ニッセイ・ビジネス・サービス

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「ニッセイ・ビジネス・サービス」が選ばれる5つのポイント

日本生命グループの求人を紹介する人材サービス会社「ニッセイ・ビジネス・サービス(以下、NBS)」。漫画の中で描かれていたように、「働きやすさ」や「ワークライフバランス」を重視したい方に選ばれる理由があります。

ここからは、そんなNBSの魅力を5つのポイントに分けてご紹介します！

Point 1. 大手グループだからこその安心感と充実した制度

NBSは、日本生命が100％出資して設立した人材サービス会社です。日本生命およびグループ各社の求人を紹介しており、安定した環境で働けることが魅力です。

また、ご紹介先はどこも福利厚生や社会保険、育児・介護支援制度なども充実。半日単位・時間単位で有給休暇を取得できる制度もあり、安心して長く働ける環境が整っています。

Point 2. プライベートも大切にできる働きやすい環境

紹介先には、働きやすさやワークライフバランスを重視している企業が多くあります。比較的休暇を取得しやすいため、仕事とプライベートのメリハリをつけて働きやすい環境です。

休日には旅行や趣味を楽しむなど、自分らしい時間を大切にしている方も多く活躍しています。

Point 3. 豊富な選択肢で自分に合った職場が見つかる！

さまざまな規模や社風の企業があり、自分に合った職場を見つけやすいことも魅力です。

大企業だからといって堅い雰囲気とは限らず、自由な社風の企業や、比較的コンパクトな組織、少人数で落ち着いた職場もあります。社員同士のコミュニケーションが取りやすい環境が多く、安心して働き始められます。

Point 4. 紹介する職種は事務職中心！

紹介している求人は事務職が中心。書類の確認やデータ入力、各種手続きなど、オフィスワークが主な仕事内容となります。事務職にチャレンジしたい方や、これまでの経験を活かして働きたい方にもおすすめです。

Point 5. 転職活動から入社後まで！安心のサポート体制

NBSでは、仕事探しから入社まで、求人企業とのやり取りを含めて丁寧にサポート！一人ひとりの希望や不安をしっかりヒアリングし、要望に沿った求人を紹介しています。

万が一紹介した求人が希望と合わなかった場合は、改めて別の求人を案内してもらえるため、転職が初めての方でも安心です。また、入社後に保険商品の勧誘を受けることもありません。

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「ニッセイ・ビジネス・サービス」で自分らしい働き方を実現しよう

「働きやすさ」や「ワークライフバランス」を重視したい方にとって、自分に合った職場と出会うことは、理想の働き方への第一歩です。

NBSでは、一人ひとりの希望に寄り添いながら仕事探しをサポートしています。自分らしく働ける職場を見つけたい方は、気軽に一度相談してみてはいかがでしょうか。

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