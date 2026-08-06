2026年夏アニメはABEMAで楽しもう！ 注目の新作から待望の続編まで話題作が勢ぞろい。気になる作品を見逃さないために、おすすめアニメ10選の放送日や無料・最速配信、見逃し配信スケジュールを一覧で紹介！ おすすめアニメのこれまでのあらすじや作品概要もまとめたので、次の"推しアニメ"探しに役立ててみて！

【2026夏】ABEMAで見れる主要アニメの放送日・配信スケジュール一覧

作品名 ジャンル 放送開始日 配信方式 無料期間 正反対な君と僕 第2期 ラブコメディ 7月5日(日) 番組表配信、ABEMAビデオ 放送期間中 ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～ ファンタジー 7月12日(日) ABEMAビデオ 放送期間中 世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～ ファンタジー 7月5日(日) 番組表配信、ABEMAビデオ 放送から1週間 ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメメイドです（誇）！ ファンタジー 6月24日(水) 番組表配信、ABEMAビデオ 放送から1週間 ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～ ファンタジー 7月6日(月) 番組表配信、ABEMAビデオ 放送から1週間 LV999 of the 村人（LV999の村人） ファンタジー 7月1日(水) 番組表配信、ABEMAビデオ 放送から1週間 転生したらスライムだった件 第4期 ファンタジー 4月4日(土) 番組表配信、ABEMAビデオ 放送から3日間 ONE PIECE HEROINES スピンオフ 7月5日(日) 番組表配信 リアルタイム放送のみ 花ざかりの君たちへ 第2期 ラブコメディ 7月1日(水) 番組表配信、ABEMAビデオ 放送から1週間 逃げ上手の若君 第2期 アドベンチャー 7月21日(火) 番組表配信、ABEMAビデオ 放送から1週間

▼2026夏アニメ 無料で観られるおすすめタイトル10選

クール期間中「全話無料」でいつでも観られる作品

『正反対な君と僕』第2期

2026年夏アニメとしてまずおすすめなのが、『正反対な君と僕』。本作は話題沸騰の“等身大”ラブコメディで、『少年ジャンプ＋』（集英社）で連載されていた阿賀沢紅茶氏によるラブコメ漫画が原作。2024年まで連載され、「みんなが選ぶ!! 電子コミック大賞2024」男性部門賞、「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マカデミー賞」作品賞など数多くの漫画賞を受賞した人気作だ。

いつも元気いっぱいだが周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷という正反対な2人が、お互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿を描くラブコメディ。山田と西、平と東と2人の友人たちの恋愛の行方も含め、高校生ならではの繊細な感情の揺れが共感を集めている。

第2期は、付き合い始めて半年たった鈴木と谷がクリスマスや初詣など冬のイベントを通しながら関係を深めていく姿を描く。

【ABEMA配信情報】

・2026年7月5日より配信開始

・放送期間中は第1期も合わせて全話無料視聴可能

『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』

今作の舞台は、次代の妃を育成するため、五つの名家から姫君を集めた雛宮。ほうき星が輝く夜、「殿下の胡蝶」と謳われる玲琳と、「鄒宮のどぶネズミ」と疎まれる慧月の身体が入れ替わったことから物語は始まる。この入れ替わりは、玲琳を襲った罪で処刑目前となった慧月による企みで、玲琳は絶体絶命のピンチ！ しかし、病弱ゆえ常に死と隣り合わせで過ごしてきた玲琳の精神は鋼のように強く、むしろ健康な体を手に入れたことを喜んでしまう。そんな彼女を待ち受ける運命とは――!?

原作は中村颯希氏によるライトノベルで、2025年9月時点で電子版を含めたシリーズ累計部数は400万部を突破。2023年には「みんなが選ぶ!! 電子コミック大賞2023」のラノベ部門に選ばれた。また、2021年から『月刊コミックZERO-SUM』（一迅社）にて尾羊英によるコミカライズ版が連載され、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門では7位を獲得している。

【ABEMA配信情報】

・2026年7月12日より配信開始

・放送期間中は全話無料視聴可能

ABEMAだけで無料独占配信される注目作

『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』

2026年夏アニメの中でもABEMAだけで無料独占配信されるのが『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』。後部有人29歳、いわゆる社畜だった彼はスキー旅行に行く途中で事故に遭い、迷宮国と呼ばれる異世界に転生する。新人探索者となったアリヒトは、「後衛」という職業に就くことに。それはこれまでに前例のない職業で、攻撃＆防御、回復もこなせる万能の支援職だった。アリヒトは、ミステリアスな亜人の傭兵少女や転生前の美人上司をはじめ、個性豊かな仲間たちと出会っていく。サラリーマンのスーツ姿のまま最強支援職の探索者となったアリヒトの冒険譚が、いざ始まる！

