就職活動では、仕事内容や福利厚生だけでなく、「実際に働いてみてどう感じる?」「職場の雰囲気は自分に合う?」など、入社後のリアルが気になる人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、国内外の多種多様な商用車を手掛け、物流や人々の暮らしを支える「いすゞ自動車」で働く入社2年目の社員3名による座談会を実施。就職活動で会社を選んだ理由や、入社後に感じたギャップ、若手社員として挑戦していることなど、自身の経験や率直な思いを語り合いました。

‐ お話してくれたのはこの3人 ‐ 下山さん

開発部門 ASシステム開発部 ADAS開発第一グループ所属。大学・大学院では機械工学を専攻していた。 盧さん

購買部門 PT調達部PT第3グループ所属。母国である中国の大学で経営学を、日本の大学院で社会学を学んでいた。 吉野さん

生産部門 車両技術部 技術統括・LCVグループ所属。高等専門学校では電子情報工学を学び、大学では材料工学を専攻。大学院では金属材料の研究をしていた。

― いすゞ自動車ってどんな会社? ―

「いすゞ自動車」はトラックやバスなどの商用車を中心に開発・製造・販売する自動車メーカーです。

物流や公共交通など、人々の暮らしや社会インフラを支える車づくりを担い、国内ではトラック市場でトップクラスのシェアを誇るほか、世界150以上の国・地域で事業を展開しています。 「いすゞ自動車」はトラックやバスなどの商用車を中心に開発・製造・販売する自動車メーカーです。物流や公共交通など、人々の暮らしや社会インフラを支える車づくりを担い、国内ではトラック市場でトップクラスのシェアを誇るほか、世界150以上の国・地域で事業を展開しています。 近年は、自動運転や電動化(EV)、コネクテッド技術の活用を推進し、車両データを活用した物流の効率化や安全性向上につながるサービスの開発にも注力。また、カーボンニュートラルの実現に向けて環境負荷の低減にも取り組んでいます。トラックを「つくる」だけでなく、持続可能な社会や物流の未来を支える“商用モビリティソリューションカンパニー”として挑戦を続けています。 近年は、自動運転や電動化(EV)、コネクテッド技術の活用を推進し、車両データを活用した物流の効率化や安全性向上につながるサービスの開発にも注力。また、カーボンニュートラルの実現に向けて環境負荷の低減にも取り組んでいます。トラックを「つくる」だけでなく、持続可能な社会や物流の未来を支える“商用モビリティソリューションカンパニー”として挑戦を続けています。

どんな仕事? 職場の雰囲気は? 若手社員に聞いてみた!

――みなさんは現在、どのようなお仕事をされていますか?

購買部門のPT(パワートレイン)調達部に所属し、トランスミッションやエンジンまわりの部品を部品メーカー(以下サプライヤー)から調達したり、品質や納期、コストを管理したりするのが主な仕事です。いすゞでは部品の大半をサプライヤーから調達しているため、取引先との信頼関係づくりも大切な役割です。日々サプライヤーとやり取りをしながら、社内の設計や品質保証、生産部門などをつなぐ窓口として仕事をしています。

私は開発部門のASシステム開発部で、中・大型トラックやバスに搭載されるADAS(先進運転支援システム)のセンサー開発を担当しています。具体的には、前方の車両や周囲の状況を検知するレーダーやカメラの開発です。サプライヤーと連携しながら仕様を検討し、安全性能を高めるための開発を進めています。

私は車両技術部の技術統括・LCVグループに所属しています。いすゞはトラック以外にも、タイを中心に海外向けにピックアップトラックを手掛けています。量産前に、CADやVR、シミュレーションソフトを使って「作りやすさ」や「品質」に問題がないかをコンピューター上のシミュレーションで確認・評価し、設計担当やタイいすゞのメンバーとレビューを行うのが私の仕事です。

――職場はどのような雰囲気でしょうか?

私のグループは20人くらいと人数が多いのですが、年齢や役職に関係なく話しやすい雰囲気があり、わからないことを質問すると、みなさん丁寧に教えてくれます。

そうですね、私のグループも上司がやさしいので、何でも話せる環境です。困ったときはいつも上司だけではなく、他の先輩たちにも気楽に相談しています。誰にでも相談できる環境ってすごくありがたいです。

私もそう感じてます。勝手な先入観で若手が少ないのでは……と思っていたのですが、全然そんなことなかったですね。あと、うちにはバディ制度があって、1年目のときに先輩が常にとなりについてくれるんです。その先輩に何でも相談できますし、もちろん同じチームの先輩方にも相談できる環境で、不安なく働けています。

学生時代の学びは? 就活の軸と入社の決め手

――学生時代はどんなことを学んでいましたか? 今のお仕事とのつながりはあったのでしょうか?

