人生や仕事、暮らし、社会課題など、“人”にまつわるさまざまなテーマを映像で届けるYouTube番組「Human -ヒューマン-」。インタビュアーが現地を訪れ、リアルに迫るロケ取材など、“人”を起点に、社会や未来を考えるきっかけを届けます。

今回は、カンニング竹山さんが高知県に訪問取材！高知県には魅力的な企業が数多くありますが、学生のなかには「就職するなら県外」「地元で働くってどうなんだろう」と考えている人も少なくないのだとか。

実際のところはどうなのでしょうか？高知県内の企業で働く若手社員4人に、本音を聞きました。

公式YouTubeチャンネルで動画公開中！

動画本編はこちら

仁淀ブルーにだるま夕日、高知県には魅力がいっぱい！

インタビュアーとして高知県にやってきたカンニング竹山さんを迎えてくれたのは、県内就職の促進などを担当する高知県産業政策課 主幹の鍋島由子さん。まずは高知県の魅力を教えていただきます。

高知県には何度か来たことがあるというカンニング竹山さん。高知県と聞いて思い浮かべるのはカツオのたたきとよさこいだといいます。

そんな竹山さんに、鍋島さんが見どころを紹介していきます。

鍋島さん 高知県は豊かな自然はもちろん、歴史や食文化、人の温かさなど、素晴らしい魅力がたくさんあります。桂浜やひろめ市場、国の水質調査で日本一になった「奇跡の清流」の仁淀川など、見どころも多いです。

四国の清流といえば四万十川を思い浮かべていたという竹山さんも、透き通った水のなかでマッサージを受ける映像に「これ行きたいなあ」と身を乗り出していました。

冬の風物詩は「だるま夕日」。太平洋に日が落ちる直前の数分間しか見ることができず、運がよくないと出会えないのだとか。

そんな高知県の新名所が、今回の取材場所である「SOUTH HORIZON BREWING」です。高知新港の近くにある人気のクラフトビール工場で、直営レストランを併設。世界大会での入賞経験もあるビールが味わえます。

醸造担当の山田亮さんに、おすすめのクラフトビールを聞きました。

山田さん おすすめは、アメリカンペールエールの「Nap on Deck」です。日本のビールに近い飲みやすさと、クラフトビールらしさが両立しています。

おすすめの料理は、ステーキとフィッシュ＆チップス。竹山さんは「めちゃくちゃうまくないですか？」と目を丸くし、白身がハモだと知ると「ハモ使ってんの！？もっと安いやつを出せばいいのに」と笑いを誘っていました。

ここからは、高知県内の企業で働く若手社員4人を交えた座談会がスタート！

高知県で働く若手社員4人が本音でトーク！

【企業情報＆プロフィール】 明星産商株式会社

1968年設立。「他社がやらないことに挑戦する」化粧品・日用品のOEMメーカー。

安丸 智さん（営業部 入社3年目）

高知県出身で、大学も県内。

「海鮮がとてもおいしく、カツオのたたきなども有名です。おいしいものがたくさんあるのが、高知県のいいところだと思います」

和建設株式会社

創業1957年。「変わりつづけること」に挑み、新しい提案のある仕事を目指す建設会社。

窪内 滝さん（本社工事部 中途入社4年目）

前職では半年間、滋賀県で研修を経験。

「高知県は食べ物がおいしく、方言が強いので安心感が得られます。僕は高知県から出られない人間なんだなと思いました」

YAMAKIN株式会社

創業1957年。歯科用樹脂ブロックで業界トップのシェアを持つメーカー。

鍵山 萌さん（国際事業部 中途入社3年目）

秋田県の大学を卒業後、東京都で約4年間勤務してUターン

「県外の大学と東京都での勤務を経てUターンしました。自分が知らないだけで、高知県にもこんなにいろいろな企業があったのだと気づきました」

土佐ガス株式会社

1952年創業（1963年設立）。ガス供給だけでなく、総合的な住環境の提案を手がける。

森下 優人さん（供給課 入社7年目）

最近、第一子が誕生。

「高知県は人と人とのつながりがとても近く、そこにやりがいを感じます」



4人が語る、若手が働きやすい環境づくり

4人が働く会社の取り組みを見ていきましょう。

明星産商株式会社

「他社がやらないことに挑戦する」を掲げ、化粧品や日用品のOEM製造を手がける同社。日本で初めて広告入りのポケットティッシュを世に送り出した会社でもあり、竹山さんも「全然知らなかった。すげえ」と驚いていました。

働きやすい環境づくりにも積極的です。昨年導入した奨学金返還支援手当では、奨学金を返済中の従業員に毎月の給与に上乗せする形で総額最大90万円を支援。子どもの進学時の手当もあり、育児休業の取得率は、対象となる男女ともほぼ100％だそうです。

安丸さん 最近、奥さんが出産を控えている先輩が「今度、子どもが生まれるから育児休業を取るんだよ」と楽しそうに話していて、素敵だなと思いました。

こうした取り組みが評価され、同社は「高知県ワークライフバランス推進企業認証」も受けています。

鍋島さん 高知県が独自に設けている認証制度です。働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組む企業を、県が認証しています。

