私たちは毎日当たり前のように目を使っているからこそ、その見え方が変化していたとしてもなかなか気づきにくいものです。「夕方になると見えづらい」「文字が二重に見える」「光がにじんで見える」……そんなふうに感じながらも、それは目を使いすぎたせいだろうと片づけていないでしょうか。

実はその違和感には、思いがけない原因が関係していることもあります。今回は、そんな見えづらさに関するアンケートを実施。さらに眼科専門医に、見えづらさの原因と改善のヒントについて聞いてみました。

6割以上が「目が疲れやすい」と回答、約3割が乱視の代表的な症状を感じている

20～40代の男女を対象に「普段の生活で見え方が気になること」を聞いてみました。

その結果、100人の回答者のうち、「目が疲れやすい」を選択した人が63人と最も多くなりました。続いて、「文字が二重に見えることがある」が35人、「見えているけどスッキリしない」が33人、「夜のライトがにじんで見える」が30人と、回答からは多くの人が何かしらの違和感を抱いていることがわかります。

また、パソコンやスマートフォンの使用、読書や勉強、運転などの後に、目の疲れや頭痛・肩こりを感じるかという質問では、「よくある」が32%、「ときどきある」が42%でした。

アンケートで挙がった「文字が二重に見える」「夜のライトがにじんで見える」は、実は乱視でみられる代表的な症状の一つです。ただ、そのことを「よく知っている」と答えた人は35%にとどまりました。乱視の具体的な見え方については、十分に知られていないことがうかがえます。

「日本人の2人に1人は乱視」(※)とも言われています。見えづらさの原因や乱視について、道玄坂糸井眼科医院 副院長・糸井素啓先生に話を聞きました。また、先生のお話のあとに乱視セルフチェックを掲載していますので、ぜひあなたの見え方を確認してみてください。

※出典：Miki, A., et al. Prevalence, Associated Factors, and Inter-Eye Differences of Refractive Errors in a Population-Based Japanese Cohort: The Tohoku Medical Megabank Eye Study. Ophthalmic Epidemiology. 2023 31(1), 46-54

今回お話を伺った方はこちら 糸井 素啓 先生 道玄坂糸井眼科医院 副院長 道玄坂糸井眼科医院 副院長として診療に携わり、中でも一人ひとりの目の状態やライフスタイルに合わせたコンタクトレンズ処方に注力。2024年には留学先でもあったUniversity of New South Wales（ニューサウスウェールズ大学）のVisiting Fellowに就任し、診療の傍ら、円錐角膜やコンタクトレンズに関する研究にも取り組んでいる。 道玄坂糸井眼科医院 公式サイト

実は身近な乱視。見えていても気づきにくい理由

――「文字が二重に見える」「光がにじんで見える」といった症状は、どのような原因で起こるのでしょうか。

見えづらさの原因はさまざまですが、そのひとつとして乱視が関係していることは珍しくありません。ただし、乱視があるにもかかわらず、本人が気づいていないケースも多いです。

――そもそも乱視とは、目がどのような状態のことを指すのでしょうか。

わかりやすく言うと、「目の表面のカーブが方向によって違っている状態」です。多くの方は、眼球と聞くとサッカーボールのようにきれいな球体を思い浮かべると思います。しかし、実際には横長のまぶたに上下から圧力がかかるので、ラグビーボールを横向きに置いたような、上下方向にわずかにつぶれた形をしている方が多いです。中には左右につぶれている方や、斜めの方もいます。

見た目でわかるような差ではありませんが、カーブが急なところと緩やかなところでは光の曲がり方が違います。その結果、入ってきた光が一点に集まらず散ってしまう。これが乱視です。きれいな球体になっている人の方が少ないので、乱視の人が多いのは当然です。

よく乱視と並べて語られる近視や遠視は、眼球の奥行きの長さが関わる症状なので、仕組みはまったく別物です。乱視の原因となる眼球の形は、身長や顔つきと同様、人によって生まれつき異なりますし、成長や加齢でも変わっていきます。つまり、乱視の可能性は誰にでもあるということです。

――乱視があっても、自分では気づいていない方が多いとのことですが、何か理由があるのでしょうか。

乱視といっても、多くの方は軽度です。その場合は矯正しなくても視力が出ることがあるので、自分には乱視がないと思っている人が多いです。

乱視は「見えるか、見えないか」よりも、「楽に見えるか、見えないか」に関わるものなので、通常の生活をしていると気づきにくいです。当院にはデスクワークの方がたくさん来られますが、「見えてはいるけれど疲れ目のようだ」と仰っていた方の症状が乱視をきちんと矯正することで解決することも多いです。

――そういうケースもあるのですね。乱視が矯正できていないと、目や身体にはどのような負担がかかるのでしょうか。

まずは目の乾燥ですね。乱視があると、まばたきが減ります。たとえば、会話をしているときは自然にまばたきをしていますが、本を読むときは減りますよね。それと同じで、乱視があると見えづらいぶん、よく見ようと凝視してしまいまばたきが減ると言われています。すると目が乾きやすくなり、1秒あたりの文字の認識力も落ちます。

