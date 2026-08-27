「競馬」と聞くと、「ギャンブル」や「シニア層の趣味」というようなイメージを持っている方が多いかもしれません。しかし、「賭ける」だけではなく多種多様な楽しみ方があり、若年層や女性の間で「大人の趣味」として人気になっているのはご存知でしょうか?

【参加無料】大人の趣味に「競馬」を選んでみませんか? 初心者向けの競馬教室を開催!

例えば、府中市にあるJRA東京競馬場は、場内にある広大な芝生エリアでピクニックをしたり、80店舗以上あるグルメを堪能したりとレジャー感覚で楽しめます。洗練された雰囲気と清潔感のある施設は競馬場とは思えない空間で、レース以外でも満喫できる場所となっています。

昨年と今春に開催し大好評だったマイナビニュース読者限定『初心者向け競馬教室』。今秋も開催が決定しました! 普段は入ることのできない特別室での貴重な体験に、無料でご招待いたします。

※内容は当日の天候、その他のイベント実施等の理由により変更する場合がございます。

本イベントでは、競馬好きのライターによる競馬講座を実施。「レースの予想方法」から「レース前の馬の見方」、「馬券の種類・買い方」まで丁寧にレクチャーします。また、東京競馬場のおすすめスポットや普段入ることのできない裏側を紹介する場内ツアー、自由に散策できるフリータイムもあるので、競馬場を思う存分楽しめます。

秋季『初心者向け競馬教室』は、10月から11月にかけて全6日間実施。詳細は以下をご覧ください。

開催日程

※20歳以上30歳以下限定

※20歳以上30歳以下限定

★9月29日（予定）より募集開始!

★9月29日（予定）より募集開始!

2026年10月10日(土)10:00～17:00【U30限定回】10月11日(日)10:00～17:00【U30限定回】10月17日(土)10:00～17:00【女性限定回】10月24日(土)10:00～17:00【女性限定回】11月8日(日)10:00～17:00【通常回】11月23日(月・祝)10:00～17:00【通常回】集合時間は全日程9:40

定員

【U30限定回】40名 ※1組6名様までご応募いただけます。【通常回】【女性限定回】32名 ※1組4名様までご応募いただけます。

会場

〒183-0024 東京都府中市日吉町1-1東京競馬場＜アクセス＞京王線「府中競馬正門前駅」から専用歩道橋にて正門まで徒歩約2分京王線「東府中駅」南口から東門まで徒歩約10分JR武蔵野線／南武線「府中本町駅」臨時改札口から専用歩道橋にて西門まで徒歩約5分アクセス詳細は

参加費

無料 ※昼食付きただし馬券購入費等は自己負担となります。(馬券は100円～購入可能!)

注意事項

20歳未満の方はご参加いただけませんので、応募はご遠慮ください。

お子様の同伴はご遠慮ください。

メモリアルスタンド来賓室ではドレスコードがございます。予めご了承ください。 男性：ビジネスカジュアル╱女性：男性に準じる服装

・スニーカー・Ｔシャツ不可(ジャケット着用でも襟の無いシャツは不可)

・ジーンズ・短パン等の軽装不可

・ネクタイ・ジャケット着用は任意です



タイムスケジュール

10月10日(土)・10月11日(日)【U30限定回】

9:40 集合

10:00 講義開始(購入体験・観戦)

12:00 休憩・昼食

13:00 場内見学・観戦

14:10 講義再開 馬券対決ゲーム 詳細は下記にてご確認ください

16:40 場内ツアー

17:00 解散

9:40 集合10:00 講義開始(購入体験・観戦)12:00 休憩・昼食13:00 場内見学・観戦14:1016:40 場内ツアー17:00 解散 【チーム対抗！馬券対決ゲーム開催】

各チームに付与されたポイントを使い、チーム対抗の馬券対決を実施します! 対象レースの結果を見事的中させ、獲得ポイントが多かった上位チームには特別な記念品をプレゼント!

※当日の状況により、変動する可能性があります。

10月17日(土)・10月24日(土)【女性限定回】

9:40 集合

10:00 講義開始(購入体験・観戦)

12:00 休憩・昼食

13:00 場内見学・観戦

13:50 SNS映え! フォトタイム 詳細は下記にてご確認ください

14:40 講義再開

16:40 場内ツアー

17:00 解散

9:40 集合10:00 講義開始(購入体験・観戦)12:00 休憩・昼食13:00 場内見学・観戦13:5014:40 講義再開16:40 場内ツアー17:00 解散 【SNS映え! フォトタイム】

Point①お気に入りの「ぬいぐるみ」と一緒に行こう!

今回のイベントには、ぜひ皆さんのお気に入りのぬいぐるみを連れてきてください! 場内見学中、素敵なロケーションでぬいぐるみとの撮影を楽しめます。ゲストやスタッフもお気に入りのぬいぐるみを連れて参加します。みんなで一緒に、可愛い写真をたくさん撮りましょう! Point②SNS投稿キャンペーン開催!

撮影した「東京競馬場のベストショット」と「ゴール板(または、ゴール版レプリカフォトスポット)」の写真を、指定のハッシュタグをつけてSNSに投稿してください。投稿画面をスタッフに提示していただいた方には、素敵なプレゼントを差し上げます!

11月8日(日)・11月23日(月・祝)【通常回】

9:40 集合

10:00 講義開始(購入体験・観戦) 詳細は下記にてご確認ください

12:00 休憩・昼食

13:00 場内見学・観戦

14:30 講義再開

16:40 場内ツアー

17:00 解散



お申し込み

以下の応募フォームよりお申し込みください。

お問合せ

『東京競馬場 初心者向け競馬教室』事務局

メール：seminar@trc2026.info

※土日祝日を除く10時～18時

＊ ＊ ＊

◎馬券は20歳になってから ほどよく楽しむ大人の遊び

◎競馬場・ウインズへは電車・バスで

◎馬券は正規の窓口で



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