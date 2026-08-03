最近、健康と体型が気になってきて、ジムに通い始めたばかりの僕。とはいえ、食事管理ってなかなか大変です。

そんなおり、仕事の合間にローソンアプリを開くと、「『Pontaパス』新コース追加」のお知らせが目に入りました。どうやら毎週5枚、サラダチキンの55円引きクーポンがもらえるらしいんです。

「これは使えるぞ！」と、ジム通い初心者の僕はさっそく試してみることにしました。

Pontaパス サラダチキンコースとは？ >>

食事管理って大変……

そんなときに出会ったPontaパスのクーポン

ジムに通い始めたきっかけは、健康診断の数値と、鏡に映った自分の体型に焦りを感じたこと。デスクワーク中心の生活ですし、「このまま放っておくのはまずい」と思い切って入会したのです。筋トレ自体は思いのほか楽しく、週2～3回のペースで通えています。

ただ、課題だったのが食事管理。筋肉をつけるには、たんぱく質を意識した食生活を送る必要があります。ただ、定番のプロテインがどうも自分には合いませんでした。粉っぽさが苦手で、「よし飲むぞ！」と大げさに覚悟を決めないと飲めないのです。それなら食事から、という話になるのですが、忙しいとそれもなかなか難しい。

「食事管理、思ったよりも大変だぞ……」

そう感じていたタイミングで目に入ったのが、PontaパスのウィークリーLAWSON「サラダチキンコース」のクーポン情報でした。

PontaパスのウィークリーLAWSON「サラダチキンコース」とは?

このクーポンは、月額548円(税込)のサブスクリプションサービス「Pontaパス」の会員限定だそうです。

このPontaパスには、ローソンで使えるクーポンが毎週もらえる「ウィークリーLAWSON」という特典がついています。これまでは「コーヒーコース」と「バラエティコース」の2種類でしたが、新たに「サラダチキンコース」と「スイーツコース」が登場したとのこと。

注目したのはサラダチキンコースの内容です。ローソンオリジナルのサラダチキン各種が55円引きになるクーポンが、毎週5枚もらえるそうです。4週で計算すると55円引きクーポンが20枚。トータルで1,100円の値引き……

月額より断然おトクじゃないですか！

しかも、サラダチキンということは、今の僕の生活にぴったり！

初回登録なら30日間は無料で試せるとのことだったので、まずは試してみることにしました。

※ウィークリーLAWSONは毎月コース選択が必要です。

※初回加入で30日間無料は、一回限りの特典です。無料期間終了後は、自動的に月額情報料がかかります。

サラダチキンコースの内容をチェック >>

期待以上に便利!

サラダチキンクーポンで生活に変化が

サラダチキンコースを利用し始めて1カ月。思っていた以上に僕のライフスタイルに合っていることがわかりました。

最初に実感したのは、とにかく手軽だということ

朝の出勤前、あるいは退勤後の帰宅前にローソンへ立ち寄り、クーポンを表示してサラダチキンを買うだけ。手間ゼロで気軽に食べられるので、無理なく継続できています。

特にスティックタイプは、オフィスでの仕事の合間にも食べやすいのが便利。最近の僕の定番は「サラダチキンスティック バジル」です。スティック状で食べやすく、バジルの風味がさわやか。食べ応えもあって、午後の小腹を満たすタイミングにちょうどよかったです。

飽きが来ない豊富なラインナップ

もうひとつ予想外だったのが、「サラダチキンコース」のラインナップの広さでした。

“サラダチキン”と聞くと、シンプルな塩味の鶏むね肉のイメージが強いですよね。

一方で、ローソンにはたくさんの種類があります。バジル、ハーブ、炭火焼、梅しそ……味付けのバリエーションだけでなく、スティック、ひとくちサイズと、形状やサイズもさまざま。