原作はとーわ氏によるライトノベルで、2026年7月時点でシリーズ累計が260万部を突破している人気作。メディアミックスとして、力蔵によるコミカライズも展開し、現在も『カドコミ』にて連載中だ。2026年７月に初のTVアニメ化。キャラクター原案は風花風花氏が担当している。

【ABEMA配信情報】

・2026年7月5日より配信開始

・毎週日曜日22時から地上波同時配信を実施

・放送終了後は最新話を1週間無料で独占配信

『ヒロイン？ 聖女？ いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』

2週間前まではボロボロの屋敷だったルトルバーグ家がピカピカの屋敷となり、１人で暮らしているルシアナも見違えるほど洗練されて友人たちもびっくり。その秘密は、メイドのメロディがやってきたからだった。幼い頃からメイドに憧れていたメロディは、台所も洗濯も掃除もすべてを任されるオールワークスメイドというハードな仕事を喜んで引き受ける。彼女はメイドとしての技術も完璧な上、強力な魔力を使うことができたのだ。実はメロディは世界を滅亡から救う“聖女”として転生した少女。しかし、そのことに気づかず、聖女の力をメイドの仕事に捧げていて――。

『小説家になろう』『カクヨム』にて連載され、TOブックスより書籍化されている、あてきち氏によるライトノベルが原作。乙女ゲームの世界を救う運命を背負って生まれたはずの少女が、その力をメイド業務に全振りするドタバタ勘違いお仕事ファンタジー！

【ABEMA配信情報】

・2026年6月24日より配信開始

・地上波放送より1週間先行して無料独占配信中

『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』

『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』。ハルドリア王国の王太子フリードの婚約者である公爵令嬢エリザベートは、国と国民のため、自らのすべてを捧げてきた。しかし王国の建国記念パーティーの夜、フリードの裏切りによってエリザベートは婚約破棄され、投獄されてしまう。婚約者からも国民からも裏切られたエリザベートは我慢の限界を超え、ユーティア帝国へ亡命。強力な魔力を宿すエリザベートは、魔力から生成する強力な神器【七つの魔導書（グリモア・セブンス）】を武器に、祖国に復讐することを誓う。

原作は「HJ小説大賞2021前期」を受賞した、はぐれメタボ氏によるライトノベル。おおのいも氏によるコミカライズ版は『コミックファイア』にて連載中。天才令嬢エリザベートが人脈・経済・武力を駆使して祖国へ報復する爽快な復讐劇が人気を博しており、待望のTVアニメにも大きな注目が集まっている。

【ABEMA配信情報】

・2026年7月6日より配信開始

・地上波放送から1週間後に最新話を1週間無料で独占配信

『LV999 of the 村人（LV999の村人）』

剣と魔法の世界、アースクリア。戦士、魔法使い、王、賢者、勇者、商人など生まれながらの役割が与えられている世界で、村人は最も人口が多く、最弱な存在とされている。しかし、定められた生き方に抗う村人の鏡浩二は日々モンスター討伐で力を磨き、LV999にまで達していた。ある日、人間と敵対している魔族の頂点である魔王の娘・アリスに出会った鏡。この出会いをきっかけに、鏡は仲間たちとともに魔族と人間の共存を目指すことになる。

原作は『小説家になろう』にて連載され、KADOKAWAより書籍化された星月子猫氏のライトノベル。定められた運命に抗う壮大な物語が人気を博しており、2025年10月時点で累計発行部数380万部を突破。「みんなが選ぶ!! 電子コミック大賞2019」では本作のコミカライズが大賞を受賞している人気作だ。

【ABEMA配信情報】

・2026年7月1日より配信開始

・第1話がいつでも無料視聴可能

・2話以降は、放送後1週間にわたり無料で独占配信

合わせてチェックしたい人気・継続タイトル

『転生したらスライムだった件 第4期』

通り魔に刺されて死んだ三上悟は、異世界で最弱モンスターとされるスライムに転生する。しかし、あらゆる力を吸収しながら成長。リムル＝テンペストと名乗り、さまざまな種族を仲間に迎え、仲間たちが安心して暮らせる国「魔国連邦（テンペスト）」を建国する。やがて、人と魔物が共に暮らせる世界「人魔共栄圏」の実現に向けて歩みだすことに。

