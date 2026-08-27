ZTEジャパン株式会社（本社：東京都中央区晴海、以下、ZTEジャパン）は、nubiaブランドの新製品として、12インチFHD+ディスプレイと8,000mAhの大容量バッテリーを搭載したWi-Fiタブレット「nubia Pad Plus（Wi-Fi）」を、日本国内向けに発売いたします。

「nubia Pad Plus（Wi-Fi）」は、広い表示領域を活かしたマルチウィンドウ機能に加え、専用キーボード（別売り）や外部ディスプレイへの映像出力にも対応。資料の閲覧・編集、オンライン会議、メール作成などのビジネス用途から、オンライン学習、動画視聴まで、さまざまなシーンで快適に活用できるタブレットです。

また、厚さ約7.2mm、重さ約550gのスリムで持ち運びやすいボディに、8,000mAhの大容量バッテリーと26W急速充電を搭載。外出先でもバッテリー残量を気にせず、仕事や学習、エンターテインメントを長時間楽しめます。 仕事も学習も、もっと自由に。もっと快適に。「nubia Pad Plus（Wi-Fi）」が、毎日のさまざまなシーンをサポートします。

12インチディスプレイを搭載した「nubia Pad Plus」の主な特長

1．広々使える12インチFHD+ディスプレイ、マルチタスクも快適に

12インチ、解像度2,000×1,200のFHD+ディスプレイを搭載。Web会議やオンライン授業の画面を表示しながら資料を確認したり、動画を見ながらメモを取ったりするなど、広い表示領域を活かしたマルチタスクが可能です。マルチウィンドウ機能により、2つのアプリを同時に表示できるため、アプリを頻繁に切り替えることなく、仕事や学習をスムーズに進められます。

•12インチFHD+ディスプレイ（2,000×1,200）

•2つのアプリを同時に表示できるマルチウィンドウ機能

•資料閲覧、オンライン会議、オンライン学習に適した広い表示領域

•6GB RAM／128GBストレージを搭載

2．専用キーボードで、タブレットをより使いやすく

別売りの「nubia Pad Plus（Wi-Fi）専用キーボード」を装着すれば、長文メールや資料の作成、表計算などの作業も快適に行えます。専用端子による接続のため、Bluetooth®のペアリングやキーボード本体の充電は不要。タブレットを取り付けるだけですぐに使用できます。PCライクなキー配列とタッチパッドを備え、外出先でも効率的な入力環境を実現します。

•nubia Pad Plus（Wi-Fi）専用設計

•専用端子で簡単に接続

•ペアリング・キーボード本体の充電不要

•PCライクなキー配列

•タッチパッド搭載

※専用キーボードは別売りです。

3. USB Type-Cケーブル1本で、外部ディスプレイへ映像出力

USB Type-C経由で外部ディスプレイへの映像出力に対応。ケーブル1本で接続し、タブレットの画面をそのまま大画面にミラーリング表示できます。会議での資料共有や動画視聴、写真の確認など、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活用できます。

•USB Type-Cからの映像出力に対応

•会議やプレゼンテーションでの資料共有に便利

•写真や動画を大画面で表示可能

※外部ディスプレイおよび接続用ケーブルは別売りです。

※接続する機器やケーブルによってはご利用いただけない場合があります。

4．8,000mAhの大容量バッテリーと26W急速充電

厚さ約7.2mm、重さ約550gのスリムなボディに、8,000mAhの大容量バッテリーを搭載。外出先での仕事や学習、移動中の動画視聴など、さまざまな用途で長時間使用できます。さらに、26W急速充電に対応しているため、充電にかかる時間を抑え、必要なときにすばやく使い始められます。

•8,000mAh大容量バッテリー

•26W急速充電対応

•音楽再生：約16.9時間

•動画再生：約7.6時間

•Web閲覧：約9.5時間

※使用時間はnubia Labによる測定値です。使用環境や設定、利用状況などにより異なります。

※26W急速充電を利用するには、対応する充電器が必要です。充電器は同梱されていないため、別途ご購入いただく必要があります。

5．12インチの大画面とクアッドスピーカーで、映像をもっと楽しめる

12インチFHD+ディスプレイと4基のスピーカーを組み合わせ、映像の見やすさと迫力のあるステレオサウンドを実現。映画やドラマ、ライブ映像などを、臨場感あふれる音と映像で楽しめます。Widevine L1にも対応し、対応する主要動画配信サービスのコンテンツをHD画質で視聴できます。

•12インチFHD+ディスプレイ

•4基のスピーカーを搭載

•Widevine L1対応

•対応する動画配信サービスをHD画質で視聴可能

※動画配信サービスの画質や対応状況は、サービス、コンテンツ、契約プラン、通信環境などによって異なります。

6．薄型・軽量設計で、さまざまな場所へ持ち運びやすい

約7.2mmの薄型ボディと約550gの軽量設計により、自宅の各部屋はもちろん、オフィス、学校、カフェ、出張先などにも持ち運びやすく設計しています。落ち着いたグレーのカラーとシンプルなデザインにより、ビジネスにもプライベートにも自然になじみます。

•薄さ約7.2mm

•重さ約550g

•カラー：グレー

•顔認証対応



■発売日・価格

•発売日：2026年8月27日（木）

•カラー：グレー

•通常販売価格：nubia Pad Plus（Wi-Fi）39,800円（税込）

•専用キーボード：9,800円（税込）

※実際の販売価格は、各販売チャネル・販売店の価格設定により変動する場合があります。

■発売記念・数量限定キーボードセット

「nubia Pad Plus（Wi-Fi）」の発売を記念し、本体と専用キーボードを組み合わせた数量限定セットを販売します。通常合計価格49,600円（税込）のところ、セット価格42,800円（税込）で購入でき、単品購入時と比べて6,800円お得になります。

•セット内容：nubia Pad Plus（Wi-Fi）＋専用キーボード

•セット価格：42,800円（税込）

•通常合計価格：49,600円（税込）

•割引額：6,800円

※数量限定のため、なくなり次第終了します。

※販売店により入荷数が異なります。

※販売方法や在庫状況については、各販売店へお問い合わせください。

■販売チャネル

以下の販売チャネルにて順次販売予定です。

•量販店：ビックカメラ / ヨドバシカメラ

•ECサイト：Amazon / 楽天市場 / トレテク！ソフトバンクセレクション / Yahoo!ショッピング

予約・販売開始日および実際の販売価格については、取扱各社へお問い合わせください。

■製品スペック

項目 内容 製品名 nubia Pad Plus（Wi-Fi） カラー グレー サイズ 約281（W）×177（H）×7.2（D）mm 重さ 約550g OS Android™ 16 CPU UNISOC T820 ディスプレイ 12インチ FHD+／2,000×1,200 RAM 6GB ストレージ 128GB バッテリー 8,000mAh 急速充電 26W急速充電対応（充電アダプターは同梱しておりません） Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac（2.4GHz／5GHz） Bluetooth® Ver.5.0 メインカメラ 約1,300万画素 フロントカメラ 約800万画素 スピーカー クアッドスピーカー Widevine L1 防水性能 IPX2 生体認証 顔認証 外部映像出力 USB Type-C映像出力対応 オーディオ端子 3.5mmイヤホンジャック 付属品 USB Type-Cケーブル（試供品）、クイックスタートガイド

■製品に関するお問い合わせ先

nubiaカスタマーサポート

電話番号：0120-601-123

受付時間：9:00～18:00（土・日・祝祭日および弊社規定休業日を除く）

メール：ztecustsupport@xelex.co.jp

※お問い合わせの内容によっては、返信・回答にお時間をいただく場合があります。

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