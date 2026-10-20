ユニットコムでは、ゲーミングPCブランド「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」より、Intel Core Ultra 7プロセッサ(シリーズ2)を搭載したゲーミングPCを販売している。BTOによるカスタマイズに対応し、用途や予算に応じて構成を変更できる。

  • LEVEL∞、Intel Core Ultra 7 Plus(シリーズ2)搭載ゲーミングPCを販売中

    LEVEL∞、Intel Core Ultra 7 Plus(シリーズ2)搭載ゲーミングPCを販売中

Intel Core Ultra 7プロセッサ(シリーズ2)は、高性能なPコアと高効率なEコアを組み合わせたCPU。AI処理専用のNPUを内蔵するほか、Intel 800シリーズチップセットに対応し、PCI Express 5.0による拡張性も備えている。販売モデルの構成例で採用するCore Ultra 7 270K Plusは高性能コアを8個、高効率コアを16個搭載して24コア24スレッドとして動作するプロセッサで、いずれも認定再生メモリを採用している。

LEVEL-R789-LC270K-VKX [Memory Re]

  • LEVEL-R789-LC270K-VKX [Memory Re]

    LEVEL-R789-LC270K-VKX [Memory Re]

  • OS：Windows 11 Home
  • CPU：Core Ultra 7 270K Plus
  • メモリ：32GB DDR5(32GB×1、認定再生メモリ)
  • チップセット：Intel Z890
  • ストレージ：1TB NVMe SSD
  • GPU：GeForce RTX 5080 16GB
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 電源：1,000W 80PLUS PLATINUM
  • 価格：469,800円

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インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

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