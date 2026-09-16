写真編集の悩み、AIでどう解決できる? 「おとうさんスイッチ」パパさんの実践Q&A

「写真に写り込んだ不要な人物やものを自然に消したい」「全体の色味や肌の質感を自然に仕上げたい」「背景の切り抜きや選択範囲作成がうまくできない」など、写真編集に関する悩みを抱える人は多いのではないでしょうか。

そこで今回は、写真編集に携わる方々から事前に寄せられたお悩みをもとに、YouTubeチャンネル「おとうさんスイッチ」で人気のパパさんに、制作現場でも役立つPhotoshopでの編集テクニックやAI機能の活用方法を教えていただきました。

初心者でも実践しやすい内容を交えながら、写真編集のコツをわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

PROFILE

パパさん

Photoshopの情報発信を中心に活動するクリエイター。Adobe Community Evangelistとして講師活動も行う。SNSやYouTubeではPhotoshopのテクニックや生成AI機能の活用法をわかりやすく紹介しているほか、Photoshop・デザイン関連の書籍を多数執筆している。

【テクニック1】 AI補正を活用して自然な肌と色味に仕上げる

写真編集に関する相談として特に多かったのが、以下のお悩みです。それを解決するには、PhotoshopのAI機能が役立つといいます。

写真の色味や肌の質感が思ったように仕上がりません

AI機能「ニューラルフィルター」などを活用した補正を行いましょう! ニューラルフィルターはAIを使った機能で、チェックを入れるだけで肌の質感を自然に補正してくれます。

生成AIのようにゼロから何かを生み出すのではなく、元画像を解析して補正する機能です。肌をなめらかにしつつも質感を残しやすいのが特徴です

詳しい操作方法を動画でチェックする! STEP 1 フィルターのメニューから呼び出せる「ニューラルフィルター」。これは「肌をスムーズに」を適用する前の段階です STEP 2 「肌をスムーズに」を適用するだけで、肌が滑らかになります POINT 実行結果がレイヤーとして追加され、別レイヤーとして扱えます。そのため、効果が強すぎて不自然だと感じたときには、不透明度を50%に下げたり、頬だけに適用されるようにしたりと、イメージに合わせて効果を細かく調整できるので安心です

写真の色味を整える作業も、コンテキストタスクバーから「カラーを調整」を選ぶだけで、画像内に含まれる色を簡単に拾い出せ、直感的に操作できます。

詳しい操作方法を動画でチェックする!

従来は画像全体に影響が出やすかった色調整も、現在は肌の影や、赤みがある部分だけといったように、対象を絞りやすくなりました。

Photoshopの良さは、補正の強度や適用範囲を細かく調整できること。AIを使って作業を効率化しつつ、最終的な仕上がりは人の目で判断することが大切です!

【テクニック2】 AIと自動化機能で大量の写真編集を効率化

撮影枚数が増えるほど負担になるのが、同じような調整を繰り返すレタッチ作業……。Photoshopには従来から搭載されている自動化機能に加え、AIを活用した新機能も登場しています。

大量の写真を効率よくレタッチする方法はありますか?

バッチ処理、AIアシスタントなどを活用した一括処理がオススメです 大量の写真に同じ処理をかけたいときには、Photoshopの「アクション」が役立ちます。アクションは、白黒化やビネット追加など、一連の操作を記録して再実行できる機能です。

さらに「ドロップレット」を作成すれば、画像をドラッグ＆ドロップするだけで登録した処理をまとめて実行できます。解像度変更や定型的な色調整など、決まった処理が多い制作現場では特に便利です。

詳しい操作方法を動画でチェックする! STEP 1 同じ処理を行いたいときは白黒化やビネット追加など、一連の操作を記録して再実行する「アクション」が便利です STEP 2 「アクション」からドロップレットを作成すれば、特定の処理だけ行うためのミニアプリのように扱えます STEP 3 作成されたドロップレット（ここではPs）に処理したい画像ファイルをドラッグ＆ドロップするだけで、複数の画像をまとめての処理が可能です

