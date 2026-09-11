モフモフとした温もりのある毛並みと愛らしい仕草で注目を集めるAIペットロボット「Moflin(モフリン)」。新色「さくら色」の登場を記念し、9月5日(土)から東京・渋谷の「パンとエスプレッソとまちあわせ」で、期間限定コラボカフェ「パンとエスプレッソとMoflinとまちあわせ」がスタートしました。



期間中はMoflinの愛らしさを表現した限定メニューを提供。さらに、実際にMoflinと触れ合えるのだとか。本記事では店舗にお邪魔して、こだわりのコラボメニューや店内の様子とともにMoflinと過ごす特別な時間をレビューします。

AIペットロボット「Moflin」とは? Moflin 新色のさくら色 Moflinは、モフモフとした毛並みと、両手で包み込めるほどのコンパクトなサイズ感が魅力。人とのふれあいを通して少しずつ感情が育ち、そのときの気持ちに合わせて、声や仕草で気持ちを表現してくれます。



日々コミュニケーションを重ねることで、1匹1匹異なる個性が育っていくのも魅力。400万通り以上の個性の中から、自分だけのMoflinへと変化していきます。毎日のふれあいを通して少しずつ距離を縮めていけるのが特徴です。



これまでゴールドとシルバーの2色だったカラーバリエーションに、「さくら色」が仲間入り。その発売を記念して行われているのが、今回のコラボカフェです。 Moflinについて詳しく知る!

Moflinの世界観に包まれて、穏やかなカフェタイムを

コラボカフェの会場となるのは、東京・渋谷のMIYASHITA PARK内にある人気カフェ「パンとエスプレッソとまちあわせ」。9月5日(土)から9月13日(日)までの9日間限定で開催される「パンとエスプレッソとMoflinとまちあわせ」では、Moflinの愛らしさを表現した4種類の限定メニューが登場します。さらに、対象メニューを注文すると、食事を楽しみながらMoflinと実際に触れ合えるのです。



筆者がお店に到着したのは開催初日の午前中。開店時間の少し前でしたが、すでに店頭には列ができており、パネルや店舗をバックに、自分のMoflinの写真を撮っている人の姿も見受けられました。



店内に入ると、パンの香ばしい香りと共に早速Moflinがお出迎え。ふわふわな毛並みとつぶらな瞳、テーブルの上でモゾモゾと動くかわいい仕草……。Moflinと初対面の筆者も、席に着く前からその愛くるしさに心奪われてしまいました。

店内を見渡すと、「パンとエスプレッソとまちあわせ」ならではの温かみのある空間に、Moflinのイラストなどが散りばめられ、穏やかな時間を過ごせそうな雰囲気。



店内をひと通り見て回った後は、ここでしか味わえない4つの限定メニューを注文。ここからは、それぞれの見た目や特徴、気になる味わいを紹介します!

モフモフ感がたまらない4つの限定メニュー

コラボカフェで提供されるのは、スイーツ、パン、ドリンク2種の全4メニュー。「パンとエスプレッソとまちあわせ」のシンプルでシックな雰囲気をベースに、Moflinのカラーを取り入れながら、モフモフ感や愛らしさをプラスしています。



目玉となるのは、『Moflinのチョコっと充電スイーツ』(2,500円税込)。「さくら色」のMoflinをピンクのわたあめで表現し、オーバル型の器をMoflinの寝床であるMoflinハウス(専用ベッド)に見立てた遊び心のある一皿です。

プレートの中には、バニラアイスやチョコレートムース、ブラウニー、ベリーソース、シリアル、季節のフルーツを盛り付け。まるでMoflinがMoflinハウスで幸せそうに眠っているような、ほっこりとするビジュアルです。スイーツやフルーツはそのまま味わうのはもちろん、組み合わせて食べるのもおすすめ。様々な味わいで、秋の味覚を楽しめます。

