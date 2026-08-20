ユニットコムでは、独自に展開するゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」においてIntel Core Ultra 9(シリーズ2)を搭載するゲーミングPCを好評販売中だ。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVEL∞、Intel Core Ultra 9(シリーズ2)搭載ゲーミングPCを好評販売中

LEVEL∞ブランドの中でも、Intel Core Ultra 9(シリーズ2)を搭載するゲーミングPCを好評販売中だ。構成例で採用するIntel Core Ultra 9 285は高性能コアを8個、高効率コアを16個搭載して24コア24スレッドを利用できるハイエンドモデルで、5.6GHzものブーストクロックを最大182Wで動作可能。内蔵グラフィックスとNPUも統合しており、パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現したとしている。

LEVEL-R789-285-SKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285

メモリ：16GB(8GB×2) DDR5

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：1TB NVMe対応 M.2 SS

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：428,800円

詳しくはコチラから

LEVEL-R789-285-UKX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285

メモリ：32GB(16GB×2) DDR5

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：499,800円

詳しくはコチラから

パフォーマンスと効率の両面でスケールアップを実現。

インテル® Core™ Ultra9 プロセッサー 285

[PR]提供：ユニットコム