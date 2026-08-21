休日のおでかけ先に迷ったら、“競馬場”を選んでみるのも一つの選択肢。実は、競馬場はレースだけではなく、場内の豊富なグルメを楽しんだりさまざまなイベントが開催されたりと、若年層や女性の間でレジャー施設としても親しまれています。

『JRAアニバーサリー』特別な一日へご招待!

JRA創立記念日である9月16日の「競馬の日」を祝して、9月19日(土)～9月21日(月・祝)までの3日間、中山競馬場・阪神競馬場にてアニバーサリーイベントを実施いたします。早見和真さんの小説「ザ・ロイヤルファミリー」(新潮文庫刊)とコラボした、謎解きクリエイター集団「RIDDLER」監修のオリジナル謎解きをはじめ、オリジナル賞品が当たる抽選会や大人気動画クリエイター「フィッシャーズ」との限定コラボハンバーガーの販売など、さまざまな企画が楽しめます。

さらにマイナビニュース読者限定で、中山競馬場と阪神競馬場の来賓席へ抽選でご招待いたします!

詳細は以下をご覧ください。

イベント概要

■ 開催日時2026年9月21日(月・祝)■ 開催場所中山競馬場(千葉県船橋市)阪神競馬場(兵庫県宝塚市)※2カ所同日開催■ キャンペーン内容各競馬場内の来賓席へのご招待■ 参加費無料■ 応募方法「応募はこちら」よりご応募ください。締め切りは下記の通りです。・1回目：応募締切 2026年9月6日(日)当選発表 2026年9月11日(金)・2回目：応募締切 2026年9月13日(日)当選発表 2026年9月17日(木)

応募はこちら

※一組4名様まで応募可能です

※応募者多数の場合は抽選となります



誰もが楽しめるスペシャルイベントも実施!

『JRAアニバーサリー』では、競馬場内を巡りながら挑戦する謎解きや全国各地のハンバーガーが集まる『アニバーガーフェス』などを開催。競馬未経験の方でも競馬場を存分に楽しめる一日です。

来賓席からレースを楽しもう! 今回ご招待するのは、中山競馬場と阪神競馬場の来賓席。座席に座り、コースを眺めながらゆったりとレース観戦を楽しめます。競馬場ならではの迫力や臨場感を、快適に味わえるのが魅力です! さらに、来賓席で観戦された方は、大人気の「馬とのふれあいイベント」が当たる抽選会にもご参加いただけます。

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競馬場でリアル謎解きゲーム 『ザ・ロイヤルファミリー』×イラストレーター・おがわじゅり オリジナルステッカー ※イベント内容は変更となる場合があります。 謎解きクリエイター集団「RIDDLER」とコラボしたオリジナル謎解きイベントを開催。早見和真さんの小説『ザ・ロイヤルファミリー』をテーマに、競馬場内を巡りながら、作品の世界観を生かした謎解きにチャレンジします。見事クリアした方には、『ザ・ロイヤルファミリー』×イラストレーター・おがわじゅりさんのオリジナルステッカーをプレゼント! 続きを読む

競走馬をモチーフにした

景品が当たる!? (左)アニバーサリー_タオルハンカチ(右)ロイヤルファミリー コラボハイチュウ

※参加条件や景品内容は、アニバーサリーサイト(https://jra-fun.jp/2026jraanniversary-event/)よりご確認ください。

『ザ・ロイヤルファミリー』の作中に登場する「ロイヤルファミリー」や「ロイヤルホープ」などの競走馬を、イラストレーターのおがわじゅりさんが描き下ろし。そのイラストを使用した、JRAアニバーサリーならではのオリジナルグッズが当たる抽選会が行われます! 続きを読む

『ザ・ロイヤルファミリー』原作者の

新作短編小説プレゼント 早見和真さん 新作短編小説『agoera』 『ザ・ロイヤルファミリー』(新潮文庫刊)の原作者・早見和真さんが、JRAアニバーサリーを記念して新作短編小説を書き下ろし。競馬をテーマとした新作短編を競馬場来場者に無料でプレゼントします!

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さまざまな“ウマい”バーガー店

集結! 人気動画クリエイター・フィッシャーズ 全国各地のハンバーガー店が集結する『アニバーガーフェス』では、人気動画クリエイター・フィッシャーズのメンバーが考えたコラボバーガーなど、この日ならではのコラボレーションメニューも販売予定。さらに、『ザ・ロイヤルファミリー』に登場する馬たちをモチーフにしたスペシャルドリンクも登場します。

※メニュー・販売内容は変更となる場合があります。

※商品は売り切れとなる場合があります。 続きを読む

他にもアニバーサリー当日はイベントが盛り沢山。詳しくはJRAアニバーサリー特設サイト(https://jra-fun.jp/2026jraanniversary-event/)をぜひご覧ください。

JRAアニバーサリーを

特別な観覧席から楽しんでみませんか?

競馬場に行ったことがない方、競馬のルールをまだ知らない方も大歓迎! 当日はコンシェルジュが競馬場での楽しみ方をサポートしてくれるので、気軽に参加できます。この機会にぜひ“競馬場デビュー”してみませんか?

応募はこちら

注意事項

お問合せ

『JRAアニバーサリー』事務局メールアドレス：info@jraanniversary2026.com開設期間：2026年11月13日(金)まで受付時間：平日10:00～17:00

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◎馬券は20歳になってから ほどよく楽しむ大人の遊び◎競馬場・ウインズへは電車・バスで◎馬券は正規の窓口で

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