょうど140年なんだ。

鉄づくりも、苦難の連続だったんだね…

しかも、戦時中は2度にわたる艦砲射撃で壊滅的な打撃を受けたんだけど、3年後には復興して、操業を再開させたんだ！

今の文明の発展には、そんな先人たちの苦労の積み重ねがあったなんて知らなかったなぁ。

鉄の歴史館では、歴史だけでなく、生活の中にある鉄製品の紹介や、製造工程をわかりやすく展示。また、館外の広場には、釜石製鉄所から鉱山の大橋まで実際に走っていた1942年製のC20型機関車（SL）の展示もあり、貴重な資料や実物を通して、当時の鉄づくりや人々の暮らしに思いをはせることができます。

鉄にこんな深い歴史があったんだね。SLも重厚で大きくて、迫力あったなぁ！

じゃあ、次は実際に近代製鉄の始まりとなった高炉跡を見に行ってみよう！

世界遺産・橋野鉄鉱山へ。日本近代製鉄の原点を歩く

鉄の歴史を学んだ響くんが次に訪れたのは、大島高任が作った日本現存最古の高炉跡である「橋野鉄鉱山」。「鉄鉱山」と名前はありますが、鉄鉱石の採掘だけでなく、高炉や事務所の役割がある御日払所、そして従業員の長屋など、製鉄所として運営していました。

そんな当時の製鉄の様子を今に伝える遺構が残されていることから、日本の近代製鉄の始まりを伝える貴重な遺産として評価され、2015年には「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の一つとして世界文化遺産に登録されました。

明治時代、日本は欧米の技術を取り入れながら、わずか50年ほどで近代国家へと発展したんだ。その歩みを今に伝えるのが『明治日本の産業革命遺産』なんだよ。

50年！ たしかに、それはすごい短期間だなぁ。だから世界中から注目されているんだね！

まずは橋野鉄鉱山の入り口、インフォメーションセンターに着くと、ブロックで再現された三番高炉が見られたり、実際に餅鉄を持って重さを当てたりといったミニコンテンツが。さらに、展示室では大スクリーンで往時の橋野鉄鉱山高炉場が再現され、「明治日本の産業革命遺産」、岩手の3つの世界遺産、絵巻スクロールなど豊富な映像が楽しめます。また、パネルには橋野鉄鉱山の歴史や発掘調査の成果が記載されています。また、ガイドに案内してもらいながら、高炉を散策すると産業革命の原点に触れることができます。さらにARでは、現存しない高炉や建物を当時の姿で見ることができます。

いざ！ 日本最古の洋式高炉・三番高炉へ！

敷地内は豊かな自然に囲まれ、5月半ばには八重桜が咲き誇るのだとか。道を進んだ先に川があり、そこにかかる橋から先が、世界遺産です。

注目したいのは、やはり日本現存最古の高炉跡である、三番高炉です。

最初に仮で造った高炉が、もともと三番高炉にあったんだ。その後、一番と二番高炉が造られて、三番高炉は最初の仮高炉を改良して造ったんだよ。

当時の高炉での鉄づくりは、水車の力で動かした「ふいご」で炉内へ空気を送り込み、高温に熱せられた炉の上部から鉄鉱石と木炭を投入することで、鉄鉱石が鉄とスラグ（鉄滓）に分かれる仕組みです。溶けた鉄は炉の下部にたまり、湯口に穴をあけると、砂場に鉄が流れ、そこから鉄を取り出していました。

ここの地形は川沿いの傾斜地で、水車を動かすためにも適していたんだ。周囲には上質な岩も豊富で、炉のまわりの石組は、鉄鉱山のすぐそばにある岩から切り出してつくっていたんだ。

いまでも壮大な自然を感じるよね！ この恵まれた土地が鉄づくりに活かされたんだぁ！

三番高炉は1894年までの36年間稼働を続け、橋野鉄鉱山は閉所。鉄鉱石の採掘場としてのみ継続されました。

二番高炉

一番高炉

また、橋野鉄鉱山では人々の暮らしも垣間見ることができます。高炉の周辺には、事務所や長屋も建てられ、最大1000人もの人が働き、生活していました。橋野鉄鉱山は鉄を生み出す場所であると同時に、多くの人々が生活を営む一つの集落でもあったのです。

大島高任って、本当にすごい人だったんだね

そうなんだ。実は、2026年は生誕200周年の節目の年でもあるんだよ。今も、その功績が釜石の鉄づくりに受け継がれているんだ。

ここから日本の近代製鉄が始まったと思うと、感慨深いなぁ…

鉄づくりの歴史を肌で感じた響くん。釜石で始まった近代製鉄の技術と先人たちの思いは、現在のものづくりにどのように受け継がれているのでしょうか。

後編では、いよいよ日本製鉄 北日本製鉄所 釜石地区へ向かいます。

世界は鉄でできている。『日本製鉄』

日本で最大手、世界でもトップクラスの鉄鋼メーカーであり、日本国内および世界15カ国以上に製造拠点を展開する日本製鉄グループ。常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、優れた製品・サービスの提供を通じて、社会の発展に貢献しています。また2050年カーボンニュートラルの実現に向け、超革新技術の他国に先駆けた開発・実機化に真摯に取り組んでいます。「世界は鉄でできている」をさらに実感したいなら、日本製鉄の製鉄所に見学に行くのもあり！ 国内に複数の製鉄所があり、事前予約すれば見学できる製鉄所もあるので、鉄に興味がある方はサイトをチェックしてみては。 CHECK 「世界は鉄でできている。」スペシャルサイト CHECK 日本製鉄

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