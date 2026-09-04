社会課題の解決と経済活動の両立。現代の企業にとって避けては通れないテーマですが、その両立は決して容易なことではありません。しかし、その高い壁に「希望」というテーマを掲げながら挑んでいる企業があります。今年3月に設立されたGinger Lab株式会社（読み：ジンジャーラボ、以下、Ginger Lab）です。



Ginger Labが第1弾プロジェクトとして展開しているのが、防災備蓄食の「KIBOU CURRY（キボウカレー）」。一般的な非常食とは違い、企業の備蓄食を子ども食堂や福祉施設への支援につなげる「社会貢献型ローリングストックモデル」を構築しています。



なぜ、IT企業・株式会社スパイスファクトリー（以降、スパイスファクトリー）を母体とするGinger Labがカレーを作り、防災をテーマに据えたのか。代表取締役社長の流郷綾乃（りゅうごう・あやの）さんに詳しい話をお聞きしました。

Ginger Labが向き合う社会課題と目指したい未来とは

――まず、Ginger Labを立ち上げた経緯について教えてください。

Ginger Labは2026年3月、DX・AX支援を行うスパイスファクトリーの100%子会社として誕生しました。私はスパイスファクトリーでCSOを務めながら、Ginger Labの代表として新しいプロダクトの開発やイベント運営、地域創生、パブリックリレーションズなどに携わっています。

――Ginger Labは「希望の循環を社会実装する」というミッションを掲げています。なぜ「希望」というキーワードに辿り着いたのでしょう。

今、最も深刻な社会課題は、「次世代が未来に希望を持てていないこと」だと思うんです。G7の中で自殺率が最も高く、10・20代の死因の1位が自殺というデータ（※）を見たとき、この国はおかしいんじゃないかと憤りを感じました……。人生の時間がまだたくさんある若者たちが、自ら死を選択してしまうような世の中であってはいけないですよね。

※ 令和7年版自殺対策白書 より

子どもたちは身近な大人を見て、自分の将来を想像します。大人が暗い顔をしていたら、子どもたちだって希望など持てません。逆に言えば、大人が希望を語れば、次世代の未来も明るく照らされるかもしれません。そういう意味でも、大人が楽しみながら社会課題を解決している姿を、事業を通じて見せていきたいと思ったんです。

――数ある社会課題の中で、「防災」をテーマに選んだ理由を教えてください。

防災は「災害を防止する」と書くように、どうしても怖い話として捉えられがちです。でも、これだけ災害が起きる国に住んでいる以上、防災は避けて通れないテーマでもあります。だからこそ、多くの人が無理なく向き合える形にしていくことが大切だと思うんです。私は防災というものを「非日常の備え」から「日常の選択」に変えたいと考えています。

かつて大家族や地域コミュニティが機能していた頃は、保存食を蓄える文化が自然にありました。しかし、核家族化が進み、都市部の狭い住環境ではストックの場所も限られます。だったら、個人や一企業の努力に任せるのではなく、社会全体で備蓄を回していく仕組みがあればいい。防災を怖くて重い義務にするのではなく、もっとポジティブな日常の選択肢にする、そのためのツールとして、誰もが親しみやすい「カレー」というかたちを選びました。

社会課題解決の第一歩として生まれた「KIBOU CURRY」の挑戦

――IT企業から「カレー」というプロダクトが生まれたのは、少し意外な印象もあります。

実は、親会社の「スパイスファクトリー」という社名が、実際のカレー屋さんと同じで、よく間違えられていたんです（笑）。

「そんなに間違えられるなら、いっそ自分たちで最高のカレーを作っちゃおうぜ」というベンチャーらしいノリの良さが、Ginger Labを立ち上げたきっかけのひとつでした。



でも、ただのカレーでは面白くないので、サステナビリティの視点から“循環”をカレーに落とし込もうと考えたのが、「KIBOU CURRY」の始まりです。

©2026 Ginger Lab Inc. ALL RIGHTS RESERVED KIBOU CURRYパッケージ（イメージ）

――Ginger Labの第1弾プロジェクトでもある「KIBOU CURRY」には、どのようなこだわりが詰まっているのでしょうか。

「KIBOU CURRY」は、社会貢献型の防災備蓄食です。最大の特徴は、これひとつで食事が完結する“ご飯不要”のスタイルであること。パウチの中に「こんにゃく米」を配合したお米状の食品が入っていて、300gというボリュームでしっかり満足感を得られます。

