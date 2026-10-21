便利な機能を搭載しているスマートウオッチ。多種多様な製品が発売されていますが、なかでも注目すべきは、健康管理やスポーツをサポートしてくれる機能を搭載したモデルです。

今回紹介する「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」もそのひとつ。アンバサダーである木村拓哉さんも新キービジュアルで着用している「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」は、スマホ連携機能「スマートアシスタント」に加え、身体の状態を可視化してくれる「からだステータス」、100種類以上のスポーツに対応した「ワークアウト」など、毎日の暮らしに寄り添ってくれる機能が豊富に搭載。そのうちワークアウトは、ゴルフやサイクリング、スキー・スノーボードなどのウインタースポーツにまで対応しており、本格的なトレーニングに役立てることができます。

「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」

そこで今回は、30代のビジネスパーソンの1日に密着。朝のコンディションチェックから業務活用、仕事帰りのゴルフ練習まで、幅広いシーンで活躍する「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」のリアルな使い心地をご紹介します。

「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」についてこちら

1日の始まりはコンディションのチェックから

アラームを設定した時間に「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」のバイブレーションで目が覚めたAさん。大きく伸びをしてベッドから起き上がったあと、手首をひねって画面に目を向け時刻を確認します。ゆっくり支度をしても会社に出かけるまで時間の余裕はたっぷりありそうです。

準備が終わり、出かける前にAさんは「からだステータス」をチェック。

この機能は、前日までの活動量や消費エネルギー、睡眠状態などをもとに今日の“からだ”のコンディションを評価してくれる機能。ステータスの数値がよいほどコンディションがよく、数値が低いほどコンディションが悪いことを意味します。詳細画面を開くと、昨日のストレスの状態や睡眠の質、回復状態などの傾向を把握することが可能です。

夜更かしして疲れが取れていないときや寝つきが悪く眠りが浅いときはステータスも低めに出るので、Aさんは無理せずこまめに休息をとるようにしています。逆に十分睡眠が取れて絶好調のときはアクティブに過ごします。

ステータスを見ると、このところ忙しくて少しコンディションが落ち気味の様子。睡眠やストレス、活動カロリーなどのデータの長期的な推移を確認できる「トレンド分析」をチェックすると、ストレスの数値が上昇傾向にあるので、ランニングなどの激しい運動は控えた方がよさそうです。もっとも睡眠スコアや睡眠中呼吸乱れ検知、情緒モニタリング、心電図などもチェックしてみましたが正常だったので、体を動かすのは問題なさそう。Aさんは「今日は軽めの運動に留めておこう」と心に決めました。

左から「トレンド分析(ヘルスインサイト)」、「心電図計測」

睡眠スコアや睡眠中呼吸乱れ検知

スマートアシスタント機能で仕事の生産性アップ

出社して仕事に取り掛かったAさん。その手首には「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」が美しく輝いています。プレミアム素材のナノテックセラミックをベゼルに採用し、航空宇宙グレードのチタン合金ケースやサファイアガラスディスプレイと組み合わせ八角形のフォルムは、洗練された印象で存在感も抜群!

ベゼルにはプレミアム素材のナノテックセラミックを採用

カラーバリエーションはイエロー、グリーン、ブラックの3種類ありますが、Aさんが選んだのは個性強めなイエロー。文字盤はクラシカルなデザインから可愛いキャラクターのアニメーションまで豊富に用意されており、コーデやシチュエーションに合わせて手軽に切り替えることができます。Aさんはイエローの本体に合う文字盤を選び、手元をキリッと引き締めました。

見た目だけでなくスマートウオッチとしての機能が充実しているのも大きな特徴。メールやSNSのメッセージが届いたり、電話の着信があったりすると、即座にOLEDの見やすいディスプレイに通知が表示されます。そのためスマホに届く大切な連絡を見逃さなくてすみます。この日も、Aさんは取引先からの打ち合わせの打診や問い合わせメールに素早く対応しながら、テキパキ業務をこなしていきました。

その際に使いやすく感じたのが、新設計のEasyCrossベルトです。ベルトの先端(剣先)が外に飛び出さず内側に収まる構造のため、服の袖やポケットに引っかかることもありませんし、見た目もすっきり。ノートパソコンを使うときもジャマになりにくくタイピングがスムーズです。Aさんは、かゆいところに手が届くような「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」の作り込みに感心しました。

会議や打ち合わせなどが近づくと、バイブレーションとともに画面に予定が表示されるので「忘れてた」と慌てることもありません。また、身体を動かさない状態が続くと可愛いパンダが登場して軽いストレッチを促してくれます。このほかストレスや情緒をモニタリングする機能も搭載されており、感情や心身のストレスが今どういう状態にあるのかを見て確認することも可能です。

