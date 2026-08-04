予約から楽しく! ジャルパックで叶える、東京ディズニーリゾート;への特別な旅

待ちに待った東京ディズニーリゾートへの旅行! せっかくなら、最高の体験にしたいですよね。しかし遠方から行く場合はホテルや航空券など準備するものが多く、手配するものがたくさんありますよね。

そんな方には移動手段も宿泊先もまとめて予約できるジャルパック『JALで行く東京ディズニーリゾート特集 パークチケット付きツアー』と『ディズニーホテル・東京ディズニーリゾート提携ホテル・周辺ホテル特集(往復無料空港バス＋特典付きコース)』がおすすめ! 準備の快適さや、パーク入園前から味わえるワクワク感、スムーズな移動などをすべて叶えてくれます。

今回は、北海道出身のOさんと、北海道在住歴のあるTさんが『JALで行く東京ディズニーリゾート特集 パークチケット付きツアー』と『ディズニーホテル・東京ディズニーリゾート提携ホテル・周辺ホテル特集(往復無料空港バス＋特典付きコース)』をレビュー。東京ディズニーリゾートに初めて行く方はもちろん、旅行慣れしている方におすすめの情報も紹介します!

参加者プロフィール

Oさん

北海道出身。2歳の子どもがいる。東京ディズニーリゾートが好きで、北海道に住む家族と一緒に行くことも多い。 Tさん

東北地方出身。2歳半と4歳半の子どもがいる。転勤が多く、北海道にも8年ほど住んでいた。 ジャルパック担当者

株式会社ジャルパックの国内企画商品事業部 国内企画商品東日本グループに所属。東京ディズニーリゾート関連の企画商品を担当している。

東京ディズニーリゾートへの旅行は楽しみ半分、緊張半分……



担当者 ジャルパック担当者 お二人は東京ディズニーリゾートにはよく行きますか?

Tさん 何回も訪れたことがありますが、子どもを連れていくのは久しぶりなので、楽しむためのコツをしりたいです。

Oさん 私も何度も行ったことがあります。子どもが生まれてからはホテル選びの条件や移動手段の確保なども含めて、入念に準備をするようになりました。



担当者 ジャルパック担当者 お二人とも現在関東在住ですが、北海道に住んでいた頃もあるそうですね。北海道から東京ディズニーリゾートに行く場合、最初にどのような印象を抱きますか?

Tさん まず航空券の予約ですね。北海道から出ることが最初のステップです。

Oさん ホテルの予約も必須です。ホテルと航空券の予約サイトを何度も行き来しながら、価格の安い日程や条件に合う部屋などを探しました。



担当者 ジャルパック担当者 事前にしっかり計画を立てているんですね。今回は、そんな東京ディズニーリゾートへの旅をより便利に、より楽しめるジャルパックの『JALで行く東京ディズニーリゾート特集 パークチケット付きツアー』と『ディズニーホテル・東京ディズニーリゾート提携ホテル・周辺ホテル特集(往復無料空港バス＋特典付きコース)』を紹介させてください!

楽しみ方は3パターン! ジャルパックで東京ディズニーリゾートを楽しもう!



担当者 ジャルパック担当者 まずはジャルパックでご用意している、東京ディズニーリゾートの楽しみ方をご紹介します！『JALで行く東京ディズニーリゾート特集 パークチケット付きツアー』と『ディズニーホテル・東京ディズニーリゾート提携ホテル・周辺ホテル特集(往復無料空港バス＋特典付きコース)』は予約サイト上で、往復航空券とホテル、そしてパークチケットなどを一括で予約できる商品です。

Oさん 一括予約!? いくつもサイトを見比べなくてもいいんですね!



