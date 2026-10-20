LEVEL∞、Intel Core Ultra 7 Plus(シリーズ2)搭載ゲーミングPCを販売中

ユニットコムでは、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」より、Intel Core Ultra 7プロセッサ(シリーズ2)を搭載したゲーミングPCを販売している。BTOによるカスタマイズに対応し、用途や予算に応じて構成を変更できる。
Intel Core Ultra 7プロセッサ(シリーズ2)は、高性能なPコアと高効率なEコアを組み合わせたCPU。AI処理専用のNPUを内蔵するほか、Intel 800シリーズチップセットに対応し、PCI Express 5.0による拡張性も備えている。販売モデルの構成例で採用するCore Ultra 7 270K Plusは高性能コアを8個、高効率コアを16個搭載して24コア24スレッドとして動作するプロセッサで、いずれも認定再生メモリを採用している。
LEVEL-R789-LC270K-VKX [Memory Re]
- OS：Windows 11 Home
- CPU：Core Ultra 7 270K Plus
- メモリ：32GB DDR5(32GB×1、認定再生メモリ)
- チップセット：Intel Z890
- ストレージ：1TB NVMe SSD
- GPU：GeForce RTX 5080 16GB
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 電源：1,000W 80PLUS PLATINUM
- 価格：469,800円
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
[PR]提供：ユニットコム