Aさんは、ときおりストレスの状態を確認して一息入れたり、ストレッチをしてリフレッシュしたりして、メリハリをつけながら仕事を効率よく進めていきました。

仕事終わりに打ちっぱなしでストレス解消しつつ身体を整える

思いのほか仕事がスムーズに片付いたAさん。「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」の画面を見て、この後予定が入っていないことを確認します。翌日に持ち越す業務もないため、定時で帰っても問題なさそう。ただしデスクワークで座りっぱなしだったため、あちこちの筋肉がこわばっているような気がします。「少し身体を動かしたいな」と思ったAさんは、仕事終わりに趣味のゴルフ打ちっぱなしで軽く汗を流すことに。

「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」は本格的なスポーツウォッチでもあります。本体には100種類以上のスポーツに対応したワークアウトモードが搭載されており、運動時の身体の状態などをモニタリングして記録に残したり、データを確認してパフォーマンス改善に役立てたりできます。

なかでもAさんが気に入っているのがゴルフモード。全世界17,000以上、国内の約99%以上のコースに対応しており、グリーンの傾斜なども分かる精細なコースマップを表示させることができます。また3点間距離計測機能も搭載されており、高低差を考慮した正確な補正距離をリアルタイムで表示することも可能。さらに各ショットの飛距離を自動で記録する機能や、カップ位置を手動でカスタマイズできる機能なども用意されており、戦略的にプレイを楽しむことができます。

ゴルフに関する様々なモードを搭載

さらにドライビングレンジモードも用意されており、打ちっぱなしでの練習をサポートしてくれます。Aさんは室内ゴルフ練習場に着くと、画面を操作してドライビングレンジモードに設定し、スイングやショットの練習に没入しました。

『HUAWEI WATCH GT 7 Pro』は、ゴルフ練習アプリ「Golfboy」との連携にも対応しています。iPhoneのカメラで計測したショットの飛距離やボールスピード、パットの距離や初速などのデータを、ウォッチの画面上で確認できるのが特徴です。 計測準備が整うとウォッチ上のアニメーションで通知されるため、練習中に何度もスマートフォンを確認する必要がありません。打席でそのまま計測結果を確認できるので、自身の感覚と実際の数値を比較しながら効率よく練習を進められます。

今後のアップデートでは、AIを活用した「AIコーチ機能」の追加も予定されており、さらなるスコアアップ支援にも期待が高まります。なお、『HUAWEI WATCH GT 7 Pro』購入者を対象に、「Golfboy」の有料サブスクリプションを3カ月間無料で利用できるキャンペーンも実施されています。

今後のアップデートでは、AIを活用した「AIコーチ機能」の追加も予定されており、さらなるスコアアップ支援にも期待が高まります。なお、『HUAWEI WATCH GT 7 Pro』購入者を対象に、「Golfboy」の有料サブスクリプションを3カ月間無料で利用できるキャンペーンも実施されています。 「Golfboy」についてこちら ※本機能の利用には、対応するiPhoneとの接続、およびiPhoneとHUAWEI WATCHの両方への「Golfboy」アプリのインストールが必要です。計測機能の利用には有料サブスクリプションへの登録が必要です。

スイングについてのログを手元で確認できます

「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」の新設計のHUAWEI EasyCrossベルトのおかげで装着感はバッチリ。大きくクラブを振っても本体がしっかりホールドされているため、安定した計測が行えました。

ひとしきり汗をかいてストレスと身体の凝りを解消したあと、家路についたAさん。丸一日使っても、バッテリ残量は十分。通常使用なら約21日間、GPS連続使用でも約51時間持つバッテリのおかげで、充電切れの心配なしに使えるのも「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」ならではの魅力と言えそうです。

仕事も趣味もスポーツも目一杯楽しみたい人におすすめ

予定管理やアプリ通知などの仕事に役立つ機能だけでなく、からだステータスやワークアウトモードなどの健康やスポーツをサポートする機能も充実している「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」。実際に日々の生活の中で活用してみて、Aさんはコンディション管理から趣味のゴルフ打ちっぱなしまで、幅広いシーンで便利に活用できることを実感したと言います。

Aさんのようにゴルフなどのスポーツを楽しむ人はもちろんですが、仕事や趣味を充実させたい人にとっても心強いパートナーになってくれる1本と言えそうです。オンオフ問わず身につけられ、幅広いシーンで活躍してくれるスマートウオッチを探している人は、一度公式サイトでチェックしてみてはいかがでしょうか。

「HUAWEI WATCH GT 7 Pro」についてこちら

[PR]提供：ファーウェイ・ジャパン