担当者 ジャルパック担当者 その中でも、お客さまのニーズに合わせてお選びいただける3つのコースを用意しています。

『JALで行く東京ディズニーリゾート 特集 パークチケット付きツアー』

往復航空券、ホテル、羽田空港から東京ディズニーリゾートまでの往復無料空港バス、パークチケット(1デーパスポート)、オリジナルグッズなどの特典付き! 『ディズニーホテル・東京ディズニーリゾート提携ホテル・周辺ホテル特集』の『往復無料空港バス＋特典付きコース』。

往復航空券、ホテル、羽田空港から東京ディズニーリゾートまでの往復無料空港バス、ポップコーンバケット引換券付き。 『ディズニーホテル・東京ディズニーリゾート提携ホテル・周辺ホテル特集』 では、 『往復航空券とホテルのみ』 のシンプルなコースもご用意

一括予約で特典も豊富! 『JALで行く東京ディズニーリゾート特集 パークチケット付きツアー』



担当者 ジャルパック担当者 『JALで行く東京ディズニーリゾート特集 パークチケット付きツアー』は出発日の2か月前から予約を承っています。いちばんの魅力は、往復航空券や往復無料空港バスの交通手段、ホテル、パークチケットを一括で予約できることです。



担当者 ジャルパック担当者 一括予約はとても好評で、ファミリー層、三世代旅行の方、ご夫婦やパートナーなど、さまざまな方にご利用いただいています。

Tさん 空港からの往復無料空港バスも魅力的だと感じました。東京ディズニーリゾートに遠方から訪れるときは、そこだけを目的地にすることが多いと思います。特に子どもがいるときは、直接目的地に行ける手段があるだけで心強いです。



担当者 ジャルパック担当者 ほかにも、当ツアーでしか手に入らないジャルパックオリジナルデザインのダブルファスナーポーチ(お一人様1個╱こども添い寝を除く)と、パーク内で使えるポップコーンバケット引換券(1グループ1枚)といった特典もご用意しています。こちらは出発日に羽田空港到着ロビー手荷物受取所内の『ジャルパックツアーデスク』でお受け取りください。



ジャルパックオリジナルデザインのダブルファスナーポーチ

Tさん ダブルファスナーポーチは人数分もらえるのはありがたいです! 子どもだけではなく私もうれしくなります。しかも空港で受け取れるので、パークに入る前から胸が高まります!



担当者 ジャルパック担当者 ポップコーンバケット引換券は、東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシー内ポップコーンワゴン全店、東京ディズニーランド内「ビッグポップ」で、お好きな味やポップコーンバケットと引き換えできます。

Oさん 東京ディズニーリゾートに行ったら必ずといっていいほどポップコーンを購入するので、引換券が付いているのは魅力的です!



担当者 ジャルパック担当者 さらに東京ディズニーランド『ファンタジーランド・フォレストシアター』の『ミッキーのマジカルミュージックワールド』鑑賞席を追加代金なしで事前予約できるオプショナルプランもあります。

Oさん 時間帯を選んで事前予約ができるのは、パーク内の予定を組みやすくて助かります!!



担当者 ジャルパック担当者 『JALで行く東京ディズニーリゾート特集 パークチケット付きツアー』限定のオプショナルプランはまだまだあります。たとえば、グランドニッコー東京ベイ 舞浜様に宿泊される方には、1日10名限定で朝食優先席をご案内することが可能です。また、ご利用ホテルやパークからご自宅まで手荷物を配送する『手ぶらでEnjoyオプショナルプラン(手荷物配送)』もご用意しています。

Tさん 配送はありがたいですね。お土産選びの選択肢が広がりそうです!



担当者 ジャルパック担当者 また、パークチケットの追加予約も可能です。そのため1日目は東京ディズニーランドに、2日目は東京ディズニーシーに行く、など数日かけて両方のパークに行く方も多いですよ。

もっと自由に旅行したい方におすすめ! 『ディズニーホテル・東京ディズニーリゾート提携ホテル・周辺ホテル特集』



担当者 ジャルパック担当者 『ディズニーホテル・東京ディズニーリゾート提携ホテル・周辺ホテル特集』の『往復無料空港バス＋特典付きコース』は、パークチケットが付かない代わりに、かなり前から予約できるのが長所です。半年前から準備をしたい、ご宿泊日の約4カ月前から予約開始のディズニーホテルの宿泊を狙いたいという方や、卒業旅行や記念日旅行など日付が決まっている方におすすめです。

Tさん 自由度がさらに上がりますね! パークには夕方から入園できるチケットもありますし、旅行日程に合った券種を選べそうでむしろ魅力的です。



担当者 ジャルパック担当者 もうひとつ、『往復航空券とホテルのみ』のコースもあります。お客さまのニーズに合ったコースとなっており、360日先の帰着日まで予約を受け付けています。ファミリー層のほか、リピーターの方にもご利用いただいています。