さらに、Photoshopベータ版ではAIアシスタント機能も試せるようになっています。チャット欄に「この画像をセピア調にして」と入力すると、1枚の画像として書き出されるのではなく、Photoshop上でレイヤーや調整機能を活用しながら編集してくれるのです。そのため、AIに編集を任せた後でも、仕上がりを細かく調整できます。

さらに、英語のキャッチコピーを考えて、テキストレイヤーとして追加する、といった操作にも対応しています。

詳しい操作方法を動画でチェックする! STEP 1 Photoshopベータ版で利用できるAIアシスタントに「画像をセピアに加工して」と日本語で指示すれば自動でレイヤー分けした上でセピアに加工を行います STEP 2 「おしゃれな英語のキャッチコピーを追加」と指示すれば、画像を分析してキャッチコピーがテキストレイヤーとして画像に追加されます

現時点ではベータ版らしい不安定さや、日本語の扱いに課題を感じるときもあります。ただ、このような機能は今後普及していき、将来的には、画像生成だけでなく、Photoshopの操作自体をAIに手伝ってもらうのが当たり前になるかもしれません

【テクニック3】 生成AIで不要な写り込みを自然に消す

「写真に写り込んだ不要な人物やものを消したい」という悩みは定番です。以前からスポット修復ブラシツールなどで、周囲のきれいな部分を参照しながら不要な物を目立たなくすることができました。最近では生成AIの活用によって、より自然な修正が行えるようになっています。

写真に写り込んだ不要な人物やものを自然に消す方法を教えてください

生成AIを活用した「削除ツール」によるレタッチがオススメです 「削除ツール」は従来のスポット修復ブラシツールとは仕組みが異なり、消した範囲の周辺情報をもとに、自然な背景を生成して補完してくれます。実際に、背景の情報量が多い街中の写真でも、不要なものや人物を自然に削除できました。

詳しい操作方法を動画でチェックする! STEP 1 削除ツールを選択し、消したい人物やものをなぞります STEP 2 削除ツールのオプションに「全レイヤーを対象」や「新規レイヤーを作成」が表示されます。削除結果が別レイヤーに作成されるため、元画像を残したまま仕上がりを比較したり、後から調整したりすることが可能です POINT 生成AIは「消している」のではなく「生成して埋める」処理をしています。そのため、消したい対象を中途半端に残して選ぶと、新しい看板や別の物体として補完されてしまうことも。対象は少し広めに囲み、結果を見て必要に応じて手作業で整えるのがポイントです!

不要な人物や電線をここまで自然に消せるので、写真を仕上げる際に便利です

【テクニック4】 AI選択を活用して切り抜きの精度を高める

人物や商品の切り抜きは、合成やバナー制作で欠かせない作業です。AIによる被写体選択機能によって、以前よりも切り抜き作業を効率化できるようになりました。

切り抜き範囲を自動選択しても思った通りになりません

AI機能「被写体を選択」を使った自動選択や、髪の毛など細かな部分の切り抜き調整を活用しましょう Photoshopには「被写体を選択」や「背景を削除」といった機能があり、ワンクリックで人物や動物を選択できます。毛並みのふわふわした被写体でもかなり高い精度で選択でき、小さなバナーであれば、そのままでも十分使える場面は多いでしょう。

詳しい操作方法を動画でチェックする! 「背景を削除」だけでかなり精度の高い切り抜きが行えます

ただし、被写体を選択しただけでは、髪の毛など細かいものの輪郭の周辺に元の背景色が残ることがあります。例えば、白背景から切り抜いた人物を濃い背景に合成すると、輪郭の白っぽさが目立ってしまう、というようなケースです。

より自然な仕上がりを目指すなら、「選択とマスク」を活用して細かな部分を調整してみましょう。作業自体はほぼクリックだけですが、仕上がりは大きく変わります。

詳しい操作方法を動画でチェックする! STEP 1 「被写体を選択」だけでも細かな髪の毛まで選択されているように見えます STEP 2 しかし、背景の色を濃くしてよく見ると、髪の毛や輪郭に若干の白っぽさが残ってしまっています STEP 3 上部のメニューから「髪の毛を調整」、そして出力設定で「不要なカラーの除去」をクリックするだけでその白っぽさを抑えられます

AIによる自動選択は入口として優秀ですが、完成データとして使えるかどうかは、合成先の背景に置いて確認するのがオススメです

【テクニック5】 合成素材を自然に馴染ませるには?