和建設株式会社

高知県と岡山県で分譲マンションや戸建て住宅を展開する和建設。力を入れているのが「すべてを見せる」インターンシップです。

窪内さん 全5日間で、商品企画から施工管理、住宅設計、工事見学まで、すべての業務を体験できます。就職したらこういう仕事をするんだ、という手触りを早い段階で感じてもらいたいと考えています。

女性が長く活躍できる職場づくりにも取り組み、女性用トイレの設置などの改善を重ねてきたそうです。

窪内さん 改善を重ね、「えるぼし」三つ星の認定を取得しています。

鍋島さん えるぼし認定は、女性が働きやすい環境づくりに取り組んでいる企業を、女性活躍推進法に基づいて厚生労働省が認定する制度です。

YAMAKIN株式会社

歯科用樹脂ブロックで業界トップのシェアを持つYAMAKIN。取り組んでいるのは「1on1先輩社員訪問」と、ものづくりの現場を感じられる会社見学です。

鍵山さん 学生さんに社員のもとを訪問していただき、働く人の率直な本音を聞ける制度です。オンラインでも実施しているので、県外にお住まいの方も気軽にご相談いただけます。

鍵山さんが高知県の企業を意識したのは、社会人になってからでした。

鍵山さん 英語を使って働きたかったのですが、高校卒業までしか高知県にいなかったので、思い当たる企業がなくて。高知県で働くことは視野に入れていませんでした。社会人になって改めて企業を見たときに、自分が知らないだけでこんなにいろいろあったんだと気づき、帰りたい気持ちもあったので戻ってきました。

土佐ガス株式会社

社名から想像するイメージとは異なり、事業領域は幅広いといいます。

森下さん ガスボンベを運ぶ仕事というイメージを持たれがちですが、住宅設備やリフォーム、福祉機器のレンタル・販売、システム関連の部署などもあります。運搬業務は、業務全体で見ると10％にも満たないぐらいですね。

福利厚生も手厚く、2歳までの子を預ける女性社員には託児手当、大学や専門学校に通う子がいる社員には教育手当が毎月支給されるそうです。

森下さん 私も最近、第一子が生まれました。会社が男女に関係なく育児を推進しているので、育休を取って妻のサポートもしっかりできました。

同社は、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」も取得。子育てサポート企業として認められた証で、明星産商も受けているそうです。

奨学金の返還を県と企業が一緒に支援！

企業だけでなく、高知県も若い世代の後押しをしています。その一つが「こうち奨学金返還支援事業」です。

支援の仕組みは、県が本人に支給する支援金の一部を登録企業が負担するというもの。連携する市町村に住んでいれば上乗せ支援が加わり、前年度の返還実績額の全額に達することもあるそうです。

「なんでそんな素晴らしい制度を作ってるんですかね」と驚く竹山さん。

鍋島さん 高知県では人口減少が進んでいることもあり、少しでも奨学金返還の負担を減らすため、企業の皆さんにも協力いただいて支援しています。

また、高知県は「高知家の就活応援サイト 高知おしごと部」も運営しています。

鍋島さん 県内企業の情報や、企業に勤めている先輩のインタビュー、採用情報、インターンシップ情報などを掲載しています。随時更新していますので、ぜひチェックしてみてください。

高知県では20代でマイホームも現実的？

気になるのが住宅事情です。東京都などの都市部では住宅価格の高騰が続いていますが、高知県ではどうなのでしょうか。

森下さん 家はみんな持ってるもの、ぐらいの認識ですね。賃貸マンションやアパートに住む方もいますけど、周りの友人も先輩方もマイホームを持たれている方が多いので、都会とは違うのかなと思います。

独身の鍵山さんは、すでに一軒家暮らしです。

鍵山さん 4月に亡くなった祖母が持っていた土地と家を引き継いで、リフォームをして、今は一軒家に住んでいます。

「一人で？」と驚く竹山さんに、鍵山さんは「今は家づくりで忙しいです」と笑顔を見せていました。

森下さん 仕事では分譲マンションの施工管理をしていますが、住むなら一戸建てがいいなと。少し山に行って家を建てて、結婚して子どもができたら住みたいと考えています。

車で30分ほど走れば山があり、そこも十分に通勤圏なのだそうです。

安丸さん 自分は今24歳ですが、近い年代でも「家を建てるよ」という会話をちらほら聞きます。26歳で家を建てて1年目という人も結構いるので、若くても家を持つことはあり得るんだなと思いますね。

若いうちから住まいの未来をイメージできることも、高知県で働く魅力の一つと言えそうです。

これから就職を考える学生へのメッセージ

最後に、学生に向けて4人から一言ずついただきました。

安丸さん 高知県は、自然と地域の温かさに支えられた、とても豊かな暮らしができる場所です。

窪内さん 仕事もプライベートも充実できるところが、高知県で働く魅力です。

[PR]提供：高知県