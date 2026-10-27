「イラストを描くとき、タブレットと液タブ（液晶ペンタブレット）、どっちがいいんだろう？」と迷ったことはありませんか？ それぞれに魅力があるからこそ、選ぶのは悩ましいもの。



そこで注目したいのが、XPPenの「Magic Pro 13」。単体ではAndroidタブレットとして、PCにつなぐと液タブとして使える2-in-1の製品ですが、PC接続時には板タブモードへの切り替えにも対応しています。 それだけ聞くととても便利そうですが、実際の使い心地はどうなのでしょうか。今回は、普段デザインやイラスト制作に携わっている筆者が、その描き心地や使い勝手を本音でレビューしていきます！

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薄くて軽い！ 「一応持っていこう」と思える手軽さ

手に取ったとき、まず感じたのは、とにかく薄くて軽いこと！本体の厚さは6.65mm、重さはわずか655g。500mlのペットボトルより少しだけ重いくらいです。 A4の紙と大きさを比べてみると、なんとA4よりコンパクト！書類と一緒にヒョイっと持っていけるのがありがたいです。

サイズ比較のため、A4サイズのクラフト紙を下に。本体の周囲にわずかに紙が見えるくらいの大きさです

6.65mmの本機を横から見ると、この薄さ！

機材を持ち出すとき、重かったりかさばったりすると「どっこいしょ！」と気合いが必要になることも。その点、「Magic Pro 13」は「使うかわからないけど、一応持っていこうかな」くらいの気持ちで持ち出せます。

小さめのバッグにもスルッと入ります。大きいリュックなどじゃなくても気軽に持って行けるのはうれしい！

外出時はもちろん、自宅の中でも、ソファで使ったりデスクで使ったりとどこにでも気軽に持ち運べるのは魅力的だと感じました。

デザイン面では、白いフレームと背面が印象的。明るく爽やかな雰囲気で、個人的にはかわいくて好みです。本体は表も裏もさらさらとしたマットな質感で、手に持ったときの感触も心地よく感じました。

同梱物は、本体とX4スマートチップスタイラス、USB-Cケーブル、標準替え芯4本、フェルト替え芯4本、芯抜き、グローブ、SIMピン。制作に必要なものを揃えた、すっきりした構成です。

付属品が豊富な製品も魅力ですが、筆者は「これは使わないから、その分、価格を抑えてくれたらうれしいな」と思ってしまうこともあるタイプ（笑）。そのため、必要なものを絞った構成は、個人的にはうれしいポイントでした。

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まずは単体で。紙のような描き心地で楽しい！

まずはPCにつながず、単体で描いてみることに。「Magic Pro 13」はAndroid 16を搭載しているため、通常のタブレットとして使用でき、描画アプリを使えばタブレットのみで制作することも可能です。

試し描きには、XPPenが独自に開発したという描画アプリ「Canvas」を使用。ペンを走らせてみると、さらさらとなめらかな描き心地です！ ツルツル滑る感じではなく、ほんのり抵抗があり、紙の上で描くような感覚があります。アプリで描いた線にもざらつきのある質感があり、アナログらしい表情を楽しめました。

さらさら感が楽しく、ペンが進みます！

軽く触れて細く描いたり、力を加えて太く濃く描いたり……筆で描いているように、手の力加減で線に表情をつけられます。入り抜きを意識したストロークや、カリグラフィーのような表現もできて、純粋に楽しく感じました！

筆圧を変えながら描いている様子。入りと抜きの力加減を繊細に読み取ってくれている感じ、伝わりますでしょうか……

付属のペン（X4スマートチップスタイラス）は、16,384段階の筆圧感知、2gの初期荷重、60°の傾き検知に対応しているとのこと。実際に使ってみても、タッチの強弱や傾きを敏感に感じ取って反映してくれると感じました。

ペンは標準的な文房具のペンくらいの太さ・軽さでした

勢いよく線を引いたり、くるくると素早く描いたりしても、線がちゃんとついてきます。描画の遅れやカクつきを感じることなく、ストレスなく描けました。

ビュン！とすごい速さで描いたり、文字を殴り書きしたりした様子

続いて、普段から使うことのある描画アプリ「アイビスペイント」で落ち葉を描いてみたところ、いつも通り使え、細かい部分も問題なく描けました。メモや試し描きだけでなく、単体でも十分に、本格的なイラスト制作ができると感じました。

にじみ表現や葉っぱの細かい虫食いなどもスムーズに描けました

カメラも搭載されているので、身近なものを撮影して資料にしたり、紙に描いたラフ画を撮ってアプリでトレースしたりする使い方もできるのが便利です。

背面についたカメラ。1,300万画素という頼もしいスペック

また、描画以外にネットサーフィンや動画鑑賞も試してみましたが、操作がサクサク動き、画面や映像もきれいで快適でした。制作のためだけでなく、普段使いのタブレットとしても使いやすいと感じました！