写真合成では、素材の向きやパースが合わないだけで違和感につながります。

従来は別素材を探すか、変形やレタッチで地道に調整する必要がありました。近年は生成AIの進化によって、素材の向きやパースを調整しながら合成しやすくなっています。

写真合成をするときにうまく馴染みません

生成AI機能「オブジェクトを回転」を使った、合成素材の向きやパースの調整が便利です 「オブジェクトを回転」は、生成AIを活用して合成素材の向きを自然に調整できる機能です。

詳しい操作方法を動画でチェックする! STEP 1 車の画像に対して「オブジェクトを回転」を実行します STEP 2 AIによって見えない部分が生成され、自由に角度を変えられるようになります STEP 3 これによって背景に対して合成素材の向き調整を簡単に行えます STEP 4 さらに「調和」を実行すると、生成AIによって素材を背景に馴染ませることが可能です

構図の検討やイメージ作りにはとても便利な機能です。ただし、生成された部分はあくまでAIが作ったものなので、商品や実在物の形を正確に見せる用途では、最終確認が欠かせません

【テクニック6】 AI機能を使いこなすコツを知りたい

Photoshopには数多くのAI機能や生成AI機能が搭載されており、「何を使えばいいのかわからない」と感じる人も少なくないはず。コンテキストタスクバーを活用し、それぞれの機能の役割を理解すると使い分けやすくなります。

AI機能が多すぎて何をどう使えばいいかわかりません

コンテキストタスクバーを活用すると迷いにくくなります コンテキストタスクバーとは、選択範囲を作ったときには削除や選択解除を提示するなど、次に使いそうな機能を示してくれる便利な機能です。

選択範囲を作ると次に使う可能性が高い機能が「コンテキストタスクバー」として表示されます POINT AI機能が多くて迷う場合は、「何をしたいのか」を基準に考えると分かりやすくなります。

肌補正や被写体選択のように写真を整えたいときはAI機能、生成塗りつぶしや生成拡張のように画像に新しい要素を追加したいときは生成AI機能を活用するのがオススメです。

例えば生成塗りつぶしは、画像の一部に何かを追加したいときに便利な機能です。空いたスペースに小物を追加したり、窓の外の風景を変えたりといった使い方ができます。

生成拡張は、写真の外側を自然に伸ばせる機能で、モデル撮影で頭の上が少し切れてしまった、横長バナーに使うため左右に余白が欲しい、といった場面で活躍してくれます。実際にどのように活用できるのか、手順を追って見ていきましょう!

詳しい操作方法を動画でチェックする! STEP 1 「生成塗りつぶし」によって「おしゃれなソファ」を追加する指示を出します STEP 2 ソファが生成される。複数のバリエーションが提示されるので目的や雰囲気に合ったものを選べます STEP 3 キャンバスを広げ、それを生成AIで埋めることも可能。この場合は生成を実行するだけでOK。かなり自然な形でスペースを埋められます POINT FireflyはAdobeが権利を持っている画像や著作権が切れたものだけを学習しているため、権利関係がクリーンで商用利用しやすいのが特徴です。また複数のAIモデルがあるので、目的に合わせてモデルや機能を使い分けることで、よりイメージに近いコンテンツを生成できます。

ここまで、パパさんにPhotoshopでの編集テクニックを紹介してもらいました。ひと昔前なら時間がかかっていた作業も、今ではAIによって誰でも手軽に行えるようになっています。