『転生したらスライムだった件』は、全世界シリーズ累計発行部数5,600万部を突破している原作：伏瀬氏、漫画：川上泰樹氏によるコミックを原作とした異世界ファンタジー作品。2018年に初めてTVアニメ化されると、個性豊かなキャラクターや、さまざまなスキルを駆使した迫力満点のバトルシーンがアニメファンの心を掴み、スピンオフアニメや外伝、さらに劇場版まで多くのシリーズを展開。2026年4月からはTVアニメ第4期が連続2クールで放送開始した。第４期では、開国祭を終えたリムルたちが、「人魔共栄圏」の実現に向けて動き出す様子が描かれる。

【ABEMA配信情報】

・2026年4月4日より配信開始

・最新話を放送から3日間限定で無料配信

『ONE PIECE HEROINES』

本編では見られない『ONE PIECE』のヒロインたちの日常を描いた作品が誕生。

尾田栄一郎氏原作、江坂純氏の著書である短編小説集『ONE PIECE novel HEROINES』（JUMP j BOOKS）に収められた「episode : NAMI」。購入した靴の作りが雑だったせいで宝石を盗まれてしまったナミは、納得がいかないと靴を返品することに。するとデザイナーのルブノから、靴を作り直す条件として「自分のショーに出てほしい」と言われるが…。原作では登場しないロビンも登場し、アニメならではのオリジナルストーリーも展開。ルブノの元で働き、実際に靴を直すことになる靴職人のミウチャとの交流などを通して『ONE PIECE』の女性キャラクターたちの新たな一面を描くハートフルな物語だ。主題歌はアイナ・ジ・エンド氏が歌う『Blue Shining Star』。

【ABEMA配信情報】

・2026年7月5日より配信開始

・「TVアニメ『ワンピース』チャンネル」にて毎週土曜日22時から無料放送

・リアルタイム限定で視聴可能

『花ざかりの君たちへ』第2期

2026年夏アニメとして注目したいのが、『花ざかりの君たちへ』。芦屋瑞稀は、ハイジャンプの選手で憧れの人・佐野泉に会うためにアメリカから単身帰国し、性別を偽って全寮制の男子校に転入！ 運よく佐野と同じクラスになるが、佐野はハイジャンプを辞めていて――。

連載開始から30周年を迎える大人気少女漫画『花ざかりの君たちへ』。瑞稀を男子だと思い込んだまま絆を深める佐野や、クラスメイトの中津たちとの友情や恋のときめきは色褪せない魅力で、日本はもちろん、台湾や韓国でもドラマ化されながら、ワールドワイドに愛され続けている。2026年1月には、初のTVアニメ化。この夏、第2期がスタートした。

2期では修学旅行やダンスパーティーなど、原作でも人気のエピソードが盛りだくさん。修学旅行で瑞稀と佐野はさらに絆を深めていく一方、中津は瑞稀が女だと知らないまま、ついに告白を!? 大きく揺れ動く3人の関係から目が離せない！

【ABEMA配信情報】

・2026年7月1日より配信開始

・第1話がいつでも無料視聴可能

・最新話は放送から1週間無料で視聴可能

『逃げ上手の若君』第二期

物語の舞台は鎌倉時代。北条家が実権を握る鎌倉幕府は、信頼していた御家人・足利高氏の裏切りをきっかけに滅亡の道をたどる。全てを失った幕府の正統後継者・北条時行は、神を名乗る神官・諏訪頼重の手引きで鎌倉を脱出し、諏訪の地へと逃げ落ちる。時行は争いごとを好まない優しい性格で、武芸は苦手だが逃げ隠れの能力はずば抜けている少年。そんな彼が信頼できる仲間と出会い、鎌倉奪還の力を蓄えていくが、果たして天下を取り戻すことはできるのか――!?

