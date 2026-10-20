ファミリーマートは、対象のPOSAカードやスマホプリペイドなどをファミマのアプリ「ファミペイ」払いで購入すると、購入金額の1.5％分の期間限定ファミマポイントを還元するキャンペーンを開始した。初回は2026年9月25日から10月3日まで実施し、以降も毎月25日から翌月3日まで定期的に開催する。

同キャンペーンは、ファミリーマートが創立45周年を機に掲げる「いちばんチャレンジ」の取り組みの一環として実施するもの。「いちばんちょっとおトク」をテーマに、利用者のポイ活やキャッシュレス生活を後押しする施策となっている。

毎月の定期的な需要にお応え！ 「ポイ活」や「キャッシュレス生活」をおトクにアシスト！

毎月25日から翌月3日にかけては、給料日やお気に入りのコンテンツの更新日など、それぞれの生活サイクルに合わせてPOSAカードやプリペイドサービスの需要が高まる時期。ファミリーマートでは、物価高が続くなかでもおトクに買い物を楽しみたいというニーズに応えるため、毎月25日から翌月3日までを対象としたポイント還元キャンペーンを実施する。幅広い用途で利用できるPOSAカードなどのプリペイド商材を、需要が高まるこの時期にファミペイ払いでおトクに購入できるのが特徴。利用者のポイ活やキャッシュレス生活を後押しする取り組みとなっている。

参加しないともったいない！ 注目の「3つのおトクポイント」

1. 毎月開催だから計画的に利用しやすい

キャンペーンは毎月25日から翌月3日まで実施。ゲーム課金やサブスクリプションの更新、ネットショッピングなどのタイミングを合わせることで、効率よくポイントを獲得できる。

2. 幅広い対象商品で使いやすい

対象となるのは、POSAカード(一部対象外あり)、スマホプリペイド、レジでのApple Accountチャージ。ゲームや動画配信サービス、音楽サービス、ネットショッピングなど、さまざまな用途で利用できるため、多くの人にとって活用しやすいキャンペーンとなっている。

3. ファミペイ払いでポイント還元

対象商品をファミペイ払いで購入するだけで、購入金額の1.5％分の期間限定ファミマポイントを還元。還元されたポイントは、ファミリーマートでの買い物などに利用できる。

毎週金曜日の10％還元キャンペーンと組み合わせればさらにおトク

ファミリーマートでは、毎週金曜日限定で対象プリペイドカードをファミペイ払いで購入すると、ファミマポイントが10％還元されるキャンペーンも実施している。対象商品や条件を満たした場合、本キャンペーンの1.5％還元と組み合わせることで、最大11.5％の期間限定ポイントの還元を受けられるのも魅力だ。POSAカードの購入を検討している人は、毎月25日から翌月3日の期間と金曜日をうまく活用することで、さらにおトクにポイントを獲得できる。



月初と月末はおトクにポイントたまる！1.5％還元キャンペーン概要まとめ

▼キャンペーン概要

【実施期間】

毎月25日0:00～翌月3日23:59

※初回実施期間：2026年9月25日(金)0:00～10月3日(土)23:59

【特典】

期間中、対象商品をファミマのアプリ「ファミペイ」払いで購入すると、購入金額の1.5％分のファミマポイント（期間限定ポイント）を還元。

FamiPayご利用で進呈される「通常ファミマポイント」（FamiPayご利用200円ごとに1円相当）の0.5%分をあわせると2.0%還元。



▼対象商品

・POSAカード（※Netflixプリベイト・ギフトカード除く）

・スマホプリペイド

・レジでApple Accountにチャージ

▼対象商品一例

【商品名】Apple Gift Card【価格】1,500円、3,000円、5,000円、10,000円、バリアブル（1,000円～100,000円の範囲で1円単位のご購入が可能です。）【販売地域】全国【内容】Apple製品、アクセサリ、ゲーム、サブスクリプション、音楽、映画、テレビ番組などの購入に利用できます。©2026 iTunes K.K. All rights reserved.【商品名】Google Play ギフトカード【価格】1,000円、3,000円、5,000円、10,000円、20,000円、バリアブル（1,000円～50,000円の範囲で1円単位のご購入が可能です。）【販売地域】全国【内容】Google Play から有料デジタルコンテンツ、ゲーム・アプリケーション・映画・書籍などが購入できるプリペイドカードです。※Google Play、Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。【商品名】Amazonギフトカード【価格】バリアブル（1,500円～50,000円の範囲で1円単位のご購入が可能です。）バリアブルカードについて詳しくは こちら 【内容】Amazon.co.jpで商品の購入などに利用できるプリペイドカードです。※Amazonギフトカード細則については、 こちら をご確認ください。※Amazon、Amazon.co.jpは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の登録商標です。【商品名】バニラVisaギフトカード【価格】バリアブル（3,000円～10,000円の範囲で1円単位のご購入が可能です。）【内容】使い切り・個人情報不要で「安心」のVisaカード。Visa加盟店、約8,000万店舗・Webでご利用いただけるプリペイドカードです。【ご留意事項】※本企画は予告なく特典、対象期間、対象商品、適用条件などを変更または中止させていただく場合がございます。※期間限定ファミマポイントの有効期限は、進呈月を含む6ヶ月後の末日になります。※期間限定ファミマポイントの還元上限は1対象期間（25日～翌月3日）あたり3,000円相当までです。※通常ファミマポイント0.5%（200円につき1円相当）に関する還元上限はありません。※通常ファミマポイント0.5%分はご利用日の翌々日まで、1.5%分の期間限定ファミマポイントは各対象期間終了月（3日が含まれる月）末日までに進呈します。※1.5%分の期間限定ファミマポイントは、対象商品購入金額の1対象期間累計に1.5%を掛け、小数点以下は切り捨てとさせていただきます。※ファミリーマートの店舗でプリペイドカード（POSAカード）をファミペイ払い（バーコード決済）で購入した場合のみ対象となり、ファミペイ翌月払いのご登録者限定で発行できるファミペイカード（リアルカード）や、ファミペイ バーチャルカードを設定したApple Pay、Google Payでのお支払いは対象外となります。※ファミペイ払いは一部店舗ではご利用できません。※本キャンペーンはインコム・ジャパン株式会社が主催しております。※画像はイメージです。

＜参考情報＞ ファミリーマートが掲げる「いちばんチャレンジ」とは

ファミリーマートは2026年9月に創立45周年を迎えた。これを機に、「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新たなスローガンとして掲げている。同社は、時代の変化に合わせてコンビニの枠を超えた価値を提供し、お客さまに「いちばん」と選ばれる存在を目指している。

その取り組みとして、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」の8つの分野を軸に、さまざまな施策を展開している。今回のポイント還元キャンペーンも、そのうちの一つである「ちょっとおトク」の実現に向けた取り組みとして実施される。

[PR]提供：株式会社ファミリーマート