大学・大学院では機械工学を専攻しており、今の仕事でも機械工学の知識は役立っています。しかし、ADASの開発では情報工学や通信工学など幅広い知識も必要になりますので、入社後も、自分で調べるのに加え、先輩に聞くなどして新しい知識を学びながら仕事に取り組んでいます。

私は、高専で電子情報工学を学び、大学では材料工学を専攻しました。正直、学生時代の知識をそのまま活かしている業務ではないのですが、研究で仮説を立てて検証を繰り返す中で身についた論理的思考力や問題解決力は、今の仕事で原因を分析して改善策を考える場面に活きていると感じています。

私はこの3人の中では唯一の文系ですね。母国である中国の大学では経営学、日本の大学院で社会学を学びました。私も研究内容と今の仕事は直接結びついているわけではありませんが、社会はさまざまな仕組みによって成り立っており、物流もその一つです。商用車が社会を支えているという点では、自分が学んできた社会学とも通じる部分があります。

――学生時代に学んだことが直接仕事につながるというよりも、培った考え方や学び方が社会人になって活きているのですね。では、就職活動ではどんな軸で会社を選んだのでしょうか?

父が自動車関係の仕事をしていたこともあり、学生時代から自動車業界に興味がありました。電力会社や半導体業界など広く見ていた中で、『長く安心して働けること』と『海外で働けること』を重視していましたね。

私も、グローバルに活躍できる環境があるかは意識していました。また、長く働ける安定した会社という点も大切にしていて、自動車業界だけでなく、ITやインフラ業界も見ていました。

私の場合は、機械系なら車かな、と思ったのが自動車業界を見始めたきっかけです。あと、カメラが趣味なので、カメラ業界も気になっていました。最初はどちらかというと、ライトな気持ちで会社選びをしていましたね(笑)

――就職活動を進める中で、いすゞ自動車を選んだ決め手は何だったのでしょうか?

私は、社員のみなさんの人柄が決め手でした。実は最終面接の日に、電車の遅延で遅刻してしまったのですが、不安な中、人事の方の対応がとても丁寧でした。さらに面接してくださった購買部門のグループリーダーの方にも親切な対応をしていただきました。そのとき『こういう方たちと一緒に働きたい』と感じたんです。

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入社後のギャップはあった? 1年半で感じた成長

――実際に働いてみて、入社前のイメージとのギャップはありましたか?

開発職はデスクワークが中心だと思っていましたが、実際には部署を越えて多くの人と関わりながら仕事を進めています。生産部門や他部署とも頻繁にやり取りがあり、メールやチャットだけでなく、直接現場に赴き、現物を見ながら相談する機会も多いですね。社内コミュニケーションが想像以上に活発だったことが印象に残っています。

そうそう、うちの部署もコミュニケーションはとても大事です。あとは、ワークライフバランスの取りやすさにも驚きました。入社するまでは昔ながらの堅い会社というイメージで、有給休暇も取りづらいのかなと思っていましたが、実際には、事前に相談し、仕事を調整して自由に休暇を取得できます。長期休暇を利用して海外旅行へ行くなど、リフレッシュしながら元気に仕事に取り組めています。

私も入社前は昔ながらの堅実な会社という印象があったので、先進技術の取り組みがそこまで進んでないのではと思っていました。でも実際にはカーボンニュートラルへの取り組みとしてさまざまなEV車を開発し、新しいことにどんどん挑戦しています。また、会社が若手の挑戦を積極的に応援し、社歴に関係なく機会を与え、みんなで支え合いながら一つのものを創り上げていく文化も感じて、それもすごく良いギャップでした。あと……お給料がよかったこともですかね(笑)

――今年の4月で2年目 (※2026年取材時) になりましたが入社から約1年半を振り返って、変化や気づきはありますか?

配属当初は、レーダーの仕様書を読んでも理解できず、サプライヤーとの会議も何を話しているのかわからない状態でした。でも、少しずつ知識を身につけ、最近では仕様書を読みながら一人で進められる業務も増えて、自身の成長を実感しています。

1年目はバディの先輩と一緒にサプライヤーとの打ち合わせや工場訪問をしていましたが、2年目になってからは複数のサプライヤーを一人で担当しています。資材費低減とサプライチェーンの強靭化の目的で、サプライヤーや部品の作り方を自分で判断しながら見直した結果、年間合計5,000万円のコスト削減ができたときには、とても大きな達成感がありました!

