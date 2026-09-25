2026年10月6日(火)からフジテレビ系火曜9時枠で放送される、坂口健太郎主演の連続ドラマ『kiDnap GAME』(キッドナップ・ゲーム)。

東京、ソウル、マニラ、バンコク、台北、シンガポール、那覇の7都市で一斉に発生した「世界同時多発誘拐」。いったい誰が、何のために――。突然、愛する妻をさらわれた刑事・新出敏郎(坂口)は事件の真相と犯人を突き止め、妻を救うことができるのか?

香港、韓国の制作会社とパートナー契約を結び、大規模な海外ロケを敢行した本作。現時点で、日本をはじめとする28の国と地域での放送・配信が決定しており、かつてないスケールと緊張感で描かれる新感覚サスペンスドラマとして、早くもその注目度の高さがうかがえます。

今回、マイナビニュースでは、企画・演出を担当したフジテレビ・加藤裕将さんに独占インタビュー。ドラマ立ち上げの経緯や企画の狙い、制作エピソードなどとともに、『kiDnap GAME』に込めた思いを語ってもらいました。

CHAPTER 01 ネタ帳のアイデアから始まった『kiDnap GAME』

――まずは、このドラマを制作した経緯について教えてください。

企画の立ち上げはおよそ3年前になります。韓国の『イカゲーム』がグローバルヒットし、アジアから世界的なヒット作が生まれたことに衝撃を受けると同時に、素直に「羨ましい」という気持ちもありました。

また企画のベースになっているのは、僕が30歳ぐらいの時にネタ帳に書いていた「都内7カ所同時誘拐」というアイデアです。当時はインパクトが弱いと思っていましたが、それをグローバル化したら面白いのではないかと思ったのです。

当時、僕がいたグローバル事業部という部署で知り合った、さまざまな海外パートナーと話をするなかで、香港の制作会社であるMakerVilleさんに興味を持っていただき、そこに韓国のSIMSTORYさんも加わって、本格的に企画が動き出しました。

――ドラマ全体のテーマについて教えてください。

現時点では、最終回まで見てもらえればわかっていただける、としか言えないのですが、いわゆる「デスゲームもの」というだけの作品ではありません。

「愛する人を救うために何ができるか」ということが、大きなテーマの一つとしてあります。ゲームの参加者である7人が、それぞれの大切な人を救うためにゲームに挑みます。その大切な人のうち、命を救われるのは1人だけという過酷なルールのなか、自分の妻や夫、母、娘……究極的には、「他の人を殺してまで愛する人を助けたいのか?」が問われる作品になっています。

――確かに第1話の映像を拝見して、単なるゲームではなく深い人間ドラマが内在している印象を持ちました。

最終回まで見ていただければ、このゲームの仕組みも、ゲームをつくった首謀者も、単にゲームを楽しんでいるのではなく、その行動にはすべて理由があることが判明します。

――それは楽しみですね。主演の坂口健太郎さんについてですが、ファーストシーンからソリッドな存在感に引き込まれました。

アジア各国との共同制作ということもあり、主演は日本だけではなくアジアでも人気のある方がいいと思っていたので、すぐに坂口さんの名前が挙がりました。

――実際、坂口さんと一緒に仕事されてみて、いかがでしたか。

すごく優しくて穏やかで、海外のスタッフにもフレンドリーで、ちょっとくだけた言い方になりますが、とてもいいヤツなんですよ(笑)。今回、彼が演じる役は心の奥に怒りやトラウマを抱えている、本人とはまったく別のキャラクターです。そういうところもあり、撮影に入る前はもちろん、撮影に入ってからも本人と綿密に話し合いを重ね、新出敏郎というキャラクターをつくりあげていきました。

坂口さんは常に誠実に、一生懸命考えながら芝居に取り組んでいましたし、役に対して真摯に向き合う人です。彼のクランクインが韓国で、しかも英語で、セリフの量も多かったのですが、しっかりと演じ切っていたのが印象に残っています。かと思えば、カメラが回っていないところではリラックスしたムードで現場の空気をやわらげていましたし、各都市のスタッフ・キャストから愛される素晴らしい座長でしたね。

