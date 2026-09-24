ゲーマーにとって、どうしても避けて通れないのが「課金」である。新キャラが出れば欲しくなる。期間限定アイテムのチェックも欠かせない。推しキャラのガチャが始まった日には……もはや財布の紐など、あってないようなものだ。

いや、ゲームだけじゃない。動画配信サービスや音楽配信、電子書籍などのデジタルコンテンツはすっかり日常の一部。で、それらのサービスの支払いに便利なのが、コンビニなどで購入できる「POSAカード」だ。

このPOSAカード、どうせ定期的に買うなら、少しでもおトクに購入したい。そこでチェックしたいのが、ファミリーマートで実施される“ポイント還元キャンペーン”だ。今回は実際にPOSAカードを購入しながら、ポイントでどれくらいおトクになるのか検証してみた！

▼「POSAカード」って何だっけ？ メリットをおさらい！

そもそもPOSAカードとは何か、改めておさらいしておこう。簡単に言えば、ゲームや各種デジタルサービスなどで利用できるプリペイドカードのこと。コンビニなどの店頭でカードを購入し、対象サービスにチャージして利用する仕組みだ。Apple Gift CardやGoogle Playギフトカード、Amazonギフトカードといった汎用性の高いものから、Amazonギフトカードや「バニラVisa」ギフトカードなどのゲーム専用カードまで、その種類は実に多岐にわたる。

では、POSAカードにはどんなメリットがあるのか。まず挙げられるのが、クレジットカード情報を使わずに購入できること。現金などで必要な分だけ購入できるため、クレジットカードを登録したくない人にも使いやすい。

散財を防ぎやすいのもポイントだ。「今月は5,000円まで」と決めて、あらかじめその金額分だけ購入しておけば、ゲーム課金などの予算管理もしやすくなる。「あと10連だけ……」を無限に繰り返してしまう人には、特にありがたい。また、POSAカードはギフトにも活用できる。ゲームや音楽、通販など、相手の好みに合わせて選べるので、ちょっとしたプレゼントにもぴったりだ。

さらに、特定のキャンペーン期間を狙えば、おトクな還元を受けられるのも大きなメリットだろう。今回フォーカスする「毎月25日～翌月3日対象のファミマの1.5%還元」などは、まさにその好例と言っていい。さらに、FamiPayを200円ごとに利用すると1円相当の「通常ファミマポイント」も付与されるため、あわせると2.0%還元される。

▼使い勝手はどう？ 編集部員が「POSAカード」を使ってみた！

その使い勝手のよさを再確認すべく、今回はファミリーマートを訪れ、編集部のヘビーゲーマー・A氏が実際に「POSAカード」を購入してみることに。……と言っても、やることは至ってシンプルだ。ファミマの店頭で、利用したいサービスに対応したPOSAカードを選び、ファミペイ払いで購入するだけ。

あとは購入したカードに記載された案内に沿って、コードを入力するという流れである。間違えずにポチポチっと入力を済ませ、無事に残高が反映されれば……完了！ 普段からスマホでゲームや動画を楽しんでいる人なら、特に難しく感じる操作はないだろう。

ここで注目したいのが「どこでPOSAカードを買うか」という点だ。「どこで買っても同じでしょ」と思われそうだが、実はそうじゃない。同じカードでも、買い方によってはかなりおトク度が違うのである。

▼ファミマでどれくらいおトクになる？ 厳密に計算してみた！

ということで、ここからが本題！ 現在、ファミマでは対象期間中（毎月25日〜翌月3日まで）にファミペイ払いでPOSAカードを購入すると、なんと1.5%のファミマポイントが還元されるキャンペーンを実施している。FamiPayを200円ごとに利用して1円相当進呈される「通常ファミマポイント」0.5%もあわせると2.0%の還元だ。

「……でも、たかが2%でしょ？」と侮ることなかれ。たしかに、1回だけなら「まあ、ちょっとおトクかな」くらいかもしれない。しかし、ゲーム課金や動画配信サービスなどで毎月コンスタントに利用するとなると話は変わってくる。

例えば、毎月5,000円分を購入した場合、1カ月で100ポイント。1年間続ければ1,200ポイントになる。毎月10,000円なら200ポイント、年間では2,400ポイント。さらに毎月10万円のヘビーユーザーなら、1か月で2,000ポイント、年間では24,000ポイントとインパクトある還元を受けられる。

毎月の利用金額 1カ月の還元 1年間の還元 5,000円 100pt 1.200pt 10,000円 200pt 2,400pt 100,000円 2,000pt 24,000pt

※上記はファミマポイント2.0%の還元額を試算したものです。

毎月の買い物で貯まったファミマポイントが、1年でこれだけの還元になるのはうれしい。もちろん、実際の還元条件や対象商品、対象期間などはキャンペーンの内容を確認する必要がある。とはいえ、購入場所とタイミングを少し意識するだけでポイントが貯まっていくのだ。「どっちにしても毎月使うお金」であれば、これを利用しない手はない！

▼おトクな課金方法が次回の「神引き」を引き寄せる！

ゲームにハマっていると、つい「次のガチャまであと○○円……」なんてことばかり考えてしまう。しかし、課金額そのものを変えなくても、「どこで、どう購入するか」を見直すだけで、おトクに楽しめるチャンスが広がる。特に、毎月のようにゲーム内通貨を購入している人なら、その差は着実に積み重なっていく。毎月1万円分を購入した場合でも、年間で2,400ポイントが還元される計算だ。普段の課金方法を少し変えるだけで、ゲームをよりおトクに楽しめるのはうれしい。

ゲーム課金をするなら、毎月25日〜翌月3日の間に近くのファミマへ。そんなちょっとした工夫が、次回の「神引き」をより身近なものにしてくれる……かもしれない。

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