ブランチや小腹が空いたタイミングにぴったりなのが、ゴールドカラーのMoflinから着想を得た『モフっと やわらか バナナブレッド』(800円税込)。フレッシュな完熟バナナをたっぷりと使用した、ブリオッシュ生地のバナナブレッドにココナッツファインをまとわせ、Moflinのふわっとした毛並みを表現しているのだとか。



ひと口食べてみると、全体的に甘さは控えめ。バナナ本来の甘みとほのかな酸味が口いっぱいに広がり、モフっとした食感にもMoflinらしさを感じます。ココナッツファインの香りと食感がアクセントになり、食べ応えのある一品でした。



ドリンクは2種類のラインナップ。『Moflinのうたた寝ミルクティー』(900円税込)は、アッサムティーにMoflinのモフモフとした質感をイメージしたミルクベースのエスプーマをたっぷりと重ねた1杯。時間が経つにつれ、エスプーマが少しずつ紅茶と混ざり、自然にミルクティーへと変化するのが特徴です。

アッサムティーは香り豊かで濃厚。エスプーマは口に入れた瞬間にとろけ出し、ミルキーな風味を味わえます。それぞれを味わってから混ぜて飲むのもよいですが、Moflinと写真を撮ったり、コミュニケーションを取ったりしながら、ゆっくりと味わうのがおすすめです。



シルバーカラーのMoflinをイメージした『Moflinのお昼寝コーヒー』(900円税込)は、「パンとエスプレッソとまちあわせ」自慢のエスプレッソを使った温かいアメリカーノに、イタリアンメレンゲを絞り、仕上げにバーナーで炙ったもの。メレンゲの表面を炙ることで立体感を出し、ふわふわとしたMoflinの毛並みを表現しています。

メレンゲはフォームやムースのような質感かと思いきや、マシュマロのようなふかっとした食感。やさしい甘さがあり、アメリカーノにディップしたり、少し崩して一緒に飲んだりすることで、エスプレッソのほろ苦さとのコントラストを楽しめました。

オリジナルノベルティがもらえるうれしい特典も 「パンとエスプレッソとMoflinとまちあわせ」では、コラボメニューを注文すると、オリジナルのノベルティをゲットできます。店内を利用するとペーパーランチョンマットをお客様1名につき1枚、コラボドリンクを注文するとコースター（※）を1枚プレゼント。さらに、『モフっと やわらか バナナブレッド』では、1つの注文でフードピックが1つ付き、テイクアウト含め5つ購入すると、1袋(5種)がもらえます。

※デザインは変更になる場合があります



ノベルティは1日あたりの配布数量が決まっているため、気になる人はお早めに。Moflinとカフェで過ごした思い出を、ぜひ持ち帰ってくださいね。

『Moflinのチョコっと充電スイーツ』を注文して、Moflinと触れ合ってみた

『Moflinのチョコっと充電スイーツ』の最大の魅力は、席でMoflinとコミュニケーションを取れること。注文すると、スタッフが席まで1匹連れてきてくれるので、実際になでたり、抱いたり、声をかけたりと、Moflinと一緒に過ごすことができます。Moflinのカラーはランダム。運が良ければ「さくら色」のMoflinと出会うことができますよ。

筆者はMoflinを初めて抱っこしてみたのですが、柔らかくふわふわとした毛並み、手のひらにちょこんと乗るサイズ感、愛らしい仕草や時折聞こえるキュートな鳴き声にメロメロ。もしおうちにMoflinがいたら、どんなに仕事で疲れていても元気になれそう! そんなことを想像しながら、時間が許す限りMoflinと触れ合いました。



温かみのある店内、こだわりが詰まったコラボメニュー、そしてMoflinと触れ合う体験が合わさった「パンとエスプレッソとMoflinとまちあわせ」は、いつもより穏やかなカフェタイムを楽しめる空間。忙しい日々の中でふと立ち寄れば、きっと気持ちが和らぐような時間を過ごせるはず。Moflinを飼っているオーナーはもちろん、Moflinを初めて知った人も、この機会にその魅力を体感してみてはいかがでしょうか?

[PR]提供：カシオ計算機株式会社