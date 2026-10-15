最新ゲームを快適にプレイしたいものの、設置場所の自由度や持ち運びやすさも重視したい。そんなユーザーにとって有力な選択肢となるのがゲーミングノートPCです。そこで今回は、ユニットコムのパソコン工房から、Intel製CPUとNVIDIA製GPUを搭載した「iiyama PC LEVEL-15FR172-U7P-TKPX」をレビュー。ゲームプレイ時のパフォーマンスや日常利用での使い勝手をお届けします。

「iiyama PC LEVEL-15FR172-U7P-TKPX」

Core Ultra 7 270HX PlusとGeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載

「iiyama PC LEVEL-15FR172-U7P-TKPX」はミドルクラスのゲーミングノートPC。プロセッサーは「Core Ultra 7 270HX Plus」(20コア［8P＋12E］、20スレッド、最大5.3GHz、ベースパワー55W)、ディスクリートGPUは「NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を採用しています。メモリは16GB、ストレージは1TBを搭載。どちらも購入時にカスタマイズでき、スロットタイプなのでユーザー自身で換装することも可能です。ただ、ユーザー自身での交換は保証の対象外となるため、あらかじめ用途が決まっている場合は購入時にカスタマイズしておくとよいでしょう。

もちろんディスプレイもゲーミング仕様。15.6型フルHD液晶(1,920×1,080ドット、リフレッシュレート144Hz、非光沢)を搭載しており、ハイリフレッシュレートを活かし、対応ゲームでフレームレートを高く設定できます。それだけ滑らかにグラフィックを表示できるわけです。

インタフェースはUSB 3.1 Type-C×2、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0 Type-A×1、HDMI×1、有線LAN(1000BASE-T)×1、3.5mmコンボジャック×1を用意。ワイヤレス通信はWi-Fi 7、Bluetooth 5をサポートします。有線LANを利用できるため、無線通信が不安定な環境でも安心です。

前面(上)と背面(下)。背面に有線LAN、HDMI、電源入力、USB 3.1 Type-Cを配置しており、据え置き時もケーブルをまとめやすい構成です

左右側面にはUSB Type-A×2、USB 3.1 Type-C、3.5mmコンボジャックなどを配置。冷却用の排気口も大きく取られています

本体サイズは約361×248.5×33.5mm、重量は約2.45kg。バッテリー駆動時間は動画再生時で2.8時間、アイドル時で2.9時間と謳われています(JEITA3.0)。

前述の通り、本製品は購入時に自由にカスタマイズ可能。メモリは16GB、32GB、64GBから選択できます。ストレージは最大3台搭載可能で、1stストレージは、1TB、2TB、4TBの選択が可能。2ndと3rdストレージは、なし、500GB、1TB、2TB、4TBから選択可能です。またストレージは、リード最大7,300MB/s、ライト最大6,600MB/sを謳うWestern Digital製2TB SSDも選択できます。容量や高速アクセスを重視するのであれば、購入時にアップグレードを検討するとよいでしょう。

また、キーボードやマウス、ゲーミングマウスパッド、ゲームコントローラー、液晶モニター、外付けWebカメラ、ヘッドセット、マイク、スピーカー、外付け光学ドライブ、無線LAN機器なども一緒に購入できます。

ゲームだけでなくクリエイティブワークにも活用できる万能タイプ

本製品最大の売りは、やはり高速なプロセッサーと最新世代のディスクリートGPU、そして最大144Hzのリフレッシュレートに対応するディスプレイを組み合わせていることです。AAAクラスのゲームも高画質で楽しめる性能を備えており、家の中で移動したり、必要に応じて外へ持ち出したりできるゲーム環境として魅力的な存在と言えるでしょう。

さらに高速なCPUとディスクリートGPUは、クリエイティブワークやモデルの規模や設定によっては、ローカルAIの実行にも活用できます。ゲームだけでなく、動画編集や写真編集、ローカルAIの実行にも利用できるわけです。

また、テンキー付きキーボードは数値入力が快適。経理関係の仕事や科学技術計算など、数字を多く正確に入力する用途にも便利です。大きな筐体はキーボードに両手をしっかりと預けやすく、Enterキーとテンキーの間にも間隔が設けられているので、テキスト入力も快適ですよ。

本製品はゲーミングノートPCではありますが、PCで行える多彩な用途を1台でカバーできる、ある意味で万能ノートPCとも言えますね。

メモリを増量すれば、高度なクリエイティブワークも十分こなせる

最後にパフォーマンスをチェックしましょう。今回、定番ベンチマークを実施したところ、「CINEBENCH 2026」のGPUは50,490 pts、CPU(Multiple Threads)は7,572 pts、CPU(Single Thread)は543 pts、「3DMark」のSteel Nomadは3,147、Speed Wayは3,399、Time Spyは14,016、Steel Nomad Stress Testは98.60％、「CrystalDiskMark 9」の1M Q8T1シーケンシャルリードは6,127.92MB/s、1M Q8T1シーケンシャルライトは5,326.54MB/s、「PCMark 10」のPCMark 10 Scoreは10,139、Essentialsは10,764、Productivityは18,374、Digital Content Creationは14,303を記録しました。