サラダチキンコースという名前ですが、対象は鶏肉の商品だけではありません。たとえばカニカマスティックも、55円引きクーポンの対象になります。

カニカマスティックは、カニカマらしい旨味と風味がしっかりあって、1本でも満足感あり。サラダチキンばかりでなく、少し気分を変えたいときの選択肢としてちょうどいい商品です。ほかにも、したらばのような魚介系のスティック商品もあって、クーポンのラインナップの広さには毎週驚かされました。

なかでも、ジムでトレーニングする日に重宝するのが「たんぱく質30.3gサラダチキン プレーン」。1包装110gでたんぱく質30.3gと、しっかり筋トレをする日に最適。量もたっぷりで、トレーニング後の空腹を満たしてくれます。

サラダチキンのイメージが変わったのは、「炭火焼サラダチキン」シリーズです。

噛んだ瞬間、炭火の香ばしい香りが口いっぱいに広がります。鶏もも肉ならではのジューシーさがあり、味付けもしっかり。単純に食事としても満足感があります。ジムから帰宅した日の定番になりました。

サラダチキンを買う習慣が、食事を見直すきっかけに

サラダチキンコースを利用しているうちに、いつのまにか自分の生活も変わってきました。「今週はこれを食べよう」とサラダチキンを選ぶのが、ちょっとした楽しみになっています。

朝ごはん代わりにスティックタイプ、午後の小腹満たしにすり身系、ジム終わりの夕食にしっかりタイプと、自分なりのルーティンもでき上がってきました。

おもしろいのは、サラダチキンを食べる習慣がつくと、ほかの食事の中身にも目が向き始めること。肉や魚を積極的に食べるようになったり、野菜を足すようにしたりと、食事を選ぶときに栄養素を意識するようになったのは、自分でも予想していなかった変化です。

というわけで、サラダチキンコースを1カ月使ってみましたが、僕のような筋トレ初心者には想像以上にハマりました。

おトクにサラダチキンを。

Pontaパスの毎週もらえるクーポンをチェック >>

ライフスタイルに合わせて選ぼう

Pontaパスの特典と活用方法

まずは初回30日間の無料でお試し

初回登録なら、30日間は無料で試せます。月額分の元が取れるか不安な人も、まずは試してみてはいかがでしょうか。入会も3ステップで簡単に完了するので、思い立ったらすぐ始められます。

ちなみにPontaパスは、ローソンのクーポンがもらえるだけのサービスではありません。月額548円(税込)のなかには、音楽、雑誌、動画などのエンタメ見放題サービスや、スマホのあんしんサービスまで含まれています。

初回登録30日間は、無料でお試し >>

※初回加入で30日間無料は、一回限りの特典です。

※無料期間終了後は、自動的に月額情報料がかかります。

既存の「コーヒー」「バラエティ」に加え、「サラダチキン」「スイーツ」の新コースが登場

Pontaパスの「ウィークリーLAWSON」には、サラダチキンコースのほかにも3つのコースが用意されています。

マチカフェコーヒー(S)の無料クーポンが毎月最大5枚もらえるコーヒーコース、週替わりでローソンのさまざまな人気商品の無料・割引クーポンがもらえるバラエティコース、そして今回新たに追加されたもうひとつの新コース、スイーツコース。スイーツ好きはこちらも要チェックですね。

月初にラインナップを見比べて、その月の自分のテンションに合うコースを選ぶというのもおすすめの使い方。今月はサラダチキン、来月はコーヒー、と気分を変えるのも楽しそうです。

クーポン利用でジム通いと食事管理のモチベが上昇

僕も最初は「とりあえず30日試すか」くらいの気持ちでした。それが結果的には、すっかり生活になくてはならない存在に。

僕のようにジム通いを始めたばかりの人、日々の健康習慣を手軽に改善したい人、コンビニ利用が多い人に、自信を持っておすすめしたいです。

毎週もらえるクーポン！

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※2026年8月時点の情報です

[PR]提供：ローソン