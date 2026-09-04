「英語を話せるようになりたい」と思ってオンライン英会話を始めてみたものの、なんとなく雑談をして終わってしまったり、ネイティブ講師を前に緊張して言葉が出てこなかったり……。そんな経験がある人もいるのではないでしょうか。

そんな中、英会話のイーオンから気になる情報が！なんと、ネイティブ講師との25分のマンツーマンレッスンを、特別割引なら1回あたり約233円(税込)で受けられるプランが登場したというのです。

「本当にそんなに安いの？」「でも、レッスン内容はどうなの？」。気になることをイーオンの担当者に聞いてみました！

ネイティブ講師との25分レッスンが約233円!? イーオンさん、どういうことですか？

今回お話を聞いたのは、イーオンの仙波さん。

マイナビ

ニュース いきなりですが……特別プランなら、ネイティブ講師との25分のマンツーマンレッスンが1回約233円なんですよね？

イーオン

仙波さん はい！「ネイティブ講師プラン」の「毎日1レッスンプラン」は通常月額15,980円(税込)なのですが、期間限定の特別プランでは月額6,980円(税込)になります。365日毎日受講した場合、1回あたり約233円(税込)の計算です！

毎日受講するのが難しい人向けには「月8回レッスンプラン」も。こちらは特別割引で月額4,880円(税込)で、1回あたり約610円(税込)です。毎日しっかり英語に触れたい人にも、自分の生活に無理なく組み込みたい人にも、それぞれ選択肢が用意されているのは嬉しいところ。

なお、特別割引は期間限定かつ先着1,000名限定。利用にあたっては、新商品開発を目的としたデータ活用への同意が条件となります。

マイナビ

ニュース それにしても、かなり思い切った価格ですよね。

イーオン

仙波さん イーオンはこれまで、英会話スクールを中心に50年以上にわたって、英語教育に取り組んできました。オンラインでも、これまで培ってきた講師やレッスンの品質を大切にしています。一方で、オンライン英会話には低価格のサービスも少なくありません。そこで今回は、品質を保ちつつ、より多くの方に選んでいただける価格にも挑戦したいと考えました！

目指しているのは、いわば「安かろう、よかろう」。価格だけで選ばれるのではなく、受けてみれば“ちゃんと学べる”と感じてもらえるオンライン英会話を提供します！

では、どのようにして“ちゃんと学べる”を実現しているのでしょうか。仙波さんは、3つのポイントを教えてくれました。

安いだけじゃない！ イーオンのレッスンが“ちゃんと学べる”3つの理由

POINT1 厳しい基準をクリアしたネイティブ講師

イーオンでは、通過率10％以下という厳しい採用基準を設けています。ネイティブ講師の英語力ランクC2で、指導経験も原則必須。資格を持つ講師も多く在籍しています。

単に「ネイティブと話せる」のではなく、英語を“教える能力に秀でた”講師からマンツーマンで学べるのが魅力です。特にネイティブ講師を前にすると緊張してしまう初心者にとっては、「どう教えてもらえるか」は重要なポイントといえるでしょう。

POINT2 2,000以上の自社開発教材。「話して終わり」にしない

オンライン英会話では、2,000以上の自社開発教材を用意。ビジネスや旅行など、目的に合わせて教材を選べます。英会話スクールを長年運営してきたイーオンならではのレッスンは、教材に沿って「今日学ぶこと」が明確。だからこそ、25分という限られた時間の中でも、インプットとアウトプットを繰り返すことで、その日の成長を実感できます。仙波さんいわく、「レッスン後に“これができるようになった”が残る」のだとか。

POINT3 言葉が出てこなくても大丈夫。初心者を置いていかないフォロー

英会話初心者にとっては「言いたいことはあるのに英語が出てこない」「緊張して頭が真っ白になる」というのが不安の種。

そんなときも、講師は受講者の発話を肯定的に受け止め、そこから正しい表現へと優しく導いていきます。沈黙してしまっても急かさず、必要に応じて質問を答えやすいように変えたり、講師自身の例を示したりしながら発話をサポート。

また、無料体験時にはカウンセリングも用意。学習プランや自分に合った教材について相談できるため、「何から始めればいいかわからない」という人も安心です。

ここまで聞くと、確かに“安いだけ”ではなさそう。でも本当に、英語が久しぶりの人でも“ちゃんと学べる”を実感できるのでしょうか。そこで、レッスンを受けてみることにしました！

