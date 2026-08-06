ABEMAの魅力といえば、テレビやPC、スマホなどさまざまなデバイスで視聴でき、スキマ時間にも気軽に楽しめること。しかも多くの作品が登録不要・無料で見られるのもうれしいポイントだ。ABEMAでは幅広いドラマ作品が配信されており、なかでもオリジナルドラマの充実度が魅力。今回は、話題作がそろうABEMAオリジナルドラマの中から、注目の6作品を紹介。あわせて、無料視聴や見逃し配信を楽しむ方法についても分かりやすく解説する。

▼【2026年最新】絶対見るべきABEMAおすすめオリジナルドラマ6選

ABEMAオリジナルドラマは、主演だけを見ても、柴咲コウや川口春奈、のんなどトップクラスの俳優が揃っていて、映画監督など制作陣も実力派揃い。国際的な賞を受賞・ノミネートした作品など、クオリティーの高い作品がそろっている点も大きな魅力だ。今回はその中から厳選した6作品を紹介！

橋本環奈×チェ・ジョンヒョプが贈るひと夏の恋

『バカンスの法則』

無料で楽しめるABEMAのオリジナルドラマのなかでも短時間で気軽に楽しめる作品としておすすめなのが、『バカンスの法則』。

連続テレビ小説『おむすび』をはじめ、数々の映画やドラマで主演を務めてきた橋本環奈と、韓国ドラマ『わかっていても』や、日本ドラマ『Eye Love You』などで魅力を発揮したチェ・ジョンヒョプが主演のドラマがこの夏始まる。少女漫画界の巨匠・東村アキコが初めて原作・脚本・監督を手掛けることでも話題の作品で、勝地涼、山下美月、加納愛子(Aマッソ)、桜田通など共演者も豪華。

突如、無職になってしまい、人生にほんの少し疲れた緑(橋本環奈)は、祖母が残した別荘でバカンスを過ごすことに。そこでミステリアスな管理人・西上(チェ・ジョンヒョプ)と出会う。西上に助けられながら充実したバカンスを過ごす緑だが、西上の眼差しには切ない影があって――。美しい風景の中で、人生を取り戻すための物語を描く〝デトックス・ロマンス〟で、ときめきと癒しが堪能できるドラマが期待できる。

【ABEMA配信情報】

・2026年7月27日より無料配信開始

・毎週月・水・金曜日に15分ずつ配信(全18話)

柴咲コウ×川口春奈の芸能界サスペンス

『スキャンダルイブ』

ABEMAオリジナルドラマのなかでも「サスペンスを楽しみたい」という人におすすめしたいのが、『スキャンダルイブ』。

芸能事務所社長・井岡咲(柴咲コウ)VS週刊誌記者(川口春奈)が芸能界の闇に斬り込む芸能界サスペンス。井岡の元に、所属俳優・藤原玖生(浅香航大)の不倫スキャンダルが週刊誌に掲載されると告知があった。記事発売まで、72時間。事務所と週刊誌の熾烈な争いと駆け引きの裏で、権力を握る大手事務所の思惑、芸能界の裏の人脈を握る存在など、現実の芸能界スキャンダルを彷彿とさせる闇が次々と暴かれていく。タイムリミットが迫る中、息が詰まる攻防戦の行方は――!? 出演はほかに、横山裕、前田敦子、鈴木浩介、ユースケ・サンタマリア、鈴木保奈美など。

芸能界と報道のあり方に真摯に向き合った今作品は、国際メディアコンクール「ニューヨーク・フェスティバル 2026」にて「銀賞」を受賞。さらに韓国・釜山で開催された「グローバルOTTアワード2026」でオリジナル作品賞にノミネートされるなど国際的にも高い評価を獲得している。世界が認めた話題作としても見逃せない一本だ。

【ABEMA配信情報】

・2025年11月19日より配信開始

・現在3話まで無料視聴可能

アジア・テレビジョン・アワード最優秀賞受賞の群像サスペンス

『透明なわたしたち』

ABEMAのオリジナルドラマのなかから、社会派の群像サスペンスを探しているなら、『透明なわたしたち』がおすすめ。

2024年に制作され、第30回アジア・テレビジョン・アワードのベストオリジナルドラマシリーズ(OTT)部門で、日本メディア初の最優秀賞を受賞した快挙作。

2024年の渋谷で、無差別殺人が起こる。犯人が高校の同級生だと気づいた週刊誌ライター・碧(福原遥)は、疎遠になっていた高校時代の仲間たちと再会。高校時代のある事件と現在を交互しながら、事件の真相を解き明かしていく。

碧の高校時代の仲間には小野花梨、伊藤健太郎、倉悠貴、武田玲奈、金子大地、林裕太。それぞれが高校時代と現在を演じ、子供と大人の狭間を生きる20代半ばの息苦しさを浮き彫りにした群像サスペンスだ。 監督は『This is AI』でも注目を集めた松本優作。プロデュースは『正体』『余命10年』の藤井道人が務め、実績あるクリエイターがタッグを組んでの重厚な世界観を築き上げている。

【ABEMA配信情報】

・2024年9月16日より配信開始

・現在3話まで無料視聴可能

前代未聞のクライムサスペンス

『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』

ABEMAのオリジナルドラマのなかでも「ハラハラする作品が見たい！」という人におすすめしたいのが、『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』。

