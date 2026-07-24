株式会社東ハトは、8月8日の「ポテコなげわの日」を記念して、2026年8月1日に大阪・なんばCITY B1F ガレリアコート、2026年8月8日に東京・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)にて「ポテコなげわ縁日」を開催します。

東ハトは、ポテトリングスナック「ポテコ」と「なげわ」を縦に組み合わせると数字の8に見えることから、8が並ぶ8月8日を「ポテコなげわの日」に制定し、長年のご愛顧への感謝の気持ちを込めてイベントやキャンペーンを展開しています。

※一般社団法人日本記念日協会より認定を受けています。

会場では、わなげや「8.8秒チャレンジ」などのコンテンツを楽しむことができ、参加いただいた方には先着で「ポテコ」と「なげわ」の小袋セットをプレゼントします。

また、東ハト8種のお菓子詰め合わせが当たるSNSキャンペーンも実施します。

今年は初の大阪開催! 大阪・東京の2会場で実施!

今年は、池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)に加えて、難波・なんばCITY B1F ガレリアコートの2会場で「ポテコなげわ縁日」を開催します。会場では、わなげや、昨年大好評だったストップウォッチを8.8秒で止める8.8秒チャレンジなどをお楽しみいただけます。1つ以上のコンテンツで遊んでいただいた方に先着で「ポテコ・うましお味(小袋)」と「なげわ・うましお味(小袋)」をセットでプレゼントします。

※なくなり次第終了

昨年大好評の「8.8秒チャレンジ」が今年も登場!

昨年の東京会場では、イベント開始前からお客様にお並びいただくなど、多くのお客様にご来場いただきました。また、「8.8秒チャレンジ」では40名の成功者が誕生し、会場は大いに盛り上がりました。

今年は初開催となる大阪会場も加わり、さらに多くのみなさまに「ポテコなげわの日」をお届けします。8.8秒チャレンジでピッタリストップウォッチを止めることができた方には、期間限定商品の「おかしな縁日」シリーズ3品をプレゼントします。

SNSキャンペーンも開催

X(旧Twitter)では、「ポテコ」と「なげわ」を含む東ハト8種のお菓子の詰合せが、抽選で88名様に当たる「ポテコなげわの日 フォロー&リポストキャンペーン」を実施します。

「ポテコ」と「なげわ」は、子どもたちのこころを満たし、家族の時間を豊かにするお菓子として、みなさまを笑顔の輪でつなげてまいります。

※キャンペーンは8月1日から

イベント概要 大阪会場 開催日時 2026年8月1日(土)11:00〜19:00(予定) 開催場所 なんばCITY B1F ガレリアコート 開催内容 コンテンツに参加いただいた方へ、

「ポテコ・うましお味(小袋)」1袋と「なげわ・うましお味(小袋)」1袋をセットでプレゼント ※なくなり次第終了 会場内コンテンツ わなげ/8.8秒チャレンジ 東京会場 開催日時 2026年8月8日(土)11:00〜19:00(予定) 開催場所 サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1) 開催内容 コンテンツに参加いただいた方へ

「ポテコ・うましお味(小袋)」1袋と「なげわ・うましお味(小袋)」1袋をセットでプレゼント ※なくなり次第終了 会場内コンテンツ わなげ/8.8秒チャレンジ/まとあて/フォトスポット 注意事項 混雑時には、イベントスペースへの入場を制限する場合があります。

イベント当日は、メディアやカメラマンによる取材・撮影が行われる可能性があります。

会場内での写真撮影は、周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします。

小さなお子様をお連れのお客様は、お子様から目を離さないようお願いいたします。

体調の優れない方は、ご来場をお控えください。

安全な運営のため、スタッフの案内・指示にご理解とご協力をお願いいたします。

会場内でのお客様同士のトラブルについては責任を負いかねます。

会場へのお問い合わせはお控えください。

[PR]提供：東ハト