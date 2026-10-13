近年、冷暖房需要の増大による電力需要のひっ迫や急な停電時の備えとして、ポータブル電源への注目が高まってきています。本体にAC出力ポートやUSBポートを搭載しており、停電や電圧低下などの電力トラブルが起きた場合でも、照明器具や家電を使い続けたり、スマートフォンに給電したりできることが、注目を集める理由の1つです。持ち運び可能なサイズの製品も多く、ベランダや庭などのコンセントが近くにない場所のほか、車中泊やキャンプといったアウトドアシーンでも使用でき、日常使いから非常時の備えまで幅広く活用できます。

そんなポータブル電源をお得に購入する絶好の機会が、対象製品が最大56％OFFとなる大規模セール「EcoFlow × Amazonプライム感謝祭」です。

先行セールを含め、10月13日（火）0:00～10月19日（月）23:59の7日間わたってEcoFlowの人気製品がAmazonで特別価格で販売されます。

「EcoFlow（エコフロー）」は、グローバルポータブル電源市場において売上高・出荷台数ともに世界No.1を獲得※しております。今回は豊富なラインアップの中から、「DELTA 3 Max」と「DELTA 3 Max Plus」の2モデルを取り上げ、それぞれの特長や魅力を紹介します。

※Frost & Sullivan「2024 Global Portable Power Station Market Research Report」（2025年4月）による

2,000Whの大容量モデルをより使いやすく。バランスの良さが魅力の「DELTA 3 Max」

1,000Whを超える容量と高い定格出力を備えた「EcoFlow DELTAシリーズ」。その中でも性能・機能・コストのバランスに優れたモデルが「DELTA 3 Max」です。初めてポータブル電源を購入する人はもちろん、非常時のバックアップ電源として備えたい人にもおすすめできる製品です。主な特徴は以下のとおりです。

【1】2,048Whの大容量と2,200Wの高出力で幅広いシーンに対応

2,048Whの大容量バッテリーに加え、一般的な家庭用コンセントの定格出力を上回る、2,200Wの高出力を実現。スマートフォンやノートPCの充電だけでなく、電子レンジや炊飯器などの高出力家電も問題なく使用できます。さらにX-Boost機能を使えば、最大2,700Wの消費電力を必要とする機器にも給電できます。1.8時間でフル充電できる高速チャージ機能も魅力で、日常使いから非常時までストレスなく活用できます。

出力が高いため、照明器具や冷蔵庫などを稼働しながらスマートフォンを同時に充電することもできます。停電時には、復旧するまでの間、生活に欠かせない機器の電源を確保でき、非常用電源として役立ちます。また、コンセントがないベランダや庭でも電動工具を使えるため、DIYなどの用途にも便利です。このほか車中泊やキャンプで電気毛布で暖をとったり、調理器具で温かい料理を作ったりすることもできて、防災対策からレジャーまで幅広いシーンで頼れる一台です。

【2】従来モデルよりさらに軽量化！ 持ち運びやすさもアップ

2,048Whの大容量バッテリーを搭載しながら、本体重量を約20.5kgに抑えているのも特徴の1つ。

従来モデルから約2.5kgも軽くなり、より持ち運びやすくなりました。また本体のフォルムを工夫することで上面ハンドルの小型化を図っており省スペース性もアップ。自宅で使うときや車に積み込む場合も、より収納しやすくなっています。

【3】使用シーンや設置場所に合わせて選べるカラー展開

本体カラーは、ブラックとホワイトの2種類が用意されており、使うシーンや収納場所に合わせて選べるのも魅力的の1つです。

「DELTA 3 Max（ブラック）」は、ブラックを基調としながら一部にグレーを採用したモデルです。落ち着いた印象のカラーリングで、車中泊やキャンプなどのアウトドアシーンにもなじみやすいのが特徴。屋外で長時間家電製品や電子機器を使用したい場合など、大容量・高出力・持ち運びやすさを活かせるシーンに適しています。

「DELTA 3 Max（ホワイト）」は、本体側面にホワイトを採用したスタイリッシュなモデル。部屋の壁紙や白物家電など日本の住空間と相性のいいカラーのため、リビングや書斎などに置いても違和感なくなじみます。普段から目の届く場所に置いて使用しやすいので、生活家電のバックアップ電源や、コンセントが届かない場所での電源確保、電力使用ピーク時の補助電源など、日常的に活用しながら非常時にも備えられます。

【4】キャスター付きの新モデル「EcoFlow DELTA 3 Max Trolley」も登場

「DELTA 3 Max」の優れた性能はそのままに、移動のしやすさを追求した新モデル「EcoFlow DELTA 3 Max Trolley」が新たにラインアップへ加わりました。

トロリー構造を採用しており、重い本体を持ち上げる負担を軽減できるのが大きな魅力です。防災用途での部屋間の移動や、車中泊・キャンプなど屋外利用の際にも扱いやすく、大容量ポータブル電源をより身近に活用できます。2026年9月末に発売されたばかりの最新モデルで、現在はオフライン限定で購入できるため、実機を確認しながら選びたい人にもおすすめです。

より高出力・拡張性能を求めるなら「DELTA 3 Max Plus」

「DELTA 3 Max」の洗練されたデザインや使い勝手のよさはそのままに、より高い定格出力と拡張性を実現したのが「DELTA 3 Max Plus」です。非常時でも高出力家電を使用したい場合や、複数の機器をつなげて使用する機会が多い場合など、より本格的な電源確保を求める人におすすめのモデルです。

