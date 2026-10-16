9月19日(土)に横浜アリーナにて開催された日本最大級のファッションフェスタ「第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」。今年もモデルによるランウェイや注目アーティストによるライブなど、華やかなステージで会場は大きな盛り上がりを見せました。

マイナビTGCといえば、ステージはもちろん、商品のお試しやノベルティのプレゼントなど、ここでしかできない体験が楽しめる協賛企業ブースも見逃せません。今回は16もの企業が出展する中から、老舗アウトドアブランド「コールマン」のブースに注目。にぎわいを見せた当日の様子をレポートします。

コールマンブース

ブースは占いの館をモチーフにしたミステリアスな雰囲気に

1900年にアメリカで創業し、今年で日本創業50周年を迎えたアウトドアブランドのコールマン。ランプ業からスタートし、現在はキャンプ用品やアパレル、ライフスタイルグッズなど、幅広いアイテムを展開しています。

そんなコールマンのブースは、“占いの館”をモチーフにした、ミステリアスな雰囲気が漂う空間。赤を基調としたブース内には、額縁に入った写真が飾られ、まるで本物の占いの館に足を踏み入れたかのような世界観が広がっていました。

ここでは、世代問わず支持を集める定番のバックパックシリーズを展示。占いの結果に合わせて、じぶんにぴったりのバッグがわかるユニークな仕掛けが用意されていました。

占い体験エリアにて、壁に並べられた複数のカードの中から、自分の星座と生まれた日付に該当する1枚選ぶだけ。カードをめくってみると、ラッキースポットやラッキーアイテム、おすすめのコールマンバッグの情報などが書かれていました。

筆者へのおすすめバッグは、『ユニウォーカートート』。ラッキーアイテムに選ばれたスケッチブックをはじめ、推し活グッズなどもたっぷり入る大容量が魅力です。バッグの特徴を捉えた、思わず「なるほど」と頷きたくなるコメントが印象的でした!

バッグの機能性やデザインを体感できる展示スペースも

ブース内には、ブランドを代表する5つのアイテムが並び、実際に手に取りながら機能性やデザインを体感できる展示スペースが設けられていました。

並んでいたのは、軽量性や耐久性、豊富なポケット、カラーバリエーションが魅力の「ウォーカーシリーズ」から、『ウォーカー25』『ウォーカー3wayバッグパックトート』『ウォーカーポーチ』の3アイテム。通学や通勤はもちろん、アウトドアまで、日常のさまざまなシーンで活躍してくれそうなラインアップです。

さらに、Universal(普遍性)、Unique(自分らしさ)、Unisex(性別を超えて)の3つの“Uni”をコンセプトにした「ユニウォーカーシリーズ」からは、『ユニウォーカーサコッシュ』『ユニウォーカーデイパック23』の2アイテムを展示。本シリーズは、シンプルで洗練されたデザインに、軽量性や都市生活に寄り添った機能性を兼ね備えているのが特徴です。

実際に手に取ってみると、すっきりとしたデザインの中に使いやすさへのこだわりが感じられました。コーディネートを選ばず、どんなシーンにも合わせやすい汎用性の高さも魅力で、毎日のコーディネートに取り入れたくなるアイテムばかりでした。

抽選コーナーではここでしかゲットできないショルダーポーチがノベルティに

ブース内では、くじを引いて、当たった賞に応じた景品がもらえる抽選も実施。なんとA賞の景品は、ここでしか手に入らない非売品の『ショルダーポーチ』!

巾着型のシンプルなデザインで、ショルダーバッグとしてはもちろん、ハンドバッグとしても使える2WAY仕様です。コンパクトなバッグを持ち歩きたい人にもうれしい、使い勝手のよいアイテムが当たるなんて、なんとも豪華!

参加賞には、オリジナルキーホルダーをプレゼント。全8色から好きなカラーを選べるため、自分好みの色を選んだり、推しのメンバーカラーを取り入れたりと、選ぶ楽しさも味わえました。

終始多くの来場者でにぎわいを見せた「コールマン」のブース。訪れた人たちは占いを楽しみながら、ブランドやバッグの魅力に触れている様子でした。

当日のブースは大盛況でした!

占いをきっかけにブランドの魅力に触れられるユニークな体験を提供していたコールマン。機能性とデザイン性を兼ね備えたバッグを探している人は、ぜひお気に入りの一品をチェックしてみてはいかがでしょうか。

コールマン公式サイトはこちら

[PR]提供：コールマン