あらゆる情報に精通し、社会を裏で操る情報屋(インフォーマ)・木原慶次郎(桐谷健太)とポンコツな週刊誌の記者・三島寛治(佐野玲於)の異色コンビが、警察・ヤクザ・裏社会の面々を巻き込みながら、事件の裏に隠れた巨悪を暴く！

沖田臥竜の小説を原作としたドラマシリーズ第2弾となる『インフォーマ -闇を生きる獣たち-』は、タイ・バンコクを舞台にした壮大なストーリー。三島は闇バイト殺人事件の黒幕を追うためにバンコクへ。そこで三島を待ち受けていたのは、2年前に三島に地獄を味わわせた木原だった。三島と木原はタイで事件を追ううちに、現地マフィアも巻き込んだ大きな闇と対峙することに。

バンコクを拠点にしたインフォーマを名乗る謎の男・鬼塚に池内博之、警察官僚でありながら闇バイト殺人事件の捜査に入る高野に二宮和也と豪華な新キャストも加わり、大胆で見応え十分のクライム・アクション・サスペンスが完成した。第41回ATP賞テレビグランプリ「ドラマ部門」奨励賞を受賞。

【ABEMA配信情報】

・2024年11月7日より配信開始

・現在3話まで無料視聴可能

のん主演の美しき盤上の逆転劇

『MISS KING / ミス・キング』

ABEMAオリジナルドラマの中でも、重厚な人間ドラマと将棋の世界を描いた作品として見逃せないのが『MISS KING / ミス・キング』。

のんがキャリア初となるダークヒーロー役を演じたことで話題の作品。天才棋士の彰一(中村獅童)を父に持つ国見飛鳥(のん)は、家族を裏切った彰一への深い憎しみから将棋の才能を開花させ、その才能と怒りを原動力に史上初の女性棋士を目指す。

飛鳥とともに彰一への復讐の道を歩む元棋士・藤堂成悟役に藤木直人。藤堂の恋人で飛鳥の面倒を見る堺礼子役に倉科カナ。彰一の再婚相手で将棋連盟の専務・結城香役に山口紗弥加。飛鳥の異母弟で棋士の結城龍也に森愁斗と、世代を超えた演技派の競演も見どころのひとつ。

完全オリジナルストーリーで、将棋界に大きな力を持つ結城家という壁、女性棋士という狭き門へ挑む飛鳥の一手一手から最後まで目が離せない。 今作は2026年にドイツの国際映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル2026」において、エンターテインメント(フィクション)部門の最優秀賞、ならびに最高賞を受賞。本アワードの歴史において、エンターテインメント(フィクション)部門の作品が最高賞を受賞するのは史上初の快挙となったことでも話題だ。

【ABEMA配信情報】

・2025年9月29日より配信開始

・現在ABEMAプレミアムにて視聴可能

前代未聞のHIP HOPエンタメドラマ

『警視庁麻薬取締課MOGURA』

ABEMAの無料ドラマを探している人の中でも、音楽カルチャーと潜入捜査ものを一緒に楽しみたいなら『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は要チェック。

大麻の蔓延が社会問題となっているある都市で、大麻栽培が疑われるHIP HOPグループの一斉摘発を目的に、現役刑事が潜入捜査!?

常識を覆すような設定が目を引く「警視庁麻薬取締課MOGURA」だが、出演者を見るとさらに驚く。潜入捜査を行うことになる警察官・伊弉諾(いざなぎ)を演じるのは般若。潜入先となるラッパー集団にはJin Dogg、G-k.i.d、RedEye、CYBER RUIと、本物のラッパーたちが勢揃いしているのだ。

ラッパー役を彼らが演じることの説得力、HIP HOPファンが沸くようなセリフや音楽で、新感覚のドラマ体験を味わえる。風間俊介、吹越満、成海璃子、吉村界人、ラッパーとしても活動している真木蔵人と役者陣の顔ぶれも見応え十分。

潜入先でラッパー集団の仲間たちと触れ合うことで生まれる「従うべきは、法か自分か――」という伊弉諾の葛藤はどのような結末を導くのか。熱いHIP HOP物語の行方も気になる。

今作はドイツの国際映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル2026」において、銀賞を受賞。チャレンジングな作品で国際的にも高い評価を得たことも注目ポイントだ。

【ABEMA配信情報】

・2025年1月9日より無料配信開始

・現在3話まで無料視聴可能

▼ABEMAドラマは無料でどこまで観られる？ 見逃し配信の仕組み

ABEMAドラマは、会員登録なしで視聴できる作品も多く、話題作を無料で試しやすいというのがうれしい特徴。多くのドラマで最新話や第1話を無料配信しているため、「気になった作品をまず1話だけ見てみたい」という人にぴったり。見逃し配信の視聴期限内であれば、いつでも何回でも見逃し視聴できる仕組みのため、好きな時間に気軽に楽しめるのも魅力だ。まずは無料配信から、お気に入りの一作を見つけてみては？

▼2026年はABEMAのオリジナルドラマから目が離せない！

ABEMAのオリジナルドラマでは、恋愛ドラマ、サスペンス、クライム作品、HIP HOPエンタメなど、幅広いジャンルが充実している。国際的に評価されている作品も多く、出演者や内容をチェックしただけでも気になる作品があったのでは!? これを機会に、まずは気になる作品の第1話を無料で観てみよう！

[PR]提供：ABEMA