――そのほかのキャストの方々についてはいかがでしょうか。

イ・ジュンギさんは韓国語だけではなく、日本語も英語も堪能で、こちらが求めることを細部にわたってしっかりと表現できる、ものすごい俳優さんです。満島真之介さんはゲームの舞台の一つが沖縄に決まった時点ですぐさま頭に浮かび、出演を打診させていただきました。今回ご一緒できたのはすごくうれしかったですし、なにより彼の芝居に引き込まれます。そして笠松将さんは野島伸司さんの脚本で自分が演出を担当した『エロい彼氏が私を惑わす』(2021年)以来でしたが、とにかく型にハマらない芝居が魅力的なんです。今回もどんな演技を見せてくるのかと毎シーン撮影が楽しみでしたね。

CHAPTER 02 香港・韓国との共同制作で感じた海外ならではの刺激

――海外のキャスト・スタッフの話がありましたが、文化・風習の異なる方々と一緒に仕事をするなかで、感じたことはありますか?

シンガポールでの撮影がドラマ全体のクランクインだったのですが、当然、日本のスタッフも現地のスタッフも、お互いに初対面の状態でした。そんななか、イン前日に「明日のロケ場所が使えなくなりました」ということがあって……海外ロケあるあるかもしれません(笑)。

――それは大変でしたね! どう乗り切ったのですか?

「じゃあ今から行こう」と言ってすぐにロケハン(※撮影場所探し)に出かけました。そういうトラブルはもちろん日本でもありますが、初めて訪れた場所だったこともあり、限られた時間のなかで何ができるかという意識が、スタッフの間でより深く共有され、現場全体が研ぎ澄まされていくような感覚がありました。

――ほかに海外の現場での発見や気づきはありましたか?

海外はほとんどハリウッド方式なので、スタッフの役割が細分化されていて、とても人数が多いんですよ。なかには日傘をさすだけのスタッフもいましたが、気がついたらいなくなっていたりもして(笑)。

スケジュールにしても、日本では予定どおりに進めるのが当たり前という感覚がありますが、海外はどこかおおらかなムードが漂うというか。それでいて歴史のある市役所や危険なスラムなど、普段はなかなか立ち入ることのできないような場所で撮影することもできましたし、大いに刺激になったことは間違いありません。

――そのなかでも監督が大切にしたこだわりは何でしょうか。

海外で撮影していることもあり、とにかくスケール感を出すことを強く意識しました。カメラマンには映画『東京リベンジャーズ』の撮影チームを起用し、映像にドキュメンタリー感を持たせるためにステディカム(※カメラの振動やブレを抑え、より滑らかな映像を撮影する機材)を多用しました。そうすることで、登場人物たちの「愛する人を救いたい」という切実な心情に迫っています。

CHAPTER 03 日本のドラマを世界へ――作品に込めた思い

――改めて第1話の見どころを聞かせてください。

第1話に関しては、最初ということもあり、ゲームの参加者7人と彼らの背景をテンポよく見せています。しかしながら第2話以降、多少テイストが変わっていきます。参加者たちが複雑に入り乱れる回もあれば、一人ひとりのバックグラウンドをしっかり描く回もあるなど、そのあたりの映像の変化も楽しんでいただけるのではないでしょうか。

――今、日本のテレビドラマは考察ブームですが、そのあたりは監督としてどう受け止めていますか?

正直なところ、まったく気にしていません。そもそもそれを頭に入れて脚本をつくっているわけではないですし、もともと伝えたいメッセージがあってドラマをつくっています。もちろん、見てくださっている方たちが自由に考察してくれるのは、ありがたいですし、うれしいことです。そこはもう、好きに楽しんでいただければいいなと思っています。

――本作を通じて日本のドラマが、世界から注目されるきっかけになるといいですね。

フジテレビのドラマには、歴史的に言うと『東京ラブストーリー』(1991年)や『HERO』(2001年、2014年)など大ヒットした作品がたくさんありますが、実は20～30年前には、すでにアジアに進出しているんですよね。香港、韓国、台湾といったアジア圏では、レンタルビデオやDVDを通じて人気を集めていました。ただ、欧米に目を向けると、残念ながらそれらのドラマを知っている人はまったくと言っていいほどいない。

