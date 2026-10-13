一粒の種から製品まで一貫管理。アムウェイのサプリメント製造現場に潜入！

近年の健康意識の高まりを受け、日々の食生活や生活習慣に気を遣い、私たちが不足しがちな栄養素を補うためにサプリメントを活用している人も増えています。しかし、世の中には、植物や動物に由来するもの、化学的に合成されたものなど、さまざまな原材料を使ったサプリメントがあふれています。

では、サプリメントはどのようにつくられ、その品質はどのように守られているのでしょうか。

今回は、アメリカにあるアムウェイの農場、研究所、製造工場に潜入。一粒のサプリメントが私たちの手元に届くまでのストーリーを追います。

種の選定、土壌づくりから製造・出荷まで。

アムウェイが一貫して品質を追求する理由

植物が持つ可能性にいち早く着目し、その力を活かしたサプリメントづくりに挑戦し続けているのが、アムウェイの栄養補助食品ブランド『ニュートリライト™』です。植物の品種や種を分析・選別する研究にはじまり、土壌づくり、有機農場での栽培、収穫、乾燥、そして専用のサプリメント工場において製造、出荷されるまでのすべてのプロセスを一貫して管理しています。

植物の研究・種の選定から出荷まで一貫して管理

※一部の製品を除く

さらに、栽培する植物について種の由来を記録し、製品になった後も種までさかのぼって追跡できるトレーサビリティ（追跡可能性）を確立しています。

ここまで一貫して品質を追求するのは、原材料となる植物そのものの信頼性が重要だと考えているからです。植物の持つ可能性を最大限に引き出すため、安全な原材料を追求するとともに、汚染や改ざんを徹底的に防ぎながら製造・品質管理を行っています。

今回の取材では、その取り組みの出発点となる一粒の種から始まる研究開発、土壌づくりと栽培を担う農場、原材料を科学的に見極める研究所、製品をつくる工場まで、アムウェイの妥協なきサプリメントづくりの裏側をレポートします。

品質へのこだわりは土壌から。

自社有機農場・トラウトレイク農場へ

まずは、原材料を栽培している農場からスタート！ ニュートリライト™では、研究所で植物の品種や種の特性を分析・選別し、その成果を農場での栽培につなげています。 今回訪れたのは、ニュートリライト™が持つ3つの自社有機農場のひとつであるワシントン州の「トラウトレイク農場」です。カスケード山脈の麓に広がる米国最大級の認証有機ハーブ農場で、ウエスト、イーストの2つのエリアを合わせた敷地面積は、東京ドーム109個分。約20種類の植物が栽培されています。

ワシントン州で2番目に高いアダムズ山に抱かれた敷地には、ネイティブアメリカンが古くから愛用しているエキネシアが群生。風光明媚な光景に、一瞬で心が和みます。

エキネシアやブルーベリーなど、多様な植物を育てる有機農場

トラウトレイク農場（イースト）では、そのエキネシアのほかに、ブルーベリーなどのベリー類、オレガノ、ペパーミント、タンポポなど、サプリメントの原材料となる植物を育てています。そして、それぞれの植物に合った土壌をつくり、有機農法で栽培し、最適なタイミングで収穫します。それができるのは、有用性の高い品種や種を選定する研究の成果はもちろん、生育期間中もすべての植物を継続的に追跡する管理体制です。

植物には、ビタミンやミネラルだけでなく、「ファイトケミカルス」と呼ばれる植物由来のさまざまな成分が含まれています。ファイトケミカルスの種類や含有量は、植物の品種や部位、収穫する時期などによっても異なるため、最適なタイミングを見極めることが重要です。

エキネシア ブルーベリー

たとえばエキネシアは、満開ではなく、約25%の花が咲いた頃に栄養素が最も高まるため、そのタイミングを見極めて収穫するそう。またブルーベリーは15品種を育てており、品種によって健康サポートに役立つ成分であるアントシアニンの濃度が異なるため、品種ごとに最も含有量が高まる時期に摘み取ります。その上、収穫した瞬間から栄養価は落ち始めるため、収穫から20分以内に低温で乾燥させることで、貴重な栄養素を逃さないようにしています。

良質な原料づくりを支える、土壌や水などの自然環境

恵まれた自然環境の農場

栄養豊富な植物を育てるために、その植物の栽培に適した自然環境を備える場所を選ぶことも大事なポイントです。このトラウトレイク農場は、周囲を広大な有機農地に囲まれ、ハーブの生育に適した火山灰土や気候、汚染物質を含まない純粋な氷河の水など、すべてが揃っています。また、農薬や化学肥料を使わずに育てるため、堆肥による土壌づくりに加え、益虫やタカ、ミミズなどの生き物の力も活用。さらに、ショウガやガーリックなど植物由来の素材を用いて、農場の生態系との調和を図りながら植物を育てています。このように、自然の摂理を活かした有機農法によって、サプリメントの原材料はつくられているのです。