また、被災時の現場の声を聞き、温める手段がなくても常温で美味しく食べられるよう、動物性油脂は使用していません。動物性の脂は冷えると固まってしまうので、その代わりにじっくり煮込んだ玉ねぎを多く使用することで、コクと甘みを出しています。



アレルギー8品目（小麦・卵・乳・そば・落花生・えび・かに・くるみ）も不使用で、1歳のお子様からお年寄りまで、食の選択がある当たり前を目指しました。

――その「KIBOU CURRY」を介した、「社会貢献型ローリングストックモデル」という仕組みについて、詳しく教えてください。

多くの企業がBCP（事業継続計画）対策として備蓄を行っていますが、実はその管理に頭を悩ませています。期限が近づいた備蓄品を従業員に配ろうとしてもなかなか消費しきれず、最終的には廃棄されてしまうことも少なくありません。

一方、子ども食堂や食料支援の現場では、安全で美味しい食料を常に必要としています。このミスマッチを解消するのが私たちの仕組みです。



具体的には、企業が導入した「KIBOU CURRY」を、賞味期限の約1年前に私たちが回収し、提携する認定NPO法人などを通じて支援が必要な場所へ寄付します。期限ギリギリではなく、1年前という余裕を持つことで、支援団体側で考えて計画的に配分できる期間を確保しています。

©2026 Ginger Lab Inc. ALL RIGHTS RESERVED KIBOU CURRY 社会貢献型ローリングストックモデル（イメージ）

企業は廃棄コストを抑えつつ、社会貢献の実践につながり、私たちは新しい在庫を納品することで備蓄を更新する。この「手間のかかる、でも大切な循環」を私たちが代行することで、無理なく社会に貢献できるモデルを構築しました。

――石川県金沢市の三徳屋株式会社とも協働されていますが、地域とともに取り組む理由は何でしょう。

もともと金沢はカレー文化が盛んですし、三徳屋さんは東日本大震災の際も自ら支援活動をされてきた、被災地の声を熟知しているパートナーです。私たちのローリングストック型のビジネスモデルは、管理面などで手間がかかりますが、そのコンセプトに共感してくださり、一緒に開発をスタートさせることができました。



KIBOU CURRYの原材料には能登産のコシヒカリも含まれています。震災の影響で苦しむ能登の農業を、微力ながら支えたいという想いがあります。

Ginger LabとKIBOU CURRYのこれから

――実際に能登町で試食会なども行ったそうですが、現地での活動を通じてどのような反響がありましたか。

能登町での音楽イベントにスポンサードさせていただいた際、町長や住民の方々に食べていただきました。「被災時にこれがあったら本当にうれしかった」「避難所では固いものが食べられないお年寄りも多かったから、これなら誰でも食べられるね」という生の声を聞き、私たちが目指した方向性が間違っていなかったと確信しました。アレルギーを持つお子様の保護者の方からも切実なご意見をいただき、「KIBOU CURRY」が持つ役割の重さを再認識しました。

――防災教育やキャリア教育にも積極的に取り組まれていますね。

親会社のスパイスファクトリーでは年間約300名もの中高生を受け入れています。……約100名規模の会社としてはちょっと多すぎるくらいの数なんですけどね（笑）。でも、それだけ次世代との接点を大切にしたいと考えています。



Ginger Labでも先月、長野県の中学生をお迎えして、社会課題解決視点で「働く」を考える防災×キャリア教育プログラムを開催、また佐賀県では「希望の循環デザイナー 〜『もったいない』を『ありがとう』に変えよう！〜」というワークショップを実施しましたが、もともと「次世代の未来を明るく希望のあるものにしていきたい」という思いがあるので、そういう取り組みも積極的に行っています。

――最後に、Ginger LabとKIBOU CURRYの今後の展望についてお聞かせください。

まずはファーストプロダクトである「KIBOU CURRY」をしっかりと世に出し、自治体や企業を始め、この考え方の仲間を増やしていきたいと考えています。ジンジャーラボとしてはカレーだけでなく、防災などの経験値を生かしながら、コミュニティ運営やイベントなど、いろんな場所で「希望の循環」の社会実装を進めていきたいですね。

カレーから始まる社会課題解決。一見すると意外な組み合わせですが、その背景には「次世代に希望をつなぎたい」というGinger Labの強い思いがあったようです。

KIBOU CURRYは、その理念を形にした“ファーストプロダクト”に過ぎません。食や地域、防災といったさまざまなテーマを掛け合わせながら、「希望の循環」を社会に実装していくGinger Lab。これからどのようなアイデアやプロダクトで人と社会をつないでいくのか、その動向から目が離せません！

[PR]提供：スパイスファクトリー株式会社