――そこに大きなギャップを感じると。

僕がこの企画を立ち上げた3年前でも、欧米の方に「日本のドラマで知っている作品は?」と尋ねたら『今際の国のアリス』や『TOKYO VICE』くらいで、ほかは何も知らない……というレベルでした。

「じゃあ監督で知っている人は?」と聞くと、是枝裕和監督、北野武監督、それ以外となると、あとは黒澤明監督くらいでした。そんななか、韓国は『イカゲーム』というグローバルヒットを生み出し、世界から大きな注目を集めました。

そこで僕ら日本人がいくら恋愛ドラマをつくっても通用しないのではないかと思ったんです。文化や言葉の違いがある以上、繊細さで勝負してもなかなか伝わらないだろうと。そんななか、これだったら勝負できるのではないかと思ったのが『kiDnap GAME』なんです。

今回、いつも自分たちが見ている景色ではない場所で撮影することの面白さを改めて感じることができて、とても刺激になりました。気の早い話ですが、今すぐ続編をつくりたいくらいです(笑)。これからも共同制作による作品をもっと手がけていきたいですね。

――では、改めてこの『kiDnap GAME』をご覧になる視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。

とにかく、自分としてはチャレンジ作のつもりでつくりました。フジテレビとして、グローバルマーケットにチャレンジする第1弾です。どこまで視聴者のみなさんに評価していただけるかはわかりませんが、かつてないスケール感はもちろん、アジアのスターパワーを存分に楽しんでいただける作品になったと思います。

全編を通じて問いかけるのは「愛する人を救うため、人は何ができるのか」ということ。いわゆるゲームマスターが楽しんでいるだけの単純なデスゲームではありません。きっと最後までご覧になると、そのメッセージがしっかり伝わり、心にグッと刺さるものがあるのではないかと思います。

さまざまな国籍、職業、宗教を持つ人たちが、愛する人を救うために命がけのゲームに参加します。その結末も含めて、このスケール感はアジアでもなかなか見られないものだと思います。その意味でも他にはない作品になっていますので、ぜひ存分に楽しんでいただけるとうれしいです。

第1話レビュー ここからは、筆者が一足先に第1話を視聴。インタビューで語られた監督の言葉を踏まえながら、実際に作品を見て感じた見どころを紹介します。 開始早々、坂口健太郎が演じる刑事・新出敏郎が抱える怒りやトラウマを示すフラッシュバックが挿入され、不穏な緊迫感が全編に漂う。これまで静かで優しいイメージの強かったが、髪を短くカットしたソリッドなビジュアルが新鮮だ。 ドラマはそのままスピード感あふれる展開に突入。テンポよく場面が切り替わり、アジア7都市を舞台に、7人の参加者を一気に紹介する。韓国パートのイ・ジュンギ、沖縄パートの満島真之介の真に迫る演技をはじめ、新出の前に突然現れる笠松将の不気味なまでの存在感からも目が離せない。 「世界同時多発誘拐」という未曾有の非常事態に直面したとき、人はどうするのか。なによりこの卑劣なゲームの首謀者はいったい誰なのか、その目的は何なのか。そうしてさまざまな思いを巡らせている時点で、あなたもすでに『kiDnap GAME』に参加しているのだ。

FINAL MESSAGE 『kiDnap GAME』が描く、世界への挑戦

加藤監督が「グローバルマーケットへの挑戦」と語る『kiDnap GAME』。アジア7都市を舞台に、さまざまな背景を持つ7人が命がけのゲームに挑む、これまでの日本ドラマにはないスケール感が大きな見どころです。今回のインタビューでは、作品に込めた思いや、日本のドラマを世界へ届けることへの意気込みが明らかになりました。第1話から描かれる緊迫した展開や、坂口健太郎さんをはじめとするキャスト陣の迫真の演技にも注目です。「愛する人を救うため、人は何ができるのか」という問いを軸に描かれる物語。果たして、7人を待ち受けるゲームの行方とは――。その結末を、ぜひ本編で見届けてください。

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