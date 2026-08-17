そうした中エプソンダイレクトでは、エプソングループ全体の資源循環に関する取り組み「Epson 360°」のもと、役目を終えたPC製品の回収や再使用などを通じて資源を循環利用する活動を推進してきました。今回は同社の担当者にインタビューを行い、エプソンダイレクトが大切にする「資源循環」の考え方や長年続けてきたさまざまな取り組みを紹介するとともに、それらの背景にある“想い”に迫ります。

なぜ今、企業のPC選定に「資源循環」という視点が必要なのか

資源の枯渇や廃棄物の増加などの環境問題が一般に浸透し、「限りある資源を大切にしよう」という考え方が消費者に根付きつつあります。身近なところではフリマアプリやエコバッグが普及し、「衣類をこまめに手入れして長く使う」「家電はリユース品を選ぶ」などの行動を意識してとる人も増えてきました。物価高による節約志向の強まりもあり、こうした傾向は今後も続くと考えられています。

この流れは企業にも広がっています。ESGへの配慮や環境負荷低減への対応が求められる一方、部材価格や物流費の高騰によりPCの調達コストも上昇傾向にあります。こうした中、購入した製品をより長く使用するとともに、使用を終えた製品の再使用にも関心が高まっています。これまで企業におけるPC調達は新品が主流でしたが、近年ではコストや環境負荷の観点から中古PCの検討をしはじめる企業も増えてきました。しかしその一方で、品質や保守、セキュリティーへの不安から導入に踏み切れない企業も少なくありません。

そこで、エプソンダイレクトが取り組んでいるのが「資源循環」。PCをできるだけ長く使い続けてもらいたいという思いの元、役目を終えた製品を回収・再生。品質管理を行い、再び市場へ提供しています。新品より調達コストを抑えられるだけでなく、メーカー保証も受けられることから、IT投資最適化と環境負荷低減を両立する「新しい選択肢」として注目を集めています。

エプソンダイレクトの資源循環への取り組み：担当者インタビューと具体的な取り組み事例

今回は、エプソンダイレクトの資源循環への取り組みについて、担当者お二人にお話を伺いました。

Q PCメーカーとして、エプソンダイレクトが環境配慮や資源循環に取り組む理由を教えてください。

A 丸山：エプソングループでは、2050年に「カーボンマイナス」と「地下資源消費ゼロ」を達成し、持続可能でこころ豊かな社会の実現を目指す「環境ビジョン2050」を掲げて環境課題に取り組んでいます。その一環として推進しているのが資源循環に関する取り組み「Epson 360°」。使用後の製品の回収・再使用・リサイクルを通じて資源循環の推進を図っています。当社はこうした取り組みを含め、製品の設計・生産から使用後までライフサイクル全体で環境負荷を低減することを目指しており、その背景には世間の環境意識の高まりがあります。 PC選定においても、コストだけでなく環境を含めた観点での判断が求められるようになってきています。実際にお客様の中には「資源の有効活用」や「循環型社会への貢献」を重視する方もいらっしゃいますね。そうしたお客様に対し、「環境のために何かを我慢する」のではなく「製品選びを通じて自然に環境配慮につながる」選択肢を提供したい。その考えで取り組んでいます。

エプソンダイレクトの環境への取り組みページから抜粋

01 "長く使える"ことを環境配慮の第一歩に

Q そうした取り組みの中で大切にしていることを教えてください。

A 上野：環境に配慮した取り組みというと「リサイクル」を思い浮かべがちですが、エプソンダイレクトとしては、まず「製品をできるだけ長く使っていただく」ことが大事だと考えています。そのため、製品自体の壊れにくさや耐用年数の長さはもちろんですが、最長7年の長期保守サービスの提供など、安定して長く使い続けられるモノづくりとサポート体制の構築に注力してきました。 長く使うことは資源消費や排出物の削減にもつながるので、環境配慮の取り組みの第一歩として位置付けています。そのうえで、役目を終えた製品を再使用して資源循環につなげていく。それが取り組みの中で大切にしている考え方ですね。

02 資源を有効に活かす取り組み

Q 製品の再使用とは、具体的にどのような取り組みですか?

