真夏の通勤時間。せっかく整えた髪も、汗と湿気でうねり・広がり放題の巻田うねり(35)。一方、同僚の整井サラ(35)の髪の毛はこの時期でもなぜかサラサラ！？驚きを隠せない巻田がそのワケを聞いてみたところ、どうやら毎日のヘアケアに秘訣があるようで……？

※1： アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、乳酸、PVP(補修成分)

※2： アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、乳酸(補修成分)

※3： PVP(補修成分)

※4：紫外線や乾燥などのダメージにより髪の形を保つ髪内部の組織が乱れること

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夏のうねり・広がりに！「ギュット コルセットヘアマスク」4つのポイント

真夏の湿気や汗で髪がうねったり広がったりして、思うようにまとまらない……。そんな主人公の新習慣として登場したのが、ロート製薬の「ギュット コルセットヘアマスク」！

ダメージによるオトナのクセ髪にアプローチし、独自技術搭載で髪の内部から潤いを与えて、うねりや広がりをケアします。

ここからは、そんな「ギュット コルセットヘアマスク」のおすすめポイントを詳しくご紹介します！

ポイント1 独自の「コアコルセット技術 ※3 」でうねりにアプローチ

ロート製薬は、髪のうねりのメカニズムに着目。長年培ってきた研究開発力を活かし、サイエンスに基づいたアプローチで、オトナのクセ髪の根本原因の解明に取り組んできました。

そこから生まれたのが、「コアコルセット技術」です。「トステア」を含むうねり補正成分※4が髪の内部へアプローチし、コントロールコート成分※5が表面をケア。

内側と外側の両面から働きかけることで、ダメージ※6によってうねった髪1本1本の質感を改善※7します。

※3：うねり補正成分(アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、乳酸)と、コントロールコート成分(PVP)

※4：アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム、乳酸(補修成分)

※5：PVP(補修成分)

※6：紫外線や乾燥などのダメージにより髪の形を保つ髪内部の組織が乱れること

※7：髪にハリ・コシを与える

ポイント2 熱も味方に！手軽にうねりケア

使い方はとてもシンプル。シャンプー後の髪になじませるだけで、手軽にうねりケアができます。さらに、ドライヤーで熱を与えることによって、よりまとまり感のある仕上がりに。放置時間も不要なので、忙しい日々でも取り入れやすいのがうれしいポイントです。

ポイント3 うるおいを与えながら、ベタつきにも配慮

成分へのこだわりも特徴のひとつ。髪の芯をうるおいで満たす、13種の美容液成分を配合しています。

また、髪に余分なコーティング剤(シリコンなど)が蓄積した状態の「皮膜毛」やベタつきを防ぐ、「ビルドアップケア成分※10」も配合。まとまりやすい髪に導きます。

※10： (加水分解シルク／ＰＧプロピルメチルシランジオール)クロスポリマー

ポイント4 心地よい香りでリラックス

毎日使うものだからこそ、香りにも着目。心をほっと解きほぐすグリーンティー＆ユズの香りを採用しており、ヘアケアタイムを心地よいリラックスタイムへと変えてくれます。

ダメージによるうねり・広がりに、新しい選択肢を

汗や湿気の影響で髪のうねりや広がりが気になる夏。「ギュット コルセットヘアマスク」が髪の内部と表面にアプローチし、まとまりをサポートします。

毎日使えるヘアケアの新習慣として、取り入れやすいのも魅力。全国のドラッグストアやECサイトで購入できるので、気になった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。

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イラストレーター：山本ゆうか

[PR]提供：ロート製薬