『魔人探偵脳噛ネウロ』『暗殺教室』の松井優征氏が『週刊少年ジャンプ』にて2026年2月まで連載していた歴史スペクタクル漫画。2023年には「第69回小学館漫画賞」を受賞している。アニメーション制作は『ぼっち・ざ・ろっく！ 』などを手掛けた「CloverWorks」が担当、監督は『ワンダーエッグ・プライオリティ』で副監督を務めた山﨑雄太氏など、注目のクリエイターが集結していることでも話題だ。

【ABEMA配信情報】

・2026年7月21日より配信開始

・最新話は放送から1週間無料で視聴可能

▼ABEMAで2026夏アニメを最大限に楽しむ3つのメリット

2026年の夏アニメをABEMAで楽しむメリットは3つ！

1.ABEMAなら多くの作品の最新話を会員登録なし・無料で視聴できるため、気になるアニメを気軽にチェックできる。

2.視聴者のコメントがリアルタイムで画面に流れるコメント機能があるため、同じ場面で笑ったり驚いたり、みんなで一緒に作品を見ているような一体感を味わえる。

3.作品によっては全話無料配信や地上波より早く視聴できる先行配信、ABEMA独占配信を実施していることも。

話題作をいち早く楽しみたい人から、気になる作品をまとめて見たい人まで、アニメファンの心強い味方になってくれる。

▼まとめ：2026夏アニメは「無料・最速」のABEMAをチェック

2026年の夏は話題の新作から人気シリーズまで見逃せないアニメが勢ぞろいで、新たな推しに出会う絶好のチャンス！ ABEMAは24時間365日、無料で楽しめるアニメが勢揃いで、最新話の無料配信はもちろん、全話無料キャンペーンや地上波先行配信など、うれしい企画も充実！ この夏、気になるアニメがある人は、まずはABEMAを覗いてみよう。

▼2026年夏アニメラインナップ

【月曜日放送】

▼『魔入りました！入間くん』第４シリーズ 無料放送（継続新作アニメ）

放送日時：毎週月曜日夜9時〜

初回はこちらから

※毎週月曜日夜6時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』WEB最速配信★

放送日時：2026年7月6日（月）から毎週月曜日夜9時30分〜

初回はこちらから

※放送4日後の毎週金曜日夜9時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『クレバテスⅡ-魔獣の王と偽りの勇者伝承-』無料放送

放送日時：2026年7月13日（月）から毎週月曜日夜10時〜

初回はこちらから

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年がたったら伝説になっていた。』地上波同時配信

放送日時：2026年7月6日（月）から毎週月曜日夜10時30分〜

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※放送3日後の毎週木曜日夜10時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中Ⅱ』地上波先行・WEB最速配信★

放送日時：2026年7月4日（土）夜8時30分〜（以降、毎週月曜日夜24時〜）

初回はこちらから

※放送後の毎週木曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

※#1のみABEMAアニメチャンネル3、以降はABEMAアニメチャンネルにて放送

▼『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』WEB最速配信★

放送日時：2026年7月6日（月）から毎週月曜日夜24時30分〜

作品はこちらから

※放送4日後の毎週金曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」WEB最速配信

配信日時：2026年7月6日（月）から毎週月曜日夜24時〜

▼『これ描いて死ね』無料放送

放送日時：2026年7月6日（月）から毎週月曜日夜25時〜

初回はこちらから

※放送開始日から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『うしろの正面カムイさん』無料放送

放送日時：2026年7月6日（月）から毎週月曜日夜25時30分〜

初回はこちらから

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『LIAR GAME』無料放送（継続新作アニメ）

放送日時：毎週月曜日夜26時〜

作品はこちらから

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』無料独占配信★

放送日時：2026年7月6日（月）から毎週月曜日夜26時30分〜

初回はこちらから

※放送1週間後の毎週月曜日夜26時30分より1週間、最新話を無料独占配信いたします。

▼『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』WEB最速配信★

放送日時：2026年7月6日（月）から毎週月曜日夜27時〜

作品はこちらから

※放送4日後の毎週金曜日夜26時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」WEB最速配信

配信日時：2026年7月6日（月）から毎週月曜日夜26時30分〜

【火曜日放送】

▼『逃げ上手の若君』第二期 無料放送

放送日時：2026年7月21日（火）から毎週火曜日夜9時30分〜

作品はこちらから

※7月21日（火）からの毎週火曜日昼12時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』WEB最速配信★

放送日時：2026年6月30日（火）から毎週火曜夜10時30分～

初回はこちらから

※放送7日後の毎週火曜日夜11時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『岩元先輩ノ推薦』無料放送

放送日時：2026年7月7日（火）から毎週火曜日夜11時〜

初回はこちらから

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『転生したらスライムだった件 第4期』無料放送（継続新作アニメ）

