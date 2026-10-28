三井不動産は、10年以上にわたりライフサイエンス領域で事業を展開してきました。その起点となったのが、江戸時代から薬種問屋が集まり、現在も数多くの製薬企業が拠点を構える日本橋のまちづくりです。

同社は、ライフサイエンス産業の発展が街の活性化や新たな産業創造につながると考え、日本にライフサイエンス領域のエコシステムを構築することを目指してきました。現在は「場」「コミュニティ」「資金」の3つを軸に事業を展開しています。

研究開発の拠点となる施設整備、研究者や企業をつなぐコミュニティ形成、そして事業化を支える資金提供。三井不動産はそれぞれの施策を連携させながら、ライフサイエンス領域におけるイノベーション創出と社会実装を支援しています。

なぜ三井不動産がライフサイエンス領域に取り組むのか

三井不動産がライフサイエンス領域に取り組む背景には、同社が街づくりにおいて重視してきた「産業創造」という考え方があります。同社は、街に根付く産業の成長が人や企業を呼び込み、街の価値や活力を生み出すと考え、さまざまな産業の育成に取り組んできました。

その中で着目したのが、日本橋に根付く製薬・ライフサイエンス産業です。日本橋は江戸時代から薬種問屋が集積する街として発展し、現在も国内外の製薬企業や医療関連企業が拠点を構えています。三井不動産はこの地域特性を生かし、ライフサイエンス産業の発展をまちづくりにつなげようと考えました。

一方で、ライフサイエンス産業を取り巻く環境も大きく変化していました。創薬技術や治療法の高度化により、研究開発のプロセスは複雑化しています。もはや一社だけで研究から事業化までを担うことは難しくなり、アカデミア、スタートアップ、製薬企業、行政、投資家など多様なプレイヤーが連携するオープンイノベーションが不可欠になっています。

こうした背景から、三井不動産は日本にライフサイエンス領域の新産業創造のエコシステムを構築することを目指し、「場」「コミュニティ」「資金」の3つを軸とした事業を展開しています。

「コミュニティ」の構築を担うLINK-J

三井不動産のライフサイエンス事業を構成する重要な取り組みの一つが、「コミュニティ」の構築を担うLINK-Jです。

三井不動産は2016年、産学の有志とともに一般社団法人LINK-Jを設立しました。ライフサイエンス領域におけるオープンイノベーションの促進と新産業創造を目的に活動しています。

LINK-Jは創薬、医療機器、再生医療、医療・ヘルステック領域など幅広い分野のプレイヤーをつないできました。

活動の柱となるのが、「コミュニティ形成」「イノベーション支援」「トレンド発信」です。

CEOラウンドテーブルやVC BAR、Japan Nightといった交流機会の創出に加え、スタートアップ支援プログラムや海外ネットワークとの連携などを展開。さまざまな立場のプレイヤーが出会い、新たな連携や事業創出につながる場を提供してきました。

設立から10年で会員数は1,000を超え、大きく拡大し、スタートアップ、大企業、大学、研究機関、投資家、行政機関などが参加する日本最大級のライフサイエンスコミュニティへと成長しています。

また、LINK-Jは単なる交流組織ではありません。コミュニティを通じて業界の課題や研究者のニーズを把握し、その課題解決を三井不動産の「場」や「資金」に関する事業へつなげる役割も担っています。

研究開発と事業成長を支える「場」の整備

三井不動産は、LINK-Jによるコミュニティ形成に加え、研究開発を支える場の整備にも取り組んできました。

同社は、ライフサイエンス産業の発展には企業や研究者が集まり、交流しながら研究開発を進められる拠点が必要だと考え、日本橋を中心にライフサイエンス関連企業や研究機関の集積を進めてきました。

日本橋エリアは製薬企業をはじめ、多様な医療関連企業が集まる国内有数のライフサイエンス集積地です。三井不動産は、この地域特性を生かしながらライフサイエンス関連施設の整備を進めてきました。現在では日本橋エリアに加え、大阪・道修町近傍エリアでもライフサイエンスビルシリーズを展開しており、2026年6月末時点で13拠点、258テナントが集積しています。

こうした取り組みを進める中で研究開発環境をめぐる課題も見えてきました。

ライフサイエンス分野では、大学や研究機関、企業との連携によるオープンイノベーションが研究開発を進めるうえで重要になっています。そのため、共同研究先とのアクセスが良く、研究者同士が交流しやすい都市部への立地ニーズが高まっていました。また、人材獲得の面でも、研究者が働きやすい環境や通勤利便性が重視されるようになり、研究拠点の立地が企業競争力の一つになりつつあります。

一方で、創薬や再生医療、バイオテクノロジーなどの分野では、試薬や細胞などを扱う実験設備を備えた研究施設（ウェットラボ）が不可欠です。しかし、自社で研究施設を保有する場合、多額の初期投資が必要となるほか、研究テーマの変更や事業成長に応じて発生する拡張・縮小への対応も容易ではありません。特に研究開発型スタートアップにとっては、事業フェーズごとに必要なスペースや設備が変化するため、自社保有の施設が必ずしも最適とは限りません。

こうした背景から近年は、必要な規模で研究環境を確保でき、事業の状況に応じて柔軟に利用できる賃貸型研究施設へのニーズが高まっています。三井不動産は、コミュニティ形成を通じて把握してきたこうした現場の声を踏まえ、研究開発を支える「場」の整備として「三井のラボ＆オフィス」事業を展開しています。