次に、ピントを合わせる筋肉への負担です。人間の目にはカメラでいうオートフォーカスの機能があって、それを担っているのが目の筋肉です。乱視があると、何度もフォーカスを合わせ直そうとして、その筋肉に常に強い力をかけ続けることになるので、目の周辺が疲れやすくなるんです。

――近視や遠視のように、距離を変えれば見えるというものでもないからでしょうか。

そうです。近くだろうと遠くだろうと見えないので、ずっと疲れている状態になります。同じ姿勢を続けることにもなるので、目だけでなく身体にも疲労を感じやすいです。特にデジタル機器を長時間使う場面では、こうした影響が出やすくなります。デジタル機器の使用に伴う目の疲れなどは「デジタルアイストレイン」と呼ばれますが、乱視もその負担に関係する要因の一つと考えられています。

頭痛や肩こりの原因が必ずしも目だけにあるとは限りませんが、目からの影響も大きいと思います。もし乱視があるなら、まず矯正してあげたほうがいいでしょう。それで改善することもありますからね。

――では、暗い場所での見え方はいかがでしょうか。たとえば夜間の運転などは、影響が出やすいように思います。

暗いところは誰でも見えづらくなるものですが、乱視があるとそれが顕著に出ます。特に夜間の運転は、対向車のヘッドライトや街灯といった強い光源が視界に入ってきます。乱視があると、そうした光がにじんで見える症状が出やすいのです。

運転そのものが目に影響を与えるわけではありませんが、乱視だと見えにくい環境でさらに無理に見ようとすることにはなります。夜に運転する機会が多い方は、眼科で相談したうえで乱視を矯正しておいたほうが見え方も安定するでしょう。

改善のヒントと、生活に現れる変化

――乱視の矯正方法には、どのようなものがあるのでしょうか。

従来の眼鏡のほか、乱視用コンタクトレンズを使用する方も多いです。乱視用コンタクトレンズとは、簡潔に言うと「目の表面のゆがみを軽減すること」を目的としたレンズです。ゆがみが横向きの人には縦向きのレンズを、縦向きの人には横向きのレンズを入れて矯正します。

乱視用コンタクトレンズの一番の特徴は、目の中に入れた際の位置や角度が決まっていること。昔は目の中で回転したり、装着時の角度が目のカーブに合わなかったりと、うまく矯正できないケースもありましたが、現在は改良が重ねられ、正しい向きで安定するようさまざまな工夫が施されています。過去に乱視用コンタクトレンズを試して合わないと感じた方も、もう一度相談してみてもいいのではないかと思います。

――自分に合った乱視用コンタクトレンズをつけた方はどんな反応をされますか。

実際に矯正された方は、見え方そのものよりも疲労感の軽減に驚かれます。以前なら夕方4時ごろには疲れていたが、夜の9時ごろまで持つようになったと話す方もいました。

――それは大きな変化ですね。では、どのように感じたら見え方やコンタクトレンズを見直したほうがよいのでしょうか。

目の周辺に限らず日頃から疲労を感じているなら、見直しをおすすめします。疲れやすいのは忙しいからだと考えてしまいがちですが、実は目が原因であることも多いからです。その場合、適切な方法で矯正することで、疲労が改善することもあります。定期的な眼科受診で変化を見落とさないことも大切です。

――眼科を受診するのはどのくらいの頻度が望ましいのでしょうか。

当院では3カ月ごとの受診を推奨しています。加齢や生活の変化で目の状態も変わるので、一度コンタクトレンズを処方されたら、ずっと同じものでいいというわけではありません。

最近では、仕事とプライベートで異なる度数のコンタクトレンズを使い分けている方もいますよ。「推し活」のため、休日だけ遠くを見やすい度数のレンズを使うなどですね。ライフスタイルに合ったコンタクトレンズで、目の負担を減らすのがいいと思います。

乱視セルフチェック

糸井先生の話を踏まえ、乱視セルフチェックリストを用意しました。次の項目に当てはまるものはありませんか？

乱視チェックリスト □ 文字が二重に見えることがある □ 暗くなると見えにくいと感じる □ 光がにじんで見えるときがある □ ものを注視する際や文字を読む際、目を細めたり、目に力を入れたりしてしまう □ 夕方になるとピントが合いづらくなったり、目が重たく感じたりする □ 頭痛や肩こりに悩まされている □ まぶしいと感じやすい

もちろん、このチェックだけで乱視の有無や原因が判断できるわけではありません。当てはまる項目があった方や疲労を感じている方は、ぜひ一度眼科で相談してみてください。

9月10日「コンタクトレンズの日」をきっかけに目の状態を確認しよう

9月10日は「コンタクトレンズの日」。コンタクトレンズの正しく安全な使用を啓発するため、一般社団法人 日本コンタクトレンズ協会が2017年に制定しました。

9月10日～10月10日「目の愛護デー」までの1カ月は、コンタクトレンズと目について考える啓発期間とされています。これを機に、眼科で自分の目の状態を確かめてみてはいかがでしょうか。

「コンタクトレンズの日」とは？

くっきりとした見え方をサポートする

乱視用コンタクトレンズという選択

「目の悩みについてのアンケート」

調査時期:2026年7月31日～8月4日

調査対象:20～40代男女

調査数:100人

調査方法:インターネットログイン式アンケート



[PR]提供：一般社団法人 日本コンタクトレンズ協会