労務費や材料費の高騰などにより維持管理コストが上昇する中、首都高速道路は、今後も安全・安心な道路サービスを持続的に提供し、維持管理の現場で対応しているエッセンシャルワーカーの適正な労務費を確保するため、今年の10月1日に料金を改定する。

首都圏の移動・物流・経済を支える首都高

首都高の総延長は約327㎞で、東京・神奈川・埼玉・千葉に広がっており、1日約100万台が通行している。大型車の交通量は一般道の約5倍で、農水産品の都区内発着輸送の約58％を首都高利用が占めるなど、首都圏の移動と物流を支える役割を果たしてきた。1962年の初開通から2020年までに、首都高ネットワークによって首都圏で創出された経済価値は累積約360兆円に達しており、首都圏の経済の基盤となっている。

首都高は、川や道路の上などに建設されており、高架橋・トンネルなどの構造物が約95％を占めている。開通から50年以上を経過した路線の割合は、2030年には約41％、2040年には約65％に及んでおり、高齢化（老朽化）が進んでいる。安全・安心に利用し続けるためには、道路構造物を健全に保つ維持管理が欠かせない。

安全・安心のための維持管理の重要性とコスト上昇

首都高は、道路構造物を維持するため、高所作業車、ロープ、ドローン・ロボット等を使用して点検を行っている。損傷に対する補修の件数は年間に34,000件（2024年度実績）に達しており、日々のメンテナンスが欠かせない。また、パトロールカーやカメラ等で巡回・監視を行っており、交通事故・故障車・落下物などへの対応件数は38,000件（2024年度実績）にのぼる。

このように、安全・安心な道路サービスの提供には、日々の維持管理が重要な役割を担っている。一方、必要な労務費や材料費が高騰しており、2014年から2023年にかけて維持管理コストは約1.4倍に上昇した。このような状況の中、首都高は、現場で対応しているエッセンシャルワーカーへの適正な労務費の行き渡りを確保し、安定的・計画的な維持管理を行うため、10月1日に料金を改定する。

1kmあたりの料金を1割引き上げ。上限料金と、下限料金の設定距離は維持

首都高は、今回の料金改定で1kmあたりの料金を1割引き上げる。ETC普通車の場合、1kmあたり約3円の引き上げとなり、平均移動距離20㎞の料金は、現行の810円が880円（＋70円）になる。下限料金は300円で維持する。上限料金の設定距離は55kmのままで、55km以上の料金は1,950円から2,130円（＋180円）となる。

「大口・多頻度割引」の割引率拡充措置と、交通を分散させるための「都心流入割引」「都心流入・湾岸線誘導割引」は、2031年3月末まで継続する。

首都高は今回の料金改定により、今後も安定的・計画的な維持管理と、安全・安心な道路サービスの提供を図っていく。

料金改定の概要

（1）料金の改定

・1kmあたりの料金を1割引き上げ

（ETC普通車：現行29.52円／km→改定後32.472円／kmで、約3円／kmの引き上げ）

・下限料金は現行のまま維持（ETC普通車：300円）

・上限料金は現行の設定距離55kmを維持

（ETC普通車：55km以上の料金が、現行1,950円→改定後2,130円となり＋180円）

（2）割引の継続

・「大口・多頻度割引」の割引率拡充措置、「都心流入割引」「都心流入・湾岸線誘導割引」を、2031年3月末まで継続

（3）料金改定日

2026年10月1日（木）



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