ユニットコムでは、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」より、Intel Core Ultra 7プロセッサ(シリーズ2)を搭載したゲーミングPCを販売している。BTOによるカスタマイズに対応し、用途や予算に応じて構成を変更できる。

LEVEL∞、Intel Core Ultra 7 Plus(シリーズ2)搭載ゲーミングPCを販売中

Intel Core Ultra 7プロセッサ(シリーズ2)は、高性能なPコアと高効率なEコアを組み合わせたCPU。AI処理専用のNPUを内蔵するほか、Intel 800シリーズチップセットに対応し、PCI Express 5.0による拡張性も備えている。販売モデルの構成例で採用するCore Ultra 7 270K Plusは高性能コアを8個、高効率コアを16個搭載して24コア24スレッドとして動作するプロセッサで、いずれも認定再生メモリを採用している。

LEVEL-R789-LC270K-VKX [Memory Re]

LEVEL-R789-LC270K-VKX [Memory Re]

OS：Windows 11 Home

CPU：Core Ultra 7 270K Plus

メモリ：32GB DDR5(32GB×1、認定再生メモリ)

チップセット：Intel Z890

ストレージ：1TB NVMe SSD

GPU：GeForce RTX 5080 16GB

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

電源：1,000W 80PLUS PLATINUM

価格：469,800円

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パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。

インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

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