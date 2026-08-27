「SEは一日中PCに向かっている」「理系出身じゃないと活躍できない」――そんなイメージを持っている人も多いかもしれません。

しかし、実際に働くSEに話を聞いてみると、そのイメージとは異なる意外な一面が見えてきました。今回は、札幌市中心部に本社を構えるHBAで働く入社3年目の若手エンジニア3名にインタビュー。舞台は、北海道の豊かな自然に囲まれたグランピング施設です。いつもの職場を離れ、リラックスした雰囲気のなかで語ってもらうことで、普段は聞きづらい本音に迫ります。果たして、3人はどのような思いを語ってくれたのでしょうか?

●プロフィール 佐々木さん

電気電子工学科卒業／技術本部 制御システム技術部 制御システム技術二課 半導体を製造する装置のインフラ整備を担当。装置に必要な基盤やネットワーク設計などのプロジェクトリーダーとして活躍中。 久保田さん

スポーツビジネス学科卒業／エンタープライズソリューション本部 ディストリビューションシステム部 第二ソリューション課 北海道内の大手企業のシステム開発や保守業務を担当。建築業を中心に、酪農業、飲食業など幅広い業種・業界をカバー。 野村さん

情報工学科卒業／自治体ソリューション本部 第二ソリューション部 ソリューション一課 税金に関するシステムの運用・開発・保守業務を行う部署で、主に法人事業税を担当。既存システムの改修やテストなどに従事。

「HBAのSEって実際どんな仕事?」若手社員が○・△・×で本音回答

世間で語られるSEのイメージは、HBAの現場にも当てはまるのでしょうか? 今回は、HBAで働く入社3年目の同期3名に、SEの仕事にまつわる5つの疑問について○・△・×で答えてもらいました。

Q1. SEは一日中PCと向き合っている?

回答：×

一日中かといえば、そんなことはなくて、打ち合わせや電話対応が5割くらい、PCに向かっているのが5割くらいかな。

回答：〇

自分はPC作業が8割くらい。若手社員はまずPC作業で知識をつけて、役職が上がるにつれて打ち合わせや顧客対応が増えていく感じです。

回答：△

自分もPC作業が6～7割。うちの部署はお客様とチャットでやりとりしているので電話対応は少ないけど、課内で相談したり、進捗会議したりしている時間も多いです。

部署によって業務内容やPC作業の割合は異なるものの、共通していたのは「一人で黙々と作業するだけではない」という点。お客様やチームと連携しながらシステムづくりを進める、SEの幅広い役割が見えてきました。

Q2. SEはコミュニケーションの苦手な人が多い?

回答：×

全員一致で×だね。報告・連絡・相談の場面も多いし、お客様とオンラインで会議することもあるし、むしろコミュニケーション能力の高い人が多いと思います。

回答：×

うちの部署はお客様からの電話が多く、顔が見えないなかでも、丁寧な応対が求められます。先輩方も仕事終わりに飲みに誘ってくれたり、話しやすい人が多いです。

回答：×

明るい人が多いよね。席の近い人ともよくしゃべるし、話が止まらなくなることもあるくらいです(笑)。

3人とも迷わず「×」を選んだことからも分かるように、HBAには話しやすく、気軽に相談できる社員が多い様子。社内外を問わずコミュニケーションを大切にする文化が根付いており、困ったときには周囲と協力しながら仕事を進められる環境であることが伝わってきました。

Q3. SEは理系出身じゃないと活躍できない?

回答：×

僕らの同期25人は文系・理系が半分くらいずつ。自分は情報系の学部だったので、多少プログラミングも経験あったけど、入社後に2カ月間の研修があり、みんなゼロから学ぶので、最初は余裕があっても後半はみんなに追いつかれて焦るみたいな感じでした。

回答：×

HBAでは研修はもちろん、配属後のOJTもあるし、希望者にはUdemy BusinessというAIを活用したスキル開発プラットフォームでの学習費用を会社が負担してくれる制度があるなど、サポート体制が充実しています。自分は文系出身ですが、SEの父から「社会人になってから勉強すれば大丈夫」と聞いていたので、あまり不安はなかったです。

回答：×

自分は理系ですが専門は電気系だったので、プログラミングは入社してから学びました。同期の中には文系出身ですごく活躍している女性もいるので、文系・理系は問わないと思います。

回答：×

自分の部署では行政関連の資料を読み込むことが多いので、業務内容によっては、読解力など文系の強みを発揮しやすい場面もありますね。

入社前の知識や専攻以上に、入社後に学び続ける姿勢が大切だと話す3人。充実した研修制度に加え、配属後も継続して学べる環境があるからこそ、文系・理系を問わず活躍できるようです。

Q4. SEは常に勉強し続けなければならない?