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マットなのに色鮮やか。明るい場所でも描きやすい画面

描き心地とあわせて、クリエイティブ制作で気になるのが画面の見え方です。

その点、「Magic Pro 13」は、マットな質感でギラギラした感じがないのに、色は鮮やかできれいだと感じました。スペックとしては、12.95インチの画面に3K（3,096×2,064）の解像度を備え、リフレッシュレートは最大120Hzに対応しているとのこと。

マットな画面の製品というと、少しもやがかかったように見えるものもありますが、このディスプレイは色がくすむ印象もなく、淡い色の違いもしっかり表現してくれます。 あえて直射日光の当たる場所でも作業してみたところ、光の反射で画面が見づらくなることはなく、微妙な色の変化を確認しながら描くことができました。

直射日光の当たる場所での見え方。白に近い色のグラデーションもはっきりと見えます

逆に暗い場所でも使ってみましたが、画面の光が強くて目が痛くなるようなことはなく、快適に作業できました。目にやさしく感じられる見え方なのはうれしかったポイント。 さらに、画面の色域はsRGB・Adobe RGB・DCI-P3に切り替えることができます。Web向けのイラストや印刷物、動画など、制作するものに合わせて表示を選べるのも、幅広い仕事をするクリエイターには心強い機能だと感じました。

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PCにつなぐと液タブに！ 細かい描き込みも快適

次はPCに接続し、「液タブモード」で液タブとして使ってみることに。接続はUSB-Cケーブル1本で済むので、準備が楽で、机の上もすっきり。PC側にドライバを入れておけば、ケーブルを差すだけで自動的に液タブに切り替わってくれるのでとても簡単でした。

PC接続用のポートにケーブルをつないでいるところ。もう一つのポートに充電ケーブルをつなげば、液タブとして使いながら本体を充電することもできるので、長時間の作業でも安心

コンパクトなので、デスクトップPCのデスクにも難なく置けました

PCのドライバでは、筆圧や、ペン横のボタンに割り当てる機能をカスタマイズできます。

ペンの設定画面。筆圧は実際にペンを使いながら細かく調整できます

ペン横にはボタンが2つありますが、筆者はイラストを描いているときに下側のボタンを誤って押してしまうことが。そのため、下側だけ「無効化」（押しても何も起こらない）に設定しました。自分の使い方や癖に合わせて設定を調整できるのは便利です。

ペン横のボタン（ショートカットキー）の設定画面

設定をカスタマイズしたところで、いよいよ描画！細かいタッチができるか検証したかったので、ツンツンヘアのハリネズミを描いてみます。

針は一旦殴り書きのように素早く描いてから調整していきました。細い線でもスピードについてきてくれて助かりました

液タブとして描いてみても、タブレットとして描いたとき同様、細かいところまでストレスなく描き進められました。毛の繊細な表現や、目、毛穴などの細かい部分も描きやすく、狙った場所に線を入れられる感覚が快適でした。

ペンを寝かせ、塗りながら描くような表現も思い通りにできました

ざっくりと大まかに描くときも、細かく繊細な表現をするときも、「こう描きたい」という気持ちにそのまま応えてくれる感覚があり、描画性能の高さをしっかりと感じることができました！

また筆者は普段、タブレットで描いたイラストをPCに移して、色味や質感を整えて仕上げるということがよくあります。その際、作業の途中で「あ〜、ここをもう少しペンで描き加えたい！」と思うことは日常茶飯事。そのたびにタブレットに戻って、またPCへ……という行き来が、ちょっとした手間になっていました。 その点「Magic Pro 13」は、タブレットとして描いた後にPCにつなげば、そのままPCのソフト上でペンを使って描くことができます。仕上げの途中でも、気になったところにすぐ手を入れられるのは、筆者の制作スタイルにはかなりありがたかったです！

楽しく描けました！

ちなみに、PC接続時は本体の電源ボタンを押すだけで、液タブモードから板タブモードに切り替えることもできます。画面を見ずにペンを動かす板タブは、長時間作業するときにも使いやすそうです。液タブでラフや線画を直感的に描き込み、板タブで色塗りや細かな修正を進めるなど、作業内容に合わせて使い分けられるのも、なかなかありがたいポイントでした！

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タブレットとしても、液タブとしても。とにかく頼れる1台

今回使ってみて、「Magic Pro 13」は、PCなしでも本格的に描けるタブレットとしての実力と、PCにつないで液タブとして使える便利さを備えた製品だと感じました。 繊細な筆圧表現を楽しめて、細かな描き込みも快適。そのうえ、薄くて軽いので、持ち出すときはとっても手軽。制作の途中でPCのソフトを使いたくなったときも、ケーブル1本で液タブに変身させられる、というのがとにかく便利でした。



臨機応変に制作環境を変えられる快適さが欲しい方や、タブレットと液タブのどちらにしようか迷っている方には、1台2役の頼れる相棒として、ぜひ検討してほしいと感じました。気になった方はぜひチェックしてみてください。

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