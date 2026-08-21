※本ページ読者限定のプレゼントキャンペーンを実施中です。ご興味のある方はぜひ最後までお読みください。

若くても多くの男が悩む下半身事情

対象：性行為経験のある20代男性1,444名 出典：浜松町第一クリニック「日本のED(勃起不全)有病者数調査2025」

異性に相談しづらい下半身の悩みを感じたことはないだろうか?

精力や活力低下を感じる けど、まだそんな歳でもないから誰にも言えない

けど、まだそんな歳でもないから誰にも言えない 気を遣って 運動もしている のになぜか夜だけ元気が出ない

のになぜか夜だけ元気が出ない 深刻な低下はないけど もっと精力を高めたい

実は周りに言わないだけで、多くの男性が同じ悩みを抱えているのだ。

対象：20代男性289名／複数回答 出典：アルファメイル調査(2026年) ※80.6％は、上記5項目のいずれかを選択した233名の割合。

なぜ若年層男性の精力低下が増えているのか?

性に悩む若い男性が増えている理由として有力なのが「テストステロン」の低下。

テストステロンは男性の精力や肉体、活力を司る、男性ホルモンの一種である。

思春期を思い出してほしい。性に興味が湧き、骨格や筋肉が発達し、下半身のサイズが大きくなった経験は誰もが持っているはず。

これはテストステロンの分泌が一気に高まった結果、体に起きた変化である。

そんなテストステロンが減少すると、性機能にマイナスの影響が出ることも知られている。

しかも現代は「テストステロンが低下しやすい環境である」という研究結果が出ていることはご存じだろうか?

1999年から2016年に渡り、15〜39歳の男性4,045名のテストステロン量を計測した研究を確認しよう。

2015〜2016年に計測した若年男性は、約15年前に計測した男性と比較してなんと平均25.46%もテストステロンが低いことが報告されている。

対象：NHANESの15〜39歳男性4,045名 出典：Lokeshwar SD, et al. Eur Urol Focus. 2021;7:886–889.

つまり父親たちの世代と比較して25%程度も精力が落ちている可能性がある……と考えると、悩む人が多いのも納得ではないだろうか?

では、一体なぜ現代人はリスクが高いのか。原因として考えられるのは、誰もが避けられない生活習慣だ。

交通の発達による運動量の低下

加工食品やジャンクフードの摂取量増加

PC＆スマホ時間の増加

労働環境変化によるストレス増

労働時間増による睡眠不足

日々過ごす中での悪影響がホルモンバランスを乱し、性機能の悩みにつながっているのである。

まとめると、現代人は昔の男性よりも性機能低下のリスクが圧倒的に高い状況で生きている。

だからこそ、性機能を高める取り組みを意識的に行う人と何も対策しない人では非常に大きな差が出てくるのだ。

では、どう対策すれば良いのか?

一番安全かつ着実なのは生活習慣の見直しだ。

テストステロン低下を招く習慣をやめる「引き算」と、良い習慣を増やす「足し算」が性機能を高める鍵となる。

しかし「何をどれくらいすれば良いのか?」を自己判断するのは難しい。

なぜなら生活リズムや習慣、年齢や健康状態、割ける時間やお金など、人によって細かい条件が違いすぎるからである。

そこで、効率的に結果を出したい男性には「男性ヘルスケア専門家への無料相談」がおすすめだ。

無料でLINE相談サービス

を使ってみる

今なら公式LINEに「マイナビニュース」と送るだけで、専門家のヒアリング~対策の提示を無料でご提供。

簡単な対話だけで自分に最適な取り組みがわかるため、時短と結果の出やすさに繋げていただける。

さらに、今なら毎月先着50名が受け取れる特別なプレゼントも用意しているので、ぜひこの機会にお役立ていただきたい。

もちろん

精力や活力の衰えをなんとかしたい

実は人に相談しづらい下半身の悩みがある

もっと男性機能を強化してオトコとして楽しみたい

などのお悩みや要望があれば、ぜひ「マイナビニュース」のキーワードと併せて送ってほしい。

公式LINEは下記のボタンから登録可能だ。

無料でLINE相談サービス

を使ってみる

ナイトプロテインとは?

ナイトプロテインは男性特有の課題を解決するヘルスケアブランド。

お悩みや要望に応じて、有資格者や男性ヘルスケア専門家が一人ひとりにパーソナライズされた対策を提供している。