回答：〇

プログラミングの知識のほかに、飲食業や建築業など、お客様の業界の知識も欠かせません。最近だとAIをいかに活用するかも重要です。常に学び続ける必要がありますね。

回答：〇

IT業界は変化が目まぐるしいので、勉強を続けないと取り残されてしまいます。自分は税金のシステムを担当しているので、現状は税金の仕組みや制度について学ぶことがたくさんあります。

回答：〇

うちの部の方針で、毎年いくつか資格を取得するよう推奨されています。資格がなくても仕事はできますが、資格があることでお客様や周囲からの信頼を得やすくなると感じています。

回答：〇

普段は家で参考書を読んだり、Udemy Businessの動画を見たりして応用情報技術者の国家試験を目指しています。

学び続ける姿勢は欠かせない一方で、資格受験料の補助や資格取得奨励金の支給など、学びのサポート環境が整っていることも印象的。日々の業務を通して知識を深めながら、一歩ずつ成長できることもHBAで働く魅力の1つと言えそうです。

Q5. SEは残業が多くて大変ってホント?

回答：×

残業は部署によってかなり違うかも。自分は同期に比べると少ないほう。業務量が増えるようなら人を増やしたり、協力会社さんにご協力いただいたりして、調整されることも多いです。

回答：△

自分のプロジェクトでは、時期によって一人当たりの業務量が多くなりがち。3〜4カ月ほど忙しい時期が続いたあと、比較的落ち着いて定時で帰れる期間もあるなど、波があります。

回答：△

システムのリリース前後は多忙になることがあります。納期に合わせて残業する場合もあり、リリース後も状況に応じて確認・調整を行うことがあります。納品後も問題なく運用できるよう、慎重に対応しています。

回答：△

ただ、入社前に想像していたよりずっと少ないですね。任せてもらった業務をスケジュール通りにこなして、「この人に任せれば安心」と思われるようになりたいです。

回答：×

確かに忙しい時期はあるけれど、普段は仕事終わりにサウナやダーツに行ったり、同期で集まったり、プライベートな時間も確保できるので不満はないですね。

3人の話から見えてきたのは、常に忙しいというよりも、業務や時期によってメリハリがある働き方。繁忙期にはチームで協力しながら乗り越え、落ち着いた時期にはプライベートも楽しむ。オンとオフを切り替えながら働ける環境があることが分かりました。

オフタイムの過ごし方から見えてくる、HBAの自然体な社風

仕事の話で盛り上がったあとは、少し肩の力を抜いてプライベートトークへ。グランピング施設のバレルサウナを楽しみながら、休日の過ごし方や同期との関係、会社の雰囲気、福利厚生について率直に話してもらいました。

休日はどう過ごしてる?

平日にお休みをとり、土日とつなげて連休にして旅行に行ったりします。去年は沖縄でシュノーケリング、今年は仙台へ牛タンを食べに行きました。他にも夏季休暇を4日間、冬季休暇を3日間取得できるので、長期旅行の計画が立てやすいです。

札幌で一人暮らしですが、最近、マイカーを購入しました。地元の恵庭市でバスケの社会人チームに所属しているので、毎週土曜は練習に行くのが恒例。会社のバスケのサークルにも入ってます。

サークルについて

HBAはサークル活動も活発。自分はフットサルサークルに所属しているけど、普段顔を合わせない部署の人と交流できるのがいいなと思っています。

自分は入社1年目にモルックのサークルを立ち上げて、野村くんや佐々木くんをはじめ、同期の仲間にも入ってもらいました。会社公式サークルになると、年1回1人1万円の助成金があって、道具を買ったり大会参加費に充てたりできます。札幌の大会で優勝できたときはうれしかったな。

福利厚生はどんなものがある?

久保田くんは行動力があるよね。自分はディズニーが好きなので、毎年1回は東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに行く計画を立てて実行しています。

会社の福利厚生でチケットが割引されて購入できるのもうれしいよね。大和ハウス プレミストドームのトレーニングルームが格安で使えたり、北海道コンサドーレ札幌や北海道日本ハムファイターズの観戦チケットを利用できるのもありがたい。

仕事しやすい職場環境

自分は本社勤務で、久保田くんと佐々木くんは創成イノベイティブオフィス勤務だけど、どちらもすごく仕事しやすい環境だよね。休憩スペースも用意されていて快適です。

コーヒーメーカーは、2杯まで無料で3杯目からはたったの50円。疲れたときはコーヒーを淹れている間にストレッチしたりしてリフレッシュしています。

※インタビュー内で紹介したものは2026年8月時点のもの

休日に一緒にキャンプへ出かけるほど仲の良い同期3人。今回の座談会では、SEに対するイメージと実際の仕事とのギャップや、それぞれが仕事に向き合う姿勢、自然体で支え合える社風が垣間見えました。技術力だけでなく、人と人とのつながりを大切にしながら成長できる環境こそ、HBAの大きな魅力の一つ。若手社員がいきいきと働き、挑戦を楽しめる風土が、同社の未来をつくっているのかもしれません。

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