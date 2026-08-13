自分らしい将来を考えるきっかけとなる「キャリア支援」について、国内外で活躍する人材を数多く輩出している「一橋大学キャリア支援室」と「アビームコンサルティング株式会社」が対談を実施。

キャリアを考えていくうえで、低学年期（大学1・2年生）は多くのことを学び、自分自身や社会について理解を深める大切な時期です。正解のない時代において、学生が自分らしい選択をしていくためにはどのような学びや経験が必要なのでしょうか。

今回は、大学と企業それぞれの立場から、キャリア支援への想いと実践について語り合いました。

キャリアは人生そのもの。大学と企業が考えるキャリア支援

―――大学と企業、それぞれの立場から考える「キャリア支援」とは何でしょうか。

河野さん：私たちにとってのキャリア支援とは、「一人ひとりの可能性を拓くためのきっかけづくり」です。就職支援が進路や企業選択を考えるものだとすると、キャリア支援はその前段階として、自分は何を大切にし、どのように社会と関わっていきたいのかを考える機会をつくることだと考えています。

アビームコンサルティングは、企業の変革や成長をご支援するだけでなく、社会をより良い方向へ推進していく人材が育つ土壌をつくることも使命だと考えています。だからこそ、大学1・2年生のうちから、自分自身の将来や社会との関わり方について考えるきっかけとなる取り組み（Beyond Yourself～大学生活で育てる”自分の強み”～）を行っています。

相澤先生：本学では、「キャリアは人生そのものである」と考えています。だからこそキャリア支援室としても、一人ひとりの学生に寄り添い、自分らしい生き方や将来について考えることを大切にしています。私たちの役割は、さまざまな選択肢を提示しつつ、学生自身が主体的に進む道を選び取れるよう支援することにあると考えています。

知らなければ、選ぶことはできない

―――学生が自分らしい進路やキャリアを考えるうえで、大学1・2年生から社会との接点を持つことにはどのような意義があるのでしょうか。

高島さん：学生が、大学に入学してきたときに知っている企業はどのくらいあるのでしょうか。 世の中には多くの企業がありますが、おそらく学生は、親や親戚とか先輩など周りの人が働いている企業しか知らないことが多いのではないでしょうか。なかなか社会人と話す機会、経験はないですよね。

さまざまな企業で働いている社会人を知る機会があまりないので、自分が実際に企業で働くイメージ、モデルケースが見えていない学生も多いです。

進路を決めるにあたって、そもそも、知らないものは選択肢に入りません。就職活動という限られた時間の中で、十分な視野や選択肢を持たないままあせって進路を決めてしまうのではなく、多様なキャリアや仕事、働き方に触れて、自分自身の可能性や社会との接点を見つけてほしいと思っています。

だからこそ、1・2年生という時間的にも気持ち的にも余裕のある時期に、楽しみながら社会や企業に触れてもらうことを大切にしています。キャリア支援室で企画している「企業訪問ツアー」も、その一つです。遠足に行くような感覚で参加してもらえるような機会として実施しています。

河野さん：私たちも同じような課題意識を持っています。学生のみなさんと接していると、自分にはまだどんな可能性があるのかを知らないまま、無意識に選択肢を狭めてしまっていると感じることがあります。

例えば、「自分には強みがない」「文系だからこういう仕事しかない」といったように、限られた情報の中で無意識に可能性を閉じてしまうケースです。

だからこそ、大学1・2年生という早い段階で多様な価値観や社会との接点に触れることが重要だと思っています。就職活動という特殊な状況ではなく、もっと自由なタイミングで社会を知ることで、たのしみながら将来の選択肢や可能性を広げてほしいと思っています。

高島さん：一橋大学には、おかげさまで、卒業後にさまざまな企業や業界で活躍されている卒業生とのつながりがあります。そうしたご縁を活かしながら、「学生にとって良い学びや気づきにつながるか」という視点で、企業との接点や機会を提供しています。ざっくばらんに卒業生や社会人と接することができる、「一橋大学キャリアCafe」や「女子キャリアCafe」なども実施しています。学生からは、「社会人の方と気楽に、フランクな場で交流ができとても楽しかった」「今まで働きたいと思える業界がよく分からなかったが、今回自分の志望業界が少し分かるようになりました。」など大変好評です。リアルな情報に触れることで、社会を知り、自己理解がすすみ、将来の選択肢は多様にあることに気づいてもらう機会にしてほしいと思っています。

大学と企業、それぞれが担う役割

―――学生が社会との接点を持つうえで、大学と企業はそれぞれどのような役割を果たせるのでしょうか。

河野さん：大学と企業では学生のみなさんと関わる時間軸や役割が異なるからこそ、それぞれに大きな価値があると感じています。

企業の強みは、社会とのリアルな接点を届けられることだと思います。実際の仕事や社会課題、多様な働き方、そしてそこで働く人たちに触れることで、「社会で働く」ということをより具体的に、自分ごととして捉えられるようになります。

また、企業が提供できる価値は、仕事や業界を知ってもらうことだけではありません。さまざまな人との対話や出会いを通じて視野が広がり、自分自身について考えるきっかけにもなると思っています。

