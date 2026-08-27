ZTEジャパン株式会社（本社：東京都中央区晴海、以下、ZTEジャパン）は、nubiaブランドの新製品として、12インチFHD+ディスプレイと8,000mAhの大容量バッテリーを搭載したWi-Fiタブレット「nubia Pad Plus（Wi-Fi）」を、日本国内向けに発売いたします。
「nubia Pad Plus（Wi-Fi）」は、広い表示領域を活かしたマルチウィンドウ機能に加え、専用キーボード（別売り）や外部ディスプレイへの映像出力にも対応。資料の閲覧・編集、オンライン会議、メール作成などのビジネス用途から、オンライン学習、動画視聴まで、さまざまなシーンで快適に活用できるタブレットです。
また、厚さ約7.2mm、重さ約550gのスリムで持ち運びやすいボディに、8,000mAhの大容量バッテリーと26W急速充電を搭載。外出先でもバッテリー残量を気にせず、仕事や学習、エンターテインメントを長時間楽しめます。 仕事も学習も、もっと自由に。もっと快適に。「nubia Pad Plus（Wi-Fi）」が、毎日のさまざまなシーンをサポートします。
12インチディスプレイを搭載した「nubia Pad Plus」の主な特長
1．広々使える12インチFHD+ディスプレイ、マルチタスクも快適に
12インチ、解像度2,000×1,200のFHD+ディスプレイを搭載。Web会議やオンライン授業の画面を表示しながら資料を確認したり、動画を見ながらメモを取ったりするなど、広い表示領域を活かしたマルチタスクが可能です。マルチウィンドウ機能により、2つのアプリを同時に表示できるため、アプリを頻繁に切り替えることなく、仕事や学習をスムーズに進められます。
•12インチFHD+ディスプレイ（2,000×1,200）
•2つのアプリを同時に表示できるマルチウィンドウ機能
•資料閲覧、オンライン会議、オンライン学習に適した広い表示領域
•6GB RAM／128GBストレージを搭載
2．専用キーボードで、タブレットをより使いやすく
別売りの「nubia Pad Plus（Wi-Fi）専用キーボード」を装着すれば、長文メールや資料の作成、表計算などの作業も快適に行えます。専用端子による接続のため、Bluetooth®のペアリングやキーボード本体の充電は不要。タブレットを取り付けるだけですぐに使用できます。PCライクなキー配列とタッチパッドを備え、外出先でも効率的な入力環境を実現します。
•nubia Pad Plus（Wi-Fi）専用設計
•専用端子で簡単に接続
•ペアリング・キーボード本体の充電不要
•PCライクなキー配列
•タッチパッド搭載
※専用キーボードは別売りです。
3. USB Type-Cケーブル1本で、外部ディスプレイへ映像出力
USB Type-C経由で外部ディスプレイへの映像出力に対応。ケーブル1本で接続し、タブレットの画面をそのまま大画面にミラーリング表示できます。会議での資料共有や動画視聴、写真の確認など、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活用できます。
•USB Type-Cからの映像出力に対応
•会議やプレゼンテーションでの資料共有に便利
•写真や動画を大画面で表示可能
※外部ディスプレイおよび接続用ケーブルは別売りです。
※接続する機器やケーブルによってはご利用いただけない場合があります。
4．8,000mAhの大容量バッテリーと26W急速充電
厚さ約7.2mm、重さ約550gのスリムなボディに、8,000mAhの大容量バッテリーを搭載。外出先での仕事や学習、移動中の動画視聴など、さまざまな用途で長時間使用できます。さらに、26W急速充電に対応しているため、充電にかかる時間を抑え、必要なときにすばやく使い始められます。
•8,000mAh大容量バッテリー
•26W急速充電対応
•音楽再生：約16.9時間
•動画再生：約7.6時間
•Web閲覧：約9.5時間
※使用時間はnubia Labによる測定値です。使用環境や設定、利用状況などにより異なります。
