出張を最大限楽しもう！ 仕事の後の夜も街歩きも満喫できる「OMO by 星野リゾート」

出張先のホテルは、「寝られれば十分」と考えている人も多いかもしれません。でも、せっかく普段と違う街を訪れるなら、その時間を楽しまないともったいないですよね。仕事はしっかり、プライベートも充実させたい。そんなビジネスパーソンにおすすめなのが「OMO by 星野リゾート」です。今回は出張好き会社員の星崎＆野田が、OMOを上手に楽しむコツをレクチャー。出張がもっと楽しくなる活用術をご紹介します。

▼この記事のPOINT ・OMOは星野リゾートが展開する、地域の魅力を満喫できる“街ナカ”ホテルブランド

・宿泊だけでなく、街歩きツアーや文化体験を通じて地域の楽しみ方を提案している

・全国の各施設で、その土地ならではのイベントや個性的な客室を展開している

PROFILE

ナビゲーター：

出張大好き会社員 星崎＆野田 星崎 出張が発生しそうな案件をかぎ分ける能力は随一。知的好奇心が旺盛で、知らない土地に行くことが大好き。東京在住で大阪出張が多い。「OMO7大阪」の宿泊をきっかけにOMOにどっぷりハマる。

OMOの好きなところ…【ワークルーム】

スピーカー・モニター完備で、オンライン会議も快適！ 野田 テキパキと仕事をしながら、子どもたちとの時間も最大限に楽しむママ。OMOは誕生した2018年から定宿とし、自分が住んでいる大阪以外の全国のOMO制覇を目論見中。出張中の晩酌タイムが生きがい。

OMOの好きなところ…【ロッカー】

24時間出し入れ自由で使い勝手抜群。すぐに身近になって街に飛び出せます。

OMO by 星野リゾートとは？

星野リゾートが手がける、都市滞在型の「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが、周辺グルメや珍しいローカル体験を提案してくれる。現在は北海道・神奈川・東京・金沢・京都・大阪・高知・熊本・沖縄に全18施設を展開中。

【おすすめ①】 仕事終わりのご褒美！「ローカルリズムナイト」

とある商社の東京本社で働く星崎と、大阪支社で働く野田。同じプロジェクトに携わる2人の共通の楽しみは“出張”。この日もオンライン会議を終えると、自然と話題は次の出張先へ。気づけば、いつものように出張トークで盛り上がっていました。

星崎 野田さん！この間、横浜出張でしたよね。どうでしたか？

野田 出張に行くか迷ったけど、商談もスムーズに進んで、やっぱり直接会ってよかったよ。やりきった後に、「OMO7横浜」のローカルリズムナイト「気分上々、ハマナイト」で、ハマ風に吹かれながら飲んだクラフトビールは最高だったな……。横浜っぽいおしゃれな音楽も流れてて、気分も上がった！

星崎 今年オープンの「OMO7横浜」に泊まったんですね！いいな〜。あれ、すみません、“ローカルリズムナイト”ってなんでしたっけ……？

野田 夜、寝るまでの時間にその土地の文化を体感できる、OMOブランド全施設で毎日開催しているイベントよ。仕事が終わった後に参加できるのが嬉しいよね。出張だとわざわざ別の場所に行くのも大変だし、文化体験してそのまま客室で寝られてありがたい！

星崎 そういえば「OMO7大阪」で、ローカルリズムナイト「PIKAPIKA 祭 NIGHT」を体験しました。この日は商談が長引いて、日中は食事もままならなかったんです。でも、ホテルに行ったら「PIKAPIKA 祭 NIGHT」でたこ焼き発祥のお店「会津屋」のたこ焼きが食べられて、感動しました！

野田 ホテルにご褒美があると、仕事にも精が出るよね。「OMO7高知」の「よさこい楽宴LIVE」も忘れられない思い出。高知の夏の風物詩「よさこい祭り」を毎晩見られるの。初めて「よさこい」を鑑賞したんだけど、翌日、取引先とも「よさこい」の話で盛り上がっちゃった！

星崎 その土地の文化を知ることって、仕事にも活きますよね。「OMO5熊本」の「鼓響く城下マチの宴」では、球磨焼酎を「ガラ」と「チョク」で味わいました。「ガラ」と「チョク」は熊本の伝統的な酒器なんですが、取引先に「よく知ってるね！」と褒められちゃいましたね。

野田 「OMO5熊本」では今、熊本地震の復興を進める地域と連携した特別プログラムを提供しているらしいですね。（～12月31日）「熊本城」までの道のりを巡るガイドツアーや、城下町を楽しめるスタンプラリー、熊本の歴史や食文化を解説してくれる講座形式のイベントをやっているんだとか。

星崎 熊本を訪れることで、少しでも応援につながればいいな。

野田 あぁ、話してたら熊本の焼酎が飲みたくなってきた！

【おすすめ②】 急な出張でも大充実！準備なしで“街”を楽しめる

野田 うちの会社は出張後の旅行「プレジャー」を推奨しているから、出張好きが多いよね。（プレジャー…国土交通省が推奨する、出張に休暇を組み合わせて余暇を楽しむ新しいスタイル）小樽出張の時は半休を取って、「OMO5小樽」のアクティビティ「小樽運河ワインクルージング」に参加したよ。出張は急に決まったから何も調べられなかったんだけど、アクティビティの予約だけしておいたら、人気観光スポットの小樽運河を大満喫できちゃった。船の上で味わう、小樽発祥のブドウを使ったワインおいしかったな〜。

