この秋、すき家の「とん汁みそらーめん」がさらなる進化を遂げて帰ってきました！

6月に登場した際は、すき家の定番「とん汁」に「ラーメン」を合わせる意外な発想と、圧倒的なおいしさで瞬く間に人気メニューに。予想を上回るほどの人気を集め、惜しまれながらも一度は販売を終了しました。そんな「とん汁みそらーめん」が、進化して9月29日より再登場！

そこで今回は、進化した「とん汁みそらーめん」をマイナビ女性社員Aが実食。商品開発担当者さんにも直接お話をうかがい、「牛丼屋だからこそ作れたらーめん」の秘密に迫りました！

牛丼にラーメン!? まずは気になる「とん汁みそらーめん」をチェック！

すき家ではこれまでもみそ汁やとん汁のほか、季節に合わせた汁物を提供してきましたが、今回はそこに“麺”を組み合わせることで、よりボリューム感と満足感のある一品を目指したといいます。とはいえ、やっぱり気になるのは牛丼ととん汁みそらーめんの“相性”。牛丼を食べながららーめんをすする……。ちょっと味の想像がつきませんが、果たしてそんな食べ方が成立するのでしょうか？

まずはさっそく、実物を見てみましょう！

えぇっ!? すごく美味しそう！ そして、思ったよりもボリューム満点！ メイン商品の牛丼の隣で、負けじと存在感を放つとん汁みそらーめん……。最奥にはおしんこまで控えていて、食べ応え抜群のラインナップ。かなりの満足感がありそうです！

そもそも、なぜすき家で「とん汁×ラーメン」という商品が生まれたのでしょうか？ 開発の背景には、すき家がこれまで提供してきたみそ汁やとん汁に続く“第三の汁物”として、よりボリュームがあり、満足感のある商品を作りたいという思いがあったようです。

担当者コメント

開発当初から「牛丼に合う味噌ラーメン」をテーマに掲げていました。普通の味噌ラーメンであれば、ラーメンそのものの美味しさを追求すればいいのですが、すき家の主役はあくまで牛丼。味噌ラーメンの味が強すぎると牛丼を邪魔してしまいますし、逆に弱すぎると、ただ「とん汁に麺を入れただけ」のような味になってしまいます。その間のバランスをどう作るかというところを大切にしました。





実食！とん汁に麺を入れただけではない、奥深い味噌の味わい

ということで、まずはとん汁みそらーめんからひと口、いただきます！

えっ、ヤバッ……美味しい！ めっちゃ美味しい～！ 本格的！ 味噌の豊かな香りや、コク深い味わい、とん汁らしい旨みが広がります！

スープには、従来の「とん汁」で使用している味噌と白味噌の2種類の味噌を使用しています。ベースとなるのはとん汁の味噌で、白味噌を合わせることでコクと深みをプラス。さらにニンニクや生姜などを加えることで、味噌ラーメンらしい香りや風味をしっかりと感じられる味わいに仕上げたのだとか。

どうりで味噌の香りや味わいがしっかりしているわけです。かと言って、ニンニクや生姜が強すぎることもないという、まさに絶妙なバランス……！ とん汁と味噌ラーメン、それぞれのいいところだけを残しながら、うまくひとつにまとめた味わいになっています。

麺も専門店にも負けないクオリティ！ スープが麺にちゃんと絡むので、ひと口すするごとにスープの濃厚な旨みが楽しめます。とん汁の具材も絶妙なサイズ感で、麺と一緒に食べやすいのも嬉しいポイント。この一体感、たまりません……！

担当者コメント

今回は、麺を改良し、よりスープが絡みやすくなるよう仕上げました。以前よりも麺とスープの一体感を感じていただきやすくなっていると思います。試行錯誤を重ねてたどり着いた自信作なので、ぜひ味わってみてください！





別々でもおいしい。でも一緒だと、もっとおいしい

さて、いよいよここからが本番。「牛丼に合う味噌ラーメン」という開発者の狙いは、果たして本当に実現できているのでしょうか？ 徹底的に検証してみましょう！

まずは牛丼をひと口いただいて……。もぐもぐ……。う～ん、いつもどおり美味しい～！ さすが看板商品、その完成度の高さに改めて驚かされます。

続いて、とん汁みそらーめんをひとすすり。

あっ……美味しい！ すごくよく合います！ 美味しい～っ!! すき家の牛丼に、味噌のコクと風味がベストマッチ。

牛丼をひと口食べて、らーめんをひとすすり。そして、また牛丼へ……。交互に食べてみると、それぞれの味がぶつかるどころか、むしろお互いを引き立て合っていることがわかります！ めっちゃ合う！ おしんこも、シャキシャキとした食感と程よい塩味で口の中をさっぱりリセットしてくれるので、箸休めにぴったりです！

牛丼とらーめんを行ったり来たりしていると、そのたびに違ったおいしさが楽しめて、口の中がず～っと“美味しい”で溢れてる感覚……！

担当者コメント

イメージとしては『ラーメンのチャーハンセット』の逆で、これは『牛丼のらーめんセット』。牛丼ととん汁みそらーめんを一緒に食べることで、互いの味わいを引き立て合って、より美味しく感じていただければと思っています。どのように食べていただいても、牛丼とらーめん、どちらの良さも消えません。自分なりの食べ方を見つけて、繰り返し楽しんでいただきたいですね。





寒くなってくるこれからの季節は、すき家の「牛丼のらーめんセット」を楽しもう！

牛丼とラーメン。改めて考えてみても、なかなか大胆な組み合わせです。が、実際に交互に食べてみると、これが驚くほどよく合う！ しかも今回は、以前より進化しての復活です。前回食べた人も、まだ食べていない人も、さらに美味しくなって帰ってきた「とん汁みそらーめん」は必食。ぜひその相性の良さを確かめてみてください。

最後に、商品開発担当者さんからメッセージをいただきました！

担当者コメント

お昼であれば午後の仕事をがんばるための活力に、夕食であれば明日の元気につながるような食事として楽しんでいただければと思います。特別に気合いを入れて食べるというよりも、日常の中で『今日はしっかり食べたいな』というときに、気軽に選んでいただける商品です。それぞれ好きな食べ方、好きなタイミングで楽しんでいただければ嬉しいです！





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