※26W急速充電を利用するには、対応する充電器が必要です。充電器は同梱されていないため、別途ご購入いただく必要があります。
5．12インチの大画面とクアッドスピーカーで、映像をもっと楽しめる
12インチFHD+ディスプレイと4基のスピーカーを組み合わせ、映像の見やすさと迫力のあるステレオサウンドを実現。映画やドラマ、ライブ映像などを、臨場感あふれる音と映像で楽しめます。Widevine L1にも対応し、対応する主要動画配信サービスのコンテンツをHD画質で視聴できます。
•12インチFHD+ディスプレイ
•4基のスピーカーを搭載
•Widevine L1対応
•対応する動画配信サービスをHD画質で視聴可能
※動画配信サービスの画質や対応状況は、サービス、コンテンツ、契約プラン、通信環境などによって異なります。
6．薄型・軽量設計で、さまざまな場所へ持ち運びやすい
約7.2mmの薄型ボディと約550gの軽量設計により、自宅の各部屋はもちろん、オフィス、学校、カフェ、出張先などにも持ち運びやすく設計しています。落ち着いたグレーのカラーとシンプルなデザインにより、ビジネスにもプライベートにも自然になじみます。
•薄さ約7.2mm
•重さ約550g
•カラー：グレー
•顔認証対応
■発売日・価格
•発売日：2026年8月27日（木）
•カラー：グレー
•通常販売価格：nubia Pad Plus（Wi-Fi）39,800円（税込）
•専用キーボード：9,800円（税込）
※実際の販売価格は、各販売チャネル・販売店の価格設定により変動する場合があります。
■発売記念・数量限定キーボードセット
「nubia Pad Plus（Wi-Fi）」の発売を記念し、本体と専用キーボードを組み合わせた数量限定セットを販売します。通常合計価格49,600円（税込）のところ、セット価格42,800円（税込）で購入でき、単品購入時と比べて6,800円お得になります。
•セット内容：nubia Pad Plus（Wi-Fi）＋専用キーボード
•セット価格：42,800円（税込）
•通常合計価格：49,600円（税込）
•割引額：6,800円
※数量限定のため、なくなり次第終了します。
※販売店により入荷数が異なります。
※販売方法や在庫状況については、各販売店へお問い合わせください。
■販売チャネル
以下の販売チャネルにて順次販売予定です。
•量販店：ビックカメラ / ヨドバシカメラ
•ECサイト：Amazon / 楽天市場 / トレテク！ソフトバンクセレクション / Yahoo!ショッピング
予約・販売開始日および実際の販売価格については、取扱各社へお問い合わせください。
■製品スペック
|項目
|内容
|製品名
|nubia Pad Plus（Wi-Fi）
|カラー
|グレー
|サイズ
|約281（W）×177（H）×7.2（D）mm
|重さ
|約550g
|OS
|Android™ 16
|CPU
|UNISOC T820
|ディスプレイ
|12インチ FHD+／2,000×1,200
|RAM
|6GB
|ストレージ
|128GB
|バッテリー
|8,000mAh
|急速充電
|26W急速充電対応（充電アダプターは同梱しておりません）
|Wi-Fi
|IEEE 802.11 a/b/g/n/ac（2.4GHz／5GHz）
|Bluetooth®
|Ver.5.0
|メインカメラ
|約1,300万画素
|フロントカメラ
|約800万画素
|スピーカー
|クアッドスピーカー
|Widevine
|L1
|防水性能
|IPX2
|生体認証
|顔認証
|外部映像出力
|USB Type-C映像出力対応
|オーディオ端子
|3.5mmイヤホンジャック
|付属品
|USB Type-Cケーブル（試供品）、クイックスタートガイド
■製品に関するお問い合わせ先
nubiaカスタマーサポート
電話番号：0120-601-123
受付時間：9:00～18:00（土・日・祝祭日および弊社規定休業日を除く）
メール：ztecustsupport@xelex.co.jp
※お問い合わせの内容によっては、返信・回答にお時間をいただく場合があります。
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