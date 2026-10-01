北海道電力株式会社（以下、「北海道電力」）が新しい銀行サービス「ほくでんBANK」の提供をスタート。

「電力会社の銀行サービスって、普通の銀行と何が違うの？」「ほくでんの電気を利用しているとお得になるの？」「メイン口座を変える必要はある？」と気になっている人もいるようです。

そこで今回は、ほくでんBANKの特徴や暮らしに合わせた活用方法とリリースキャンぺーンを詳しく紹介します。

北海道電力から「ほくでんBANK」が登場！

北海道の電力インフラを支えている「北海道電力」から登場した「ほくでんBANK」は、ほくでんユーザーなら様々な恩恵を受けられる新しいサービス。スマホで簡単に口座開設できるだけでなく、口座開設をはじめとした銀行取引を、スマホアプリで完結できるのも便利なポイントです。また、北海道電力の会員制Webサービス「エネモール」と連携すると、ほくでんBANKで支払った電気料金（ガス料金を含む）に応じて、会員を対象としたポイントサービス「エネモポイント」が貯まり ※1 、そのポイントを電気料金に充当することも！ これから電気料金が増える冬に向けて、心強いサービスといえそうです。 ※2

ほくでんユーザーにとって、日々の暮らしをより便利でお得にする新しい選択肢です。

サービス開始を記念して、ほくでんユーザーなら現金最大6,000円をもれなくプレゼントするキャンペーンを実施！

ほくでんBANKリリースを記念して、所定の条件を満たした方を対象に、現金最大6,000円をもれなくプレゼントする「ほくでんBANKリリースキャンペーン」を実施！

10月14日(水)～12月31日(木)のキャンペーン期間中に普通預金口座を新規開設し、エネモールとのアカウント連携や所定の預金残高条件を達成すると、現金5,000円をプレゼント。さらに、10月1日(木)～10月13日(火)の事前エントリー期間中にエネモールからエントリーし、5,000円特典の条件をすべて満たすと、追加で1,000円を受け取れます。 条件をすべて満たすと、合計で現金最大6,000円プレゼントの対象になります。 ※3

事前エントリーから口座開設まで、必要な手続きを確認！

「ほくでんBANKリリースキャンペーン」のキャンペーン期間や適用条件とともに、最大6,000円プレゼントを受け取るまでの流れをチェックしましょう。

STEP1 事前エントリー

まずは10月1日(木)～10月13日(火)の間に、北海道電力の会員制Webサービス「エネモール」から事前エントリー。エントリーは無料です。追加の1,000円を受け取るために必要な手続きなので、忘れずに済ませておきましょう！

STEP2 普通預金口座を開設





10月14日(水)～12月31日(木)の間に、ほくでんBANKで普通預金口座を新規開設。手続きはスマホからOKです。スマホと本人確認書類を準備したら、ほくでんBANKのアプリをダウンロードして、口座開設を申し込みましょう。必要な情報を入力すれば、申し込み完了！

STEP3 エネモールと連携

10月14日(水)～12月31日(木)の間に、エネモールと、ほくでんBANKのアカウントを連携します。

STEP4 預金残高条件を達成

2026年12月31日23時59分時点で、ほくでんBANKの普通預金口座の残高が50,000円以上になっていれば、預金残高条件をクリア！

STEP1～4の条件をすべて満たすと、現金最大6,000円プレゼントの対象になります。 期限ギリギリになると、システムメンテナンスで入金手続きが出来ない場合があるから、余裕を持った手続きが安心です。

日々の暮らしでどう使える？ ほくでんBANKの3つのポイント

ほくでんBANKは、普段の暮らしの中で使いやすい銀行サービスです。ここでは、主なポイントを3つに分けて紹介します。

ポイント① エネモポイントが貯まる





北海道電力が運営するWeb サービス「ほくでんエネモール」の会員を対象としたポイントサービス「エネモポイント」が貯まる！ ほくでんBANKを利用して電気・ガス料金の口座振替を行うことが、ポイント還元の必須条件。さらに追加条件の達成で、さらなるポイントUPが狙え、電気・ガス料金の最大10%のポイント還元（月間最大3000ポイントの上限あり）を受けられます！ ※1

ポイント② 貯めたポイントを電気料金に使える





貯まったエネモポイントは、電気料金に充当OK。光熱費の節約に役立つうえ、連携先ポイントへの移行や慈善団体への寄付、商品交換など、幅広く利用できるのもうれしいポイント！ ※2

ポイント③ スマホでらくらく銀行取引できる





口座開設からお振込み、預金管理まで、スマホアプリで完結。また、取引状況に応じてATM利用手数料・振込手数料が毎月最大20回無料になります。忙しいビジネスパーソンやパパ・ママにもおすすめ。

ほくでんBANKは、こんな人にぴったり！ ・毎月の電気料金でもポイントを貯めたい

・生活費をまとめて管理する口座を探している

・引越しや就職を機に家計や口座を整理したい



ほくでんBANKを、毎日の暮らしに取り入れてみよう

北海道電力のサービスと銀行口座をつなげて使える「ほくでんBANK」。ネット銀行のため、いつでもスマホで取引できるのも魅力です。すでに利用している口座と目的別に使い分け、ほくでんBANKを電気料金などの生活費を管理する口座として活用すれば、家計のお金の流れも整理しやすくなります。ほくでんユーザーなら、エネモールを利用している人や、電気料金でもポイントを貯めたい人、目的に合わせて口座を使い分けたい人にとって、新しい選択肢になりそうです。ぜひ「ほくでんBANKリリースキャンペーン」の機会を上手く活用して、ほくでんBANKを毎日の暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。

※1 ほくでんBANKからの口座振替などポイント付与条件は「ほくでんBANKサービスページ」からご確認ください。

※2 対象外のご契約などサービスの詳細は「ほくでんBANKサービスページ」からご確認ください。

※3 キャンペーンの適用条件等はキャンペーン詳細（規約）をご覧ください



北海道電力株式会社は、株式会社UI銀行を所属銀行とする銀行代理業者として、「預金の受入れ」、「資金の貸付け」、「為替取引」を内容とする契約の締結の媒介を行います。

[PR]提供：北海道電力