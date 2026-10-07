製造業を中心に人材サービスを展開するＵＴグループ。今、注目を集める半導体分野で、グループ企業のＵＴエイムが抱える“プロ集団”が活躍しています。さらに、半導体のテスト工程を一括で引き受ける仕組みや、未経験からエンジニアを育てる制度もあるのだとか。

人材派遣だけではないＵＴエイムの取り組みとは？ カンニング竹山さんが取材しました！

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日本の半導体が復活？ いま市場で何が起きているのか

竹山さんが訪れたのはＵＴグループ本社。今回のテーマは、今日本中で注目を集める半導体です。AIやスマートフォン、自動車など、私たちの暮らしを支える製品に半導体は欠かせません。そんな半導体業界では今、人材不足が大きな課題になっています。

迎えてくれたのは、ＵＴエイム代表取締役社長の筑井信行さん。半導体業界の活況ぶりについて尋ねると、筑井社長は「やっと花開く時が来ました」と笑顔を見せます。ＵＴエイムには、半導体の現場で長年経験を積んできた“プロ集団”がいるのです。

「日本の半導体って、ダメだったんじゃないの、というイメージをずっと持っていた」という竹山さんが「今は違うんですか？」と尋ねると、筑井社長は「復活ですね」と答えました。

半導体市場の状況を説明してくれたのは、営業企画を担当するＵＴエイム執行役員の小泉純さんです。活況の背景にあるのは、生成AIなどの普及による半導体需要の拡大。小泉さんによれば、半導体は現在すでに「作っても作っても足りない状態」なのだそうです。

政府や企業による投資も活発で、今後10年間で官民合わせて50兆円を超える国内投資を目指す構想もあるといいます。

仕事は増えるのに、人が足りない半導体業界

難しいのは、産業が成長しても、そこで働く人が十分に集まるとは限らないこと。その要因の一つが、半導体の仕事そのものがあまり知られていないことです。

小泉さんから「半導体で働くお友達っていますか？」と聞かれた竹山さんが思い浮かべたのは、飲み屋で何度か話したことのある相手くらい。大きな半導体工場は各地にあるのに、実際にそこで働く人の仕事は意外と知られていないのです。

こうした状況に、竹山さんも「いい仕事が目の前にあるのに、知らないから見過ごしている人もいるってことですね」と驚いていました。

「人を派遣すればいい時代」の終わり

実は、ＵＴグループの原点は半導体業界にあります。人材派遣事業を始めた当初から半導体メーカーの現場に携わり、その歴史は30年以上。現在、3万人を超える社員が在籍しています。

かつての派遣は、企業から「3人ほしい」「5人ほしい」のように依頼を受け、必要な人数を工場へ送り出すことが中心でした。しかし、企業側でも人手不足が進むなか、人を派遣するだけでは工場が回らないケースが増えてきたといいます。

そこで求められるようになったのが、人を送り出すだけでなく、工程そのものを任され、現場の課題解決まで担うことです。そうしたニーズに応えられるのが、半導体の現場で長年経験を積んできたＵＴエイムの“プロ集団”でした。

現在では、長年半導体の生産現場で培ってきた知見を生かし、検査・検証から製品を市場に出すところまでを一括して引き受けています。

「今から作るんじゃなくて、もともとプロ集団があるということですね」と竹山さん。「社長、チャンス来ましたね！」と声をかけると、筑井社長も「30年越しですね」と笑っていました。

半導体のテスト工程って何？

ここで登場したのが、テストソリューションサービスのメンバーです。

「半導体のテスト工程とは何なんですか？」という竹山さんの問いに、事業責任者の徳安真洋さんが見せてくれたのは実物のウエハーです。

円盤状のウエハーには細かな回路が並んでいます。そこから一つひとつ切り出したものがチップで、配線などを施してパッケージ化するとICになります。

では、完成した半導体がきちんと動くかどうかは、どうやって確かめるのでしょうか。

「パッと見て、いいのか悪いのか全く分からないですよね」と徳安さん。

そこで登場するのが「テスタ」と呼ばれる装置です。半導体に信号を送り、返ってきた値を測定することで、正常に動作するかをチェックします。そして、このテスタを精密に動かすためにはプログラムが欠かせません。

まさに、そのプログラムを開発しているのがＵＴエイムのエンジニアたちなのです。

未経験からでもプロ集団の一員になれる！

ＵＴエイムには、全国で120名を超えるエンジニアが在籍しています。とはいえ、最初から半導体の専門知識を持っていた人ばかりではありません。同社では、未経験からエンジニアを目指す人のための育成制度も整えているといいます。

まず教育センターで1、2カ月ほど基礎を学び、その後は配属先で実務を通じて仕事を身につけていきます。

新卒4年目の石崎楓さんが担当しているのは、製品に合わせたプログラムの開発や改善、品質保証など。入社時から半導体市場がここまで伸びると予想していたわけではなく、働くうちに「チャンスだな」と感じるようになったそうです。

「じゃあ、ちょっとラッキーだった？」と竹山さんが聞くと、石崎さんも「ラッキーでしたね」と笑顔を見せていました。

職種も勤務地も変えられる「社内転職」

ＵＴグループには「社内転職」の仕組みもあります。

別の職場や職種に挑戦したい社員が手を挙げ、必要な教育を受けたうえで、新たな仕事を目指せる仕組みです。筑井社長は「1カ所にいないでチャレンジしてみよう」と社員に呼びかけているといいます。これに竹山さんも「やりがいがありますよね」と感心していました。

実際に社内転職を経験したのが、プロセスエンジニアの新田杏奈さんです。

熊本では半導体製造装置のメンテナンスを担当していましたが、その後北海道へ。現在は、どんな条件で処理すれば半導体の性能を高められるのかを探る仕事に携わっています。

もう一人、製造オペレーターからフィールドエンジニアへ職種を変えたのが、織橋由貴さんです。

現在は、顧客の工場に搬入された装置の設置や点検、トラブル対応などを担当。実際に製品の処理に使える状態にまで装置を仕上げる「立ち上げ」の仕事にも携わり、現場では職長を務めています。

半導体の未来を作るのは「人」

最後に竹山さんは、「派遣をする会社だと思っていたけれど、実はこういう仕事もずっと長年やっていたんですね」と振り返ります。

そして、「半導体の未来は、設備だけでなく、当たり前ですけど人が作っていくもの」とコメント。「今日は日本のものづくりを支える現場を見ることができた」と話し、「日本って非常にこれから明るいんじゃないかな」と半導体産業のこれからに期待を寄せていました。

人を派遣するだけでなく、人材を育て、さらには半導体のテスト工程そのものを引き受けるＵＴグループ。同社が30年以上にわたって半導体の現場で培ってきた経験が、今、新たな形で生かされています。

動画では、竹山さんが実物のウエハーやチップを前に驚く場面や、社員とのやり取りもたっぷり紹介されています。ぜひ動画でご覧ください！

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