CINEBENCH 2026 GPU 50,490 pts CPU(Multiple Threads) 7,572 pts CPU(Single Thread) 543 pts

3DMark Steel Nomad 3,147 Speed Way 3,399 Time Spy 14,016 Steel Nomad Stress Test 98.60％

CrystalDiskMark 9 1M Q8T1 シーケンシャルリード 6,127.92 MB/s 1M Q8T1 シーケンシャルライト 5,326.54 MB/s 1M Q1T1 シーケンシャルリード 4,502.84 MB/s 1M Q1T1 シーケンシャルライト 1,701.26 MB/s 4K Q32T1 ランダムリード 487.30 MB/s 4K Q32T1 ランダムライト 615.81 MB/s 4K Q1T1 ランダムリード 53.14 MB/s 4K Q1T1 ランダムライト 124.33 MB/s

PCMark 10 PCMark 10 Score 10,139 Essentials 10,764 Productivity 18,374 Digital Content Creation 14,303

「CINEBENCH 2026」のGPUは50,490 pts、CPU(Multiple Threads)は7,572 pts、CPU(Single Thread)は543 pts









「3DMark」のSteel Nomadは3,147、Speed Wayは3,399、Time Spyは14,016、Steel Nomad Stress Testは98.60％

「PCMark 10」のPCMark 10 Scoreは10,139、Essentialsは10,764、Productivityは18,374、Digital Content Creationは14,303

「CrystalDiskMark 9」の1M Q8T1シーケンシャルリードは6,127.92MB/s、1M Q8T1シーケンシャルライトは5,326.54MB/s

目安としては、オフィスアプリの利用や動画再生、Webブラウジングであればオーバースペックと言えるぐらい快適です。また、AAAクラスのゲームでも、画質設定やDLSSなどを適切に調整すれば、レイトレーシングを有効にしつつスムーズにプレイできるだけのパフォーマンスを備えています。さらに、クリエイティブワークにおいても、メモリを増量することで、4K動画編集やRAW現像などの作業にも活用できます。ストレージもリード6,127.92MB/s、ライト5,326.54MB/sと十分高速ですが、容量やさらに高い性能を求めるならカスタマイズでより上位のSSDを選ぶこともできます。このように用途に合わせて構成を選べるのも本製品の魅力です。

ベンチマークを総括すると、ゲームはもちろんのこと、メモリさえ増量すれば、高度なクリエイティブワークも十分こなせるパフォーマンスを備えていると言えるでしょう。

普段は自宅で使用、たまに屋外でハイパワーを活用したい方におすすめ

本製品は、ハイパフォーマンスなCPUとディスクリートGPUにより、モバイルノートPCと比べ、かなりハイパワーなゲーミング性能と、クリエイティブワークを高速にこなせるパワーを備えています。そのうえ、いざとなれば持ち運びができます

普段は自宅のいろいろな場所でゲームやクリエイティブワークを楽しみ、たまに屋外へ持ち出してデスクトップPC級のパワーを活用できるマシンを探している方にとって、この「iiyama PC LEVEL-15FR172-U7P-TKPX」はもってこいの1台と言えます。

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「iiyama PC LEVEL-15FR172-U7P-TKPX」のスペック

メーカー パソコン工房 ブランド iiyama PC モデル名 LEVEL-15FR172-U7P-TKPX 型番 ILeNEs-15FR172-U7P-TKPXB OS Windows 11 Home 64ビット プロセッサー Core Ultra 7 270HX Plus(20コア［8P＋12E］、20スレッド、最大5.3GHz、ベースパワー55W) iGPU Intel Graphics dGPU GeForce RTX 5070 Laptop GPU メモリ 16GB(8GB×2、SO-DIMMスロット×2) SSD 1TB NVMe対応 M.2 SSD HDD － 光学ドライブ － ディスプレイ 15.6型フルHD液晶(1,920×1,080ドット、リフレッシュレート144Hz、非光沢) インタフェース USB 3.1 Type-C×2、USB 3.1 Type-A×1、USB 3.0 Type-A×1、HDMI×1、有線LAN(1000BASE-T)×1、3.5mmコンボジャック×1 無線 Wi-Fi 7、Bluetooth 5 Webカメラ 100万画素Webカメラ バッテリー

駆動時間 動画再生時2.8時間、アイドル時2.9時間(JEITA3.0) サイズ 約361×248.5×33.5mm 重量 約2.45kg

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