私も今は自分で判断して動ける場面が増え、実際に自分の評価結果をもとに改善が行われるので、その内容が何十万台もの車に反映されたときは、やりがいを感じますね。

この1年半で特に印象に残っている仕事は、1年目にタイいすゞのスタッフとともにプロジェクトに参加したことです。資料も会話もすべて英語で、最初は不安でいっぱいでしたが、図を使うなど工夫しながらコミュニケーションを重ね、仕事を進めるだけでなく、メンバーとの交流も深められました。海外拠点ならではの考え方にも触れ、視野が大きく広がった経験でした。

若手社員が感じる会社の魅力とは? いすゞ自動車が目指す未来

――今、いすゞ自動車が目指す未来や、新しいことに挑戦する姿勢について、実際に働いてみてどのように感じていますか?

自動運転の事業化や環境に配慮したカーボンニュートラル車の開発など『会社全体で未来に向けて挑戦している』と実感しています。特に私はシステムの開発を行っている部署に所属していることもあり、自動運転の事業化に向けた具体的な取り組みを間近で見る機会も多いんです。物流業界の課題解決につながる技術に取り組む会社の一員として誇りを感じます。

そうですね。私は『変えるべきところは積極的に変え、守るべきところは守る』という会社の姿勢を強く感じます。生産現場でもデジタル化による業務改革(DX)やモノのインターネット(IoT)活用など新しい取り組みが進む一方で、長年培ってきた品質へのこだわりや信頼はしっかり受け継がれています。そうした土台があるからこそ、新しいことにも安心して挑戦できる会社なのだと実感しています。

私も、会社が新しいことに積極的に挑戦していると日々感じています。購買でも、自動運転やカーボンニュートラルなどの新しい技術や製品に対応するために、これまで以上に調達・製造・納品まで一連の流れ(サプライチェーン)全体を見据えていくことが求められるようになりました。コストだけではなく、品質や安定供給、将来性まで考えてサプライヤーと協力しながら仕事を進めるなど、会社の変化に合わせて購買の役割も広がっていると感じています。

――今日みなさんでお話しして、改めて「いすゞ自動車」とはどんな会社だと感じていますか?

一言で表すなら、『温かい会社』ですね。いすゞのものづくりには、人は失敗するものだからこそ、個人の責任で終わらせるのではなく、チームで原因を考え、再発防止につなげる、という考え方が根付いています。だから、若手でも安心して新しいことに挑戦できます。

若手のうちから裁量を持って仕事を任せてもらえる『自分の考えで挑戦できる会社』です。社内の公募制度を活用し、自分がやりたい仕事には手を挙げられますし、上司との定期的な1対1の個別面談を通じて、主体的に将来のキャリアについて発信できる環境も整っています。

――では、みなさんの今後の目標を教えてください。

直近の目標は、担当業務を一人で完結できるだけの知識と経験を身につけることです。そして将来的には、人事制度を活かして、就職活動の頃からあこがれていた自動運転の開発にも携わりたいです。

私も、現在担当している案件に余裕を持って対応できるようになることが目標です。その上で、将来的には購買以外の仕事にも挑戦し、幅広い経験を積みたいです。

私は将来的に海外で活躍して、海外拠点で実際の現場を経験し、その知見を日本へ持ち帰って業務に活かしたいです。経験を積んで、国内外のいすゞグループ全体に良い影響を与えられる存在になりたいですね。

――最後に、就職活動中の読者へのメッセージをお願いします。

いすゞ自動車は世界各地に拠点を展開しており、海外で活躍できるチャンスが多いです。『いつか海外で仕事をしてみたい』という人には、向いている会社です。応援しています!

いすゞ自動車は、主体的にキャリアを切り拓きたい人にぴったりですし、ぜひそういう方と一緒に働きたいです!

興味のある業界を見ていく中で、その仕事が社会でどんな役割を果たしているのかまで調べると、自分が本当にやりたい仕事が見えてきます。いすゞ自動車は、ものづくりが好きな人はもちろん、物流や社会インフラを支えたいという思いを持つ人に向いている会社ですので、できるだけ早めに企業研究を始めるといいですね。

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若手のうちから裁量を持って挑戦できる環境、困ったときには周囲が支え合う温かな風土、そして物流や社会インフラを支える仕事ならではのやりがい――。実際に働く社員の言葉から、いすゞ自動車が社員とともに成長していける会社であることが伝わってきました。

「海外で活躍したい」「最先端の技術に携わりたい」「社会を支える仕事がしたい」。そんな思いを持つ人にとって、いすゞ自動車にはその可能性を広げられる環境があります。

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