放送日時：毎週火曜日夜24時〜

作品はこちらから

※毎週火曜日夜24時より3日間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『手札が多めのビクトリア』WEB最速配信★

放送日時：2026年7月7日（火）から毎週火曜日夜24時30分〜

初回はこちらから

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『本好きの下剋上 領主の養女』無料放送（継続新作アニメ）

放送日時：毎週火曜日夜25時30分〜

作品はこちらから

※毎週火曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』無料放送

放送日時：2026年7月7日（火）夜25時30分〜初回1時間SP（以降、毎週火曜日夜26時〜）

初回はこちらから

※7月7日(火) からの毎週火曜日夜25時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『天は赤い河のほとり』無料放送

放送日時：2026年7月7日（火）から毎週火曜日夜26時30分〜

初回はこちらから

※放送開始日から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』無料放送

放送日時：2026年7月7日（火）から毎週火曜日夜27時〜

初回はこちらから

※7月7日（火）からの毎週火曜日夜26時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『Animatica「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」』無料放送

放送日時：2026年7月14日（火）から毎週火曜日夜27時30分〜

初回はこちらから

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【水曜日放送】

▼『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』地上波1週間先行・無料独占配信★

放送日時：2026年6月24日（水）から毎週水曜日夜10時30分〜

初回はこちらから

※放送1週間後の毎週水曜日夜10時より1週間、地上波放送回を無料独占配信いたします。

※#8以降はABEMAアニメチャンネル3にて放送

▼『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season《奪還編》地上波先行・WEB最速配信★

放送日時：2026年8月12日（水）から毎週水曜日夜10時30分〜

作品はこちらから

※配信翌日夜10時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『幼女戦記Ⅱ』地上波先行・WEB最速配信★

放送日時：2026年7月8日（水）から毎週水曜日夜11時〜

初回はこちらから

※配信開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『いびってこない義母と義姉』無料放送

放送日時：2026年7月15日（水）から毎週水曜日夜11時30分〜

作品はこちらから

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『LV999の村人』地上波1週間先行・無料独占配信★

放送日時：2026年7月1日（水）から毎週水曜日夜24時30分〜

初回はこちらから

※第1話は放送開始よりいつでも無料。第2話以降は放送開始より1週間、最新話を無料独占配信いたします。

▼『乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です２』地上波先行・WEB最速配信★

放送日時：2026年7月8日（水）から毎週水曜日夜24時30分〜（アニメLIVEチャンネル）

初回はこちらから

※放送翌日の毎週木曜日夜24時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『盗掘王』WEB単独最速配信★

放送日時： （#1）2026年7月8日（水）夜25時20分〜 （#2）2026年7月15日（水）夜25時20分〜 （#3以降）7月22日（水）夜25時15分〜

初回はこちらから

※放送翌日の毎週木曜日夜27時15分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『花ざかりの君たちへ 第2期』無料放送

放送日時：2026年7月1日（水）夜25時30分〜（以降、毎週水曜日夜26時30分〜）

初回はこちらから

※7月1日（水）からの毎週水曜日夜25時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『神の雫』無料放送（継続新作アニメ）

放送日時：毎週水曜日夜27時〜

作品はこちらから

※毎週水曜日夜24時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『不死身な僕の日常 シーズン4』WEB最速配信★

放送日時：2026年7月1日（水）から毎週水曜日夜27時30分〜

初回はこちらから

※7月1日(水)からの毎週水曜日夜6時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【木曜日放送】

▼『ワールド イズ ダンシング』地上波同時・先行配信

放送日時：2026年7月2日（木）から毎週木曜日夜10時〜

初回はこちらから

※放送翌日夜10時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『令和のダラさん』地上波先行・WEB最速配信★

放送日時：2026年7月2日（木）から毎週木曜日夜10時30分〜

初回はこちらから

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『バンドリ！ ゆめ∞みた』地上波同時・WEB最速配信★

放送日時：2026年7月2日（木）夜11時〜初回3話連続放送（以降、毎週木曜日夜11時〜）

初回はこちらから

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。』無料放送

放送日時：2026年7月9日（木）から毎週木曜日夜11時30分〜

初回はこちらから

※7月9日（木）からの毎週木曜日夜10時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『落第賢者の学院無双～二度目の転生、Sランクチート魔術師冒険録～』地上波先行・WEB最速配信★