高島さん：大学は常に学生と接していますので、一人ひとりに寄り添いながら、次の一歩を踏み出すきっかけをさまざまなタイミングで提示できることが強みです。キャリア支援室では、多様な働き方・生き方を知る機会の提供は大切な役割だと思っています。

清橋さん：実際に、そうした企業との接点の中でも、「企業訪問ツアー」のような機会は非常に価値があると感じています。「企業訪問ツアー」などで得られる空気感は、インターネットだけではなかなか伝わりません。実際にその場に行き、人と話し、職場の雰囲気に触れることで初めて得られる気づきがあります。

そうした機会を企業のみなさまの協力でつくっていただけることは、学生にとって非常に意義のあることだと感じています。

「こうあるべき」ではなく、「どうありたいか」

―――学生が主体的に自分らしい選択をしていくために、大学や企業はどのような環境や機会を提供していくべきだと思いますか。

相澤先生：キャリア支援では「主体性」が重要だと言われますが、私はそもそも主体性とは何だろうと考えることがあります。大学生は履修する授業や時間の使い方を自分で決めているのであり、決して主体性を欠いた存在ではありません。しかし実際には、「こうあるべき」「周囲からどう見られるか」といった固定観念や周囲の期待の中で選択していることも少なくありません。

大切なのは、固定観念や他者の期待を相対化し、自分自身の意思で選択することこそが、自分らしい人生につながるということに、学生自身が気づくきっかけを提供することではないでしょうか。

河野さん：主体性を「育てる」というより、「固定観念や他者の期待を相対化するきっかけを提供する」という相澤先生のお話にはとても共感します。主体性は、「主体的になりなさい」と言われて育つものではなく、安心して挑戦できる環境の中で育まれていくものだと思っています。

さまざまな社会人や仲間との対話を通じて視野が広がり、「こうあるべき」ではなく、「自分はどうありたいか」を考えられるようになる。その積み重ねが主体性を育んでいくのではないでしょうか。社会に出ると、明確な答えのない問いに向き合う場面が増えていきます。だからこそ、学生時代から多様な価値観や課題に触れながら、自分なりに考える力を育んでいくことが大切だと感じています。

だからこそ私たちは、1・2年生段階でのキャリア教育は、「就職活動の早期化」になってはいけないと考えています。アビームでは、大学1・2年生とキャリア教育の文脈で接点を持ったとしても、企業側の都合で学生を囲い込み、継続的にリーチし続けるような考え方は取っていません。

大切なのは、学生のみなさんが主体的に社会と接続したいと思ったタイミングで、自分自身の可能性を広げていける状態をつくることだと思っています。

正解を探すのではなく、自分らしい選択を重ねていく

―――社会や働き方が変化し続ける時代において、学生が自分らしいキャリアを築いていくために、これからのキャリア支援にはどのような役割が求められると思いますか。

河野さん：キャリアは“一度決めたら終わり”ではなく、変化し続けるものだと思っています。社会も働き方も大きく変わっていく中で、その時々で自分なりに考え、選択し続けていく力が求められています。

また、今の学生のみなさんは、多くの情報に触れられる時代を生きています。一方で、情報が多いからこそ、「本当はどうしたいのか」「自分にとって納得感のある選択は何か」を見つけにくくなっている側面もあるように感じています。

だからこそ、これからのキャリア支援には、知識や情報を提供するだけではなく、自分自身と向き合う機会や、対話を通じて考えを深める場がより重要になっていくのではないでしょうか。

高島さん：「置かれた場所で咲きなさい」という言葉があります。まず、自分がどこで力を発揮したいのか、その「置き場所」を見つけるためには、学生時代にさまざま経験が必要です。そのためには自己理解と社会理解が欠かせません。

そのうえで大切なのは、「置かれた場所を正解にしていく」という姿勢です。一方でそれでも、もしその場所が自分に合わない、あるいは違うと感じたのであれば、別の場所を選び、その場所を自らの力で正解にしていくことも大切です。

キャリア教育には、そのように自分で考え、自分で進路を選び取る土台を育む役割があると考えています。学生一人ひとりが自ら考え、選び取る力を育む支援をしていきたいと考えています。

清橋さん：キャリア支援室では学部生だけでなく、大学院生のキャリア形成支援にも力を入れています。例えば、博士課程の学生を対象とする一橋大学の博士イノベーション人材育成プロジェクト（SPRING事業）では、社会科学の力を活かして多様なキャリアを目指す人材の育成に取り組んできました。

私たちは、博士課程に進んだからといって進路がアカデミアに限定されるわけではないと考えています。大学院で専門性を深めたうえで社会に出ることも、もちろんキャリアのひとつです。そうした多様な選択肢を知ってもらうことも、キャリア支援の重要な役割だと思っています。

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キャリア支援は、就職活動のためだけのものではない――。今回の対談を通じて見えてきたのは、大学と企業がともに「学生一人ひとりの可能性を広げること」を大切にしている姿勢でした。

正解のない時代だからこそ、自ら考え、選択し続ける力が求められます。その力は、誰かから与えられるものではなく、多様な価値観や社会との接点の中で少しずつ育まれていくものなのかもしれません。

大学と企業。それぞれの立場から学生に寄り添いながら、その可能性を広げる機会をつくり続ける取り組みは、これからのキャリア支援においてますます重要になっていくのではないでしょうか。

[PR]提供：アビームコンサルティング株式会社