栄養豊富な土壌づくり

「植物はどれも同じではない」

原材料づくりを支える研究

また、アムウェイでは、植物の力を最大限に活かすために原材料の研究にも力を入れています。「ファイトケミカルス」の中には、普段は食べずに捨ててしまう皮や種子に多く含まれるものもあります。そこでニュートリライト™では、植物ごとに栄養価の高い部位を見極め、適切な部位を使用する独自の濃縮製法を採用。ビタミンやミネラルだけでなく、ファイトケミカルスも栄養補助食品に活かしています。※

だからこそ、ファイトケミカルスを豊富に含む植物を研究し、より適した品種や種を選ぶことが重要です。研究所と農場は常に連携を取り、その成果を栽培や製造へとつなげていきます。

※すべての植物について、皮や種まで含めた全体を濃縮しているとは限りません。植物ごとに栄養価の高い部位を見極め、適切な部位を使用しています。

研究所、そして製造工場へ。

サプリメントが形になる現場に潜入！

ワシントン州のトラウトレイク農場を後にして、次に向かったのはアムウェイの創業地であり、現在も世界本社を構えるミシガン州エイダ。原材料の可能性を探る研究施設と、サプリメントが形になる製造工場を訪ねました。

原材料の可能性を科学的に見極める研究所

アムウェイでは、800人を超える科学者・エンジニア・技術者が、日々情熱をもって研究に取り組んでいます。世界中で保有している特許および出願中の特許は750件以上（2026年1月現在）。本社内の研究所も重要な研究拠点のひとつで、ヘルス＆ウェルネスにおける最先端の知見を製品開発に活かしています。

ここでは、植物の新たな可能性を探る研究も行われています。植物の品種ごとに、ファイトケミカルスの種類や量をDNA解析などにより分析し、1,800以上の植物原料をデータベース化。さらに、同じ品種でも種によって含まれる栄養素の量に差があることから、それぞれの種の特性を調べ、より優れたものを選別しています。このように、サプリメントの品質への取り組みは、原材料となる一粒の種から始まっているのです。

ニュートリライト™・スポルディング工場へ。サプリメントが形になる現場

サプリメントの原材料を混ぜる機械・Vシェルミキサー

最後に、原材料がサプリメントとして形になるまでの製造工程を見学するために、「ニュートリライト™・スポルディング工場」を訪問。ここは、Vシェルミキサー、高速タブレットプレス、高速ダブルカプセル充填システムなど、ニュートリライト™の栄養補助食品の製造に特化した500台以上の設備を備えた最新の製造施設です。ここでは徹底した品質管理のもと、ソフトジェル、タブレット、粉末など、さまざまなサプリメントが製造されています。

すべての製造工程で品質をチェック

アメリカには、製品の品質や安全性を管理する製造品質管理基準「cGMP」がありますが、さらにニュートリライト™では、独自の厳しい基準を設けて品質管理を行っています。農場から原材料が到着した後もテストは続き、粒化プロセス、圧縮、カプセル化、包装にわたる製造のすべてのステップにおいて、サンプルを採取。工場内にも品質管理ラボが併設され、一つの製品に対して年間200回、原材料については年間50万回にも及ぶ膨大な品質チェックが行われています。

サプリメントが完成した後も、ファイトケミカルスなどの成分を安定して保てるよう、各製品に適したパッケージで包装されています。また、世界各国の異なる環境で使用されることを想定し、衝撃テストや温度テストを年間3万回以上実施。こうした製造後の検証も含め、一つひとつの工程で品質を確認する姿勢が、ニュートリライト™の製品づくりを支えています。

一粒のサプリメントに込められた安全性と品質

一粒の種を分析・選別する研究開発から、その種を育てる土壌づくり、有機農場での栽培、そして製造工程における徹底した品質管理まで。こうした妥協のない製品づくりを一貫して行うことで、ニュートリライト™のサプリメントは生まれています。

さらに、製品から種までさかのぼれるトレーサビリティを実現することで、品質を追求した製品をつくり続けることにつながっているようです。手間ひまを惜しまない一つひとつの取り組みから、世界中の人々の健康をサポートしたいというアムウェイの真摯な姿勢が見えてきました。