三井リンクラボの特徴は、都心近接の利便性と、研究ステージや企業規模に応じた柔軟な利用環境を両立していることです。

スタートアップから大企業まで、事業内容や事業規模に応じてさまざまな使い方が可能です。新規事業の立ち上げや研究開発の初期段階では小規模区画から利用を開始し、事業の成長に合わせて増床するケースもあります。一方で、より広いスペースが必要な場合は、大規模区画や1フロア、さらには1棟単位で利用することも可能です。企業規模にかかわらず、ニーズに応じた柔軟なスペース活用できる点が特徴です。施設管理や設備維持を施設側が担うため、入居企業は研究活動に集中しやすい環境を整えることができます。

また、同じ建物内に複数の研究開発企業が入居することで、日常的なコミュニケーションから新たな連携が生まれることも期待されています。三井不動産は共用機器室に研究機器を配置し、時間単位で利用できる仕組みも導入するなど、研究開発を支援する環境づくりを進めています。

こうした「場」の整備における最新事例の一つが、2026年7月31日に竣工した「三井リンクラボ東陽町1」です。

東陽町1は東京都江東区新砂一丁目に位置し、東京メトロ東西線「東陽町」駅から徒歩9分の立地にあります。延床面積約20,000㎡、貸付面積約16,800㎡を有する4階建ての施設で、三井リンクラボシリーズとして初めて工業専用地域に立地する施設です。

三井不動産が東陽町に着目した理由は、試薬や細胞などを扱う実験設備を備えた研究施設（ウェットラボ）との親和性の高さにあります。研究開発の現場では危険物を扱うケースもあり、用途地域によっては設置できる設備に制約があります。一方、新木場や東陽町周辺は工業系用途地域でありながら都心へのアクセスにも優れており、研究開発拠点として高いポテンシャルを持っています。

施設内はBSL2対応が可能なウェットラボ仕様となっており、研究内容に応じて実験環境を構築できるよう設計されています。区画は最小131㎡から最大でワンフロア約4,500㎡まで対応しており、スタートアップから大企業まで幅広いニーズに対応します。

さらに、1階と4階にはフルスケルトン仕様区画を整備しました。クリーンルームなど高度な研究施設を構築したい企業向けに、研究内容や設備要件に合わせて自由度の高い空間設計を可能にしています。特に1階区画は大型の研究機器の搬入も想定し、高い床荷重と十分な階高を確保しています。

また、施設内には共用ラウンジや会議室も整備されています。入居者同士の交流イベントや情報交換会を開催できるだけでなく、LINK-J会員との交流も可能です。施設内のカフェは地域住民も利用できるよう開放されており、研究者だけでなく地域との接点が生まれる空間となっています。

さらに近年は、ハード面だけでなくソフト面での支援も拡充しています。

2023年には「三井リンクラボ オープンイノベーション支援プログラム」を開始しました。入居企業や研究者と大企業、研究機関、投資家などとのマッチングを支援し、新たな共同研究や事業提携の創出を目指しています。

2024年には、“研究者のためのコンビニ”「LINK Stock」を開設。研究用の消耗品・試薬を必要なものだけ一点から購入できるほか、高価な研究機器を時間単位で利用できるレンタルサービスや実験サポートサービスなどを提供し、研究開発型スタートアップの負担軽減を図っています。さらに、バックオフィス支援の拡充やヒト由来検体の活用支援なども進めており、研究者が研究に集中できる環境づくりを支援しています。

三井不動産は、不動産デベロッパーとして培ってきた施設開発のノウハウに加え、研究活動を支えるサービスやネットワークも組み合わせることで、ハードとソフトの両面からライフサイエンス領域のイノベーション創出を支援しています。

「資金」の提供で社会実装を後押し

三井不動産は、「場」の整備と並行して、「資金」の提供にも取り組んできました。

ライフサイエンス分野では、研究開始から事業化までに長い期間と多額の投資が必要になります。そのため、多くのスタートアップにとって資金調達が大きな課題となっています。

こうした課題に対応するため、三井不動産はライフサイエンス系VCファンドへのLP出資を進めてきました。

さらに2026年8月には、総額70億円のライフサイエンス特化型CVC「三井リンクファンド」の設立を発表しました。研究シーズの事業化やスタートアップの成長を支援することで、新たな技術やサービスの社会実装を後押しする狙いがあります。

施設やコミュニティだけでなく資金面からも支援を行うことで、ライフサイエンス産業のエコシステム形成を加速させています。

「場」「コミュニティ」「資金」を一体で展開し、新産業創造を支援

ライフサイエンス領域では、優れた研究成果が生まれても、それだけで社会実装につながるわけではありません。研究を支える場所、連携を生み出すコミュニティ、事業化を支える資金のすべてが必要です。

三井不動産は、日本橋を起点に構築してきたライフサイエンス事業において、「場」「コミュニティ」「資金」の3つを相互に連携させながらエコシステム形成を進めてきました。

三井リンクラボ東陽町1は、その中で研究開発を支える「場」の最新拠点です。一方でLINK-Jはコミュニティ形成を担い、三井リンクファンドは資金面から挑戦を支援します。

今後も三井不動産は、これら3つの機能を一体的に展開することで、ライフサイエンス領域における新産業創造とイノベーション創出を支援し、研究成果の社会実装につなげていく考えです。

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