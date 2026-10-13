物価上昇が続き、若い世代の間でも「将来のお金」への関心が高まっています。一方で、「投資はハードルが高い」「何から始めればいいかわからない」と一歩を踏み出せない学生も少なくありません。



そんな中、学生ネットワーク「YOUTHプロジェクト」と、不動産デベロッパーの株式会社インヴァランスが、2026年9月10日（木）に学生向けマネーリテラシー講座「今日から実践！ワークショップで学ぶMONEY基礎講座」を開催。大学生39名が参加し、ワークショップや講義、ショートドラマを通じて、資産形成の基礎を楽しく学びました。

YOUTHプロジェクトとは

「YOUTHプロジェクト」は、Mazeru Share株式会社が運営する、全国の高校・大学・専門学校の「SNS部活」「SNSサークル」「学生団体」等をネットワーク化した取り組みです。企業や公共団体とのコラボレーション等を通じて、学生たちが社会とつながり、成長できる機会を提供しています。

夢を描くことから始まる……「1億円があったらどう使う？」

講座の幕開けは、ワークショップ「お金は未来の可能性を広げる手段」という気づき。ここから、そのお金とどう付き合っていくかを学ぶ本編へと進んでいきました。

ファストフードやカフェドリンクの金額で“インフレ”を実感

続いての講義は「身近なニュースから知るお金の価値」。テーマは、いま多くの人が実感している「インフレ」です。

講師が取り上げたのは、学生にもなじみのあるカフェドリンクの価格の変化や、テーマパークのチケット代の上昇といった身近な話題。「同じ金額でも、買えるものがだんだん少なくなっていく。つまり、お金の価値が下がっているということです」という解説に、学生たちは大きくうなずいていました。

（参考）

●ビッグマック：2006年→約280円、2026年→約500円

●コーヒーチェーンのラテ：1996年→約330円、2025年→約500円

「お金に働いてもらう」という新しい視点

講義の後半では、収入の“つくり方”に注目。アルバイトのように自分が働いた分だけ得られる収入に対し、仕組みから生まれる収入があることが紹介されました。



例として挙げられたのは、K-POPアーティストが楽曲などから得る権利収入や、不動産運用による収益。自分が動き続けなくても、お金や仕組みが収入を生み出してくれる――そんな「お金に働いてもらう」という考え方に、学生たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

ショートドラマで不動産投資をもっと身近に

講座の締めくくりには、ショートドラマ『不動産投資のことなら柏倉にご相談ください。』シーズン4を鑑賞。ストーリー仕立てで描かれる不動産投資の世界に、会場からは笑顔もこぼれました。

講座後のアンケートでは、イベント全体の満足度が91.2%（「非常に満足」「満足」の合計）を記録。参加した学生からは、次のような声が寄せられました。



●「お金を稼ぐ方法というと、自分が稼働することを考えがちだが、お金を働かせるという考え方が印象に残った」



●「株や投資など自分にはとてもハードルが高いものだと思っていたが、意外と気軽に始められるものもあり、身近に感じた」



●「不動産投資は莫大なお金がある人がやるものだと思っていたけど、意外とそんなに収入が飛び抜けて多くなくても挑戦できる」

ショートドラマを活用した学び シーズン4特設サイト

「お金の知識は、人生の選択肢を広げる武器になる」――代表メッセージ

株式会社インヴァランス 代表取締役の元岡宙樹氏は、「社会へ踏み出す学生の皆さんにとって、お金に関する正しい知識や判断力は、将来の選択肢を広げる大切な力です。当社は資産形成をサポートする企業として、若い世代がインフレや資産運用について学び、自分の将来を考えるきっかけを提供したいと考えています。今後も次世代の自立を支える教育活動に積極的に取り組んでまいります」とコメントしています。

今回の講座を支えたのは？

本講座は、YOUTHプロジェクトとインヴァランスの協働により実現しました。コンテンツパートナーとして登壇したインヴァランスは、マネーリテラシーを身につけられるサービス「72（ナナニー）」などのコンテンツ発信も手掛ける不動産デベロッパー。マネーリテラシーの専門家として講義を行い、参加者の学びをサポートしました。

マネーリテラシーが身につけられる！「72（ナナニー）」はこちら

72（ナナニー）公式サイトはこちら

公式YouTubeチャンネル『72channel』はこちら

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