A 丸山：以前から取り組んでいるのが「リファービッシュ品」と「メーカー再生部品」です。リファービッシュ品とは、法人のお客様向け「無料貸し出しプログラム」の貸出機やイベントの展示機など、短期間使用されたPCを検査・修理・クリーニングし再生することで、資源の有効活用につなげているものです。新品PCと比べて価格を概ね30%※抑えられるほか、1年間のメーカー保証と3年間の部品保証も標準で付属しています。※2026年8月時点

A 上野：メーカー再生部品とは、リファービッシュ品と同様に短期間使用したPCの部品のうち、品質基準を満たした部品を再使用したものです。新たな資源消費を抑えるのが狙いで、現在はPCの筐体を再生部品として使用した製品を一部の機種で用意しています。リファービッシュ品・メーカー再生部品ともに、最長7年の長期保守サービスを選択可能です。

Q 新品と同じ最長7年の長期保守サービスを選べるのは魅力的ですね。

A 丸山：それができるのは、開発段階から長期使用を前提とした設計・品質づくりを行っているためです。例えば、金メッキ端子品を採用し、動作の安定性を可能にしたメモリー選定や、主要部品の選定段階から品質にこだわり、性能試験を重ねたうえで製品化しています。販売開始後も、部品変更時には開発時と同等の評価を実施して品質を維持。リファービッシュ品やメーカー再生部品も、こうした品質思想のもとで再生工程での厳格な検査・評価を経て出荷しているため、新品と同等の長期保守サービスが実現できています。

03 資源循環としての新たな取り組みも開始

Q 7月22日(水)からトライアル販売が開始された「リユースPC」についても教えてください。

A 丸山：リユースPCは、お客様が一定期間使用したPCを回収し、点検・整備、クリーニングを行ったうえで提供している製品で、資源循環としての新しい取り組みです。一般的な中古PCと異なり、メーカーが回収から再整備、品質評価まで一貫して行い、問題なく使用いただける状態に整えています。 また、導入コストを抑えられることも、リユースPCの大きな特長です。基本的に販売終了した機種を再商品化しているため、現行モデルとの単純比較はできませんが、たとえば、Core i5・8GBメモリ・256GB SSDを搭載した13.3型ノートPC「NA521E-RU」は、外観にスレや中程度の傷があるBランク品を48,000円※(税抜き価格、以下同)で販売しています。現行モデル「NA610E」(239,400円)とは世代や仕様が異なるものの、価格差をイメージいただけるのではないでしょうか。※2026年8月時点 「メールやWeb会議、Office業務中心に使用したい」「導入コストを抑えつつ信頼できるPCを導入したい」というお客様には、有力な選択肢になるはずです。なお、現在は数量限定のトライアル販売中。今後はお客様の反応やニーズを見ながら取り組みを進めていく予定です。

Q リユースPCやリファービッシュ品を選ぶ際、不安を感じるユーザーもいるのでは?

A 上野：一定数いらっしゃると思います。とくに不安を感じるポイントは「品質」「保証」「セキュリティー」でしょう。エプソンダイレクトの再生・再使用製品は、長期使用を前提に設計された製品をベースに、メーカーが一貫して検査・整備・評価を実施。そのうえで再商品化しているため、問題なくご使用いただける品質を確保しています。長期保守サービスなど充実したアフターサポートも、不安の解消につながるはずです。 近年、環境問題への関心の高まりやコスト面を背景に、企業のPC選定においても中古品が選択肢のひとつになりつつあります。新しい製品を提供するだけでなく、資源として使用できるものを次につなげて長く使っていただくこともメーカーの役割です。エプソンダイレクトとしては、価格だけでなく品質や保守、環境への取り組みの姿勢まで含めた総合的な価値を評価していただければと思います。

エプソンダイレクトが提案する「新品だけではない選択肢」

長く使える製品を提供することを環境配慮の第一歩とし、そのうえで役目を終えた製品を再生して資源循環につなげていく。その考え方から生まれたリファービッシュ品やメーカー再生部品、リユースPCは、企業のPC選定に「新品だけではない選択肢」をもたらす製品だといえそうです。

「イニシャルコストを抑えながらも信頼できるPCを導入したい」「限られた予算で品質の高いPCを多数確保したい」「IT投資最適化と環境負荷低減を両立したい」といったニーズに、リファービッシュ品やリユースPCは有力な「選択肢」になるはずです。長野県で培ってきた品質づくりと長期保守のノウハウを基盤に、製品を長く使い、その価値を次へつないでいく。エプソンダイレクトの資源循環への取り組みは、環境配慮だけでなく、納得感を持って選べるPCの「新しい選択肢」を提案するものといえるでしょう。