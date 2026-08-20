「はあ……」

ある日のお昼休み、ムトウさんの大きなため息が聞こえてきます。どうやら悩み事がある様子。

最近、社会人としての生活にも少しずつ慣れてきて、仕事は以前よりもスムーズにこなせるようになったものの、ふとした拍子にムトウさんの頭をよぎるのは将来のお金に関する不安でした。





「そろそろ私も、ちゃんと資産形成を考えないとだよね……」

将来のお金について漠然とした不安や焦りを抱えながらも、なかなか一歩を踏み出せない。そんな様子にいち早く気づいたのは、同じ会社で働く先輩のエミさんでした。

●登場人物 ムトウさん（23歳）

社会人生活にも少しずつ慣れてきた新人社員。最近の悩みは、将来のお金のこと。 エミさん（31歳）

ムトウさんの先輩。転職をきっかけに、お金まわりを見直した経験の持ち主。

新しいスタートだからこそ、お金まわりもアップデート

資産形成について勉強しなきゃと思いつつも、お金をなんとなく使ってしまう……。そんなムトウさんの悩みを聞いたエミさんは、自分にも同じように悩んでいた時期があったと話してくれました。

転職を機に給与受取口座を三菱ＵＦＪ銀行へ変更したエミさん。これをきっかけに、これまでバラバラだったお金まわりの管理も見直すことにしたそうです。



すると、普段の生活スタイルを大きく変えることなく、ポイントを活用しやすくなったり、収支の状況を把握しやすくなったりと、お金の管理が前よりぐっとスムーズになったといいます。

そんなエミさんの話に、ムトウさんも興味津々。一体エミさんは、どんな方法でお金との付き合い方を見直したのでしょうか？

エムットで、毎日の暮らしがちょっとおトクに？

驚くムトウさんに、エミさんが紹介したのがMUFGの「エムット」でした。

日々の支払いに三菱ＵＦＪカードを利用し、所定の条件を満たすことで対象のお店でのポイント還元率が上がり、毎日の買い物でもポイントを貯めやすくなったといいます。

▼「エムット」とは？



人生のさまざまな場面に関わるお金をまるっとサポートする、ライフステージ総合金融サービス。三菱ＵＦＪ銀行の口座・クレジットカード・キャッシュレス決済・資産運用など、 お金にまつわるさまざまな機能をひとつにまとめて管理 できます。



三菱ＵＦＪ銀行のアプリでは、銀行口座の残高や三菱ＵＦＪカードの利用状況に加え、投資信託や三菱ＵＦＪ ｅスマート証券の証券口座の状況などをTOP画面に表示可能。 気になるお金の情報をひと目で把握しやすいのが特長 です。 人生のさまざまな場面に関わるお金をまるっとサポートする、ライフステージ総合金融サービス。三菱ＵＦＪ銀行の口座・クレジットカード・キャッシュレス決済・資産運用など、できます。三菱ＵＦＪ銀行のアプリでは、銀行口座の残高や三菱ＵＦＪカードの利用状況に加え、投資信託や三菱ＵＦＪ ｅスマート証券の証券口座の状況などをTOP画面に表示可能。です。 エムット公式ページをチェック Point1：エムットのクレカ（三菱ＵＦＪカード）なら条件達成で、ポイント還元率がアップ！



三菱ＵＦＪカードを対象のコンビニや飲食店、スーパーなどで利用すると、 だれでも7％ポイント還元 。

さらに三菱ＵＦＪカードの会員用アプリ（ＭＤＣアプリ）へのログインで+0.5%、銀行アプリ（三菱ＵＦＪダイレクト）ログインで+1%、月5万円以上のカード利用で+0.5%。加えて、三菱ＵＦＪ銀行口座での給与受取や所定のサービスの利用など、条件を満たすことで、 対象店舗でのポイント還元率は最大20％！ ※ 三菱ＵＦＪカードを対象のコンビニや飲食店、スーパーなどで利用すると、さらに三菱ＵＦＪカードの会員用アプリ（ＭＤＣアプリ）へのログインで+0.5%、銀行アプリ（三菱ＵＦＪダイレクト）ログインで+1%、月5万円以上のカード利用で+0.5%。加えて、三菱ＵＦＪ銀行口座での給与受取や所定のサービスの利用など、条件を満たすことで、 ポイント還元率について

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貯まったポイントはスマホ決済アプリ 「グローバルポイント Wallet」 に1ポイント＝5円でチャージすると、全国のVisaのタッチ決済利用可能店舗やネットショッピングでご利用いただけます。また、キャッシュバックや商品交換などにも利用可能です。※ に1ポイント＝5円でチャージすると、全国のVisaのタッチ決済利用可能店舗やネットショッピングでご利用いただけます。また、キャッシュバックや商品交換などにも利用可能です。※

普段の買い物でポイントをおトクに貯められる仕組みを知り、エムットが気になってきたムトウさん。以前から関心のあった「資産形成」の話題も出てきて、さらに興味がわいたようです。

ポイント活用で無理なく始める資産形成

そんなムトウさんに、エミさんが教えてくれたのは、普段の生活の延長線上で無理なく資産形成を始める方法でした。

日々の支払いの見直しから、クレジットカードを利用した積み立て投資まで。身近な工夫の積み重ねだと知り、ムトウさんの「自分には難しそう」という気持ちは少しずつ薄れていきました。

将来のためにまずは小さな一歩から

お金との向き合い方にはさまざまな選択肢があることを知ったムトウさん。まずは自分にもできそうなことから始めてみよう――そんな前向きな気持ちも芽生えてきたようです。

就職や転職など、新生活の始まりはお金まわりを見直す良い機会です。その一方で、将来のお金への不安から、「何か始めなければ」と焦ってしまう人もいるかもしれません。しかし、最初からすべてに取り組む必要はありません。給与受取口座や日々の支払い方法など、身近なところから整えていくことが、お金との付き合い方を考えるきっかけになるでしょう。



エムットには、対象店舗でのクレジットカード利用によるポイント還元から、三菱ＵＦＪ ｅスマート証券でのクレカ積立など、さまざまな選択肢があります。

将来に向けて何か始めたいと思ったら、まずはそのなかから自分にあった方法をひとつ選んでみてはいかがでしょうか？

※最大20%ポイント還元には、カードのお支払い口座を三菱ＵＦＪ銀行の口座に設定の上、ＭＤＣアプリからエントリーが必要です。（7％ポイント還元はエントリー不要ですが、ご利用金額の上限など各種条件・ご留意事項があります。）なお、三菱ＵＦＪカード・ＭＤＣアプリ・グローバルポイント Walletは三菱UFJニコス（株） が提供するものです。ご利用金額の上限など各種条件・ご留意事項について、くわしくは三菱ＵＦＪ銀行のホームページをご確認ください。

※ポイントはすべてグローバルポイントでの還元です。

※還元率および相当額表記は、1ポイント=5円相当として利用した場合です。

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