担当者 ジャルパック担当者 『JALで行く東京ディズニーリゾート特集 パークチケット付きツアー』と『ディズニーホテル・東京ディズニーリゾート提携ホテル・周辺ホテル特集』の『往復無料空港バス＋特典付きコース』は、どちらも『現地参加プラン(フライト利用なし)』を申し込めます。ご家族やご友人が宿泊のみ合流する、といった使い方も可能です。

Oさん とても手厚い! 遠方に住む親せきが東京に来るとき、飛行機は2人分だけれどホテルには4人で泊まりたい、というときがあります。別々で予約を取っていましたが、『現地参加プラン(フライト利用なし)』があるのは便利です!

ジャルパックで簡単予約! 東京ディズニーリゾートへの特別な旅に胸が高鳴る!

各コースについて知ったお二人。さっそく予約に挑戦します。

予約のポイント

『現地参加プラン(フライト利用なし)』を利用する場合は最初に『航空券＋宿泊と宿泊のみの方が同行』を選択するのをお忘れなく!

往路のバスは予約時に時間を指定

オプショナルプランは予約確定後でも追加可能!

╲予約の流れ(イメージ)はこちら╱

JALで行く東京ディズニーリゾート特集 パークチケット付きツアーの場合

※予約時期によって航空券、ホテルの価格は変動します。詳しくは予約画面をご確認ください。

※STEP⑦以降はオプショナルプランの予約です。上記は東京ディズニーランド ファンタジーランド・フォレストシアター『ミッキーのマジカルミュージックワールド』鑑賞席を予約する際のフローです。カート画面からオプショナルプランを選択してご予約ください。

Oさん ホテルの検索条件をかなり細かく指定できる……! 対象のホテルも多くて驚きました!



ホテルの検索条件を細かく設定するOさん

Tさん ホテルの空室状況、トータルの価格などがひと目でわかりました。予約を進めていくうちに自然と情報収集もできますね。



担当者 ジャルパック担当者 予約をしてみて、いかがでしたか？

Oさん 下調べにかかる時間が減るおかげで、東京ディズニーリゾートでの過ごし方を考える余裕が生まれそうです。北海道から東京ディズニーリゾートに遊びに行く家族にもおすすめしたいと思いました!

Tさん 東京ディズニーリゾートにまだ行ったことがない、初心者の方にもいいですね。一括予約や、スムーズに情報を得られる点が魅力的です。準備の手間が減って、大変だった旅行の準備が楽しくなりそうです!

Oさん 実はツアーには余計なものが足されていたり、料金が高くなったりするイメージがあったので、今までは「ツアーで東京ディズニーリゾートに行く」という発想がありませんでした。



担当者 ジャルパック担当者 ツアーという形式で申し込みますが、実際の動き方は個人旅行と変わりません。2027年3月31日まで、東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”』が開催されています。ジャルパックでぜひ遊びに行っていただければと思います!

ジャルパックで東京ディズニーリゾートを楽しもう!

JALで行く東京ディズニーリゾート特集 パークチケット付きツアー

往復航空券＋ホテル＋空港からの往復無料空港バス＋パークチケットの同時予約が可能。ジャルパックオリジナルのダブルファスナーポーチや、ポップコーンバケット引換券ももらえます。東京ディズニーランド内の『ファンタジーランド・フォレストシアター』で公演される『ミッキーのマジカルミュージックワールド』鑑賞席の事前予約ができるオプショナルプランも。宿泊先はディズニーのオフィシャルホテルのほか、周辺ホテルなどもあり、豊富な選択肢も魅力です!

ディズニーホテル・東京ディズニーリゾート提携ホテル・周辺ホテル特集

『往復無料空港バス＋特典付きコース』では、往復航空券、ホテル、往復無料空港バスの同時予約が可能。ポップコーンバケット引換券ももらえます。さらに『往復航空券とホテルのみ』コースもご用意。どちらのコースもホテルラインナップが豊富です。

JALPAK公式アカウントでも紹介中!

日本航空は東京ディズニーランド・東京ディズニーシーのオフィシャルエアラインです。

©Disney(イメージ)