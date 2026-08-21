休日のおでかけ先に迷ったら、“競馬場”を選んでみるのも一つの選択肢。実は、競馬場はレースだけではなく、場内の豊富なグルメを楽しんだりさまざまなイベントが開催されたりと、若年層や女性の間でレジャー施設としても親しまれています。
『JRAアニバーサリー』特別な一日へご招待!
JRA創立記念日である9月16日の「競馬の日」を祝して、9月19日(土)～9月21日(月・祝)までの3日間、中山競馬場・阪神競馬場にてアニバーサリーイベントを実施いたします。早見和真さんの小説「ザ・ロイヤルファミリー」(新潮文庫刊)とコラボした、謎解きクリエイター集団「RIDDLER」監修のオリジナル謎解きをはじめ、オリジナル賞品が当たる抽選会や大人気動画クリエイター「フィッシャーズ」との限定コラボハンバーガーの販売など、さまざまな企画が楽しめます。さらにマイナビニュース読者限定で、中山競馬場と阪神競馬場の来賓席へ抽選でご招待いたします!
詳細は以下をご覧ください。
■ 開催日時
2026年9月21日(月・祝)
■ 開催場所
中山競馬場(千葉県船橋市)
阪神競馬場(兵庫県宝塚市)
※2カ所同日開催
■ キャンペーン内容
各競馬場内の来賓席へのご招待
■ 参加費
無料
■ 応募方法
「応募はこちら」よりご応募ください。
締め切りは下記の通りです。
・1回目：応募締切 2026年9月6日(日)
当選発表 2026年9月11日(金)
・2回目：応募締切 2026年9月13日(日)
当選発表 2026年9月17日(木)
※応募者多数の場合は抽選となります
誰もが楽しめるスペシャルイベントも実施!
『JRAアニバーサリー』では、競馬場内を巡りながら挑戦する謎解きや全国各地のハンバーガーが集まる『アニバーガーフェス』などを開催。競馬未経験の方でも競馬場を存分に楽しめる一日です。
来賓席からレースを楽しもう!
今回ご招待するのは、中山競馬場と阪神競馬場の来賓席。座席に座り、コースを眺めながらゆったりとレース観戦を楽しめます。競馬場ならではの迫力や臨場感を、快適に味わえるのが魅力です! さらに、来賓席で観戦された方は、大人気の「馬とのふれあいイベント」が当たる抽選会にもご参加いただけます。
競馬場でリアル謎解きゲーム
競走馬をモチーフにした
景品が当たる!?
※参加条件や景品内容は、アニバーサリーサイト(https://jra-fun.jp/2026jraanniversary-event/)よりご確認ください。
『ザ・ロイヤルファミリー』原作者の
新作短編小説プレゼント
さまざまな“ウマい”バーガー店
集結!
※メニュー・販売内容は変更となる場合があります。
※商品は売り切れとなる場合があります。
【中山競馬場限定】
早見和真さん×高杉真宙さん
スペシャルトークショー
※出演者およびイベント内容は変更となる場合があります。
※観覧方法などの詳細は、アニバーサリーサイト(https://jra-fun.jp/2026jraanniversary-event/)よりご確認ください。
他にもアニバーサリー当日はイベントが盛り沢山。詳しくはJRAアニバーサリー特設サイト(https://jra-fun.jp/2026jraanniversary-event/)をぜひご覧ください。
JRAアニバーサリーを
特別な観覧席から楽しんでみませんか?
・応募者多数の場合は抽選となります。
・応募時に希望する会場をお選びください。
・会場までの交通費は応募者の負担となります。
・馬券の購入費、飲食代などは応募者の負担となります。
・席種や座席位置はお選びいただけません。
・当選権利の譲渡・換金はできません。
・イベント内容は、天候や当日の状況などにより変更または中止となる場合があります。
・掲載写真はイメージです。
・商品はなくなり次第終了になります。
・その他の注意事項は応募フォームをご確認ください。
・詳細は、アニバーサリーサイト(https://jra-fun.jp/2026jraanniversary-event/)よりご確認ください。
『JRAアニバーサリー』事務局
メールアドレス：info@jraanniversary2026.com
開設期間：2026年11月13日(金)まで
受付時間：平日10:00～17:00
◎競馬場・ウインズへは電車・バスで
◎馬券は正規の窓口で
[PR]提供：JRA日本中央競馬会