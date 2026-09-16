加熱式たばこへの乗り換えを検討する際「味や吸いごたえは満足できるのか」「毎日使う際に、使い勝手が良いか」「持ち歩くアイテムとして、自分に合うデザインか」など、確認しておきたいポイントは少なくありません。今回は、生活や仕事に関わるさまざまな情報を発信するマイナビニュースが、加熱式たばこを選ぶ際に押さえたいポイントという視点から、『Ploom AURA（プルーム・オーラ）』の特長に迫ります。

20歳未満の者の喫煙は禁じられています。

『Ploom AURA』とは？

20歳未満の者の喫煙は禁じられています。

『Ploom AURA』は、JTが手がける加熱式たばこデバイス。紙巻たばこから乗り換えの際に迷いやすい「味わい」「扱いやすさ」「デザイン」という3つの切り口から、その魅力を順番に見ていきましょう。

Point1 味は落ちない? 吸いごたえはある?

20歳未満の者の喫煙は禁じられています。

加熱式たばこへの乗り換えを検討するとき、最初に気にするのは、味わいの変化ではないでしょうか。「吸いごたえがないのでは」「物足りなさを感じないか」「使い始めは良くても、次第に味が薄まっていくのでは」という不安から、なかなか踏み切れない方も少なくないはずです。毎日のことだからこそ、納得できる味わいかどうかは製品選びを左右する要素といえます。

『Ploom AURA』は、JT独自の先進的な加熱テクノロジー「SMART HEATFLOW(スマートヒートフロー)」を搭載。たばこ葉本来の豊かな風味が持つ旨味やコクを引き出し、最初から最後までブレのない一貫した味わいを届ける工夫が凝らされています。

加熱により発生する雑味や焦げ臭さを抑えつつ、たばこ葉の香味を引き出す最適な温度を長くキープ。味わいを余すことなく引き出せるよう、加熱カップの形状はミクロン単位の精度で加工しています。途中で味わいが損なわれるような物足りなさを感じさせない設計で、心地よい喫煙体験を提供します。

Point2 毎日使う際に、使い勝手が良い?

20歳未満の者の喫煙は禁じられています。

毎日手にするものだからこそ、気になるのが使い勝手かもしれません。「操作方法が複雑なのでは」「出先で充電が切れないか」「かさばって持ち運びにくいのでは」など、購入前に解消しておきたい疑問は意外と多いものです。

『Ploom AURA』は、加熱式たばこを初めて手にする方でも直感的に使えるシンプルな操作性が特徴。カバーをスライドしてスティックを挿すだけで一服を愉しめます。加熱状況やバッテリー残量はデバイス上で点灯するLEDでひと目で確認可能。利用シーンや好みの強さに合わせて選べる加熱モードの切り替えや、待ち時間を感じさせないスムーズな連続使用にも対応します。

バッテリー性能も優れており、エコモード使用時には1回のフル充電で最大約27本(※)の使用が可能です。ポケットや小さなバッグにもすっきりと収まるスリムで持ちやすいサイズ感のため、外出先でもストレスなく使用できます。

※エコモード使用時。実際の使用本数は使用状況や環境により異なる場合があります。

Point3 見た目はどう? 自分に合うカラーは選べる?

20歳未満の者の喫煙は禁じられています。

日常的に身に着けたり、持ち歩くアイテムは、機能性だけでなく「自分に合うデザインか」も大切な基準になります。「人前で使うことがあるので、スマートさや見た目にこだわりたい」「自分のスタイルや持ち物にマッチする色を選びたい」、そのような声に応えるのが『Ploom AURA』です。

『Ploom AURA』は、人間工学により導き出された手になじむ形状が特徴。ボタンやスクリーンもないミニマルな設計もスタイリッシュです。美しさと実用性を兼ね備えたデザインは、どんな場面にも自然に溶け込みます。

定番のカラーバリエーションには、「深みのあるジェットブラック」「柔らかく上品なローズゴールド」「落ち着きのあるネイビーブルー」「洗練されたルナシルバー」「優雅な輝きを放つグレイシャーホワイト」をラインアップ。また別売りのフロントパネルなどのアクセサリーを付け替えることで自分好みにカスタマイズすることもできます。デザインやカラーにこだわりながら、自分らしい1台を選ぶ楽しさも魅力のひとつです。

気になったら公式サイトへ

20歳未満の者の喫煙は禁じられています。

加熱式たばこ選びでは、味わいや吸いごたえに加え、日々の使いやすさやデザイン性まで含めて総合的に比べてみることが大切です。

本格的な味わいや確かな吸いごたえを求めたい方

操作のしやすさやバッテリー持ちなど、日々の使い勝手を重視したい方

洗練されたデザインや豊富なカラーから自分に合うものを選びたい方

上記のようなポイントに魅力を感じた方は、ぜひ『Ploom AURA』をチェックしてみてください。現在、Ploom製品を初めて利用する方向けに、お得な「はじめて割」キャンペーンも実施しています。この機会に『Ploom AURA』を試してみてはいかがでしょうか。

はじめて割 ご利用条件 / 注意事項 ご購入可能条件 Ploom をはじめてお使いになる方で、以下条件をすべて満たす方のみご購入可能となります。

Ploom AURA / Ploom CUBE / Ploom X ADVANCED / Ploom X / Ploom S を購入したことがない方（フリートライアル含む）

Ploom AURA / Ploom X ADVANCED / Ploom X のフリートライアルをご利用中でない方

Ploom AURA / Ploom CUBE / Ploom X ADVANCED / Ploom X / Ploom S のデバイス登録をしたことがない方

Ploom たばこスティックを購入したことがない方、またパックコードを読み込んだことがない方

Ploom AURA / Ploom CUBE / Ploom X ADVANCED / Ploom X アクセサリーを購入したことがない方

CLUB JT のMY TOBACCO に設定しているメインたばこがPloom たばこスティックでない方

はじめて割は、お一人様1台までのご利用となります。過去にPloom のはじめて割をご利用の方は対象外となります。

他の商品と同時にご購入いただけません。

販売商品 / 値引き額は変更となる場合がございます。

CLUB JT オンラインショップ、Ploom Shopで実施しております。

本キャンペーンは予告なく変更、終了する場合がございます。

※2026年9月16日時点の情報です。ご利用条件や最新情報はJT公式サイトの「はじめて割」ページをご確認ください。