「グレープカンパニー」所属の人気お笑い芸人が世の中の商品やサービスを、クイズを通して研究・PRしていくYouTube番組『グレート！商品研究部』。



YouTubeアカウントの『グレート!カンパニー!【Presented byマイナビニュース】』にて9月25日18時より動画が公開されます。

昨年配信し反響を呼んだ「IIJmio」が約1年2カ月ぶりに再登場。スマホ利用者の間でますます注目が高まる「eSIM」の便利さやお得さについて、クイズを交えながら楽しく解説します。さらに、現在実施中のお得なキャンペーン情報も紹介。見逃せない配信内容の一部をご紹介します。

注目の番組内容とキャストは……？

グレープカンパニー所属のお笑い芸人たちが、世の中に存在する商品やサービスについてのクイズに答えながら魅力を研究、紹介していくプロモーション番組『グレート！商品研究部』。

今回の配信には、おなじみの人気お笑いタレント・東京ホテイソン（たけるさん・ショーゴさん）と人気女性タレントの福留光帆さんが出演。さらに大人気声優もゲスト出演します。

研究テーマは「IIJmioに新展開！」

今回の研究テーマは「IIJmioに新展開！」。日本企業として初めてインターネット事業を開始したIIJ（インターネットイニシアティブ）の担当者を迎え、IIJmioの最新情報や、今後ますます普及が期待される「eSIM」のメリットをわかりやすく解説します。

番組内では、前回放送のおさらいとしてIIJmioの料金プランや特徴をクイズ形式で振り返るほか、「なぜ今eSIMなのか？」というテーマについて深掘り。収録時にはスタジオも大いに盛り上がりました。

今注目の「eSIM」、実はメリットがたくさん！

最近よく耳にするようになった「eSIM」。名前は知っていても、「普通のSIMカードと何が違うの？」という方も多いのではないでしょうか。

eSIMとは、スマートフォン本体にあらかじめ内蔵されたSIMのこと。従来のSIMカードのように物理的な差し替えが不要で、オンラインで手続きが完結するのが大きな特徴です。

番組では、IIJmio担当者がeSIMの主なメリットを紹介しました。

IIJmioのeSIM ここが便利！ ・SIMカードやSIMピンを紛失する心配がない ・海外でもオンラインで手続きすれば現地到着後すぐに利用可能 ・1台のスマホでメイン回線と副回線の2回線運用ができる 特に注目なのが「副回線」という使い方。普段利用している回線はそのままに、IIJmioのeSIMを追加することで、通信障害への備えやデータ容量不足対策に活用できます。仕事用とプライベート用で番号を使い分けるなど、利用シーンに応じた柔軟な使い方が可能です。



さらにIIJmioでは、2026年9月1日よりeSIMのラインアップが拡充され、従来から提供している音声通話機能付きeSIM（ドコモ網・au網）やデータ通信専用eSIM（ドコモ網）に加え、新たにSMS機能付きeSIM（ドコモ網・au網）とデータ通信専用eSIM（au網）の提供を開始。「音声通話は不要だけどSMSは使いたい」「利用する回線を選びたい」といったさまざまなニーズに合わせて、より柔軟にeSIMを選べるようになりました。

お得な情報が盛りだくさんの『グレート！商品研究部』の放送をお楽しみに！

まずはお試し！ eSIMスタート応援キャンペーン実施中

「eSIMは便利そうだけど、実際に使ってみないと分からない……」

そんな人にぴったりなのが、現在IIJmioで実施中の「eSIMスタート応援キャンペーン」です。今ならデータ通信eSIMの2ギガプランが、なんと最大3カ月間0円となります。音声eSIMの25ギガプランは、5ギガ増量で最大6カ月間30ギガとなるほか、通話定額10分+が無料（最大6カ月）となるため、月額900円で利用できます。なお、11月4日までの期間限定です。

さらに、2026年11月4日までにeSIMを申し込んだ場合、初期費用が1,650円割引になります。

お得な情報と笑いが盛りだくさんの『グレート！商品研究部』。今回の放送では、東京ホテイソンと福留光帆さんがクイズや大喜利を通して、IIJmioとeSIMの魅力を楽しく紹介します。

スマホ料金の見直しや、副回線デビューを検討している方はぜひチェックしてみてください。

[PR]提供：IIJmio