放送日時：2026年6月25日（木）から毎週木曜日夜24時〜

初回はこちらから

※放送6日後の毎週水曜日夜24時より、最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

▼『MAO』無料放送(継続新作アニメ)

放送日時：毎週木曜日夜24時〜（アニメLIVEチャンネル）

作品はこちらから

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』WEB最速配信★

放送日時：毎週木曜日夜24時30分～

初回はこちらから

※放送日時は、予告なく変更となる場合がございます。

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・ABEMA限定先行配信版が「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」で全話配信中！

▼『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』WEB最速配信★

放送日時：2026年7月2日（木）から毎週木曜日夜25時〜

初回はこちらから

※放送3日後の毎週日曜日夜24時56分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『レッツゴー怪奇組』無料放送

放送日時：2026年7月9日（木）から毎週木曜日夜25時30分〜

初回はこちらから

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『ヤニねこ』無料放送

放送日時：2026年7月2日（木）から毎週木曜日夜26時〜

初回はこちらから

※7月2日（木）からの毎週木曜日夜25時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『黒猫と魔女の教室』無料放送（継続新作アニメ）

放送日時：

（#12）2026年7月2日（木）夜27時30分〜

（#13）2026年7月9日（木）夜24時30分〜

（#14）2026年7月16日（木）夜24時30分〜

（#15以降）毎週木曜日夜26時〜

作品はこちらから

※毎週木曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【金曜日放送】

▼『炎の闘球女 ドッジ弾子』無料放送

放送日時：2026年7月10日（金）から毎週金曜日夜11時30分〜

初回はこちらから

※7月9日（木）からの毎週木曜日夜11時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『うちの弟どもがすみません』地上波同時・WEB最速配信★

放送日時：2026年7月3日（金）から毎週金曜日夜24時〜

初回はこちらから

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『メビウス・ダスト』無料放送

放送日時：2026年7月10日（金）から毎週金曜日夜24時30分〜

作品はこちらから

※7月10日(金)からの毎週金曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『鎧真伝サムライトルーパー』第2期 無料放送

放送日時：2026年7月10日（金）から毎週金曜日夜25時〜

作品はこちらから

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～ 2nd Season』WEB最速配信★

放送日時：2026年7月3日（金）から毎週金曜日夜25時30分〜

初回はこちらから

※放送3日後の毎週月曜日夜25時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『きみが死ぬまで恋をしたい』無料放送

放送日時：2026年7月10日（金）から毎週金曜日夜26時～

初回はこちらから

※7月10日（金）からの毎週金曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』無料放送

放送日時：2026年7月31日（金）から毎週金曜日夜26時30分〜

作品はこちらから

※7月30日（木）からの毎週木曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【土曜日放送】

▼『猫と竜』地上波1週間先行・WEB最速配信★

放送日時：2026年6月27日（土）夜10時30分〜（以降、毎週土曜日夜9時30分〜）

初回はこちらから

※放送1週間後の毎週土曜日夜9時（地上波放送同刻）より1週間、地上波放送回を無料でお楽しみいただけます。

▼『ONE PIECE HEROINES』無料放送

放送日時：2026年7月11日(土)夜10時〜（TVアニメ「ワンピース」チャンネル）

作品はこちらから

※リアタイ限定無料放送です。

▼『ワンピース エルバフ編』無料放送（継続新作アニメ）

放送日時：毎週土曜日夜10時〜（TVアニメ「ワンピース」チャンネル） ル

作品はこちらから

※リアタイ限定無料放送です。

▼『BLACK TORCH』WEB最速配信★

放送日時：2026年7月4日（土）から毎週土曜日夜10時〜（ABEMAアニメチャンネル）

初回はこちらから

※放送5日後の毎週木曜日夜10時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『名探偵コナン season31』無料放送（継続新作アニメ）

放送日時：毎週土曜日夜10時30分〜（「名探偵コナン」無料チャンネル）

作品はこちらから

※放送1週間後の毎週土曜日夜11時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『黄泉のツガイ』無料放送（継続新作アニメ）

放送日時：毎週土曜日夜24時〜（ABEMAアニメチャンネル）

作品はこちらから

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『グロウアップショウ ～ひまわりのサーカス団～』地上波同時・WEB最速配信★

