LEVEL∞、Intel Core Ultra 5(シリーズ2)搭載ゲーミングPCを好評販売中

ユニットコムでは、独自に展開中のゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞」で取り扱い中のIntel Core Ultra 5(シリーズ2)搭載ゲーミングPCを好評販売中だ。カスタマイズして注文できるBTOに対応し、予算や用途に応じて構成できる。
LEVEL∞で販売中の製品の中でも、プロセッサにIntel Core Ultra 5(シリーズ2)を搭載するゲーミングPCを好評販売中。構成例ではIntel Core Ultra 5 225Fを採用しており、高性能コア6個と高効率コアを4個組み合わせた10コア10スレッドを最大ブーストクロック4.9 GHzで利用可能。最大ターボパワーは121Wと扱いやすく、Intel Z890チップセットプラットフォームの優れた拡張性に準拠する。
LEVEL-R789-225F-SKX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
- メモリ：16GB(8GB×2) DDR5
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：294,800円
LEVEL-R789-225F-TKX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
- メモリ：16GB(8GB×2) DDR5
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 12GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：359,800円
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F
[PR]提供：ユニットコム