【1】2,000Whクラスでトップクラスの3,000W出力を実現

2,048Whの大容量バッテリーと定格3,000Wの高出力を実現しており、X-Boost機能を使えば最大3,800Wの消費電力を必要とする機器にも給電できます。

ドライヤーやIHクッキングヒーターなどを使用しても余力があるのが大きな特徴です。スマートフォンの充電から大型家電の利用まで、電力不足を気にせず幅広い用途に活用できます。

電源を確保できない場所でも冷蔵庫や暖房機器、照明、音響など、複数の高出力機器をつなげて同時利用が可能。停電から復旧するまでの間も普段に近い生活を維持したい場合や、屋外イベント、大人数のキャンプでの使用を想定する人にも適しています。

【2】最大10,240Whまで容量を拡張可能

別売りのエクストラバッテリーをケーブルで接続することで、最大10,240Whまで容量を拡張できるのも特徴の1つ。ライフスタイルが変わり、ポータブル電源の使い道や使用する機器が変わっても、柔軟に対応できます。

停電復旧に時間がかかる場合でも冷蔵庫などの大型家電や冷暖房器具を使い続けたい人や、大人数での利用を想定している人には、とくにうれしい機能と言えそうです。

【3】電力を効率よく使える独自のAC制御機能を搭載

本体に搭載された4つのAC出力ポートは、2つのグループに分けて個別に制御できます。ACオン／オフボタンもグループごとに搭載されています。また各グループに優先度を設定でき、必要に応じて一方のグループに優先して給電することが可能です。

そのため、停電時などに高出力家電を同時に利用して許容負荷を超えた場合でも、優先度の低いグループを自動的にシャットダウンして、優先度の低いグループを自動的にシャットダウンして、優先度の高いグループのAC出力を維持できます。もちろん、手動で制御することも可能。専用アプリで遠隔操作もできるので、エアコンと冷蔵庫のグループは稼働させたまま、照明だけオフにしたい場合でも離れた場所から簡単に制御できます。限られた電力を効率よく活用するための工夫が盛り込まれているのも魅力の1つです。

長く使える安心設計と専用アプリによるスマート機能にも注目

2モデルとも、大容量・高出力で幅広い利用シーンに対応しているだけでなく、安全性や耐久性を重視した設計になっているのも大きな特徴です。EV（電気自動車）で取り入れられているCTC（セル・トゥ・シャシー）構造を採用し、本体フレームとバッテリーセルを一体化させて小型・軽量ボディと堅牢性の高さを両立しています。

また安全性と長寿命に優れたリン酸鉄リチウムイオン（LFP）バッテリーを採用することで、毎日使っても10年間以上を持つという長寿命を実現しています。

正規販売店で購入した製品の場合、製品登録をすることで5年の長期保証が受けられるのも安心できる点。日常的に使用したい人だけでなく、防災対策として長く使いたい人にも適した製品と言えます。

このほか、ユーザー向けに無償配布されている専用アプリと組み合わせることで、さらに便利になります。たとえば、気象情報をもとに12時間以内に悪天候が予想される場合に通知し、自動で充電を開始する「Storm Guard」、電力使用のピークに合わせた効率的な管理や、電気料金の安い時間帯を活用した充電が可能な「TOUモード」などの機能を利用できます。

なお、今回紹介した「DELTA 3 Max」と「DELTA 3 Max Plus」は、家庭用コンセントからの給電だけでなく、最大入力1000W（DELTA 3 Maxは500W）でソーラーパネルを使った充電にも対応しています。

そのうち「EcoFlow 220W軽量両面ソーラーパネル」は、約5.1kgという軽量設計ながら最大220Wの高出力を実現しているのが特徴。表面と裏面の両方で受光でき、地面からの反射光を裏面でも受光することで効率よくポータブル電源を充電することが可能です。ワンタッチで折りたためる機構を搭載しているため持ち運びやすく、使用しない際も省スペースで収納できます。日常利用はもちろん、長期停電時やキャンプ、車中泊など、コンセントを使って充電できないシーンでより長く電力を確保したい場合にも適しています。

使い方に合ったモデルをお得に手に入れるチャンス

大容量・高出力と、持ち運びやすい本体サイズ、洗練されたデザインを両立した「DELTA 3 Max」と、大型家電の同時利用にも対応しやすい高出力・拡張性を備えた「DELTA 3 Max Plus」。この秋の大型セール「Amazonプライム感謝祭」では、両モデルをお得な価格で手に入れることができます。

EcoFlow DELTA 3 Max 【47%OFF】 ¥209,980 ¥109,800 EcoFlow DELTA 3 Max Plus 【36%OFF】 ¥262,570 ¥168,880

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初めてポータブル電源を購入する人や、日常で扱いやすい製品を求める人、コストパフォーマンスを重視する人は「DELTA 3 Max」、容量を柔軟に拡張してより本格的な電源確保を実現したい人は「DELTA 3 Max Plus」という具合に、用途や利用シーンなどに合わせて選ぶことが可能。自分の使い方に合ったモデルを選んで、普段の暮らしをより便利にしながら、非常時への備えも充実させてみてはいかがでしょうか。

[PR]提供：EcoFlow Technology Japan株式会社