星崎 わかります！函館出張が決まった時、「函館名物の市場に行くぞ」と意気込んでいたんですが、良いお店を調べる時間がなくて。でも「OMO5函館」の「なまら満足！朝の自由市場 専門店めぐり」に参加したら、街を知り尽くしたスタッフ「OMOレンジャー」が、 「はこだて自由市場」に連れて行ってくれたんです。案内後は現地解散で、OMOレンジャーおすすめの鮮魚店で買ったお魚をお刺身にしてもらってランチを楽しみました。北海道に行ったからにはカニを食べたいとも思っていたので、それも叶えられました！

野田 OMOの街案内スタッフ・OMOレンジャーは本当に頼りになる！「OMO5金沢片町」の「金沢21世紀美術館お散歩ツアー」も、OMOレンジャーが丁寧にわかりやすくガイドしてくれるから、現代アートに普段なじみがない人も楽しめるんだよね。ツアーではまだ人の少ない開館直後に見学できて、アートをストレスなく鑑賞できたのがよかったな。1時間たっぷり案内してくれるのに、宿泊者限定で無料のツアーだから、お得感もすごい。

星崎 今度、京都出張で「OMO5京都三条」に宿泊して半休を取るんですが、「京町らんまん川さんぽ」を予約しました！高瀬川沿いを歩きながら、京都の街の成り立ちを知ることができるらしいんです。東京出身なので、京都にはなじみがなくて。OMOレンジャーまかせで、友達に案内してもらう感覚で楽しめるのが良いですよね。

【おすすめ③】 アイデアあふれる、その土地ならではの個性的な客室も！

野田 OMOを出張でよく利用してたら、「制覇したい」っていう気持ちになっちゃって。この前「OMO7旭川」に子どもと一緒にプライベートで行ってきたよ。せっかくの家族旅行だったから、ずっと気になってた「シロクマルーム」に泊まったの。旭山動物園の人気者のシロクマをテーマにしていて、子どももずっとご機嫌だった！

星崎 仕事でも目標を必ず達成する野田さんだからこそ、OMO制覇も成し遂げそうですね……！「OMO5横浜馬車道」にはもう泊まりましたか？コンセプトが「360°天空のボヤージュ」ということで、船のキャビンをイメージした「デラックスツインルーム」や「OMOハウス」が素敵なんです。ホテルは超高層複合ビルの46階から51階にあって、横浜の夜景もすごいきれいみたいですよ

野田 「OMO5横浜馬車道」は部屋も広いし、家族旅行で泊まりたい！あと、東京方面に行く出張で狙っているのは、「OMO3浅草」の「寄席ツインルーム」かな。⾚いカーペットに、⾼座のような紫の座布団が置かれていて、噺家さん気分を味わえそうなの。ワンランク上の客室だけど、貯めてきたOMOポイントを活用すれば、会社の出張旅費上限にもおさまりそう。

星崎 公式サイトでOMOブランドホテルを予約すると付与される、OMOポイントですね！ワンランク上の客室といえば、「OMO5東京大塚」の「都電ルーム」も気になります。都電荒川線の走る大塚の街を、より楽しめる1室限定の客室ですよね。予約が取りづらいほど人気ですが、ここは野田さんのお子さんも、喜ぶんじゃないですか？

野田 「OMO5東京大塚」にこんな客室があるなんて知らなかった！私も子どもと一緒にテンション上がっちゃいそう。

今、楽しめる！期間限定の特別なイベントや体験に注目

野田 次の出張は、久しぶりの沖縄なの。「OMO5沖縄那覇」に泊まるんだけど、首里城正殿復元をお祝いする記念プログラム「首里城かりゆしステイ」が期間限定で開催されているみたい（2027年3月31日まで）。せっかくのタイミングだから、仕事をキッチリ終わらせて、楽しもうと思うよ！

星崎 OMOは期間限定のイベントも開催してるから、何度行っても新しい発見ができますよね。だからリピーターになっちゃう、と。頻繁に行く大阪出張は、いつもどこに泊まるか迷うんですが、「OMO関西空港」のルーフトップバーを狙ってます。「よなよなご近所ビアガーデン」を期間限定（10月31日まで）で開催しているみたいで。

野田 あ！開業したばかりの「ヤッホーブルーイング大阪醸造所 よなよなビアライズ」と、地域活性をテーマに協業した企画だね。出張が決まったら、ぜひ教えて。「OMO関西空港」から歩いて行ける「よなよなビアライズ」で一緒に飲もう！

星崎 ぜひぜひ。大阪出張、行けるといいな〜！

街の見え方が180度変わる。 ビジネスパーソンこそ泊まりたい「OMO」

さまざまな体験を通して、泊まること以上の価値を得られる「OMO」。何度も訪れた出張先でも、新たな魅力や発見に出会えることで、仕事へのモチベーションも高まります。

OMOにはビジネスの視点で学べる魅力もあります。地域ならではの体験を生み出しているのは、現場で働くスタッフたちの気づきとアイデアです。例えば、「OMO5東京大塚」の「都電ルーム」は、清掃スタッフが特定の部屋の窓に子どもの手垢が多いことに気づき、その部屋から都電がよく見えることを発見したことがきっかけで誕生しました。

「OMO5小樽」では、利用率の低かったナイトラウンジが、大学生アルバイトスタッフの「ホテルのラウンジは敷居が高い」という一言をヒントに、「バー」から「夜の〆スイーツを楽しむ場所」へと発想を転換。今では多くのゲストで賑わう人気スポットとなっています。

そんなビジネス視点でも役立つ“こぼれ話”は、公式サイトの「星野リゾート ストーリー」で公開中。各ストーリーを読んだ後に宿泊すると、星野リゾートがこんなにも人気を集めている理由がわかるはずです。知見を広め、ビジネスパーソンとしての自己成長にも繋がる、「OMO by 星野リゾート」に今後もご注目ください。