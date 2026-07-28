ニキビや吹き出物、おできは日常的な肌トラブル。「このぐらいなら大丈夫」――と症状を様子見してしまった経験は誰しもあるのではないでしょうか。ですが、その違和感は、放置されがちな皮膚疾患のサインかもしれません。今回、化膿性汗腺炎（かのうせいかんせんえん）〔HS：Hidradenitis suppurativa〕について理解を深めるトークセッションがユーシービージャパン公式YouTubeチャンネルにて生配信され、皮膚科専門医とともにその実態や受診の目安について語られました。この記事ではイベントの内容を振り返るとともに、専門医へのインタビューを通して、化膿性汗腺炎（HS）との向き合い方について探っていきます。

化膿性汗腺炎（HS）って？ その症状「いつものできもの」とは違うかも？

肌の不調は身近な悩みだけに、「このくらいで病院はちょっと……」「どのタイミングで受診すればいいかわからない」と感じている人は少なくありません。化膿性汗腺炎（HS）は、わきの下やお尻、太ももの付け根、間擦部などに発生し、皮膚の痛みや腫れ、炎症を伴う慢性疾患でです。進行すると激しい痛みを引き起こし、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。この疾患は早期の受診と適切な治療が重要であるとされる一方で、認知度が低く、確定診断までに平均7年ほどを要するのが現状です。

今回、正しい皮膚疾患への認識と医療機関への受診をより身近なものに感じてもらいたいと、6月第一週の「化膿性汗腺炎（HS）疾患啓発週間」に合わせて、ユーシービージャパン公式YouTubeチャンネルにて生配信が実施されました。お笑いコンビ・ぺこぱのシュウペイさん、松陰寺太勇さんをゲストに迎え、化膿性汗腺炎（HS）についての理解を深めるトークセッションや、筑波大学医学医療系 皮膚科 教授 乃村俊史先生、琉球大学大学院 医学研究科 皮膚科学講座 講師 山口さやか先生のお二人の専門医による治療法など適切な対応についての解説が行われました。

＼ ユーシービージャパンって？ ／ ユーシービージャパン株式会社は、ベルギーに本社を置くグローバルバイオファーマUCBの日本法人として1988年に設立され、抗てんかん薬や関節リウマチ、乾癬治療薬を中心に事業を展開してきました。2023年より希少疾患領域でも治療薬の販売を開始しました。患者さんにとっての価値を創造するバイオファーマとして、従来の治療で十分な改善が得られなかった患者さんに、新たな治療の選択肢を提供することを目指しています。

クイズや患者さん体験映像を通して化膿性汗腺炎（HS）について知っていこう！

配信の冒頭では、ゲストであるぺこぱの2人が、日々の生活の中で皮膚の異常を感じたときにどのように対処しているか語ってくれました。そして、なかなか皮膚科を受診しないという2人は、受診のタイミングについての「これって病院に行くべき？」クイズに挑戦。「足の指の間に水虫のような皮むけ、ジクジクができてしまったら？」「右わきにおできができてしまったら？」という問いに、ぺこぱの2人が〇×で回答。先生方が正解とその理由を教えてくれました。

次に、化膿性汗腺炎（HS）への理解を深めるために、患者さんの症状や悩みについて解説した動画が流されました。映像では、繰り返す症状に悩み、ようやく受診したところHSと診断され、膿による汚れや匂い、痛みに日々悩まされる患者さんらの実情が紹介されました。 シュウペイさんは「人に言えなくて……という部分が、心にグッときました。周りにも悩んでいる人がいるかもと思うと、助けたいなと思います」と、力になりたくなったと話し、松陰寺さんも「服が汚れてしまったり、椅子に座るのも大変だったりは全然知らなかった。症状がいい時も悪い時もある、というのも受診の判断が難しいですね」と、その症状の重さに驚き、患者さんに心を寄せるコメントをしました。

山口先生：化膿性汗腺炎（HS）は、細菌などが原因で起こる感染症ではなく、免疫が関わる炎症性疾患です。何らかの要因で毛穴が詰まって、詰まった毛包の中で古い角質が皮膚の中で溜まったり、それにより毛包が破裂したりすることで炎症が起こる病気です。症状が重くなると、膿が出てくる瘻孔（ろうこう：皮下のトンネルのような穴）ができたり、 傷跡が残ったりりと、非常に治りにくい症状になってしまいます。 また、わきや股、お尻、女性の乳房周囲といった、人に言いにくい、見せにくい場所にできやすいこともあり、そのことも受診が遅れがちな理由のひとつになっているといいます。だいたい半年に2回以上、症状が繰り返された場合には化膿性汗腺炎（HS）が疑われるので、「なるべく早めの受診をしていただければと思います。

乃村先生：発症するのは思春期以降の男女で、日本では200人に1人程度の割合でHS患者がいると見込まれています。化膿性汗腺炎（HS）は症状が重くなると日常生活にも大きな影響を及ぼします。ただ、いきなり重症になる病気ではないので、なるべく早めの受診が肝心です。

＼ セルフチェックリスト ／ ・「痛みのあるできもの、おでき」「膿が出る」「突っ張るようなしこり」がある

・わきの下、足の付け根、性器のまわり、お尻、乳房の付近に上記のような症状がある

・ずっと症状が続いたり、再発を繰り返したりする ★上記の項目が当てはまる場合は、速やかに受診を！

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化膿性汗腺炎（HS）との向き合い方、治療方法

続いて、山口先生から治療方法について解説が行われました。

山口先生：化膿性汗腺炎（HS）の治療は、さまざまな方法を組み合わせて行われます。主に、投薬による「薬物治療」、 膿を出して病気の部分を切り取る「外科治療」、痛み止めや合併症、心の不安の治療といった「補助的治療」、そして食事や運動、禁煙、減量といった「生活指導」の4つを症状によって組み合わせて治療が進められます。