放送日時：2026年7月4日（土）から毎週土曜日夜24時〜（アニメLIVEチャンネル）

初回はこちらから

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『鬼の花嫁』地上波同時・WEB最速配信★

放送日時：2026年7月4日（土）から毎週土曜日夜24時30分〜

初回はこちらから

※放送後の毎週土曜日夜25時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『天幕のジャードゥーガル』無料放送

放送日時：2026年7月4日（土）夜25時30分〜初回2話連続放送（以降、毎週土曜日夜25時30分〜）

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※#1#2は7月4日（土）夜24時より1週間無料配信。以降、毎週土曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『ぐらんぶる』Season 3 無料放送

放送日時：2026年7月11日（土）から毎週土曜日夜26時〜

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※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』WEB最速配信★

放送日時：2026年7月11日（土）から毎週土曜日夜26時30分〜

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※放送5日後の毎週金曜日昼12時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『才女のお世話 高嶺の花だらけな名門校で、学院一のお嬢様(生活能力皆無)を陰ながらお世話することになりました』WEB最速配信★

放送日時：2026年7月4日（土）から毎週土曜日夜27時8分〜

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※放送5日後の毎週木曜日夜27時8分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『サイボーグ009 ネメシス』無料放送

放送日時：2026年7月18日（土）夜24時〜全3話一挙放送（アニメLIVEチャンネル）

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※放送開始と同時に全3話の無料配信開始。以降7月25日(土)夜24時まで無料でお楽しみいただけます。

【日曜日放送】

▼アニメ「リラックマ」無料放送（継続新作アニメ）

放送日時：毎週日曜日朝8時30分〜（アニメLIVEチャンネル）

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※#1〜4は放送後いつでも無料。#5以降は放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『キャンディーカリエス』無料放送

放送日時：2026年7月12日（日）朝8時45分〜（以降、毎週日曜日朝8時40分～）（アニメLIVEチャンネル）

作品はこちらから

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『正反対な君と僕』第2期 WEB最速配信★

放送日時：2026年7月5日（日）から毎週日曜日夜9時〜

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※放送3日後の毎週水曜日午後5時30分より最新話の無料配信を開始。以降クール中はいつでも無料見放題でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」WEB最速配信

配信日時：2026年7月5日（日）から毎週日曜日午後5時30分〜

▼『対ありでした。～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～』無料放送

放送日時：2026年7月12日（日）から毎週日曜日夜9時30分～

初回はこちらから

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『世界最強の後衛 ～迷宮国の新人探索者～』地上波同時・無料独占配信★

放送日時：2026年7月5日（日）から毎週日曜日夜10時〜

初回はこちらから

※放送1週間後の毎週日曜日夜10時より1週間、最新話を無料独占配信いたします。

▼『鉄鍋のジャン！』WEB最速配信★

放送日時：2026年7月5日（日）から毎週日曜日夜10時30分〜

初回はこちらから

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」WEB最速配信

配信日時：2026年7月5日（日）から毎週日曜日夜6時〜

※配信開始より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『君のことが大大大大大好きな100人の彼女 第3期』 WEB最速配信★

放送日時：2026年7月5日（日）から毎週日曜日夜11時〜

作品はこちらから

※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』第3期 地上波同時・WEB最速配信★

放送日時：2026年7月4日（土）夜8時〜初回2話連続放送（以降、7月12日（日）から毎週日曜日夜24時〜）

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※放送後の毎週水曜日夜24時より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』6日間 無料最速配信

放送日時：2026年7月12日（日）夜24時30分〜（以降、毎週日曜日夜24時30分〜）

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※7月12日(日)からの毎週日曜日夜24時15分より最新話の無料配信を開始。以降クール中はいつでも無料見放題でお楽しみいただけます。

▼『さよならララ』無料放送

放送日時：2026年7月5日（日）夜25時30分〜（以降、毎週日曜日夜25時〜）

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※7月5日（日）からの毎週日曜日夜24時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『乙女怪獣キャラメリゼ』無料放送

放送日時：2026年7月5日（日）から毎週日曜日夜26時～

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※放送開始から1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

▼『文豪ストレイドッグス わん！２』無料放送

放送日時：2026年7月5日（日）から毎週日曜日夜26時30分～

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※7月5日（日）からの毎週日曜日夜9時40分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

＜「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」限定配信作品＞

▼『株式会社マジルミエ』 配信日時：2026年7月6日（月）から毎週火曜日夜26時25分〜

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▼『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』 配信日時：2026年7月8日（水）から毎週水曜日夜11時30分〜

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