いざ実践！ ネイティブ講師のレッスンを受けてみた

今回レッスンを担当してくれたのは、ネイティブ講師のSimon Moore先生。

最初に簡単な自己紹介や好きなことなどを話し、軽くアイスブレイク。いきなり教材を読み進めるのではなく、Simon先生が笑顔で問いかけてくれたので、久しぶりの英会話でも徐々に肩の力が抜けていきました。緊張がほぐれたところで、教材を使ったレッスンへ。

この日のテーマは「Shopping」。まずはその日に用いるセンテンスから練習していきます。画面には、サングラスやシャツなどの単語やイラストが表示され、買い物のシーンを通じて単数形と複数形の使い分けについてレッスンしていきました。

複数形については理解しているつもりでしたが、いざいざその場で答えようとすると意外と言葉が出てこないもの。日本語で“シャツ”は複数形でも“シャツ”ですが、英語にすると単語やイントネーションが変わります。「単数形と複数形でどう言い換えればいいんだっけ…？」と詰まってしまったのですが、Simon先生は急かさず、こちらの意図をくみ取りながらヒントを出してくれました。正しい表現ができると、ポジティブなリアクションをしてもらえて、ほっと一安心。間違いを恐れるより、とにかく口に出してみようと思える雰囲気でした。

基本的なセンテンスを押さえてから、ダイアログに進みます。学んだセンテンスを、自然なシチュエーションの中での使い方を確認。例文をベースにしながら、「こういうものを買うときはどう？」や「さらに値下げをお願いしたい場合は？」など派生の質問をしてくれることで、教材にある型だけでなく状況に応じた柔軟な英語表現を学ぶことができました。

「センテンスを覚える → 日常にある自然なシチュエーションに置き換える → シチュエーションを変化させて柔軟な応用を練習する」と段階的に進むので、「こういう場面でこの文法や表現を使うのか」と理解しやすいのが印象的でした。

25分のレッスンが終わる頃には、最初はとっさに出てこなかった表現も少しずつ口から出るように。文法も、実際に自分で文章を作ったことで整理された感覚がありました。

また何よりSimon先生は常に優しく受け止めてくれて、オンライン英会話なのにまるで対面でレッスンを受けているような空気と温かみを感じることができました。

仙波さんが話していた「レッスン後に“これができるようになった”が残る」という言葉の意味が、よくわかる内容でした。

この内容で約233円なら……たしかに“鬼コスパ”かも!?

オンライン英会話というと、「どれだけ英語を話せるか」に目が行きがちです。

でも、イーオンのレッスンは、教材に沿って新しい表現を知り、自分で使い、さらに応用していく“レッスンらしさ”が特徴。英語が出てこないときにも、講師が受講者のペースに合わせてフォローしてくれます。「オンライン英会話をやってみたけれど、何を学べたのかわからず続かなかった」「ネイティブ講師との会話は少し不安」という人の再チャレンジにもおすすめです。

そんな25分のマンツーマンレッスンが、「毎日1レッスンプラン」の特別割引なら月額6,980円(税込)。1回あたり約233円(税込)で受けられます。

価格のインパクトだけでなく、その中身にも納得。これなら、“鬼コスパ”なのはもちろん、“鬼クオリティ”ともいえそうです。

英語をもう一度始めてみたい人は、この機会にイーオンのオンライン英会話をチェックしてみてはいかがでしょうか。

■イーオン オンラインプライベートレッスン「特別プラン」 ・毎日1レッスンプラン

月額6,980円(税込)／1回あたり約233円(税込)

＊通常料金:月額15,980円(税込) ・月8回レッスンプラン

月額4,880円(税込)／1回あたり約610円(税込)

＊通常料金:月額12,980円(税込)

※月額料金は、30日間を1ヶ月としています。 第一弾お申込み期間：2026年 8月 26日(水)～2026年 9月 15日(火)23：59 募集人数：先着 1,000 名様 (「毎日 1 レッスンコース」「毎月 8 レッスンコース」合計) 対象者：サービス品質向上と新商品開発のため、ご利用状況、レッスン中のデータ、評価データなどの情報をイーオンが取得することに同意いただいた方 ご注意事項：

・第一弾終了後も、特別プランのお申し込みをいただける期間を予定しておりますが、 第二弾以降の内容変更または中止の可能性もあります。

・本特別プラン終了時は、事前の告知をもって提供を終了とさせていただきます(提供 終了の際は、3 ヶ月前までに事前にご案内いたします)。

・なお、募集定員は各回ごとに変更となる場合があるほか、新規商品開発を目的とした データ活用へのご同意が本プラン適用の条件となります。

期間限定！

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[PR]提供：AEONオンライン英会話