薬物治療においては、内服・外用薬やステロイド注射のほか、2019年からは生物学的製剤（注射薬）も認可され、治療の選択肢が広がりました。

「Frew J, et al. Australas J Dermatol. 2025;66:75-89.より改変

化膿性汗腺炎（HS）はおできを繰り返す「炎症期」、皮膚が硬くなり慢性的な痛みを伴う「破壊期」、さらに皮膚が硬くなる「燃え尽き期」と進行していき、炎症を止められなければ、悪化が進んでしまいます。そのため、なるべく早い段階で治療を開始することが、何よりも重要だと語られました。

解説を受けてシュウペイさんは「症状について、もし家族や友達に声をかけるとしたら、どう知らせればいいですか？」と、山口先生に質問。「まず、化膿性汗腺炎（HS）が知られていないので、こういう病気があると知ってもらうことが重要。病気について理解してあげることで十分かと思います」とコメントしました。

松陰寺さんは「きっと自分でまだ（化膿性汗腺炎（HS）だと）知らない人、データよりもっと多くの患者さんがいるのではないかと思いました。僕も伝えられたらと思うし、気になっている人は迷わず病院に行ってほしい」と、知られていないからこそ悩んでいる人も多いはず、と話していました。

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見逃さないために - 専門医に聞く化膿性汗腺炎（HS）との向き合い方

今回マイナビニュースでは、配信終了後に乃村先生へのインタビューを実施。改めて、化膿性汗腺炎（HS）について詳しくお話を伺いました。

＼ 今回お話を伺ったのはこちらの方 ／ 乃村俊史（筑波大学医学医療系 皮膚科 教授）

＜略歴＞

2002年 北海道大学医学部 卒業

2002年 北海道大学医学部附属病院 研修医

2004年 市立釧路総合病院皮膚科 医員

2005年 北海道大学病院皮膚科 医員

2006年 北海道大学大学院医学研究科博士課程

2008年 University of Dundee 人類遺伝学分野 研究員

2010年 北海道大学病院皮膚科 助教

2016年 北海道大学病院皮膚科 講師

2020年 筑波大学医学医療系皮膚科 教授



――本日のイベントの中でも、化膿性汗腺炎（HS）が放置されやすいとのお話がありましたが、どんな症状を気にしたほうがよいのか、改めて教えてください。

乃村先生：初期症状としては、一般的なおできと同じような状態です。痛みがあってちょっと腫れているな、と感じられる症状です。わきや股、お尻、女性では乳房周囲などによくできます。注意していただきたいのは、そんな痛いおできが半年に2回以上繰り返している場合です。まずはそこを気にしていただいて、迷った場合の受診の目安にしていただきたいです。

――私自身もそうなんですが、おできくらいでは病院に行かない、という考えの方も多いかもしれませんね。今日のイベントを見て、少しでも気になったらちゃんと病院へ行こうと思いました。

乃村先生：それもあると思います。化膿性汗腺炎（HS）は股やお尻などあまり見せたくないプライベート部位にできやすいこともあって、受診が遅れやすい病気です。また、膿や臭いなどの症状が重なる病気であることも、おそらく受診を避けてしまう理由になっているかと思います。少し前の海外の研究ですが、病気を発症してから、初めて受診するまでに平均7.2年かかっているという報告もあります。症状が軽い状態で来ていただければ治療効果も高くなるのですが、症状が進んでしまうと薬が効かずに手術するしかないというケースも多々経験しています。

――自己判断をしないで、なるべく早く治療するのが肝心ですね。受診が遅れて、重症化するとどのようになってしまうのでしょうか。

乃村先生：最初は軽いおできのようなものが1個2個だったのが、それが大きくなったり、数が増えたりしていきます。さらに症状が進むと瘢痕（はんこん）という傷跡に似た状態がみられるようになります。瘢痕ができるような状態にまで進行すると、途端に薬が効きにくくなることがわかっています。

――治療の選択肢も増えているとお聞きしましたが、どのような治療があるのでしょうか。

乃村先生：最初にやるべき治療としては、炎症を抑制する効果のある 抗生物質を塗布したり服用したりしていただきます。重症化していて、それらの抗生物質も効きにくいという患者さんの場合には、ステロイド注射や、切開する外科的治療などを考えていくことになります。また最近では、生物学的製剤という注射のお薬を使えるようになり、治療の幅も広がっています。

――患者側としては、重症化の際の治療に選択肢があることは喜ばしいことですね。

乃村先生：ただ、重症化する前に治療をしたほうが良いのは間違いありません。軽症のうちに来ていただくことが何より大切なので、気になる症状があったら積極的に受診していただきたい、と強くお勧めしたいです。ご自身であまり抱え込みすぎないことが何より大事です。ぜひ、ハードルは低く、近所などの通いやすい皮膚科クリニックに受診していただきたいと思います。

気になる症状があったら、すぐに皮膚科へ

「日常的なできもの」と見過ごされがちな化膿性汗腺炎（HS）。放置して重症化してしまう前に、まずは「半年に2回以上、同じ場所に繰り返すおでき」がないか、自身の身体に耳を傾けてみることが大切です。プライベートな部位の悩みだからと一人で抱え込まず、少しでも違和感を覚えたら、まずは身近な皮膚科クリニックを頼りましょう。

イベントの内容は、ユーシービージャパン公式YouTubeチャンネルでアーカイブ配信されます。ぜひ、アクセスしてみてください。

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本記事の内容は、登場医師の確認を得た上で掲載しています。

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