とはいえ、AIにすべてを任せるのではなく、目的に応じて機能を使い分けながら最終的な仕上がりを自分の目で判断することが大切です。今回紹介したテクニックも参考にしながら、ぜひPhotoshopのAI機能を日々の制作に取り入れてみてください。

現場での使い回しがしやすい 「DAIV Z4-I7I01SR-B」（289,800円～） 14型ノートPCながら、CPUはインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H、メモリ16GB、SSD 500GBが標準搭載。PhotoshopのAI機能を活用した写真編集、大量画像の読み込みなども快適に行えます。また、約1.12kgの軽量ボディに加え、豊富なインターフェースを備えているのも特長。撮影現場でのデータ確認から移動中の編集作業まで、幅広いシーンで活躍する1台です。 詳しくはコチラから!

POINT 1 ： PhotoshopのAI機能も快適に動作

DAIV Z4-I7I01SR-Bは、インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255Hを搭載。PhotoshopのAI機能を活用した編集など、高い処理能力が求められる場面でも快適な作業環境が期待できます。

今回行ったPhotoshopの処理もストレスなく行えましたね。被写体の選択や背景削除といったデバイス上で動く処理もスムーズで、普段の編集作業を快適に進められそうだと感じました!

POINT 2 ： 現場で役立つ豊富なインターフェース

HDMI、Thunderbolt 4、USB Type-C、USB Type-A、有線LAN端子も搭載しており、撮影現場やセミナー会場でも使いやすい構成になっています。

左側面→USB 3.0（Type-A）、

USB 3.1（Type-C、PD、画面出力対応）、ヘッドセット端子

右側面→USB 3.0（Type-A）×2、

SDメモリーカードリーダー

背面→HDMI出力、Thunderbolt 4、有線LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）無線はWi-Fi 7、Bluetooth 5を内蔵

普段から複数の変換アダプタを持ち歩くこともありますが、PC側に一通りの端子が用意されていれば、それだけで安心感がありますね

POINT 3 ： 14型・1,920×1,200ドットの見やすいディスプレイ

一般的なフルHD(1,920×1,080)と比べて、縦方向の表示領域が広いため、Photoshopのツールパネルや写真一覧を表示しながらでも作業しやすい仕様です。ノングレア仕様でsRGB比 100%の広色域パネルを搭載しており、写真・動画編集において色の再現性を高めることが可能。

POINT 4 ： 持ち運びやすい薄型軽量設計

約1.12kg、厚さ19.5mmの薄型軽量の筐体を採用しており、撮影現場でのデータ確認や移動中の編集作業にも活躍しそうです。

思ったよりコンパクトで驚きました! やはり軽いのは正義ですね。外出先での編集や確認にも使いやすそうです

ほかにも、マウスコンピューターらしいカスタマイズ性やサポートも、購入時の安心材料の1つです。メモリが最大64GB/SSDが最大8TBまでアップグレード可能など、用途に合わせてカスタマイズできるほか、24時間365日のサポート、3年間の無償保証なども用意されています。仕事道具としてノートPCを持ち歩くクリエイターにとって、性能だけでなく、購入後のサポート体制も心強いポイントとなるでしょう。

AI時代だからこそ、快適な編集環境が重要

スマートフォンやタブレットでも、生成AIを活用した写真編集を気軽に楽しめる時代になりました。一方で、「もっと自分の意図に近づけたい」「色味をこう変えたい」「一部分だけ直したい」など、さらにクオリティを求めるなら、PCが必要になってくるでしょう。

AIで効率化できる作業は増えていますが、何を残し、何を消し、どこまで補正するかを決めるのはクリエイター自身。そうした試行錯誤を快適に行うには、PC環境も重要になります。DAIV Z4-I7I01SR-Bは、これから制作に挑戦したい人から、外出先で本格的なクリエイティブワークを行いたい人まで、幅広いユーザーにとって有力な選択肢となりそうです。

「【写真家向け】写真編集についてのアンケート」

調査時期:2026年7月31日~8月5日

調査対象:22~40代男女

調査数:303人

調査方法:インターネットログイン式アンケート